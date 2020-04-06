Banker Pro
- Эксперты
- Aleksandr Valutsa
- Версия: 2.38
- Активации: 5
Все мы любим безопасную торговлю, так чтобы с минимальной просадкой можно было зарабатывать столько денег, чтобы хватало на жизнь и еще оставалось. Однако для этого нужен серьезный депозит, иначе заработанных денег не будет хватать даже на оплату минимальных потребностей.
Где же взять деньги? Заработать физическим трудом хорошо в теории, но на практике едва ли получится. Взять в долг или кредит - это очень опасно и категорически не рекомендуется, да скорее всего и не дадут. Продать что то было бы решением, но как правило нечего. Единственное верное решение - это быстро разогнать маленький депозит. Рискуешь при этом маленькой суммой, а в случае успеха можешь сорвать банк.
Советник определяет направления тренда с помощью встроенного пользовательского индикатора и открывает отложенный ордер по направлению тренда. Отложенный ордер двигается за ценой на определенном расстоянии и как только рынок становится достаточно активным, ордер срабатывает и почти сразу же закрывается с профитом по трейлинг-стопу.
Если после срабатывания отложенного ордера цена отскакивает в обратном направлении и начинает удаляться от позиции, робот начинает усредняться и как только цена начинает возвращаться, все позиции закрываются с любым минимальным профитом. Профит в этом случае имеет второстепенное значение.
Лучших результатов можно достичь на активных парах, особенно можно выделить XAUUSD с двумя знаками после запятой. По умолчанию робот настроен именно на эту пару. На других парах он также способен работать, но требуется перенастройка.
В советник встроена автоматическая система оптимизации. Она позволяет не только эффективно оптимизировать робота без труда, но и загружать готовые файлы с настройками с нашей общей базы данных - в автоматическом режиме. Это значит что робота вам вообще не придется оптимизировать.
Общие параметры
- LimitOrders - торговля отложенными лимитными ордерами,
- StopOrders - торговля отложенными стоп ордерами,
- VirtualOrders - вместо отложенных ордеров выставляются виртуальные ордера, при этом нагрузка на сервер значительно снижается но качество исполнения сделок ухудшается,
- BalanceLimit(USD) - сумма просадки при котором все позиции закрываются,
- MaxLoss(USD) - сумма убытка по истории при которой дальнейшая торговля запрещена,
- TotalHistory - количество суток от текущей даты для подсчета убытка по истории,
- MaxSpread - максимально допустимый спред для торговли,
- Risk - риск на каждые (FirstLot, Lot) единиц, если 0 то Lot,
- FirstLot - лот для первой позиции, если 0 то Lot,
- Lot - объем позиций,
- StoplossZ - если включить процент риска будет рассчитываться на все позиции, иначе на каждую отдельно,
- SLPercentage - процент риска для выставления стоп-лосса,
- StopLoss - минимальный стоп-лосс в пипсах,
- Takeprofit - тейк-профит,
- MaxOrders - максимальное количество позиций, после которого отложенные ордера не выставляются,
- NewBarTrailing - если включить трейлинг позиции начинается на следующем баре после открытия,
- TrailingStart - начало трейлинга,
- TrailingStop - шаг трейлинга,
- Step - дистанция от цены для выставления отложенных ордеров,
- TimeModify - время изменения цены,
- PipsModify - количество пипсов изменения,
- Slippage - допустимо проскальзывание позиций,
- MagicNumber- идентификатор позиций,
- UseTrendSignal:
- SignalNo-не использовать индикатор,
- SignalTrend-использовать индикатор МА,
- SignalTrendCounter-использовать контр-трендовый индикатор,
- SignalIndicatorCustom-использовать встроенный пользовательский индикатор,
- PeriodMA-период МА,
- Indent-период контр-трендового индикатора,
- Shift-отступ баров,
- UseArrow-торговать исключительно в моменты зарождения тренда в случае использования пользовательского индикатора,
- Deviations- отклонение для пользовательского индикатора,
- MaxTrades - максимальное количество позиций в случае усреднения, если меньше 2 не используется,
- PipStep- расстояние между позициями,
- LotExponent- коэффициент умножения лота в случае усреднения, если 1 без умножения,
- EventSet - количество секунд для принудительного обновления графика, это необходимо чтобы не зависеть от тиков.
Параметры блока оптимизации
- MultiLevelRecording - количество папок с файлами, если 0 то настройки сохраняться не будут. Во время оптимизации советник анализирует результаты каждого прохода в тестере стратегий и сохраняет настройки с лучшими показателями в отдельные файлы. Файлы с настройками (включая валютную пару и период графика) сохраняются в отдельную папку. Однако по результатам оптимизации положительные результаты могут быть достигнуты с разными настройками и какие именно настройки окажутся наиболее эффективными в реальных условиях рынка никто не знает. Поэтому есть смысл сохранять как минимум несколько комбинаций настроек, которые в последствии можно использовать сразу на нескольких счетах распределив между ними средства. Таким образом достигается диверсификация риска. В то время пока по одному счету мы можем получить убыток, по другому счету достигается прибыль.Для того чтобы автоматизировать процесс сохранения настроек в разных вариациях достаточно увеличить значение параметра MultiLevelRecording (сокращенное название - MLR) на желаемое количество. В результате после сохранения настроек в одной папке (по определенной валютной паре с определенным периодом графика) для следующей вариации советник создаст новую папку увеличив ее номер на один крат. Основным номером папки является параметр Folder_Number в которую помещаются все подпапки с начальным номером Magic_Number. Все последующие папки имеют номера - (Magic_Number+порядковый номер создания). Номер каждой последующей папки превосходит предыдущий на один крат (одну цифру).
- _1_Statistics - пользовательский критерии приемлемости настроек в виде выпадающего списка. Выберите критерий которому на ваш взгляд должен соответствовать результат приемлемости настроек. Все результаты которые не будут соответствовать данному критерию будут автоматически отсекаться:
- Initial deposit - значение начального депозита.
- Withdrawal - количество выведенных со счета средств.
- Profit - чистая прибыль по окончании тестирования.
- Gross profit - общая прибыль, сумма всех прибыльных (положительных) трейдов. Значение больше или равно нулю.
- Gross loss - общий убыток, сумма всех убыточных (отрицательных) трейдов. Значение меньше или равно нулю.
- Maximal profit trade - максимальная прибыль – наибольшее значение среди всех прибыльных трейдов. значение больше или равно нулю.
- Maximal loss trade - максимальный убыток – наименьшее значение среди всех убыточных трейдов. значение меньше или равно нулю
- Maximal consecutive profit - максимальная прибыль в последовательности прибыльных трейдов. Значение больше или равно нулю.
- Maximal consecutive wins - общая прибыль в самой длинной серии прибыльных трейдов.
- Maximal consecutive loss - общий убыток в самой длинной серии убыточных трейдов.
- Maximal consecutive losses - количество трейдов в самой длинной серии убыточных трейдов.
- minimal balance - минимальное значение баланса.
- Maximal balance drawdown - максимальная просадка баланса в деньгах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, берется наибольшее значение.
- Balance drawdown percent - просадка баланса в процентах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в деньгах.
- Maximal relative balance drawdown - максимальная просадка баланса в процентах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение.
- Relative balance drawdown percent - просадка баланса в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в процентах.
- Minimal equIty - минимальное значение собственных средств.
- Maximal equIty drawdown - максимальная просадка средств в деньгах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, берется наибольшее значение.
- EquIty drawdown percent - просадка средств в процентах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в деньгах.
- Maximal relative equIty drawdown - максимальная просадка средств в процентах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение.
- Relative equIty drawdown percent - просадка средств в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в процентах.
- Expected payoff - математическое ожидание выигрыша.
- Profit factor - прибыльность.
- Recovery factor - фактор восстановления.
- Sharpe ratio - коэффициент Шарпа.
- Minimal margin level - минимальное достигнутое значение уровня маржи.
- On tester result - значение рассчитанного пользовательского критерия оптимизации.
- Deals - количество совершенных сделок.
- Trades - количество трейдов.
- Profit trades - прибыльные трейды.
- Loss trades - убыточные трейды.
- Short trades - короткие трейды.
- Long trades - длинные трейды.
- Profit short trades - короткие прибыльные трейды.
- Profit long trades - длинные прибыльные трейды.
- Trades of maximal consecutive profit - сделки с максимальной последовательной прибылью.
- Maximal consecutive wins count - максимальное количество побед подряд.
- Trades of maximal consecutive loss - сделки с максимальным непрерывным убытком.
- Maximal consecutive losses count - максимальное количество последовательных проигрышей.
- Average consecutive wins - средняя длина прибыльной серии трейдов.
- Average consecutive losses - средняя длина убыточной серии трейдов.
- _1_Stat - больше или меньше. Допустим если вы выбрали в качестве критерия просадку то этот флаг должен быть установлен в позицию меньше (просадка чем меньше, тем лучше). А если выбран критерий профит фактор то естественно больше (профит фактор чем больше, тем лучше).
- Statistics_1_ - минимальное/максимальное значение критерия при котором настройки принимаются.
- _2_Statistics, _3_Statistics - аналогичные параметры...
- Auto_Switch - если выключить то файлы с настройками не будут записываться автоматически во время оптимизации, они будут записываться во время тестирования. Таким образом отбор лучших настроек проводится в ручном режиме с вашим участием.
- Pause_Pass - если больше 0, робот не будет записывать файлы с настройками подряд, он будет пропускать указанное здесь количество вариаций, это делается с целью максимально разнообразить варианты с настройками.
- Instant_Processing - если включить то анализ полученных настроек робот будет вести прямо во время оптимизации, иначе во время тестирования. Если необходимо провести форвард тестирование полученных настроек то необходимо выключить. Во время форвард тестирования робот поочереди протестирует все отобранные файлы с настройками, удалит те которые не прошли форвард тестирование и проанализирует все оставшиеся с автоматическим построением вектра от лучшего к худшему.
- Forward - форвард тестирование, если включить советник будет проводить форвард тестирование непосредственно во время оптимизации. С установленной даты, внутри советника, включаются функции которые рассчитывают критично важные показатели, такие как прибыль (фиксированная в валюте депозита), относительная просадка (в процентах), профит фактор, матожидание, количество трейдов, все показатели ниже относятся исключительно к форвард тестированию с даты Forward_Time;
- Forward_Time - дата начала форвард тестирования;
- Forward_Profit - полученный профит в твердой валюте депозита при котором настройки принимаются;
- Opt_Drawdown - относительная просадка в процентах от депозита в рамках которой настройки принимаются;
- Opt_Profit_Factor - профит фактор при котором настройки принимаются;
- Opt_Expected_Payoff - матожидание при котором настройки принимаются;
- Total_Trades - количество трейдов при котором настройки принимаются.
Рекомендации
- Период графика H1 или согласно оптимизации,
- Валютная пара XAUUSD с двумя знаками после запятой, или любая другая по результатам оптимизации,
- Счет ECN с отличным исполнением сделок.
Примечания читать внимательно
- Робот создан действующим трейдером и программистом с большим опытом работы.
- Не стоит пытаться сразу разобраться в его настройках, на первый взгляд он кажется сложным, на самом деле управляться с ним будет очень легко, после того как вы поймете основные принципы его работы на уровне пользователя.
- Также предоставляется уникальная возможность использовать этого робота бесплатно, как временно, так и постоянно, по партнерской программе. Другое название этого советника SuperProf.
- Первое время настоятельно рекомендуется использовать только готовые файлы с настройками скачанные с нашего сервера. Необходимо время, прежде чем вы научитесь оптимизировать робота самостоятельно. Специально для этого существует утилита, которая ищет и загружает файлы с нашего сервера в автоматическом режиме, с периодичностью один час. Запускать необходимо на параллельный график, в настройках утилиты выберите Banker.
Что необходимо знать, прежде чем начать реальную торговлю
С настройками по умолчанию использовать робота не рекомендуется на реальных счетах. Так как не учитываются такие важные моменты как проскальзывания, реквоты, сетевые задержки. Для торговли на реальных счетах, необходимо подбирать настройки с учетом всего перечисленного.
Робот - это только инструмент в руках мастера и если мастер (не очень хороший), то инструмент в этом не виноват.
Поддержка
Все вопросы и комментарии в социальной сети «Telegram», на других ресурсах я не комментирую сообщения и не отвечаю на вопросы, в целях экономии времени и концентрации информации на одном канале.