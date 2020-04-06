Стая пираньей поглощающая торговые бары на графике собирая прибыль. Они охотятся, получают сигналы к действию и заходят в рынок, долго не ждут далёкую от них добычу, отдыхают пока она будет рядом или перестраиваются на новый бар и терзают его пока он растёт или опускается. Это происходит так быстро и незаметно на графике, как количество закрытых ордеров возрастает в окне статистики и линия прибыли изгибается в верх. Ваш терминал может уходить в заморозку, но под ним идёт активная борьба пираньей, что бы успеть собрать как можно больше прибыли. Терминал всегда следит за пираньями и собирает их наживу в закрытые ордера и колонку баланс. Не всегда их охота успешна и они терпят потери, но это не останавливает их продолжать охоту и потери быстро восстанавливаются.

Хотите добавить моих милых рыбок в свой аквариум MT4? Закинуть им подкормки и любоваться их охотой на бары.

Это эксклюзив, сочетание моих алгоритмов и фильтров. Новая версия ECNture которую помогал написать искусственный интеллект. Разработки шли не плохо от версии к версии и море тестов, но в один момент стало ясно, что именно ошибки искусственного интеллекта привели к таким результатам. Маленькие рыбки стали более агрессивными, они нападают на всех возможностях. Однако для нас они не опасны, они остаются по ту сторону аквариума, но нужно быть осторожными. Если вода мутная, то они теряют видимость и что бы продолжить выживание они будут требовать корм.

Как бы я не описал советника, мало кто входит в подробности. Интересно лишь одно, будет ли он зарабатывать.

Этот советник, может! Зарабатывать. Если вы действительно хотите этого и готов проходить возможные шаги для реализации.

Мои советники успешные, проверенные и долгосрочные. ECNture Piranha Bar и

Вы можете связаться со мной до покупки / аренды. Что бы обсудить все возможности Мой профиль. ECNture Raging Gold. Однако не менее важно, в какой среде он будет торговать и да есть такие места, где условия сходятся. Однако пока не запустишь, не узнаешь и что бы протестировать на реальных деньгах, может потребоваться более крупный депозит, но рисуя на большую сумму.

##$ --> Внимание!!! Идёт набор на управляемый совместный счёт. С любой суммы.



1+ Ввод и вывод на вашем счету, на ваше имя и только у вас есть право вывести вложенные средства обратно и вашу долю прибыли.



2+ Вы не платите за торговую систему! Ни чего не платите, Пока не начнете получать прибыль.



3+ Вам не нужен удалённый сервер, вам даже не нужен торговый терминал, вы лишь наблюдаете за изменением ваших средств.



4++ Вам не нужен крупный депозит, что бы торговля шла на меньших спред и комиссиях. Что очень влияет на конечную прибыль.

И так я заранее позаботился что бы могли торговать с моей системой даже со 100 долларов с первоначальным риском потери средств 5$ на 1000, 50$ > следующий пункт.



5+ На первых этапах будут идти проверки торговых систем ECNture. На минимальных сделках. Пока не будет выведена картина стабильной торговли.

На начальном этапе ваш риск составит не более 5% от вложенных средств, этого вполне достаточно для тестов на реальных средствах и общий торговый счёт будет защищён проверенной утилой для защиты средств. Тесты могут пройти уже в первые 2 недели.



Депозиты начнутся когда с каждым обсудили детали и собрались достаточно участников и минимальная общая сумма. Когда все будут готовы, заключается договор между мной, вами и брокером и вносим средства. Уже есть желающие.

Если вы настроены на заработок. Напишите что бы послушать мои предложения и детали.



Запуск и настройка.



В принципе все готово и можно запустить на новом графике без каких либо изменений на минимальном лоте 0.01.

> Для тестирования и запуска, нужно отключить UseMarginCheck !!!

Lot Settings



Расчёт лота есть фиксированный, по проценту от средств на торговому счету и моя любимая функция, что бы торговал и поднимал / опускал лот относительно тех средств, которые ему задали. Такой расчёт лота по выделенным средствам, обезопасит общий торговый счёт и может подымать больше прибыли при успешной торговли, не переживая за сделки других советников. Если вы хотите такую возможность под каждый свой EA, то это есть у меня в EA`s Holder.

1=Fixed,2=Risk%,3=AllocatedBalance - Как вы хотите начать торговать. Задайте цифру.

Lot value - Если лот фиксированный, задайте его. Если риск лот, задайте процент. Если по выделенному балансу, то какой бужет первоночальный лот и изменятся относительно приросту, убытку выделенного баланся. * Вам стоит протестировать лот в тестере стратегий.

Allocated Balance - Это часть средств которую вы хотите выделить для торговли. * имейте ввиду, что выделенная сумма должна быть всегда доступна для торговли.

NEW ORDER



Magic Number - Задайте магическое число для ваших новых ордеров.

forUp 0=Off,1=Market,2=Stop,3=Limit - Для BUY ордеров, должно быть 2, отложенные BUY

forDown 0=Off,1=Market,2=Stop,3=Limit - Для SELL ордеров, должно быть 2, отложенные SELL * Изначально отключено, так как не проходил тест для загрузки в Маркет. Задайте 2 или оставьте только отложенные BUY, результаты будут не хуже и меньше сделок.

Pending Zone Filter



Зоны перед отложенным ордером, когда цена входит в зону, то по заданным фильтрам может отменить отложенный ордер. Так как его переход в маркет ордер, может стать убыточным.





Distance before pending order (zone height) - Дистанция до отложенного ордера. Под STOP BUY и над STOP SELL.

Maximal spread to disable order (in zone) - Задайте максимальный спрэд, если спред будет выше в зоне, то отложенный ордер будет удалён.

Spread repeat times to disable order (in zone) - Если задать более одного, к примеру 3, то спред должен подняться выше разрешенного 3 раза, каждый раз откатываяь на ниже разрешённого. Тогда отложенный ордер будет отменён.

Price stay seconds in zone to disable order (in zone) - Цена входя в зону, должна успеть дойти до линии отложенного ордера. За заданное количество секунд. Инаже отложенный ордер будет отменён. * Оптимально если хотите заррешать только те ордера, когда цена устремлённо быстро движется в вашу сторону.

Price exit from zone distance (START in zone) - Дистанция выхода из зоны. Если цена откатилась назад из любой точки зоны, на эту дистанцию, то отложенный ордер будет отменён.

Price exit times from zone (START from zone) - Количества раз, что бы цена прошла дистанцию. * Так если пред отложенным ордером цена постоянно откатывается, значит при достижении отложенного ордера цена может сразу откатиться назад, не успев дойти до назначенной прибыли.

Stop Loss & Take Profit



Real Take Profit

Real Stop Loss

Virtual Take Profit

Virtual Stop Loss

Реалный и виртуальный Stop loss, Take profit. Виртуальный помогает при проскальзвании реального.

Breakeven



Real SL to Breakeven start

Real SL if Ignore Commission

Virtual SL to Breakeven start

Virtual SL if Ignore Commission

Реальный и виртуалный перевод ордера в безубыток, достигнув дистанции START, Stop Loss начнет подтягиваться за ценой пока не достигнет без убытка, а дальше закрытие идёт по Take Profit или Trailing.

Real Trailing Stop



Real Trailing Stop Start - Начало реального Trailing

Real Trailing Stop RollBack in (%) - Откат реального Trailing, в процентах.

Real Trailing start minus open spread - Отнимет спрэд от Trailing Start, спрэд по которому открылся ордер. * При широком спреде цене нужно пройти большое расстояние к прибыли и может быть лучше закрыть меньше прибыли чем не достичь прибыли.

Virtual Trailing Stop



Virtual Trailing Stop Start

Virtual RollBack in (%)

Virtual Pullbacks - Пропустит откаты Trailing и зафиксирует заданный. Если 3, то 2 раза сработает Trailing, но ордер не закроется, а с третьего уже закроется. * Спит и ждёт пока пройдут мелкие откаты, что бы захватиться за более широкое движение цены.

Virtual Trailing Partial Close - Если активировать и задать значение больше одного, то ордер разделится и будет закрываться частями на каждом новом откате Trailing. * Что бы понять, стоит протестировать.

Virtual Trailing start minus open spread - Отнимет спрэд от Trailing Start

Как при реальном Trailing, виртуальный, срабатывает всегда в отличии от реального, если терминал не перегружен. Даже при минимальном начале.

Balance Protection

Защита прибыли и защита от убытка.

Stop Balance - Когда счёт просядет до заданной суммы, то все ордера бота закроются и он перестанет открывать новые. Если расчёт лота по заданному балансу, то бот будет смотреть только на выделенный под него средства, если задать 0, то не проиграет больше выделенного баланся.

Total Profit Trailing Start - Старт прибыли в деньгах. Достигнув заданной прибыли за все время торговли, активируется откат. Пока прибыль не упадет до расчётного отката, то бот продолжит торговать, но ваша прибыль уже зашищена.

Total Profit Trailing Rollback in (%) - Процен отката от заданной максимально зафиксированной прибыли.

Order Limits



Maximum Market Orders - Максимальное количество маркет ордеров, менее актуально, так как торговля ведется отложенными ордерами.

Maximum Stop Orders - Максимальное количество отложенных ордеров.

Pending Expiration - Срок истечения отложенных ордеров, в часах.

Sounds (in Sounds folder)



Очень эфективно, когда бот работает на фоне от ваших дел и вы можете слышать как закрываются прибыльные или убыточные ордера, открывается ордер, а так же отдельные звуки при срабатывании стоп баланс или произощёл откат общей долгосрочной прибыли.

Файлы можно легко поменять на свои, настроив под свои эмоции.





Order Open

Order Profit

Order Loss

Stop Balance

Total Profit

File Open

File Profit

File Loss

File Stop

File Trailing

Sound Repeat

Sound Interval





