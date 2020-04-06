Banker Pro

Все мы любим безопасную торговлю, так чтобы с минимальной просадкой можно было зарабатывать столько денег, чтобы хватало на жизнь и еще оставалось. Однако для этого нужен серьезный депозит, иначе заработанных денег не будет хватать даже на оплату минимальных потребностей.

Где же взять деньги? Заработать физическим трудом хорошо в теории, но на практике едва ли получится. Взять в долг или кредит - это очень опасно и категорически не рекомендуется, да скорее всего и не дадут. Продать что то было бы решением, но как правило нечего. Единственное верное решение - это быстро разогнать маленький депозит. Рискуешь при этом маленькой суммой, а в случае успеха можешь сорвать банк.

Мониторинг



Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта.

Советник определяет направления тренда с помощью встроенного пользовательского индикатора и открывает отложенный ордер по направлению тренда. Отложенный ордер двигается за ценой на определенном расстоянии и как только рынок становится достаточно активным, ордер срабатывает и почти сразу же закрывается с профитом по трейлинг-стопу.

Если после срабатывания отложенного ордера цена отскакивает в обратном направлении и начинает удаляться от позиции, робот начинает усредняться и как только цена начинает возвращаться, все позиции закрываются с любым минимальным профитом. Профит в этом случае имеет второстепенное значение.

Лучших результатов можно достичь на активных парах, особенно можно выделить XAUUSD с двумя знаками после запятой. По умолчанию робот настроен именно на эту пару. На других парах он также способен работать, но требуется перенастройка.

В советник встроена автоматическая система оптимизации. Она позволяет не только эффективно оптимизировать робота без труда, но и загружать готовые файлы с настройками с нашей общей базы данных - в автоматическом режиме. Это значит что робота вам вообще не придется оптимизировать.

Общие параметры



LimitOrders - торговля отложенными лимитными ордерами,

StopOrders - торговля отложенными стоп ордерами,

стоп ордерами, VirtualOrders - вместо отложенных ордеров выставляются виртуальные ордера, при этом нагрузка на сервер значительно снижается но качество исполнения сделок ухудшается,

BalanceLimit(USD) - сумма просадки при котором все позиции закрываются,

MaxLoss(USD) - сумма убытка по истории при которой дальнейшая торговля запрещена,

TotalHistory - количество суток от текущей даты для подсчета убытка по истории,

MaxSpread - максимально допустимый спред для торговли,

Risk - риск на каждые ( FirstLot, Lot) единиц, если 0 то Lot,

FirstLot - лот для первой позиции, если 0 то Lot,

Lot - объем позиций,

StoplossZ - если включить процент риска будет рассчитываться на все позиции, иначе на каждую отдельно,

SLPercentage - процент риска для выставления стоп-лосса,

StopLoss - минимальный стоп-лосс в пипсах,

Takeprofit - тейк-профит,

MaxOrders - максимальное количество позиций, после которого отложенные ордера не выставляются,

NewBarTrailing - если включить трейлинг позиции начинается на следующем баре после открытия,

TrailingStart - начало трейлинга,

TrailingStop - шаг трейлинга,

Step - дистанция от цены для выставления отложенных ордеров,

TimeModify - время изменения цены,

PipsModify - количество пипсов изменения,

Slippage - допустимо проскальзывание позиций,

MagicNumber- идентификатор позиций,

UseTrendSignal:

SignalNo-не использовать индикатор,



SignalTrend-использовать индикатор МА,



SignalTrendCounter-использовать контр-трендовый индикатор,



SignalIndicatorCustom-использовать встроенный пользовательский индикатор,

PeriodMA-период МА,

Indent-период контр-трендового индикатора,

Shift-отступ баров,

UseArrow-торговать исключительно в моменты зарождения тренда в случае использования пользовательского индикатора,

Deviations- отклонение для пользовательского индикатора,

MaxTrades - максимальное количество позиций в случае усреднения, если меньше 2 не используется,

PipStep- расстояние между позициями,

LotExponent- коэффициент умножения лота в случае усреднения, если 1 без умножения,

EventSet - количество секунд для принудительного обновления графика, это необходимо чтобы не зависеть от тиков.

Параметры блока оптимизации