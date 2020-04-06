ECNture Piranha Bar

Стая пираньей поглощающая торговые бары на графике собирая прибыль. Они охотятся, получают сигналы к действию и заходят в рынок, долго не ждут далёкую от них добычу, отдыхают пока она будет рядом или перестраиваются на новый бар и терзают его пока он растёт или опускается. Это происходит так быстро и незаметно на графике, как количество закрытых ордеров возрастает в окне статистики и линия прибыли изгибается в верх. Ваш терминал может уходить в заморозку, но под ним идёт активная борьба пираньей, что бы успеть собрать как можно больше прибыли. Терминал всегда следит за пираньями и собирает их наживу в закрытые ордера и колонку баланс. Не всегда их охота успешна и они терпят потери, но это не останавливает их продолжать охоту и потери быстро восстанавливаются.

Хотите добавить моих милых рыбок в свой аквариум MT4? Закинуть им подкормки и любоваться их охотой на бары. 

Это эксклюзив, сочетание моих алгоритмов и фильтров. Новая версия ECNture которую помогал написать искусственный интеллект. Разработки шли не плохо от версии к версии и море тестов, но в один момент стало ясно, что именно ошибки искусственного интеллекта привели к таким результатам. Маленькие рыбки стали более агрессивными, они нападают на всех возможностях. Однако для нас они не опасны, они остаются по ту сторону аквариума, но нужно быть осторожными. Если вода мутная, то они теряют видимость и что бы продолжить выживание они будут требовать корм. 

Как бы я не описал советника, мало кто входит в подробности. Интересно лишь одно, будет ли он зарабатывать.
Этот советник, может! Зарабатывать. Если вы действительно хотите этого и готов проходить возможные шаги для реализации.
Мои советники успешные, проверенные и долгосрочные. ECNture Piranha Bar и ECNture Raging Gold. Однако не менее важно, в какой среде он будет торговать и да есть такие места, где условия сходятся. Однако пока не запустишь, не узнаешь и что бы протестировать на реальных деньгах, может потребоваться более крупный депозит, но рисуя на большую сумму. 
Вы можете связаться со мной до покупки / аренды. Что бы обсудить все возможности Мой профиль.

##$ --> Внимание!!! Идёт набор на управляемый совместный счёт. С любой суммы.

1+ Ввод и вывод на вашем счету, на ваше имя и только у вас есть право вывести вложенные средства обратно и вашу долю прибыли.

2+ Вы не платите за торговую систему! Ни чего не платите, Пока не начнете получать прибыль.

3+ Вам не нужен удалённый сервер, вам даже не нужен торговый терминал, вы лишь наблюдаете за изменением ваших средств.

4++ Вам не нужен крупный депозит, что бы торговля шла на меньших спред и комиссиях. Что очень влияет на конечную прибыль.
И так я заранее позаботился что бы могли торговать с моей системой даже со 100 долларов с первоначальным риском потери средств 5$ на 1000, 50$ > следующий пункт. 

5+ На первых этапах будут идти проверки торговых систем ECNture. На минимальных сделках. Пока не будет выведена картина стабильной торговли.
На начальном этапе ваш риск составит не более 5% от вложенных средств, этого вполне достаточно для тестов на реальных средствах и общий торговый счёт будет защищён проверенной утилой для защиты средств. Тесты могут пройти уже в первые 2 недели.

Депозиты начнутся когда с каждым обсудили детали и собрались достаточно участников и минимальная общая сумма. Когда все будут готовы, заключается договор между мной, вами и брокером и вносим средства. Уже есть желающие.


Если вы настроены на заработок. Напишите что бы послушать мои предложения и детали. 


Запуск и настройка.

В принципе все готово и можно запустить на новом графике без каких либо изменений на минимальном лоте 0.01.
> Для тестирования и запуска, нужно отключить UseMarginCheck !!!

Lot Settings

Расчёт лота есть фиксированный, по проценту от средств на торговому счету и моя любимая функция, что бы торговал и поднимал / опускал лот относительно тех средств, которые ему задали. Такой расчёт лота по выделенным средствам, обезопасит общий торговый счёт и может подымать больше прибыли при успешной торговли, не переживая за сделки других советников. Если вы хотите такую возможность под каждый свой EA, то это есть у меня в EA`s Holder.

1=Fixed,2=Risk%,3=AllocatedBalance - Как вы хотите начать торговать. Задайте цифру.

Lot value - Если лот фиксированный, задайте его. Если риск лот, задайте процент. Если по выделенному балансу, то какой бужет первоночальный лот и изменятся относительно приросту, убытку выделенного баланся. * Вам стоит протестировать лот в тестере стратегий.

Allocated Balance - Это часть средств которую вы хотите выделить для торговли. * имейте ввиду, что выделенная сумма должна быть всегда доступна для торговли. 

NEW ORDER

Magic Number - Задайте магическое число для ваших новых ордеров.

forUp 0=Off,1=Market,2=Stop,3=Limit - Для BUY ордеров, должно быть 2, отложенные BUY

forDown 0=Off,1=Market,2=Stop,3=Limit - Для SELL ордеров, должно быть 2, отложенные SELL * Изначально отключено, так как не проходил тест для загрузки в Маркет. Задайте 2 или оставьте только отложенные BUY, результаты будут не хуже и меньше сделок.

Pending Zone Filter

Зоны перед отложенным ордером, когда цена входит в зону, то по заданным фильтрам может отменить отложенный ордер. Так как его переход в маркет ордер, может стать убыточным.

Distance before pending order (zone height) - Дистанция до отложенного ордера. Под STOP BUY и над STOP SELL.

Maximal spread to disable order (in zone) - Задайте максимальный спрэд, если спред будет выше в зоне, то отложенный ордер будет удалён.

Spread repeat times to disable order (in zone) - Если задать более одного, к примеру 3, то спред должен подняться выше разрешенного 3 раза, каждый раз откатываяь на ниже разрешённого. Тогда отложенный ордер будет отменён.

Price stay seconds in zone to disable order (in zone) - Цена входя в зону, должна успеть дойти до линии отложенного ордера. За заданное количество секунд. Инаже отложенный ордер будет отменён. * Оптимально если хотите заррешать только те ордера, когда цена устремлённо быстро движется в вашу сторону.

Price exit from zone distance (START in zone) - Дистанция выхода из зоны. Если цена откатилась назад из любой точки зоны, на эту дистанцию, то отложенный ордер будет отменён.

Price exit times from zone (START from zone) - Количества раз, что бы цена прошла дистанцию. * Так если пред отложенным ордером цена постоянно откатывается, значит при достижении отложенного ордера цена может сразу откатиться назад, не успев дойти до назначенной прибыли.

Stop Loss & Take Profit

Real Take Profit

Real Stop Loss

Virtual Take Profit

Virtual Stop Loss

Реалный и виртуальный Stop loss, Take profit. Виртуальный помогает при проскальзвании реального.

Breakeven

Real SL to Breakeven start

Real SL if Ignore Commission

Virtual SL to Breakeven start

Virtual SL if Ignore Commission

Реальный и виртуалный перевод ордера в безубыток, достигнув дистанции START, Stop Loss начнет подтягиваться за ценой пока не достигнет без убытка, а дальше закрытие идёт по Take Profit или Trailing. 

Real Trailing Stop

Real Trailing Stop Start Начало реального Trailing

Real Trailing Stop RollBack in (%) - Откат реального Trailing, в процентах.

Real Trailing start minus open spread - Отнимет спрэд от Trailing Start, спрэд по которому открылся ордер. * При широком спреде цене нужно пройти большое расстояние к прибыли и может быть лучше закрыть меньше прибыли чем не достичь прибыли.

Virtual Trailing Stop

Virtual Trailing Stop Start

Virtual RollBack in (%)

Virtual Pullbacks - Пропустит откаты Trailing и зафиксирует заданный. Если 3, то 2 раза сработает Trailing, но ордер не закроется, а с третьего уже закроется. * Спит и ждёт пока пройдут мелкие откаты, что бы захватиться за более широкое движение цены.

Virtual Trailing Partial Close - Если активировать и задать значение больше одного, то ордер разделится и будет закрываться частями на каждом новом откате Trailing. * Что бы понять, стоит протестировать.

Virtual Trailing start minus open spread - Отнимет спрэд от Trailing Start

Как при реальном Trailing, виртуальный, срабатывает всегда в отличии от реального, если терминал не перегружен. Даже при минимальном начале.

Balance Protection
Защита прибыли и защита от убытка.

Stop Balance - Когда счёт просядет до заданной суммы, то все ордера бота закроются и он перестанет открывать новые. Если расчёт лота по заданному балансу, то бот будет смотреть только на выделенный под него средства, если задать 0, то не проиграет больше выделенного баланся.

Total Profit Trailing Start - Старт прибыли в деньгах. Достигнув заданной прибыли за все время торговли, активируется откат. Пока прибыль не упадет до расчётного отката, то бот продолжит торговать, но ваша прибыль уже зашищена.

Total Profit Trailing Rollback in (%) - Процен отката от заданной максимально зафиксированной прибыли.

Order Limits

Maximum Market Orders - Максимальное количество маркет ордеров, менее актуально, так как торговля ведется отложенными ордерами.

Maximum Stop Orders - Максимальное количество отложенных ордеров.

Pending Expiration - Срок истечения отложенных ордеров, в часах.

Sounds (in Sounds folder)

Очень эфективно, когда бот работает на фоне от ваших дел и вы можете слышать как закрываются прибыльные или убыточные ордера, открывается ордер, а так же отдельные звуки при срабатывании стоп баланс или произощёл откат общей долгосрочной прибыли.
Файлы можно легко поменять на свои, настроив под свои эмоции.

Order Open

Order Profit

Order Loss

Stop Balance

Total Profit

File Open

File Profit

File Loss

File Stop

File Trailing

Sound Repeat

Sound Interval


Новости

На стадии завиршения версия для сторонней платформы и биржы. Для обоих ботов ECNture. Где на нынешний день, нет спредов и комиссий на популярные крипто. Маленькая комиссия на золото.
Оставйтесь в наблюдении или свяжитесь что бы быть в курсе прогресса. 


GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Эксперты
GridSync Pro       это       сложный сетевой торговый советник       разработан для       МетаТрейдер 4       который сочетает в себе       полностью автоматизированное выполнение       с       Гибкость ручной торговли   . Это       интеллектуальная сеть EA       реализует       немартингейл, продвинутая стратегия сетки       с       точный контроль управления рисками   , включая       ежедневные цели по прибыли, лимиты убытков и скользящие стопы       для защиты капитала во время       нестабил
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Эксперты
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Эксперты
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
️ THREE LITTLE BIRDS EA Выкованный из потерь. Совершенный с болью. Выпущенный с целью. ️ СТРУКТУРА. НЕ СПЕКУЛЯЦИЯ. Three Little Birds EA — это не просто очередной торговый робот. Это закаленный в боях движок, созданный за годы реальных неудач и предназначенный для одной миссии:   защищать, восстанавливать и увеличивать ваш капитал — когда рынок становится жестоким. Он сочетает в себе   три мощные стратегии   в идеальной синхронизации: Сетка при убытках с Мартингейлом   : поглоща
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Эксперты
Наша команда рада представить Trading Robot, новейший советник для умной торговли для терминала MetaTrader. AI Sniper   — это интеллектуальный самооптимизирующийся торговый робот, предназначенный для терминалов   MT4   . Используя сложный алгоритм и передовые торговые методологии,   AI Sniper   олицетворяет выдающиеся достижения в оптимизации торговли. Имея более чем 15-летний обширный опыт работы на биржевых и фондовых рынках, наша команда создала этот советник, включающий в себя инновационные
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Эксперты
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
"M1 Gold Scalper" — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он работает с очень разумными объемами лота, соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эта стратегия разработана для извлечения прибыли из небольших колебаний цены золота, используя микро-тренды и кратковременные импульсы. Алгоритм тщательно а
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Эксперты
Рождество и Новый год уже здесь — какой у вас торговый план на 2026 год ? СКИДКА 40% на Dynamic Pips EA — теперь всего $799 , включает 8 активаций . И это ещё не всё: Boring Pips EA (MT4 или MT5) бесплатно , если у вас его ещё нет. Дополнительная скидка 10% , если вы уже являетесь клиентом. Поторопитесь! Предложение действует только для первых 5 покупателей или до 7 января 2026 — что наступит раньше. Для подробностей или чтобы присоединиться к предложению, просто напишите
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Эксперты
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
Extractors MT4
DRT Circle
Эксперты
Экстракторы для XAUUSD Extractors for XAUUSD — это профессиональный советник, разработанный для трейдеров, которые ценят точность, контролируемый риск и гибкую торговую логику при работе с золотом (XAUUSD). Он объединяет две передовые встроенные стратегии и пять гибких режимов рыночного подхода, предоставляя трейдерам полный контроль над тем, как система интерпретирует, открывает и управляет сделками в различных рыночных структурах. Extractors, созданный на основе обширных исследований и разраб
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Эксперты
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
