Bunny

Профессиональный Forex советник: ваш путь к стабильному доходу на валютном рынке

Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта.

Автоматизация торговли на новом уровне

Представляем вашему вниманию передовое решение для автоматической торговли на рынке Форекс — интеллектуального советника, разработанного командой профессиональных трейдеров и программистов.

Ключевые преимущества

  • Высокая точность торговых сигналов благодаря использованию сложных математических алгоритмов

  • Автоматизация всех торговых процессов — от анализа рынка до исполнения сделок

  • Круглосуточная работа без перерывов и выходных

  • Минимизация рисков за счет строгого следования торговой стратегии

  • Адаптивность к изменяющимся рыночным условиям

Как это работает

Наш советник анализирует рыночную ситуацию в режиме реального времени, используя:

  • Технический анализ графиков

  • Фундаментальные показатели

  • Волатильность рынка

  • Объемные показатели

На основе полученных данных система принимает взвешенные торговые решения, исключая эмоциональные факторы из процесса торговли.

Особенности советника

  • Гибкая настройка параметров торговли под индивидуальные требования

  • Защитные механизмы от проскальзываний и реквот

  • Детальная статистика торговых операций

  • Визуальный интерфейс для удобного контроля работы

  • Оптимизированная система управления капиталом

Для кого предназначен

  • Начинающих трейдеров, желающих автоматизировать торговлю

  • Опытных трейдеров, ищущих дополнительные инструменты для увеличения прибыли

  • Инвесторов, заинтересованных в пассивном доходе на валютном рынке

Доверьте свою торговлю профессиональному советнику и получите возможность зарабатывать на Форекс, даже не будучи экспертом в трейдинге. Начните использовать передовые технологии для достижения ваших финансовых целей уже сегодня!

Настройка терминала

Перед запуском приложения необходимо провести легкую настройку терминала, с указанием следующих URL адресов в разделе "Советники":

  • https:// emilon .ru
  • https:// my.roboforex .com
  • http:// ec.forexprostools .com
  • https:// api.telegram .org
  • http:// client-api.instaforex .org
  • https:// api.vk .com
Внимание! В URL адресах обязательно удалите пробелы. Пробелы добавляются чтобы адреса на сайте, не читались как ссылки на сторонние ресурсы.

Общие параметры

  • Settings:
    • Trade_EA_Settings - торговля с использованием локальных настроек советника (без использования файловой системы),
    • Trade_File_Settings - торговля с использованием файловой системы настроек (это может быть намного удобнее, легче и эффективнее);
    • Accountant - режим оптимизации советника, во время оптимизации параметров в тестере стратегий, параллельно робот запускается на график в режиме "Accountant" для обработки получаемых данных. В результате робот отбирает получаемые наборы настроек и сохраняет их в файлы. Готовые к работе файлы советник сортирует и загружает в режиме реального времени.
  • Folder_Number - номер папки с файлами;
  • Auto_Magic - используется исключительно совместно с параметром "Trade_File_Settings" эта функция отбирает лучшие файлы с настройками в зависимости от установленного приоритета "MagicNumber", так допустим если "MagicNumber=1", это будет означать высший приоритет и робот будет искать на сервере самый лучший файл с настройками (лучшим считается тот который показал лучшие результаты в тестере стратегий), далее идут следующие 2, 3, 4 и так далее. Имеет смысл открывать десятки счетов и на каждом задавать роботу разные приоритеты от 1 и выше и робот каждый раз будет скачивать и загружать разный файлы. Высший приоритет относителен и не факт что будет самым прибыльным;
  • MagicNumber - задает приоритет загружаемым файлам а также является идентификатором позиций, соответственно его нельзя менять с наличием у советника открытых позиций;
  • --------------------------
  • Max_Loss - если больше 0 то в случае получения убытка который превысит указанное здесь значение, робот прекращает торговлю до указания дальнейших действий. На графике загорится красная кнопка и если ее нажать то произойдет разблокировка и торговля продолжится, однако рекомендуется провести заново оптимизацию. По умолчанию если советник обнаружит и загрузит новый комплект файлов с настройками, он разблокируется автоматически.
  • Total_History - количество дней истории за которые нужно считать результат торговли, рекомендуется не меньше 30 дней.
  • --------------------------
  • Auto_Symbol - автоматический выбор валютной пары для торговли, согласно данным полученным в ходе тестирования. Робот выберет наиболее перспективную валютную пару согласно установленному приоритету начиная с 1, затем 2, 3 и так далее.
  • Auto_All - если включить то во время отбора валютной пары и присваивания ей приоритета, робот будет принимать в расчет общий результат, иначе индивидуальный.
  • Switch_Drawdown - если больше 0 то автоматический выбор валюты начинается только после достижения установленного здесь процента просадки и после закрытия неудачной серии, до тех пор выбор валюты остается за вами.
  • Symbol_Filter - позволяет исключать валютные пары по которым была зафиксирована просадка с процентом Switch_Drawdown, в дальнейшем робот пропускает их в ходе автоматического отбора.
  • --------------------------
  • Account_Balance - если больше 0 то советник будет брать в расчет указанную здесь сумму депозита, иначе весь депозит.
  • Balance_Minimum - если сумма депозита опустится ниже указанного здесь значения, то торговля полностью прекратиться. Если 0 то не используется.
  • MaxSpread максимально допустимый спред, выше которого робот не торгует;
  • Slippage  - допустимое проскальзывание;
  • --------------------------
  • Min_Margin - сумма остатка свободной маржи в процентах от депозита, используется на случай разгона депозита. Советник выставит целую пачку позиций с текущим лотом, количество позиций определяется остатком свободной маржи. Если 0 не используется.
  • Use_Max_Lot - если включить то советник будет выставлять одну позицию с максимально возможным лотом с учетом Min_Margin, а не пачку позиций. Используется для разгона депозита.
  • Min_Margin_Reset - если включить советник будет обнулять параметр Min_Margin после срабатывания, иначе робот будет все время торговать в турбо режиме, с целью все большего и большего разгона депозита. Такую работу можно сравнить с бешеной скоростью автомобиля на протяжении длительного времени, что очень опасно.
  • --------------------------
  • Risk_Percent - процент от депозита для автоматического расчета лота;
  • Lots - фиксированный лот (если Risk_Percent=0);
  • LotExponent - коэффициент умножения усредняющий позиций;
  • MaxTrades - максимальное количество позиций;
  • --------------------------
  • Take_Profit - тейк-профит;
  • Stop_Loss - стоп-лосс;
  • SL_Percentage - если больше 0 то стоп-лосс в процентах от депозита, стоп-лосс рассчитывается для всех позиций серии и устанавливается на одном уровне;
  • --------------------------
  • Dynamic_Distance - динамическое расстояние между позициями;
  • Fixed_Distance - фиксированное расстояние между позициями, если Dynamic_Distance =false;
  • Depth_Of_History - количество свечей для расчета динамического расстояния между позициями, если DynamicPips=true;
  • Delimiter - коэффициент деления динамического расстояния между позициями, если DynamicPips=true;
  • Indicator_Level - уровень индикатора для досрочного закрытия всех позиций в случае выхода цены за пределы этого уровня;
  • --------------------------
  • Indicator_Minimum - нижний уровень индикатора;
  • Indicator_Maximum - верхний уровень индикатора;
  • --------------------------
  • Use_Time - фильтр торговый сессии;
  • Open_Hour - начало торговли;
  • Close_Hour - завершение торговли;
  • Time_GMT - сдвиг времени относительно GMT, на панели сверху справа текущее значение GMT вашего брокера с учетом корректировки. Если у сигнала GMT+3, а у вашего брокера к примеру GMT+2, то необходимо прибавить 1, так чтобы было GMT+3. Если у вашего брокера к примеру GMT+4, то соответственно необходимо отнять 1, значит устанавливаем значение -1;
  • --------------------------
  • Total_Equity_Risk - процент просадки для закрытия всех позиций;
  • Equity_Percentage - если включить то расчет будет в процентах;
  • Equity_Copy - если включить то значение параметров - Total_Equity_RiskEquity_Percentage - будут считываться с файлов, иначе локально;
  • --------------------------
  • Use_Trailing_Stop - трейлинг-стоп;
  • Trail_Start - старт-трейлинг;
  • TrailStop - стоп-трейлинг;
  • --------------------------
  • Use_Time_Out - закрытие позиций по времени;
  • MaxTradeOpenHours  - время жизни позиций.
  • --------------------------
  • Use_Cross - трендовый индикатор;
  • Direct - прямой сигнал;
  • Indent - отклонение;
  • Fast_Period - период первой линии;
  • Fast_Shift - сдвиг первой линии;
  • Fast_Method - метод первой линии;
  • Fast_Price - цена расчета первой линии;
  • Slow_Period - период второй линии;
  • Slow_Shift - сдвиг второй линии;
  • Slow_Method - метод второй линии;
  • Slow_Price - цена расчета второй линии;
  • --------------------------
  • Speed – определение силы и скорости цены;
  • Reverse – торговля на отскоке от скачка цены;
  • s_Pips - расстояние скачка в пипсах;
  • s_Time - время в секундах, в течение которого цена совершила скачок;

Блок автоматической оптимизации

Это мощная функция которая выводит систему на совершенно новый уровень. Она не только оптимизирует советник, отбирая лучшие настройки на полном автомате, но и проводит форвард тестирование на устойчивость параметров. Как этим пользоваться я покажу вам в видео-обзоре.
  • MultiLevelRecording - количество папок с файлами, если 0 то настройки сохраняться не будут. Во время оптимизации советник анализирует результаты каждого прохода в тестере стратегий и сохраняет настройки с лучшими показателями в отдельные файлы. Файлы с настройками (включая валютную пару и период графика) сохраняются в отдельную папку. Однако по результатам оптимизации положительные результаты могут быть достигнуты с разными настройками и какие именно настройки окажутся наиболее эффективными в реальных условиях рынка никто не знает. Поэтому есть смысл сохранять как минимум несколько комбинаций настроек, которые в последствии можно использовать сразу на нескольких счетах распределив между ними средства. Таким образом достигается диверсификация риска. В то время пока по одному счету мы можем получить убыток, по другому счету достигается прибыль.Для того чтобы автоматизировать процесс сохранения настроек в разных вариациях достаточно увеличить значение параметра MultiLevelRecording (сокращенное название - MLR) на желаемое количество. В результате после сохранения настроек в одной папке (по определенной валютной паре с определенным периодом графика) для следующей вариации советник создаст новую папку увеличив ее номер на один крат. Основным номером папки является параметр Folder_Number в которую помещаются все подпапки с начальным номером Magic_Number. Все последующие папки имеют номера - (Magic_Number+порядковый номер создания). Номер каждой последующей папки превосходит предыдущий на один крат (одну цифру).
  • _1_Statistics - пользовательский критерии приемлемости настроек в виде выпадающего списка. Выберите критерий которому на ваш взгляд должен соответствовать результат приемлемости настроек. Все результаты которые не будут соответствовать данному критерию будут автоматически отсекаться:
    • Initial deposit - значение начального депозита.
    • Withdrawal - количество выведенных со счета средств.
    • Profit - чистая прибыль по окончании тестирования.
    • Gross profit - общая прибыль, сумма всех прибыльных (положительных) трейдов. Значение больше или равно нулю.
    • Gross loss - общий убыток, сумма всех убыточных (отрицательных) трейдов. Значение меньше или равно нулю.
    • Maximal profit trade - максимальная прибыль – наибольшее значение среди всех прибыльных трейдов. значение больше или равно нулю.
    • Maximal loss trade - максимальный убыток – наименьшее значение среди всех убыточных трейдов. значение меньше или равно нулю
    • Maximal consecutive profit - максимальная прибыль в последовательности прибыльных трейдов. Значение больше или равно нулю.
    • Maximal consecutive wins - общая прибыль в самой длинной серии прибыльных трейдов.
    • Maximal consecutive loss - общий убыток в самой длинной серии убыточных трейдов.
    • Maximal consecutive losses - количество трейдов  в самой длинной серии убыточных трейдов.
    • minimal balance - минимальное значение баланса.
    • Maximal balance drawdown - максимальная просадка баланса в деньгах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, берется наибольшее значение.
    • Balance drawdown percent - просадка баланса в процентах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в деньгах.
    • Maximal relative balance drawdown - максимальная просадка баланса в процентах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение.
    • Relative balance drawdown percent - просадка баланса в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в процентах.
    • Minimal equIty - минимальное значение собственных средств.
    • Maximal equIty drawdown - максимальная просадка средств в деньгах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, берется наибольшее значение.
    • EquIty drawdown percent - просадка средств в процентах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в деньгах.
    • Maximal relative equIty drawdown - максимальная просадка средств в процентах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение.
    • Relative equIty drawdown percent - просадка средств в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в процентах.
    • Expected payoff - математическое ожидание выигрыша.
    • Profit factor - прибыльность.
    • Recovery factor - фактор восстановления.
    • Sharpe ratio - коэффициент Шарпа.
    • Minimal margin level - минимальное достигнутое значение уровня маржи.
    • On tester result - значение рассчитанного пользовательского критерия оптимизации.
    • Deals - количество совершенных сделок.
    • Trades - количество трейдов.
    • Profit trades - прибыльные трейды.
    • Loss trades - убыточные трейды.
    • Short trades - короткие трейды.
    • Long trades - длинные трейды.
    • Profit short trades - короткие прибыльные трейды.
    • Profit long trades - длинные прибыльные трейды.
    • Trades of maximal consecutive profit - сделки с максимальной последовательной прибылью.
    • Maximal consecutive wins count - максимальное количество побед подряд.
    • Trades of maximal consecutive loss - сделки с максимальным непрерывным убытком.
    • Maximal consecutive losses count - максимальное количество последовательных проигрышей.
    • Average consecutive wins - средняя длина прибыльной серии трейдов.
    • Average consecutive losses - средняя длина убыточной серии трейдов.
  • _1_Stat - больше или меньше. Допустим если вы выбрали в качестве критерия просадку то этот флаг должен быть установлен в позицию меньше (просадка чем меньше, тем лучше). А если выбран критерий профит фактор то естественно больше (профит фактор чем больше, тем лучше).
  • Statistics_1_  - минимальное/максимальное значение критерия при котором настройки принимаются.
  • _2_Statistics, _3_Statistics - аналогичные параметры...
  • Auto_Switch - если выключить то файлы с настройками не будут записываться автоматически во время оптимизации, они будут записываться во время тестирования. Таким образом отбор лучших настроек проводится в ручном режиме с вашим участием.
  • Pause_Pass - если больше 0, робот не будет записывать файлы с настройками подряд, он будет пропускать указанное здесь количество вариаций, это делается с целью максимально разнообразить варианты с настройками.
  • Instant_Processing - если включить то анализ полученных настроек робот будет вести прямо во время оптимизации, иначе во время тестирования. Если необходимо провести форвард тестирование полученных настроек то необходимо выключить. Во время форвард тестирования робот поочереди протестирует все отобранные файлы с настройками, удалит те которые не прошли форвард тестирование и проанализирует все оставшиеся с автоматическим построением вектра от лучшего к худшему.
  • --------------------------
  • Month_Loss - если больше -1, то советник будет принимать только те настройки которые показывают стабильный рост депозита из цикла в цикл. Цикл может длится от одной минуты, до одного месяца. Если задать значение 0, то в этом случае не допускается не одного убыточного цикла, это очень жесткий критерий, при котором тестеру стратегий будет сложно или даже невозможно подобрать настройки. Во многом это зависит от длительности циклов, если цикл длится месяц, то в году их всего 12 и это несравнимо легче ежечасного цикла, где в сутках только 24 цикла. Особенно если не допускаются нулевые циклы, другими словами простои.
  • Switch_Period - длительность циклов;
  • Zero_Result - считать ли простой отрицательным результатом в циклах, если включить, то тестеру будет значительно сложнее подбирать настройки, особенно при коротких циклах;
  • --------------------------
  • Forward - форвард тестирование, если включить советник будет проводить форвард тестирование непосредственно во время оптимизации. С установленной даты, внутри советника, включаются функции которые рассчитывают критично важные показатели, такие как прибыль (фиксированная в валюте депозита), относительная просадка (в процентах), профит фактор, матожидание, количество трейдов, все показатели ниже относятся исключительно к форвард тестированию с даты Forward_Time;
  • Forward_Time - дата начала форвард тестирования;
  • Forward_Profit - полученный профит в твердой валюте депозита при котором настройки принимаются;
  • Opt_Drawdown - относительная просадка в процентах от депозита в рамках которой настройки принимаются;
  • Opt_Profit_Factor - профит фактор при котором настройки принимаются;
  • Opt_Expected_Payoff - матожидание при котором настройки принимаются;
  • Total_Trades - количество трейдов  при котором настройки принимаются.

Примечания читать внимательно

  • Робот создан действующим трейдером и программистом с большим опытом работы.
  • Не стоит пытаться сразу разобраться в его настройках, на первый взгляд он кажется сложным, на самом деле управляться с ним будет очень легко, после того как вы поймете основные принципы его работы на уровне пользователя. 
  • Также предоставляется уникальная возможность использовать этого робота бесплатно, как временно, так и постоянно, по партнерской программе. Другое название этого советника Master Class.
  • Первое время настоятельно рекомендуется использовать только готовые файлы с настройками скачанные с нашего сервера. Необходимо время, прежде чем вы научитесь оптимизировать робота самостоятельно. Специально для этого существует утилита, которая ищет и загружает файлы с нашего сервера в автоматическом режиме, с периодичностью один час. Запускать необходимо на параллельный график, в настройках утилиты выберите Bunny.
  • Помимо технического анализа, робот проводит и фундаментальный анализ рынка, для этого ему необходим выход в интернет в реальном времени, это невозможно в тестере стратегий, поэтому в тестере стратегий результат будет не полным, для предварительной оценки результатов, лучше смотрите статистику реального мониторинга, он гораздо более информативнее тестовых данных. В тестере стратегий для демонстрации возможностей, попробуйте его протестировать с настройками по умолчанию, на паре XAUUSD.

Что необходимо знать, прежде чем начать реальную торговлю

С настройками по умолчанию использовать робота не рекомендуется на реальных счетах. Так как не учитываются такие важные моменты как проскальзывания, реквоты, сетевые задержки. Для торговли на реальных счетах, необходимо подбирать настройки с учетом всего перечисленного.

Робот - это только инструмент в руках мастера и если мастер (не очень хороший), то инструмент в этом не виноват.

Почему пользователи оставляют негативные отзывы на MQL5: анализ мотивов

Поддержка

Все вопросы и комментарии в социальной сети «Telegram», на других ресурсах я не комментирую сообщения и не отвечаю на вопросы, в целях экономии времени и концентрации информации на одном канале.


Рекомендуем также
Perfection
Mikhail Senchakov
Эксперты
Perfection - это мультивалютный, полностью автоматизированный и безопасный торговый робот. Робот предназначен как для портфельной торговли, так и для торговли на одном инструменте. Советник не использует усредняющие методы, объем позиций строго регулируется. Ордера открываются только в сторону движения рынка по принципу сетки. Благодаря этому, робот чувствует себя уверенно на любых сильных движениях. Алгоритм принятия решений не использует индикаторы, вместо этого робот самостоятельно рассчитыва
Alfascal
Vladislav Filippov
1 (1)
Эксперты
Чтобы эксперт работал правильно, не забудьте закинуть файлы в директорию терминала(...AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files) Alfascal – это новая модель полностью автоматизированной торговой нейро-системы, работающей на коротких таймфреймах, используя стратегию активного скальпинга. Данная система, в базис которой интегрирована специализированная нейронная сеть, способна к постоянному обучению, преобразовывая хаотичные реалии рынка в определенную систему, что позволяет повысить качест
TradeButterfly
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Торговый советник для MT4 вычисляет сформировавшиеся фигуры Бабочки Гартли и принимает решение в начале торговли. «Бабочка Гартли» - одна из фигур графического анализа, популяризированная техническим аналитиком Ларри Песавенто, взятая из авторского издания «Прибыль на рынке акций», вышедшего в середине тридцатых годов. На сегодняшний день насчитывается 12 базовых «паттернов Гартли» - графических фигур с построением, основанных на применении уровней и соотношений Фибоначчи. Алгоритм сопровождени
WOW Dash DotFX5 NY Ai Robot
Nirundorn Promphao
Эксперты
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - H4 Strategies you can using both it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H1, H4 and D1 Strategies you can using both MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 8 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency pa
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Dragon Tongues
Jin Hu Han
Эксперты
This strategy is characterized by simplicity and rudeness. Simple things, it is widely applicable, durable, strong stability. This is an advantage to having a certain amount of money, because the demand for big money is stable. The need for small capital is efficiency. Efficiency requires Intensive farming. There are a lot of things you can refine to increase your efficiency. But I’m not sure I can build a sophisticated EA money machine. Efficiency and stability are a dialectical relationship. H
Zoom MAX AI
Nguyen Phuong Hoang
Эксперты
Zoom MAX AI Before you buy all of my products please be aware of the risks involved: 1) Please do not over believe in backtesting result . No one can 100% predict the future . 2) The best setting is default, but you can find the best by yourself each special conditions 3) Sometimes a confliction of market can cause the account a short period of Drawdown , Please get ready for it and wait for profit. 4) Super Trade AI are dependent on good brokerage conditions, like low spread and s
Adaptive Trend Hunter
Andrii Holiev
5 (2)
Эксперты
Adaptive Trend Hunter is a professional fully automated Expert Advisor adapted for trading the most popular EURUSD currency pair on the H1 timeframe. It uses its own algorithms for recognizing stable trends, which are determined by proprietary trend indicators, that you will not find on sale. The Adaptive Trend Hunter Expert Advisor is an intelligently advanced automated trading tool. The Expert Advisor is notable for its self-renewing algorithm when trading conditions change. The Expert Advisor
MonexScalp
Behzad Shadfar
Эксперты
Monex Scalp is an intelligent trading robot designed for 1-minute time frames, offering simplicity and efficiency for traders. Key Features: •   User-Friendly Settings:   Monex Scalp offers straightforward settings, making it accessible for traders of all experience levels. •   Session Scheduling:   Customize trading sessions to align with various market hours, enhancing strategy execution. •   Adjustable Stop-Loss:   Set personalized stop-loss levels to effectively manage risk according to yo
WOW Dash Scalper IB Pro1 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Эксперты
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - M30 Strategies you can using both it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - M30 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 8 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency pairs, MaxSlippage  - upto cur
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
Эксперты
This is a rarely working EA.  I recommend this EA for institutional funds. I recommend it only for pair EURUSD. Working timeframe M1 . Orders 1-3 series per month - is optimal. Public monitoring https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategy EA sells when is expensive and buys when cheap. If % bulls in a moment  <x   EA is searching for buys. If % bulls in a moment  >y  EA is searching for sells. For opening EA orders, used Market Structure High (MSH) - Market Structure Low (MSL). Parameters
WOW Dash Scalper IB Pro2 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Эксперты
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - H4 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H4 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 15 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency pairs, MaxSlippage  - upto currency pairs, Push No
Neon Bot EA
Aleksandr Ivanov
Эксперты
Считается, что валютный рынок большую часть времени является флэтовым. Поэтому Neon Bot был разработан, опираясь на этот принцип, а именно на логику возврата цены к среднему значению с фильтрацией входов по пользовательскому индикатору. Советник использует стратегию мартингейла, поэтому стоп-лосс выставляется отдельно для каждой позиции, а количество ордеров строго ограничено. Не нарушайте рекомендуемый ММ, чтобы избежать большой просадки. Сигналы:   https://www.mql5.com/ru/users/samivanov/sell
Standard Oscilators
Mars Safin
Эксперты
Робот Standard Oscilators в своей работе использует широкий набор стандартных индик а торов MT4. Торговые решения принимаются на основе комплексного анализа показаний индикаторов. Без мартингейла. Без сетки ордеров — в любой момент времени может быть открыта только одна сделка. Робот создан строго для пары EurUsd, для таймфрейма H1. Торговые решения принимаются после закрытия очередной свечи. Для минимизации неизбежной в определенных условиях просадки и восстановления из нее в роботе реализован
Meta PX
Mi Poegel De Oliveira Isidoro
Эксперты
MetaProfitX  utilizes a unique strategy where it continuously scalps small profitable trades. MetaProfitX  stands out from other expert advisors due to its remarkable approach to handling losing trades. Unlike traditional methods that solely rely on Stop Loss orders to limit losses,  MetaProfitX  employs a sophisticated technique to manage losing positions, trading as a basket, closing all at once on a small profit. This unique strategy allows  MetaProfitX  to optimize its risk management, mini
Insight AInvestor 4
Oleksii Ferbei
Эксперты
Insight Investor: Продвинутый Мультивалютный Бот для Торговли на Форекс Введение В динамичном мире торговли на Форекс наличие правильных инструментов может значительно улучшить ваш опыт. Insight Investor — это продвинутый мультивалютный торговый бот, разработанный для автоматизации и оптимизации ваших торговых операций. Этот экспертный советник использует современные алгоритмы для анализа рыночных условий и исполнения сделок, стремясь обеспечить стабильные результаты при контролируемых рисках. О
Equilibrium Trader
Stefan Petkov
5 (1)
Эксперты
Пожалуйста, обратите внимание!   Не пытайтесь тестировать Equilibrium Trader в Стратегическом Тестере из-за ограничений платформы MetaTrader 4 и возможности тестировать только одну пару за раз. Equilibrium Trader удерживает позиции на нескольких валютных парах одновременно. Результаты торговли в режиме реального времени :  https://www.mql5.com/ru/signals/1877603 Версия для MetaTrader 5  :  https://www.mql5.com/ru/market/product/94695 Equilibrium Trader   это полностью автоматизированный торговы
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Эксперты
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
MA turn and 6 MA trend EA
Klein Gyula
Эксперты
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=9s (Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=i2id5O1KPrI Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=Zp2i7QN-IMc Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=h7UbTWiM-Lw Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=y54q4Rasf2A&t=1s Harmadik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=13zYjsoe6ZQ Negyedik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=NGiB1AnxxfU ) Nice Day Sign
Jobot Basic Martingale
Jakkarin Chinsuwan
Эксперты
This EA can run on every currencies pairs recommend EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Timeframe 30 Minute (M30) The important advantage of this EA is that you can start to trade with $1000 min imum initial Deposit. And the robot can support your manual transactions on EURUSD. ACCOUNT LEVERAGE: 1:100 ACCOUNT (Stop Out): 50% or less ACCOUNT TYPE: Real account ACCOUNT MODE: Hedging account Take Profit: Automatically Stop Loss: Automatically LOT size: Manual first order
Prosperity MT4
Mr James Daniel Coe
Эксперты
High growth, low draw-down bot. Great for beginners AND pros. 5 COPIES LEFT - NEXT PRICE $999 Contact me after purchase for group info, manual and a personal bonus! Prosperity live fund, real money (>$2,000) signal:  CLICK HERE ABOUT A rare diamond in a sea of EAs - 4x improvements in most backtest stats. We read descriptions saying 'no martingale, grid, or 'AI'' - I offer alternate parameters... Original EA No history reading No .set files changing constantly, all built-in as default Not an 'ex
Destiny Master
Victor Adhitya
Эксперты
Your destiny is in your hand, This EA design to control your RISK PER TRADE so even you using the martingale system you can control your drawdown. Every failure of your entry will partial hedge with this ea, so the floating loss will reduce and the drawdown can be controlled. You need Broker with this requirement spesification : - Hedging Account (dont use Netting Account) - Big leverage  - NO SWAP  - NO COMMISION - NO Hidden Cost - Margin Hedge = 0 - Low spread  - Low slippage
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Эксперты
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Be Bestowed By Heaven
Ding Bo Dai
Эксперты
1. Строгая логическая оценка: Благодаря многоуровневому вложению нескольких условий обеспечивается выполнение открытия позиции только в строго определенных и ограничивающих условиях, таких как включение программного переключателя, наличие линий фибоначчи, не являющееся временем открытия MACD и отсутствие активации стратегии Мартингейла. Такой подход позволяет избежать ненужных сделок и уменьшает неоправданный риск. 2. Интеграция различных инструментов технического анализа: Сочетание линий фибо
PowerEA1
Hasan Abdulhussein
Эксперты
The expert advisor opens daily trades with specific lot sizes based on complex mathematics. It does not engage in risky behavior, does not use martingale, does not average down, and does not hedge. The results of the expert advisor become apparent after a long period, more than 3 months, and it annually multiplies the capital several times. It can multiply $1,000 to $100,000 or more within two or three years. You can see its performance through backtesting. When you purchase the product, open th
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Эксперты
1.Determine the trend size based on the chart cycle.   An uptrend near the highest price in a period of time.   A trend down near the lowest price in a period of time. 2.   short-term trends.   Oversold and long;   Overbought, short. 3. Unwind positions based on overbought and oversold and profit points. real-time signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signals+My EA Settings： You need to load EA into the currency pair to trade (M15 time range). The best performing symbol : E
Digital Experts
Mohamed Nasseem
Эксперты
Советник DIGITAL EXPERTS - это инструмент, объединяющий в себе пять наших цифровых советников следующим образом: Советник MILCH COW HEDGE работает прежде всего по стратегии хеджирования. Преимущество советника заключается в использовании любой возможности в любом направлении. Не только открывает сделки, но и выбирает подходящее время для закрытия открытых позиций, чтобы начать торговать снова. Советник MILCH COW MIX работает прежде всего по стратегии хеджирования и стратегии кратных. Преимуществ
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Эксперты
Привет Трейдеры! EA имеет реальный послужной список с 3,5 годами стабильной торговли с низкой просадкой: Живое выступление Версию MT4 можно найти здесь Я представляю стратегию «Клеопатра EA», Клеопатра - красивый и умный дизайн, с формой восстановления, которая постоянно адаптируется, где ее сила - универсальность. Его основная стратегия заключается в том, чтобы читать рынок по его эластичности, мы сможем по-разному анализировать диапазон входа. Это может быть очень динамично, как в разных
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (20)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
Jesko EA  Jesko — это особый торговый советник , созданный на основе проверенной стратегии, которая оптимизировалась и тестировалась в течение многих лет. Он был протестирован на реальных счетах и показал себя как прибыльное и низкорисковое решение . Теперь мы решили сделать его доступным для всех. Signal live       Четыре месяца реального счета  Простая установка  Работает у любого брокера (рекомендуется ECN)  Минимальный депозит: 100$ 1,5 мин.: Золото Для тестирования: убедитесь, что на график
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
С оветник MT4 для торговли золотом  Gold Emperor EA полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller   Gold Emperor EA  – это автоматизированный торговый советник (эксперт), разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Он предназначен для максимизации прибыли и минимизации рисков при торговле этим волатильным активом. Ключевые особенности: Специализация на золоте: Советник разработан с учетом специфически
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Эксперты
Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник , основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG . Только одна копия доступна по цене 550 долларов. После этого цена повысится до 650 и 750 долларов, а финальная цена составит 1200 долларов Сигнал в реальном времени >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208    Нажмите Данный Expert Advisor разр
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Эксперты
УЛЬТРА-ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 в версии для MT4 — это самая мощная, стабильная и усовершенствованная версия на сегодняшний день. HFT — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он поддерживает кредитное плечо до 1:500 и работает с очень разумными объемами лота , соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. Поэтому требуется специальный скальпинг-счёт (RAW или EC
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Medalist — это интеллектуальная система, ориентированная на волантильную торговлю на рынке XAUUSD. Она направлена на выявление и эффективное использование краткосрочных ценовых импульсов предоставляя трейдерам новые возможности для получения прибыли. Специальное предложение для первых 10 покупателей!  следующая цена $1495 полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Главное преимущество The Gold Medalist заключается в его уникальной системе ан
Gold Mining EA
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Эксперты
Gold Mining EA — это продвинутая автоматизированная торговая система, которая сочетает технический анализ на основе импульса с интеллектуальным управлением сеткой ордеров. Разработанная в первую очередь для трендовых рынков, таких как золото (XAUUSD), эта EA использует уникальную комбинацию индикаторов Aroon Oscillator и RSI для определения точек входа с высокой вероятностью успеха, одновременно управляя рисками через множественные защитные механизмы. Стиль торговли: Сеточная торговля с следован
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Эксперты
Этот робот использует собственный встроенный осциллятор и другие инструменты для измерения движения рынка (волатильность, скорость, сила и направление). В определенное время советник устанавливает невидимый отложенный ордер , с которым он продолжает работать согласно с установленным значением TradingMode. Рекомендуется брокер с низкой комиссией, точными котировками и без ограничения размера стоп-лосса. Вы можете использовать любой таймфрейм. Особенности защита от спреда защита от проскальзывани
Swap Master MT4
Thang Chu
Эксперты
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Эксперты
Глубокое обучение меняет ландшафт торговли золотом, а интеллектуальные помощники, подобно садовникам, ухаживают за торговыми садами. "Золотой сад" EA использует интеллектуальные технологии глубокого обучения и 20-летний опыт обучения на данных для значительного повышения эффективности стратегии. С ним торговля становится проще и интеллектуальнее. Давайте вместе откроем эру интеллектуальной торговли и превратим трейдинг в цветущий сад. Это будет ваш эксклюзивный Gold Garden Steward. Версия для MT
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Эксперты
GoldZ AI – Продвинутый торговый советник для торговли золотом XAUUSD GoldZ AI — это систематический торговый советник, разработанный специально для XAUUSD (золото), использующий анализ ценового действия, определение тренда и торговую логику, основанную на торговых сессиях. Торговый подход GoldZ AI фокусируется на ключевых торговых сессиях (закрытие азиатской, открытие лондонской, открытие нью-йоркской) и определяет потенциальные возможности пробоя на уровнях поддержки и сопротивления. Советник о
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.87 (15)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Эксперты
One Gold - Будущее Трейдинга Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, опти
The Simple Worker
Anatoliy Ryzhakov
Эксперты
The Simple Worker - это мультивалютный советник использующий в своей торговле несколько хорошо зарекомендовавших себя торговых стратегий. Торгует на минутном таймфрейме (M1). Наличие небольшого количества настроек делает советника простым и понятным для пользователя и позволяет легко произвести, если необходимо, оптимизацию под свою торговую пару. Для анализа рынка советник использует индикаторы, тиковые объёмы, систему Мартингейла. Принцип работы советника Советник торгует одним ордером. В рын
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Gold Invest Pro Expert Advisor MT4
Sergey Batudayev
Эксперты
Gold Invest Pro создан специально для торговли золотом. Советник работает только по покупкам XAUUSD и постепенно формирует серию сделок, чтобы закрывать их общей корзиной , когда суммарная прибыль достигает заданного уровня в деньгах. Внутри реализованы: ограничение на количество ордеров; целевая прибыль по корзине в валюте счёта; контроль просадки по Equity — при достижении заданного уровня все позиции могут быть закрыты. Это не “волшебная кнопка”, а инструмент для тех, кто хочет автоматизиров
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
AlphaCore System   - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий стратегию торговли на основе динамического анализа локальных экстремумов и статистического прогнозирования пробоев. === Купите AlphaCore System MT4, и вы сможете получить AlphaCore System для MT5 бесплатно! === За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Торговая концепция Советник работает по методологии   адаптивных ценовых коридоров . Система непрерывно отслеживает формирование локал
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Эксперты
Распродажа в течение 24 часов - всего $199.99 "HFT Pass Prop Firms" - это советник (Эксперт) специально разработанный для участия в соревнованиях по HFT, торгующий в паре US30. Для получения более подробной информации о лучших советниках и индикаторах посетите: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Я - Лос, подпишитесь, чтобы получать обновления: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Что такое HFT? Торговля высокой частоты (HFT) - это метод торговли, использующий мо
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
Statistical mt4 scanner dashboard
Mark Nicole Olarte
Эксперты
================================================================================               8-СТОЛБЦОВЫЙ СКАНЕР СТАТИСТИЧЕСКОГО ПРЕИМУЩЕСТВА               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~         Чистая математика. Ноль индикаторов. Профессиональное преимущество. ================================================================================                "Хватит играть в азартные игры. Начните торговать со статистикой." ================================================================
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
Эксперты
Algo Capital I AI Trader: Empowering Traders with Integrity and Insight Algo Capital proudly introduces its inaugural state-of-the-art AI Advanced Intelligence Trader - engineered to transform your trading experience through precision, adaptability, and advanced market intelligence. Powered by proprietary algorithms and deep market research, this solution is designed to deliver consistent, high-quality performance across diverse market conditions. Why Algo Capital? Robust Trading Strategies:
Другие продукты этого автора
Banker Pro
Aleksandr Valutsa
Эксперты
Все мы любим безопасную торговлю, так чтобы с минимальной просадкой можно было зарабатывать столько денег, чтобы хватало на жизнь и еще оставалось. Однако для этого нужен серьезный депозит, иначе заработанных денег не будет хватать даже на оплату минимальных потребностей. Где же взять деньги? Заработать физическим трудом хорошо в теории, но на практике едва ли получится. Взять в долг или кредит - это очень опасно и категорически не рекомендуется, да скорее всего и не дадут. Продать что то было
TradeMax
Aleksandr Valutsa
Эксперты
Советник предназначен для торговли на любых валютных парах, имеет встроенный мульти-трендовый индикатор, в тестере стратегий индикатор работает только на текущем периоде как ведущий, возможно подключение других периодов   на графике   как вспомогательных (опционально). Для этого на графике отображаются 9 кнопок с указанием периода и направления тренда - красный цвет кнопки означает, что тренд нисходящий, синий цвет - восходящий, желтый цвет кнопки - флэт, серый - цвет означает, что кнопка неакт
FREE
Transformer
Aleksandr Valutsa
Эксперты
Возможности использования конструктора торговых роботов Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Готовые стратегии Готовые решения   позволяют сразу начать автоматизированную торговлю без необходимости разработки собственной системы. Преимущества использования готовых стратегий: Мгновенный старт   — не нужно тратить время на разработку Проверенные
FREE
Osa
Aleksandr Valutsa
Эксперты
Советник с атомным потенциалом с первых дней! Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Советник основан на теории хаоса - беспорядочном движении цены. В первой стратегии робот выявляет моменты, когда цена становится наиболее активной и открывает сетку отложенных ордеров по направлению цены. Во второй стратегии отложенные ордера выставля
FREE
Night Express
Aleksandr Valutsa
Эксперты
Night Express  — это профессиональный торговый советник для автоматической торговли на рынке Форекс, специализирующийся на краткосрочных сделках в ночное время. Робот разработан для круглосуточной работы на вашем торговом счете, извлекая прибыль из небольших ценовых колебаний. Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Ключевые особенност
FREE
Director
Aleksandr Valutsa
Эксперты
Советник пытается спасти убыточные сделки. Запустите робота на график, и как только робот обнаружит на графике открытую сделку, или серию сделок, открытых в ручную или с помощью любого другого советника, робот моментально рассчитает общую точку безубытка, и начнет вытаскивать их из просадки, в не зависимости от количества сделок и их типа, сделки могут быть как на покупку, так и на продажу, с любыми идентификаторами. Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскр
FREE
Master Class
Aleksandr Valutsa
Эксперты
Профессиональный Forex советник: ваш путь к стабильному доходу на валютном рынке Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Автоматизация торговли на новом уровне Представляем вашему вниманию передовое решение для автоматической торговли на рынке Форекс — интеллектуального советника, разработанного командой профессиональных трейдеров и программистов
FREE
SuperProf
Aleksandr Valutsa
Эксперты
Все мы любим безопасную торговлю, так чтобы с минимальной просадкой можно было зарабатывать столько денег, чтобы хватало на жизнь и еще оставалось. Однако для этого нужен серьезный депозит, иначе заработанных денег не будет хватать даже на оплату минимальных потребностей. Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Где же взять деньги? За
FREE
KyberNet
Aleksandr Valutsa
Эксперты
KyberNet  — это автоматизированный торговый советник, основанный на фундаментальном принципе технического анализа: уровнях поддержки и сопротивления. Система предназначена для работы на рынке Форекс и использует математически точные алгоритмы для определения оптимальных точек входа и выхода из сделок. Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/
FREE
Optimus and Partners
Aleksandr Valutsa
Эксперты
Optimus использует уникальную стратегию, основанную на усреднении позиций против текущего тренда. Этот подход позволяет извлекать прибыль из рыночных коррекций и разворотов, открывая дополнительные позиции в направлении, противоположном основному тренду. Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Основные характеристики: Многовалютность:
FREE
Advisor Manager
Aleksandr Valutsa
Утилиты
Практически все наши советники имеют встроенную систему удаленной настройки под текущие рыночные условия, этот процесс также называется оптимизацией. Настройки передаются посредством файлов, которые мы получаем в результате оптимизации своих советников. Именно эти файлы мы используем в торговле на своих счетах, таким образом настройки у нас будут одинаковыми. Это аналог стандартных файлов.set, только загружаются они в код советника не в ручную, а автоматически и напрямую в код советника, с нашег
FREE
Hedging positions
Aleksandr Valutsa
5 (2)
Эксперты
Советник пытается спасти убыточные сделки. Запустите робота на график, и как только робот обнаружит на графике открытую сделку, или серию сделок, открытых в ручную или с помощью любого другого советника, робот моментально рассчитает общую точку безубытка, и начнет вытаскивать их из просадки, в не зависимости от количества сделок и их типа, сделки могут быть как на покупку, так и на продажу, с любыми идентификаторами. Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскр
Optimus Prime
Aleksandr Valutsa
3.67 (3)
Эксперты
Optimus Prime использует уникальную стратегию, основанную на усреднении позиций против текущего тренда. Этот подход позволяет извлекать прибыль из рыночных коррекций и разворотов, открывая дополнительные позиции в направлении, противоположном основному тренду. Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Основные характеристики: Многовалютн
Atmos
Aleksandr Valutsa
Эксперты
Советник с атомным потенциалом с первых дней! Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Советник основан на теории хаоса - беспорядочном движении цены. В первой стратегии робот выявляет моменты, когда цена становится наиболее активной и открывает сетку отложенных ордеров по направлению цены. Во второй стратегии отложенные ордера выставля
Hyper
Aleksandr Valutsa
Эксперты
Hyper   — это автоматизированный торговый советник, основанный на фундаментальном принципе технического анализа: уровнях поддержки и сопротивления. Система предназначена для работы на рынке Форекс и использует математически точные алгоритмы для определения оптимальных точек входа и выхода из сделок. Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/sel
File Manager
Aleksandr Valutsa
Утилиты
Практически все наши советники имеют встроенную систему удаленной настройки под текущие рыночные условия, этот процесс также называется оптимизацией. Настройки передаются посредством файлов, которые мы получаем в результате оптимизации своих советников. Именно эти файлы мы используем в торговле на своих счетах, таким образом настройки у нас будут одинаковыми. Э то аналог стандартных файлов.set, только загружаются они в код советника не в ручную а автоматически напрямую с нашего сервера, посредст
Modern Forex Technologies
Aleksandr Valutsa
Эксперты
Советник предназначен для торговли на любых валютных парах, имеет встроенный мульти-трендовый индикатор, в тестере стратегий индикатор работает только на текущем периоде как ведущий, возможно подключение других периодов   на графике   как вспомогательных (опционально). Для этого на графике отображаются 9 кнопок с указанием периода и направления тренда - красный цвет кнопки означает, что тренд нисходящий, синий цвет - восходящий, желтый цвет кнопки - флэт, серый - цвет означает, что кнопка неакт
Night
Aleksandr Valutsa
Эксперты
Night   — это профессиональный торговый советник для автоматической торговли на рынке Форекс, специализирующийся на краткосрочных сделках в ночное время. Робот разработан для круглосуточной работы на вашем торговом счете, извлекая прибыль из небольших ценовых колебаний. Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Ключевые особенности Ночно
Cobra Trader
Aleksandr Valutsa
Эксперты
Основной принцип работы   робота заключается в автоматическом выявлении моментов коррекции после значительных ценовых колебаний рынка. Робот использует отложенные ордера для входа в рынок на пробоях ключевых уровней. Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Ключевые особенности Автоматическое определение   точек входа после сильных цено
Emperor
Aleksandr Valutsa
Эксперты
Возможности использования конструктора торговых роботов Все сигналы находятся под управлением наших советников: https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Готовые стратегии Готовые решения   позволяют сразу начать автоматизированную торговлю без необходимости разработки собственной системы. Преимущества использования готовых стратегий: Мгновенный старт   — не нужно тратить время на разработку Проверенные алгоритмы   — стратегии прошли тестирование на исторических данных Надежность   — миним
Voltra Pulse
Aleksandr Valutsa
Индикаторы
Общее   описание Voltra   Pulse   — современный   адаптивный   индикатор   для   выявления   тренда   и   точек   разворота.   В   основе   — усовершенствованный   алгоритм   скользящей   средней,   динамически   подстраивающийся   под   волатильность   рынка. Ключевые   особенности Адаптивность :   автоматически   корректирует   чувствительность   в   зависимости   от   текущей   волатильности. Двойная   сигнальная   система :   сочетает   быструю   и   медленную   линии   для   надёжного   под
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв