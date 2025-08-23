Валюты / CARS
CARS: Cars.com Inc
13.45 USD 0.02 (0.15%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CARS за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.29, а максимальная — 13.73.
Следите за динамикой Cars.com Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CARS
- Ford to Cut 1,000 Jobs in Germany as E.V. Sales Slow
- Amazon is selling a $200 backseat cover for $50 that's 'sturdy and hassle-free'
- Shawn Fain, Who Pledged to Reform U.A.W., Faces Internal Dissent
- Did Britain Win the Trade War? Why It’s Tough to Declare a Victor.
- Used E.V. Sales Take Off as Prices Plummet
- Are Investors Undervaluing Cars.com (CARS) Right Now?
- ICE arrests 475 workers at a Hyundai-LG battery plant in Georgia in 'largest single-site enforcement operation'
- Elon Musk Could Become First Trillionaire Under New Tesla Pay Package
- Porsche Is No Longer a Blue-Chip Company in Germany
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Cars.com, OppFi and Quad Graphics
- 3 Cheap Highly Ranked Stocks to Buy for a Rebound: CARS, OPFI, QUAD
- Best Momentum Stock to Buy for September 3rd
- Best Value Stocks to Buy for September 3rd
- Why China Is Trying to Tame Its Electric Car Frenzy
- Tesla’s Lawyers File Motion to Throw Out $243 Million Verdict in Fatal Crash
- How to Ship Your Car (and Why It May Save You Time and Money)
- Can Cadillac Keep Selling E.V.s as Trump Repeals Climate Policies?
- Wall Street Analysts See a 30.37% Upside in Cars.com (CARS): Can the Stock Really Move This High?
- Union Leads in Vote at Ford Battery Plant
- Lamborghini CEO says consumers are holding off on buying high-end cars because of tariffs
- Stellantis takes a major step backward in critical tech race
- Is Cars.com (CARS) Stock Undervalued Right Now?
- The Backbone of the Global Auto Supply Chain Is at Risk From Trump’s Tariffs
- The best used cars to buy now according to Consumer Reports
Дневной диапазон
13.29 13.73
Годовой диапазон
9.57 20.48
- Предыдущее закрытие
- 13.47
- Open
- 13.51
- Bid
- 13.45
- Ask
- 13.75
- Low
- 13.29
- High
- 13.73
- Объем
- 1.553 K
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 5.32%
- 6-месячное изменение
- 19.66%
- Годовое изменение
- -19.85%
