MTAL: Metals Acquisition Limited
12.21 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MTAL a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.19 et à un maximum de 12.21.
Suivez la dynamique Metals Acquisition Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MTAL Nouvelles
- Gold eases from record peak; all eyes on US jobs data
- Gold races to all-time high above $3,500 on US rate cut prospects
- Gold futures climb to fresh record after report of US tariff move
- Euro, US stock index futures climb after US-EU trade deal
- Euro gains as investors cautiously welcome US-EU trade deal
- Investors eye possible US-Europe trade deal as deadline looms
- MAC Copper Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MTAL)
- MAC Copper Limited (MTAL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- This ASML Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Bumble (NASDAQ:BMBL), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- BMO Capital cuts MAC Cooper stock rating, raises price target
- A Major Lender's Bridge On The Way To Harmony Gold's Acquisition Of MAC Copper
- OR Royalties Stock: A Solid Buy-The-Dip Candidate (NYSE:OR)
- Dow Surges Over 600 Points; US Durable Goods Orders Fall in April - MAC Copper (NYSE:MTAL), E2open Parent Holdings (NYSE:ETWO)
- What's Going On With Harmony Gold And MAC Copper Stock Today? - Harmony Gold Mining Co (NYSE:HMY), MAC Copper (NYSE:MTAL)
- MAC Copper, ATS, Pony AI And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - ATS (NYSE:ATS), C3.ai (NYSE:AI)
- Harmony Gold to acquire MAC Copper for $1.03 billion
- South Africa’s Harmony Gold to acquire Australia’s Mac Copper for $1 bln
- Gold falls as easing US-China trade tensions weaken safe-haven demand
- European first-quarter corporate profits seen rising 1.9%, up from last week's estimate
- Who is He Lifeng, China's trade tsar in the limelight for US tariff talks?
- Gold slips on US-China trade talk hopes; traders eye Fed policy
- US, Chinese officials to hold ice-breaker meeting in Geneva on Saturday
- Gold hits two-week high on safe-haven demand; Fed decision looms
- Annual gold price forecast tops $3,000 for first time: Reuters poll
Range quotidien
12.19 12.21
Range Annuel
7.69 14.31
- Clôture Précédente
- 12.21
- Ouverture
- 12.21
- Bid
- 12.21
- Ask
- 12.51
- Plus Bas
- 12.19
- Plus Haut
- 12.21
- Volume
- 931
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 0.66%
- Changement à 6 Mois
- 28.53%
- Changement Annuel
- -12.79%
20 septembre, samedi