Währungen / CARS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CARS: Cars.com Inc
13.43 USD 0.16 (1.18%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CARS hat sich für heute um -1.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.43 bis zu einem Hoch von 13.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cars.com Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CARS News
- Japan's exports fall again, but a key catalyst is taking hold
- Amazon is selling an $80 portable car stereo screen for $47 that 'makes media control effortless'
- Jaguar Land Rover nightmare scenario won't end for another week
- Best Value Stock to Buy for September 17th
- Ford to Cut 1,000 Jobs in Germany as E.V. Sales Slow
- Amazon is selling a $200 backseat cover for $50 that's 'sturdy and hassle-free'
- Shawn Fain, Who Pledged to Reform U.A.W., Faces Internal Dissent
- Did Britain Win the Trade War? Why It’s Tough to Declare a Victor.
- Used E.V. Sales Take Off as Prices Plummet
- Are Investors Undervaluing Cars.com (CARS) Right Now?
- ICE arrests 475 workers at a Hyundai-LG battery plant in Georgia in 'largest single-site enforcement operation'
- Elon Musk Could Become First Trillionaire Under New Tesla Pay Package
- Porsche Is No Longer a Blue-Chip Company in Germany
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Cars.com, OppFi and Quad Graphics
- 3 Cheap Highly Ranked Stocks to Buy for a Rebound: CARS, OPFI, QUAD
- Best Momentum Stock to Buy for September 3rd
- Best Value Stocks to Buy for September 3rd
- Why China Is Trying to Tame Its Electric Car Frenzy
- Tesla’s Lawyers File Motion to Throw Out $243 Million Verdict in Fatal Crash
- How to Ship Your Car (and Why It May Save You Time and Money)
- Can Cadillac Keep Selling E.V.s as Trump Repeals Climate Policies?
- Wall Street Analysts See a 30.37% Upside in Cars.com (CARS): Can the Stock Really Move This High?
- Union Leads in Vote at Ford Battery Plant
- Lamborghini CEO says consumers are holding off on buying high-end cars because of tariffs
Tagesspanne
13.43 13.67
Jahresspanne
9.57 20.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.59
- Eröffnung
- 13.67
- Bid
- 13.43
- Ask
- 13.73
- Tief
- 13.43
- Hoch
- 13.67
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -1.18%
- Monatsänderung
- 5.17%
- 6-Monatsänderung
- 19.48%
- Jahresänderung
- -19.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K