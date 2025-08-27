KurseKategorien
Währungen / CARS
Zurück zum Aktien

CARS: Cars.com Inc

13.43 USD 0.16 (1.18%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CARS hat sich für heute um -1.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.43 bis zu einem Hoch von 13.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cars.com Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CARS News

Tagesspanne
13.43 13.67
Jahresspanne
9.57 20.48
Vorheriger Schlusskurs
13.59
Eröffnung
13.67
Bid
13.43
Ask
13.73
Tief
13.43
Hoch
13.67
Volumen
20
Tagesänderung
-1.18%
Monatsänderung
5.17%
6-Monatsänderung
19.48%
Jahresänderung
-19.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K