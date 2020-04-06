Hyper — это автоматизированный торговый советник, основанный на фундаментальном принципе технического анализа: уровнях поддержки и сопротивления. Система предназначена для работы на рынке Форекс и использует математически точные алгоритмы для определения оптимальных точек входа и выхода из сделок.

Мониторинг



Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта.

Основные характеристики

Принцип работы : определение ключевых уровней поддержки и сопротивления с помощью комплексного анализа ценовых движений

Время торговли : активная торговля в период максимальной волатильности (8:00–20:00 по серверному времени)

Управление рисками : встроенный механизм контроля дневного убытка (Max_Stop_Loss)

Расчет объема: автоматический подсчет размера позиции с учетом свободной маржи и заданного процента риска (RiskPercent)

Преимущества системы

Объективный анализ : исключает эмоциональное влияние трейдера на принятие торговых решений

Точное определение уровней : использование математических алгоритмов для выявления ключевых ценовых точек

Гибкая настройка : возможность адаптации под различные рыночные условия

Риск-менеджмент : встроенные механизмы защиты депозита

Круглосуточная работа: автоматический анализ рынка 24/5

Особенности алгоритма

Многоуровневая система определения поддержки и сопротивления

Фильтрация сигналов через дополнительные индикаторы

Адаптивное управление размером позиции

Защита от проскальзываний и рыночных шумов

Автоматическое закрытие убыточных позиций

Советник идеально подходит как для начинающих трейдеров, так и для опытных участников рынка, желающих автоматизировать процесс торговли на основе классических принципов технического анализа.

Параметры

Settings:

Trade_EA_Settings-торговля с использованием локальных настроек советника (без использования файловой системы);



Trade_File_Settings-торговля с использованием файловой системы настроек (это может быть намного удобнее, легче и эффективнее);



Accountant - режим оптимизации советника, во время оптимизации параметров в тестере стратегий, параллельно робот запускается на график в режиме "Accountant" для обработки получаемых данных. В результате робот отбирает получаемые наборы настроек и сохраняет их в файлы.

Strategy;

Strategy_1 - расчет уровней по первому пользовательскому индикатору;





Strategy_2 - расчет уровней по второму пользовательскому индикатору;

FolderNumber - номер папки с файлами;

Auto_Magic - используется исключительно совместно с параметром "TradeFileSettings" эта функция отбирает лучшие файлы с настройками в зависимости от установленного приоритета "MagicNumber", так допустим если "MagicNumber=1", это будет означать высший приоритет и робот будет искать на сервере самый лучший файл с настройками (лучшим считается тот который показал лучшие результаты в тестере стратегий), далее идут следующие 2, 3, 4 и так далее. Имеет смысл открывать десятки счетов и на каждом задавать роботу разные приоритеты от 1 и выше и робот каждый раз будет скачивать и загружать разный файлы. Высший приоритет относителен и не факт что будет самым прибыльным;

Period_Candles - период работы индикаторов;

--------------------------

Auto_Symbol - автоматический выбор валютной пары для торговли, согласно данным полученным в ходе тестирования. Робот выберет наиболее перспективную валютную пару согласно установленному приоритету начиная с 1, затем 2, 3 и так далее.

Auto_All - если включить то во время отбора валютной пары и присваивания ей приоритета, робот будет принимать в расчет общий результат, иначе индивидуальный.

Switch_Drawdown - если больше 0 то автоматический выбор валюты начинается только после достижения установленного здесь процента просадки и после закрытия неудачной серии, до тех пор выбор валюты остается за вами.

Symbol_Filter - позволяет исключать валютные пары по которым была зафиксирована просадка с процентом Switch_Drawdown, в дальнейшем робот пропускает их в ходе автоматического отбора.

--------------------------

AStoploss - переменная в виде выпадающего списка с перечнем используемых функций для выставления защитных стоп-ордеров:

- переменная в виде выпадающего списка с перечнем используемых функций для выставления защитных стоп-ордеров: SL_Pips - в пунктах;



SL_Candles - по свечам;



SL_Parabolic - с использованием индикатора Parabolic SAR;



SL_Moving - с использованием индикатора Moving Average;



SL_Bollinger - с использованием индикатора Bollinger Bands.

SL_Initial - стоп лосс в валюте депозита с которым выставляется отложенный ордер, больше нужен для страховки на случай потери связи. К примеру аварийное отключение VPS, должна быть страховка на такой случай;

StopLoss - минимальное расстояние до защитного стоп-лосса (рассчитывается в пунктах), на тот случай если по расчетам в процентах к депозиту, в соотношении с лотом, стоп-лосс рассчитывается слишком близко к позиции.

Exp_Point - коэффициент умножения параметров которые рассчитываются в пунктах.

------------------------

Profit_History - если больше 0 то в случае получения убытка который превысит указанное здесь значение, робот прекращает торговлю до указания дальнейших действий. На графике загорится красная кнопка и если ее нажать то произойдет разблокировка и торговля продолжится, однако рекомендуется провести заново оптимизацию. По умолчанию если советник обнаружит и загрузит новый комплект файлов с настройками, он разблокируется автоматически.



Time_History - глубина истории для расчета результатов;

------------------------

RiskPercent - риск для автоматического управления капиталом;

Lot - объем, если RiskPercent больше 0 ;

- объем, если ; ------------------------

Take_Profit - расстояние до тейк-профита (рассчитывается в пунктах);

Distance - отступ от уровней поддержки и сопротивления для выставления отложенных ордеров;

- отступ от уровней поддержки и сопротивления для выставления отложенных ордеров; Min_Price - если больше 0, то советнику будет запрещено устанавливать ордера, если расчетное значение по истории, будет меньше указанного, к одному из закрытых ордеров. Данный уровень считается пробитым и второй раз по нему открываться слишком рискованно.

Slippage - максимальное отклонение от запрашиваемой цены;

- максимальное отклонение от запрашиваемой цены; Spread - максимально допустимый спред;

- максимально допустимый спред; MagicNumber - штамп эксперта (идентификатор).

------------------------

Next_Bar - если включить то трейлинг позиции начинается только на следующем баре, после открытия позиции.

Trailing_Time - если больше 0, то перед началом трейлинга будет задержка, рассчитывается в секундах.

Trail_Start - расстояние от ордера, при котором включается трейлинг стоп стоп-ордеров;

- расстояние от ордера, при котором включается трейлинг стоп стоп-ордеров; Step_Trail - шаг трейлинг стопа;

- шаг трейлинг стопа; NoLoss - расстояние от ордера, при котором защитный стоп-ордер переносится в безубыток (если параметр StopLevel = true);

- расстояние от ордера, при котором защитный стоп-ордер переносится в безубыток (если параметр StopLevel = true); Min_Profit_NoLoss - минимальная прибыль при переводе ордера в безубыток;

- минимальная прибыль при переводе ордера в безубыток; ------------------------

Use_Time - торговля по времени (используется время сервера);

- торговля по времени (используется время сервера); Begin_Time - начало торговли;

- начало торговли; End_Time - завершение торговли;

- завершение торговли; ------------------------

Depth - глубина истории для расчета индикатора;

Deviation - отклонение;

Step - шаг;

------------------------

Bands, Stochastic, SAR, MA, Alligator, CCI, ATR, Repeat_level - целый набор стандартных индикаторов, которые могут быть подключены в качестве фильтров. Отложенные ордера удаляются, если один из подключенных индикаторов показывает обратный сигнал, или находится во флете. Описание к ним можно найти в интернете, это стандартные индикаторы МТ4 терминала. За исключением Repeat_level - это пользовательский индикатор не имеющий параметров ;

; ------------------------

Reinstall - переустанавливать отложенные ордера после срабатывания или ждать закрытия открытых позиций;

------------------------

TimeLimit - закрытие позиций по времени;

Time_Limit_Hours - время жизни позиции в часах, время отсчитывается от последней открытой позиции;

Time_Limit_Profit - минимальная прибыль, с которой закрываются все позиции после истечения срока их жизни;

Exp_Time_Prof - флаг разрешающий уменьшать значение параметра Time_Limit_Profit для зависших позиций, которые не могут закрыться с учетом текущего значения параметра Time_Limit_Profit слишком долгое время.

Exp_Time_Prof_Max - коэффициент максимального уменьшения значения параметра Time_Limit_Profit. С каждым просроченным часом значение параметра Time_Limit_Profit будет уменьшаться и данный коэффициент определяет максимально возможное уменьшение. Так допустим если Time_Limit_Profit = -10%, Time_Limit_Hours = 24 часа, Exp_Time_Prof_Max = 2, то по истечению 24 часа если позиции не смогут закрыться с учетом минимального профита -10% значение минимального профита начнет уменьшаться с каждым часом и через 48 часов удвоится и будет составлять -20%. Дальнейшее уменьшение производиться не будет так как коэффициент сдерживания Exp_Time_Prof_Max = 2 (по формуле -10*2=-20%).

Limit:

No_Use - не использовать,



Use_USD - рассчитывать в валюте депозита;



Use_Percent - рассчитывать в процентах от депозита.

Balance_Limit - расчетное значение в зависимости от Limit ;

---------------------

History_Total - глубина истории для расчетных данных по всем показателям;

--------------------

MultiLevelRecording - количество папок с файлами, если 0 то настройки сохраняться не будут. Во время оптимизации советник анализирует результаты каждого прохода в тестере стратегий и сохраняет настройки с лучшими показателями в отдельные файлы. Файлы с настройками (включая валютную пару и период графика) сохраняются в отдельную папку. Однако по результатам оптимизации положительные результаты могут быть достигнуты с разными настройками и какие именно настройки окажутся наиболее эффективными в реальных условиях рынка никто не знает. Поэтому есть смысл сохранять как минимум несколько комбинаций настроек, которые в последствии можно использовать сразу на нескольких счетах распределив между ними средства. Таким образом достигается диверсификация риска. В то время пока по одному счету мы можем получить убыток, по другому счету достигается прибыль.Для того чтобы автоматизировать процесс сохранения настроек в разных вариациях достаточно увеличить значение параметра MultiLevelRecording (сокращенное название - MLR) на желаемое количество. В результате после сохранения настроек в одной папке (по определенной валютной паре с определенным периодом графика) для следующей вариации советник создаст новую папку увеличив ее номер на один крат. Основным номером папки является параметр Folder_Number в которую помещаются все подпапки с начальным номером Magic_Number. Все последующие папки имеют номера - (Magic_Number+порядковый номер создания). Номер каждой последующей папки превосходит предыдущий на один крат (одну цифру).

_1_Statistics - пользовательский критерии приемлемости настроек в виде выпадающего списка. Выберите критерий которому на ваш взгляд должен соответствовать результат приемлемости настроек. Все результаты которые не будут соответствовать данному критерию будут автоматически отсекаться:

Initial deposit - значение начального депозита.



Withdrawal - количество выведенных со счета средств.



Profit - чистая прибыль по окончании тестирования.



Gross profit - общая прибыль, сумма всех прибыльных (положительных) трейдов. Значение больше или равно нулю.



Gross loss - общий убыток, сумма всех убыточных (отрицательных) трейдов. Значение меньше или равно нулю.



Maximal profit trade - максимальная прибыль – наибольшее значение среди всех прибыльных трейдов. значение больше или равно нулю.



Maximal loss trade - максимальный убыток – наименьшее значение среди всех убыточных трейдов. значение меньше или равно нулю



Maximal consecutive profit - максимальная прибыль в последовательности прибыльных трейдов. Значение больше или равно нулю.



Maximal consecutive wins - общая прибыль в самой длинной серии прибыльных трейдов.



Maximal consecutive loss - общий убыток в самой длинной серии убыточных трейдов.



Maximal consecutive losses - количество трейдов в самой длинной серии убыточных трейдов.



minimal balance - минимальное значение баланса.



Maximal balance drawdown - максимальная просадка баланса в деньгах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, берется наибольшее значение.



Balance drawdown percent - просадка баланса в процентах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в деньгах.



Maximal relative balance drawdown - максимальная просадка баланса в процентах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение.



Relative balance drawdown percent - просадка баланса в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в процентах.



Minimal equIty - минимальное значение собственных средств.



Maximal equIty drawdown - максимальная просадка средств в деньгах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, берется наибольшее значение.



EquIty drawdown percent - просадка средств в процентах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в деньгах.



Maximal relative equIty drawdown - максимальная просадка средств в процентах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение.



Relative equIty drawdown percent - просадка средств в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в процентах.



Expected payoff - математическое ожидание выигрыша.



Profit factor - прибыльность.



Recovery factor - фактор восстановления.



Sharpe ratio - коэффициент Шарпа.



Minimal margin level - минимальное достигнутое значение уровня маржи.



On tester result - значение рассчитанного пользовательского критерия оптимизации.



Deals - количество совершенных сделок.



Trades - количество трейдов.



Profit trades - прибыльные трейды.



Loss trades - убыточные трейды.



Short trades - короткие трейды.



Long trades - длинные трейды.



Profit short trades - короткие прибыльные трейды.



Profit long trades - длинные прибыльные трейды.



Trades of maximal consecutive profit - сделки с максимальной последовательной прибылью.



Maximal consecutive wins count - максимальное количество побед подряд.



Trades of maximal consecutive loss - сделки с максимальным непрерывным убытком.



Maximal consecutive losses count - максимальное количество последовательных проигрышей.



Average consecutive wins - средняя длина прибыльной серии трейдов.



Average consecutive losses - средняя длина убыточной серии трейдов.

_1_Stat - больше или меньше. Допустим если вы выбрали в качестве критерия просадку то этот флаг должен быть установлен в позицию меньше (просадка чем меньше, тем лучше). А если выбран критерий профит фактор то естественно больше (профит фактор чем больше, тем лучше).

Statistics_1_ - минимальное/максимальное значение критерия при котором настройки принимаются.

_2_Statistics, _3_Statistics - аналогичные параметры...

Auto_Switch - если выключить то файлы с настройками не будут записываться автоматически во время оптимизации, они будут записываться во время тестирования. Таким образом отбор лучших настроек проводится в ручном режиме с вашим участием.

Pause_Pass - если больше 0, робот не будет записывать файлы с настройками подряд, он будет пропускать указанное здесь количество вариаций, это делается с целью максимально разнообразить варианты с настройками.

Instant_Processing - если включить то анализ полученных настроек робот будет вести прямо во время оптимизации, иначе во время тестирования. Если необходимо провести форвард тестирование полученных настроек то необходимо выключить. Во время форвард тестирования робот поочереди протестирует все отобранные файлы с настройками, удалит те которые не прошли форвард тестирование и проанализирует все оставшиеся с автоматическим построением вектра от лучшего к худшему.

--------------------------

Forward - форвард тестирование, если включить советник будет проводить форвард тестирование непосредственно во время оптимизации. С установленной даты, внутри советника, включаются функции которые рассчитывают критично важные показатели, такие как прибыль (фиксированная в валюте депозита), относительная просадка (в процентах), профит фактор, матожидание, количество трейдов, все показатели ниже относятся исключительно к форвард тестированию с даты Forward_Time;

Forward_Time - дата начала форвард тестирования;

Forward_Profit - полученный профит в твердой валюте депозита при котором настройки принимаются;

Opt_Drawdown - относительная просадка в процентах от депозита в рамках которой настройки принимаются;

Opt_Profit_Factor - профит фактор при котором настройки принимаются;

Opt_Expected_Payoff - матожидание при котором настройки принимаются;

Total_Trades - количество трейдов при котором настройки принимаются.

--------------------------

Month_Loss - если больше -1, то советник будет принимать только те настройки которые показывают стабильный рост депозита из цикла в цикл. Цикл может длится от одной минуты, до одного месяца. Если задать значение 0, то в этом случае не допускается не одного убыточного цикла, это очень жесткий критерий, при котором тестеру стратегий будет сложно или даже невозможно подобрать настройки. Во многом это зависит от длительности циклов, если цикл длится месяц, то в году их всего 12 и это несравнимо легче ежечасного цикла, где в сутках только 24 цикла. Особенно если не допускаются нулевые циклы, другими словами простои.

Switch_Period - длительность циклов;

Zero_Result - считать ли простой отрицательным результатом в циклах, если включить, то тестеру будет значительно сложнее подбирать настройки, особенно при коротких циклах.

Рекомендации

Мгновенное исполнение ордеров - ECN;

ECN; Валютные пары - USDJPY , (XAUUSD под вопросом);

, (XAUUSD под вопросом); Спред - не более 20 пунктов;

20 пунктов; Период графика - H1.

Примечания читать внимательно

Робот создан действующим трейдером и программистом с большим опытом работы.

Не стоит пытаться сразу разобраться в его настройках, на первый взгляд он кажется сложным, на самом деле управляться с ним будет очень легко, после того как вы поймете основные принципы его работы на уровне пользователя.

Также предоставляется уникальная возможность использовать этого робота бесплатно, как временно, так и постоянно, по партнерской программе. Другое название этого советника KyberNet .

использовать этого робота бесплатно, как временно, так и постоянно, по партнерской программе. Другое название этого советника . Первое время настоятельно рекомендуется использовать только готовые файлы с настройками скачанные с нашего сервера. Необходимо время, прежде чем вы научитесь оптимизировать робота самостоятельно. Специально для этого существует утилита, которая ищет и загружает файлы с нашего сервера в автоматическом режиме, с периодичностью один час. Запускать необходимо на параллельный график, в настройках утилиты выберите Hyper.

Почему пользователи оставляют негативные отзывы на MQL5: анализ мотивов

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/765074

Поддержка



Все вопросы и комментарии в социальной сети «Telegram», на других ресурсах я не комментирую сообщения и не отвечаю на вопросы, в целях экономии времени и концентрации информации на одном канале.



