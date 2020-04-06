Профессиональный Forex советник: ваш путь к стабильному доходу на валютном рынке

Автоматизация торговли на новом уровне

Представляем вашему вниманию передовое решение для автоматической торговли на рынке Форекс — интеллектуального советника, разработанного командой профессиональных трейдеров и программистов.

Ключевые преимущества

Высокая точность торговых сигналов благодаря использованию сложных математических алгоритмов

Автоматизация всех торговых процессов — от анализа рынка до исполнения сделок

Круглосуточная работа без перерывов и выходных

Минимизация рисков за счет строгого следования торговой стратегии

Адаптивность к изменяющимся рыночным условиям

Как это работает

Наш советник анализирует рыночную ситуацию в режиме реального времени, используя:

Технический анализ графиков

Фундаментальные показатели

Волатильность рынка

Объемные показатели

На основе полученных данных система принимает взвешенные торговые решения, исключая эмоциональные факторы из процесса торговли.

Особенности советника

Гибкая настройка параметров торговли под индивидуальные требования

Защитные механизмы от проскальзываний и реквот

Детальная статистика торговых операций

Визуальный интерфейс для удобного контроля работы

Оптимизированная система управления капиталом

Для кого предназначен

Начинающих трейдеров, желающих автоматизировать торговлю

Опытных трейдеров, ищущих дополнительные инструменты для увеличения прибыли

Инвесторов, заинтересованных в пассивном доходе на валютном рынке

Доверьте свою торговлю профессиональному советнику и получите возможность зарабатывать на Форекс, даже не будучи экспертом в трейдинге. Начните использовать передовые технологии для достижения ваших финансовых целей уже сегодня!

Настройка терминала

Перед запуском приложения необходимо провести легкую настройку терминала, с указанием следующих URL адресов в разделе "Советники":

https:// emilon .ru

https:// my.roboforex .com

http:// ec.forexprostools .com

https:// api.telegram .org

http:// client-api.instaforex .org

https:// api.vk .com

Внимание! В URL адресах обязательно удалите пробелы. Пробелы добавляются чтобы адреса на сайте, не читались как ссылки на сторонние ресурсы.

Общие параметры

Settings: Trade_EA_Settings - торговля с использованием локальных настроек советника (без использования файловой системы), Trade_File_Settings - торговля с использованием файловой системы настроек (это может быть намного удобнее, легче и эффективнее); Accountant - режим оптимизации советника, во время оптимизации параметров в тестере стратегий, параллельно робот запускается на график в режиме "Accountant" для обработки получаемых данных. В результате робот отбирает получаемые наборы настроек и сохраняет их в файлы. Готовые к работе файлы советник сортирует и загружает в режиме реального времени.

Folder_Number - номер папки с файлами;

Auto_Magic - используется исключительно совместно с параметром " Trade_File_Settings " эта функция отбирает лучшие файлы с настройками в зависимости от установленного приоритета " MagicNumber " , так допустим если " MagicNumber=1 " , это будет означать высший приоритет и робот будет искать на сервере самый лучший файл с настройками (лучшим считается тот который показал лучшие результаты в тестере стратегий), далее идут следующие 2, 3, 4 и так далее. Имеет смысл открывать десятки счетов и на каждом задавать роботу разные приоритеты от 1 и выше и робот каждый раз будет скачивать и загружать разный файлы. Высший приоритет относителен и не факт что будет самым прибыльным;

Trade_File_Settings MagicNumber MagicNumber=1 MagicNumber - задает приоритет загружаемым файлам а также является идентификатором позиций, соответственно его нельзя менять с наличием у советника открытых позиций;

--------------------------

Max_Loss - если больше 0 то в случае получения убытка который превысит указанное здесь значение, робот прекращает торговлю до указания дальнейших действий. На графике загорится красная кнопка и если ее нажать то произойдет разблокировка и торговля продолжится, однако рекомендуется провести заново оптимизацию. По умолчанию если советник обнаружит и загрузит новый комплект файлов с настройками, он разблокируется автоматически.

Total_History - количество дней истории за которые нужно считать результат торговли, рекомендуется не меньше 30 дней.

--------------------------

Auto_Symbol - автоматический выбор валютной пары для торговли, согласно данным полученным в ходе тестирования. Робот выберет наиболее перспективную валютную пару согласно установленному приоритету начиная с 1, затем 2, 3 и так далее.

Auto_All - если включить то во время отбора валютной пары и присваивания ей приоритета, робот будет принимать в расчет общий результат, иначе индивидуальный.

Switch_Drawdown - если больше 0 то автоматический выбор валюты начинается только после достижения установленного здесь процента просадки и после закрытия неудачной серии, до тех пор выбор валюты остается за вами.

Symbol_Filter - позволяет исключать валютные пары по которым была зафиксирована просадка с процентом Switch_Drawdown, в дальнейшем робот пропускает их в ходе автоматического отбора.

--------------------------

Account_Balance - если больше 0 то советник будет брать в расчет указанную здесь сумму депозита, иначе весь депозит.

Balance_Minimum - если сумма депозита опустится ниже указанного здесь значения, то торговля полностью прекратиться. Если 0 то не используется.

MaxSpread - максимально допустимый спред, выше которого робот не торгует;

Slippage - допустимое проскальзывание;

--------------------------

Min_Margin - сумма остатка свободной маржи в процентах от депозита, используется на случай разгона депозита. Советник выставит целую пачку позиций с текущим лотом, количество позиций определяется остатком свободной маржи. Если 0 не используется.

Use_Max_Lot - если включить то советник будет выставлять одну позицию с максимально возможным лотом с учетом Min_Margin , а не пачку позиций. Используется для разгона депозита.

, а не пачку позиций. Используется для разгона депозита. Min_Margin_Reset - если включить советник будет обнулять параметр Min_Margin после срабатывания, иначе робот будет все время торговать в турбо режиме, с целью все большего и большего разгона депозита. Такую работу можно сравнить с бешеной скоростью автомобиля на протяжении длительного времени, что очень опасно.

--------------------------

Risk_Percent - процент от депозита для автоматического расчета лота;

Lots - фиксированный лот (если Risk_Percent=0);

LotExponent - коэффициент умножения усредняющий позиций;

MaxTrades - максимальное количество позиций;

--------------------------

Take_Profit - тейк-профит;

Stop_Loss - стоп-лосс;

SL_Percentage - если больше 0 то стоп-лосс в процентах от депозита, стоп-лосс рассчитывается для всех позиций серии и устанавливается на одном уровне;

--------------------------

Dynamic_Distance - динамическое расстояние между позициями;

Fixed_Distance - фиксированное расстояние между позициями, если Dynamic_Distance =false;

Depth_Of_History - количество свечей для расчета динамического расстояния между позициями , если DynamicPips =true ;

; Delimiter - коэффициент деления динамического расстояния между позициями , если DynamicPips =true ;

Indicator_Level - уровень индикатора для досрочного закрытия всех позиций в случае выхода цены за пределы этого уровня;

--------------------------

Indicator_Minimum - нижний уровень индикатора;

Indicator_Maximum - верхний уровень индикатора;

--------------------------

Use_Time - фильтр торговый сессии;

Open_Hour - начало торговли;

Close_Hour - завершение торговли;

Time_GMT - сдвиг времени относительно GMT, на панели сверху справа текущее значение GMT вашего брокера с учетом корректировки . Если у сигнала GMT+3, а у вашего брокера к примеру GMT+2, то необходимо прибавить 1, так чтобы было GMT+3. Если у вашего брокера к примеру GMT+4, то соответственно необходимо отнять 1, значит устанавливаем значение -1;

--------------------------

Total_Equity_Risk - процент просадки для закрытия всех позиций;

Equity_Percentage - если включить то расчет будет в процентах;

Equity_Copy - если включить то значение параметров - Total_Equity_Risk , Equity_Percentage - будут считываться с файлов, иначе локально;

--------------------------

Use_Trailing_Stop - трейлинг-стоп;

Trail_Start - старт-трейлинг;

TrailStop - стоп-трейлинг;

--------------------------

Use_Time_Out - закрытие позиций по времени;

MaxTradeOpenHours - время жизни позиций.

--------------------------

Use_Cross - трендовый индикатор;

Direct - прямой сигнал;

Indent - отклонение;

Fast_Period - период первой линии;

Fast_Shift - сдвиг первой линии;

Fast_Method - метод первой линии;

Fast_Price - цена расчета первой линии;

Slow_Period - период второй линии;

Slow_Shift - сдвиг второй линии;

Slow_Method - метод второй линии;

Slow_Price - цена расчета второй линии;

--------------------------

Speed – определение силы и скорости цены;

Reverse – торговля на отскоке от скачка цены;

s_Pips - расстояние скачка в пипсах;

s_Time - время в секундах, в течение которого цена совершила скачок;



Блок автоматической оптимизации



Это мощная функция которая выводит систему на совершенно новый уровень. Она не только оптимизирует советник, отбирая лучшие настройки на полном автомате, но и проводит форвард тестирование на устойчивость параметров. Как этим пользоваться я покажу вам в видео-обзоре.

MultiLevelRecording - количество папок с файлами, если 0 то настройки сохраняться не будут. Во время оптимизации советник анализирует результаты каждого прохода в тестере стратегий и сохраняет настройки с лучшими показателями в отдельные файлы. Файлы с настройками (включая валютную пару и период графика) сохраняются в отдельную папку. Однако по результатам оптимизации положительные результаты могут быть достигнуты с разными настройками и какие именно настройки окажутся наиболее эффективными в реальных условиях рынка никто не знает. Поэтому есть смысл сохранять как минимум несколько комбинаций настроек, которые в последствии можно использовать сразу на нескольких счетах распределив между ними средства. Таким образом достигается диверсификация риска. В то время пока по одному счету мы можем получить убыток, по другому счету достигается прибыль.Для того чтобы автоматизировать процесс сохранения настроек в разных вариациях достаточно увеличить значение параметра MultiLevelRecording (сокращенное название - MLR) на желаемое количество. В результате после сохранения настроек в одной папке (по определенной валютной паре с определенным периодом графика) для следующей вариации советник создаст новую папку увеличив ее номер на один крат. Основным номером папки является параметр Folder_Number в которую помещаются все подпапки с начальным номером Magic_Number. Все последующие папки имеют номера - (Magic_Number+порядковый номер создания). Номер каждой последующей папки превосходит предыдущий на один крат (одну цифру).

_1_Statistics - пользовательский критерии приемлемости настроек в виде выпадающего списка. Выберите критерий которому на ваш взгляд должен соответствовать результат приемлемости настроек. Все результаты которые не будут соответствовать данному критерию будут автоматически отсекаться:

пользовательский критерии приемлемости настроек в виде выпадающего списка. Выберите критерий которому на ваш взгляд должен соответствовать результат приемлемости настроек. Все результаты которые не будут соответствовать данному критерию будут автоматически отсекаться: Initial deposit - значение начального депозита.



Withdrawal - количество выведенных со счета средств.



Profit - чистая прибыль по окончании тестирования.



Gross profit - общая прибыль, сумма всех прибыльных (положительных) трейдов. Значение больше или равно нулю.



Gross loss - общий убыток, сумма всех убыточных (отрицательных) трейдов. Значение меньше или равно нулю.



Maximal profit trade - максимальная прибыль – наибольшее значение среди всех прибыльных трейдов. значение больше или равно нулю.



Maximal loss trade - максимальный убыток – наименьшее значение среди всех убыточных трейдов. значение меньше или равно нулю



Maximal consecutive profit - максимальная прибыль в последовательности прибыльных трейдов. Значение больше или равно нулю.



Maximal consecutive wins - общая прибыль в самой длинной серии прибыльных трейдов.



Maximal consecutive loss - общий убыток в самой длинной серии убыточных трейдов.



Maximal consecutive losses - количество трейдов в самой длинной серии убыточных трейдов.



minimal balance - минимальное значение баланса.



Maximal balance drawdown - максимальная просадка баланса в деньгах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, берется наибольшее значение.



Balance drawdown percent - просадка баланса в процентах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в деньгах.



Maximal relative balance drawdown - максимальная просадка баланса в процентах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение.



Relative balance drawdown percent - просадка баланса в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в процентах.



Minimal equIty - минимальное значение собственных средств.



Maximal equIty drawdown - максимальная просадка средств в деньгах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, берется наибольшее значение.



EquIty drawdown percent - просадка средств в процентах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в деньгах.



Maximal relative equIty drawdown - максимальная просадка средств в процентах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение.



Relative equIty drawdown percent - просадка средств в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в процентах.



Expected payoff - математическое ожидание выигрыша.



Profit factor - прибыльность.



Recovery factor - фактор восстановления.



Sharpe ratio - коэффициент Шарпа.



Minimal margin level - минимальное достигнутое значение уровня маржи.



On tester result - значение рассчитанного пользовательского критерия оптимизации.



Deals - количество совершенных сделок.



Trades - количество трейдов.



Profit trades - прибыльные трейды.



Loss trades - убыточные трейды.



Short trades - короткие трейды.



Long trades - длинные трейды.



Profit short trades - короткие прибыльные трейды.



Profit long trades - длинные прибыльные трейды.



Trades of maximal consecutive profit - сделки с максимальной последовательной прибылью.



Maximal consecutive wins count - максимальное количество побед подряд.



Trades of maximal consecutive loss - сделки с максимальным непрерывным убытком.



Maximal consecutive losses count - максимальное количество последовательных проигрышей.



Average consecutive wins - средняя длина прибыльной серии трейдов.



Average consecutive losses - средняя длина убыточной серии трейдов.

_1_Stat - больше или меньше. Допустим если вы выбрали в качестве критерия просадку то этот флаг должен быть установлен в позицию меньше (просадка чем меньше, тем лучше). А если выбран критерий профит фактор то естественно больше (профит фактор чем больше, тем лучше).

больше или меньше. Допустим если вы выбрали в качестве критерия просадку то этот флаг должен быть установлен в позицию меньше (просадка чем меньше, тем лучше). А если выбран критерий профит фактор то естественно больше (профит фактор чем больше, тем лучше). Statistics_1_ - минимальное/максимальное значение критерия при котором настройки принимаются.

минимальное/максимальное значение критерия при котором настройки принимаются. _2_Statistics, _3_Statistics - аналогичные параметры...

аналогичные параметры... Auto_Switch - если выключить то файлы с настройками не будут записываться автоматически во время оптимизации, они будут записываться во время тестирования. Таким образом отбор лучших настроек проводится в ручном режиме с вашим участием.

Pause_Pass - если больше 0, робот не будет записывать файлы с настройками подряд, он будет пропускать указанное здесь количество вариаций, это делается с целью максимально разнообразить варианты с настройками.

Instant_Processing - если включить то анализ полученных настроек робот будет вести прямо во время оптимизации, иначе во время тестирования. Если необходимо провести форвард тестирование полученных настроек то необходимо выключить. Во время форвард тестирования робот поочереди протестирует все отобранные файлы с настройками, удалит те которые не прошли форвард тестирование и проанализирует все оставшиеся с автоматическим построением вектра от лучшего к худшему.

--------------------------

Month_Loss - если больше -1, то советник будет принимать только те настройки которые показывают стабильный рост депозита из цикла в цикл. Цикл может длится от одной минуты, до одного месяца. Если задать значение 0, то в этом случае не допускается не одного убыточного цикла, это очень жесткий критерий, при котором тестеру стратегий будет сложно или даже невозможно подобрать настройки. Во многом это зависит от длительности циклов, если цикл длится месяц, то в году их всего 12 и это несравнимо легче ежечасного цикла, где в сутках только 24 цикла. Особенно если не допускаются нулевые циклы, другими словами простои.

Switch_Period - длительность циклов;

Zero_Result - считать ли простой отрицательным результатом в циклах, если включить, то тестеру будет значительно сложнее подбирать настройки, особенно при коротких циклах;

--------------------------

Forward - форвард тестирование, если включить советник будет проводить форвард тестирование непосредственно во время оптимизации. С установленной даты, внутри советника, включаются функции которые рассчитывают критично важные показатели, такие как прибыль (фиксированная в валюте депозита), относительная просадка (в процентах), профит фактор, матожидание, количество трейдов, все показатели ниже относятся исключительно к форвард тестированию с даты Forward_Time ;

; Forward_Time - дата начала форвард тестирования;

Forward_Profit - полученный профит в твердой валюте депозита при котором настройки принимаются;

профит в твердой валюте депозита при котором настройки принимаются; Opt_Drawdown - относительная просадка в процентах от депозита в рамках которой настройки принимаются;

относительная просадка в процентах от депозита в рамках которой настройки принимаются; Opt_Profit_Factor - профит фактор при котором настройки принимаются;

Opt_Expected_Payoff - матожидание при котором настройки принимаются;

матожидание при котором настройки принимаются; Total_Trades - количество трейдов при котором настройки принимаются.

Примечания читать внимательно Робот создан действующим трейдером и программистом с большим опытом работы.

Не стоит пытаться сразу разобраться в его настройках, на первый взгляд он кажется сложным, на самом деле управляться с ним будет очень легко, после того как вы поймете основные принципы его работы на уровне пользователя.

Также предоставляется уникальная возможность использовать этого робота бесплатно, как временно, так и постоянно, по партнерской программе. Другое название этого советника Master Class .

. Первое время настоятельно рекомендуется использовать только готовые файлы с настройками скачанные с нашего сервера. Необходимо время, прежде чем вы научитесь оптимизировать робота самостоятельно. Специально для этого существует утилита, которая ищет и загружает файлы с нашего сервера в автоматическом режиме, с периодичностью один час. Запускать необходимо на параллельный график, в настройках утилиты выберите Bunny.

существует утилита, которая ищет и загружает файлы с нашего сервера в автоматическом режиме, с периодичностью один час. Запускать необходимо на параллельный график, в настройках утилиты выберите Помимо технического анализа, робот проводит и фундаментальный анализ рынка, для этого ему необходим выход в интернет в реальном времени, это невозможно в тестере стратегий, поэтому в тестере стратегий результат будет не полным, для предварительной оценки результатов, лучше смотрите статистику реального мониторинга, он гораздо более информативнее тестовых данных. В тестере стратегий для демонстрации возможностей, попробуйте его протестировать с настройками по умолчанию, на паре XAUUSD. Что необходимо знать, прежде чем начать реальную торговлю

С настройками по умолчанию использовать робота не рекомендуется на реальных счетах. Так как не учитываются такие важные моменты как проскальзывания, реквоты, сетевые задержки. Для торговли на реальных счетах, необходимо подбирать настройки с учетом всего перечисленного. Робот - это только инструмент в руках мастера и если мастер (не очень хороший), то инструмент в этом не виноват. Почему пользователи оставляют негативные отзывы на MQL5: анализ мотивов

Поддержка

Все вопросы и комментарии в социальной сети «Telegram», на других ресурсах я не комментирую сообщения и не отвечаю на вопросы, в целях экономии времени и концентрации информации на одном канале.



