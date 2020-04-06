Cobra Trader
- Эксперты
- Aleksandr Valutsa
- Версия: 1.10
- Активации: 5
Основной принцип работы робота заключается в автоматическом выявлении моментов коррекции после значительных ценовых колебаний рынка. Робот использует отложенные ордера для входа в рынок на пробоях ключевых уровней.
Ключевые особенности
-
Автоматическое определение точек входа после сильных ценовых движений
-
Отложенные ордера на пробой уровней поддержки/сопротивления
-
Скальпинг-подход с короткими торговыми позициями
-
Защита капитала через систему стоп-лоссов
-
Адаптивная торговля к рыночным условиям
Технические преимущества
-
Страховой механизм через стоп-лосс и тейк-профит
-
Перевод в безубыток при благоприятном движении цены
-
Гибкая настройка параметров торговли
-
Автоматическое управление объемами позиций
Параметры настройки
-
Лот - фиксированный объем для каждой сделки
-
Дистанция установки отложенных ордеров
-
Тайм-аут для удаления несработавших ордеров
-
Трейлинг-стоп для защиты прибыли
-
Максимальное количество одновременно открытых ордеров
Рекомендации по использованию
-
Оптимальные пары: валютные пары с высокой волатильностью, XAUUSD с двумя знаками после запятой, или любая другая по результатам оптимизации
-
Таймфрейм: M1-H1 для эффективного скальпинга
-
Брокер: предпочтительно ECN-счет с низким спредом
-
Депозит: рекомендуется начальный капитал от $100
-
Время торговли: наиболее эффективно в периоды высокой волатильности
Управление рисками
-
Фиксированный риск на сделку (не более 2-3% от депозита)
-
Контроль проскальзываний при исполнении ордеров
-
Мониторинг рыночной ситуации
-
Адаптация параметров под текущие условия рынка
Робот предназначен для трейдеров, предпочитающих агрессивный стиль торговли с короткими позициями и быстрой реакцией на рыночные изменения. Система сочетает в себе автоматизацию торговых процессов и защиту капитала от значительных потерь.
Параметры
- Settings:
- Trade_EA_Settings - торговля с использованием локальных настроек советника (без использования txt.файлов),
- Trade_File_Settings - торговля с использованием txt.файлов (это может быть намного удобнее и эффективнее);
- Accountant - оптимизация советника с созданием txt.файлов. В процессе оптимизации робот будет самостоятельно отбирать лучшие наборы с настройками согласно заданным критериям (просадки, профит фактора, мат.ожидания, фактора восстановления, и так далее) и записывать их в txt.файлы. Далее при запуске на график в режиме "Trade_File_Settings" робот загружает txt.файлы, вместо стандартных set.файлов. Система создания файлов может быть отключена, так как требует подключение DLL (в маркете MQL5 запрещены любые DLL). В этом случае рекомендуется использовать "File Manager" который загружает готовые файлы с нашего сервера (это те же файлы которые мы используем в торговле).
- Folder_Number - номер папки с файлами;
- Auto_Magic - используется исключительно совместно с параметром "Trade_File_Settings" эта функция отбирает лучшие файлы с настройками в зависимости от установленного приоритета "Magic_Number", так допустим если "Magic_Number=1", это будет означать высший приоритет и робот будет искать на сервере самый лучший файл с настройками (лучшим считается тот который показал лучшие результаты в тестере стратегий), далее идут следующие 2, 3, 4 и так далее. Имеет смысл открывать десятки счетов и на каждом задавать роботу разные приоритеты от 1 и выше и робот каждый раз будет скачивать и загружать разный файлы. Высший приоритет относителен и не факт что будет самым прибыльным;
- Magic_Number - задает приоритет загружаемым файлам;
- --------------------------
- Count_Symbol_Max - количество валютных пар, которые могут торговаться одновременно. Робот считает количество валютных пар по которым открыты позиции, это необходимо для того чтобы не допустить перегрузку депозита. Допустим открыто 2 позиции по EURUSD и 3 позиции по GBPUSD функция выдаст значение - 2. Это значит что всего в работе 2 валютные пары.
- --------------------------
- Auto_Symbol - автоматический выбор валютной пары для торговли, согласно данным полученным в ходе тестирования. Робот выберет наиболее перспективную валютную пару согласно установленному приоритету начиная с 1, затем 2, 3 и так далее.
- Auto_All - если включить то во время отбора валютной пары и присваивания ей приоритета, робот будет принимать в расчет общий результат, иначе индивидуальный.
- Switch_Drawdown - если больше 0 то автоматический выбор валюты начинается только после достижения установленного здесь процента просадки и после закрытия неудачной серии, до тех пор выбор валюты остается за вами.
- Symbol_Filter - позволяет исключать валютные пары по которым была зафиксирована просадка с процентом Switch_Drawdown, в дальнейшем робот пропускает их в ходе автоматического отбора.
- --------------------------
- Profit_History (USD) - сумма убытка по истории при которой дальнейшая торговля запрещена, если 0 не используется;
- Total_History - количество убыточных позиций по истории при котором дальнейшая торговля запрещена, если 0 не используется;
- Time_History - дата с которой ведется подсчет торгового результата, если торговля ведется с использованием txt.файлов, то берется дата создания txt.файлов.
- --------------------------
- Magic_Number - если установлено число меньше 0, Magic_Number будет рассчитываться автоматически;
- Comments_On_Transactions - комментарии к сделкам, которые появляются на вкладке «История сделок и счетов»;
- ECN_Mode - действительно для брокеров, которые не принимают отправку SL и TP одновременно с приказом;
- --------------------------
- Min_Spread_Correction - если используется Dynamic_Limit, в системе будет установлен минимальный спред ниже которого он не опускается. Это связано с тем что спред участвует в расчетах и в тестере стратегий он средне-фиксированный, в то время как в реальных условиях он плавающий и чрезмерное падение спреда может дать сомнительный сигнал на вход, по непроверенным в ходе тестирования данным.
- Max_Spread_Correction - здесь то же самое что и Min_Spread_Correction только в сторону увеличения, в этом случае чрезмерно высокий спред, особенно в моменты всплеска цены, практически блокирует торговлю и робот упускает потенциальную прибыль. Этот параметр устанавливает порог выше которого спред не увеличивается.
- Max_Spread - максимально допустимый спред в пунктах (1/10 пипса);
- Send_Market - торговля по рынку, без использования отложенных ордеров;
- --------------------------
- Maximum_Allowed_Average_Time - максимально допустимое среднее время выполнения в мс (0 означает отсутствие ограничений);
- Execution_Speed_Measurements - как часто в минутах следует отправлять поддельные ордера для измерения скорости исполнения;
- Stop_Loss - в пунктах;
- Take_Profit - в пунктах;
- Additional_Price_Gap - К SL и TP добавлен дополнительный ценовой разрыв в пунктах во избежание ошибки 130;
- Trailing_Start - начните получать прибыль с такого-то количества пипсов;
- Commission_In_Points - некоторые брокерские счета взимают комиссию в долларах США за 1,0 лота. Комиссия в пунктах;
- Max_Slippage - максимально допустимое проскальзывание в пунктах;
- Minimum_Stop_Level - минимальный уровень стопа, если у брокера 0 пунктов;
- --------------------------
- Dynamic_Limit - рассчитать на основе INT;
- Dynamic_Multiplier - динамическое значение, используется только в том случае, если для Dynamic_Limit установлено значение TRUE;
- Fixed_Multiplier - фиксированное значение, используется только в том случае, если для Dynamic_Limit установлено значение FALSE;
- Use_Percentage - если TRUE, то цена должна пробить более определенного процента;
- Percentage - процент того, насколько разница iHigh-iLow должна отличаться от Dynamic_Limit. 0 — рискованно, 60 — безопасное значение;
- --------------------------
- "Indicators: 1 = Moving Average, 2 = Bollinger_Band, 3 = Envelopes"- Переключение индикаторов пользователя
- Deviation_For_I_Bands_Indicator - отклонение для индикатора i_Bands;
- Deviation_For_I_Envelopes_Indicator - отклонение индикатора i_Envelopes;
- Order_Expire_Seconds - заказы удаляются через столько-то секунд;
- --------------------------
- Auto_Risk - настройка риска в градации, на каждые Auto_Risk баланса, приходится Manual_Lot_Size объема. Допустим Auto_Risk = 100, Manual_Lot_Size = 0.01, это значит что на каждые сто долларов депозита будет приходиться 0.01 лота.
- Manual_Lot_Size - ручной размер лота для торговли, если для параметра Auto_Risk задано значение 0;
- Averaging - опциональное усреднение сделок для увеличения прибыли;
- Last_Price - если включить берется цена последней позиции иначе крайней;
- Max_Trades - максимально допустимое количество позиций;
- Pip_Step - расстояние между позициями;
- Lot_Exponent - коэффициент усреднения позиций;
- Trail_Start - начало трейлинг-стопа;
- Trail_Stop - шаг трейлинг-стопа;
- --------------------------
- Total_Equity_Percentage - если включить то Total_Equity_Risk считается в процентах, иначе в твердой валюте счета;
- Total_Equity_Risk - уровень досрочного закрытия позиций;
- --------------------------
- Use_Time - временной фильтр;
- Open_Hour - начало торговой сессии;
- Close_Hour - завершение торговой сессии;
- --------------------------
- MultiLevelRecording - количество папок с файлами, если 0 то настройки сохраняться не будут. Во время оптимизации советник анализирует результаты каждого прохода в тестере стратегий и сохраняет настройки с лучшими показателями в отдельные файлы. Файлы с настройками (включая валютную пару и период графика) сохраняются в отдельную папку. Однако по результатам оптимизации положительные результаты могут быть достигнуты с разными настройками и какие именно настройки окажутся наиболее эффективными в реальных условиях рынка никто не знает. Поэтому есть смысл сохранять как минимум несколько комбинаций настроек, которые в последствии можно использовать сразу на нескольких счетах распределив между ними средства. Таким образом достигается диверсификация риска. В то время пока по одному счету мы можем получить убыток, по другому счету достигается прибыль.Для того чтобы автоматизировать процесс сохранения настроек в разных вариациях достаточно увеличить значение параметра MultiLevelRecording (сокращенное название - MLR) на желаемое количество. В результате после сохранения настроек в одной папке (по определенной валютной паре с определенным периодом графика) для следующей вариации советник создаст новую папку увеличив ее номер на один крат. Основным номером папки является параметр Folder_Number в которую помещаются все подпапки с начальным номером Magic_Number. Все последующие папки имеют номера - (Magic_Number+порядковый номер создания). Номер каждой последующей папки превосходит предыдущий на один крат (одну цифру).
- _1_Statistics - пользовательский критерии приемлемости настроек в виде выпадающего списка. Выберите критерий которому на ваш взгляд должен соответствовать результат приемлемости настроек. Все результаты которые не будут соответствовать данному критерию будут автоматически отсекаться:
- Initial deposit - значение начального депозита.
- Withdrawal - количество выведенных со счета средств.
- Profit - чистая прибыль по окончании тестирования.
- Gross profit - общая прибыль, сумма всех прибыльных (положительных) трейдов. Значение больше или равно нулю.
- Gross loss - общий убыток, сумма всех убыточных (отрицательных) трейдов. Значение меньше или равно нулю.
- Maximal profit trade - максимальная прибыль – наибольшее значение среди всех прибыльных трейдов. значение больше или равно нулю.
- Maximal loss trade - максимальный убыток – наименьшее значение среди всех убыточных трейдов. значение меньше или равно нулю
- Maximal consecutive profit - максимальная прибыль в последовательности прибыльных трейдов. Значение больше или равно нулю.
- Maximal consecutive wins - общая прибыль в самой длинной серии прибыльных трейдов.
- Maximal consecutive loss - общий убыток в самой длинной серии убыточных трейдов.
- Maximal consecutive losses - количество трейдов в самой длинной серии убыточных трейдов.
- minimal balance - минимальное значение баланса.
- Maximal balance drawdown - максимальная просадка баланса в деньгах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, берется наибольшее значение.
- Balance drawdown percent - просадка баланса в процентах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в деньгах.
- Maximal relative balance drawdown - максимальная просадка баланса в процентах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение.
- Relative balance drawdown percent - просадка баланса в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в процентах.
- Minimal equIty - минимальное значение собственных средств.
- Maximal equIty drawdown - максимальная просадка средств в деньгах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, берется наибольшее значение.
- EquIty drawdown percent - просадка средств в процентах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в деньгах.
- Maximal relative equIty drawdown - максимальная просадка средств в процентах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение.
- Relative equIty drawdown percent - просадка средств в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в процентах.
- Expected payoff - математическое ожидание выигрыша.
- Profit factor - прибыльность.
- Recovery factor - фактор восстановления.
- Sharpe ratio - коэффициент Шарпа.
- Minimal margin level - минимальное достигнутое значение уровня маржи.
- On tester result - значение рассчитанного пользовательского критерия оптимизации.
- Deals - количество совершенных сделок.
- Trades - количество трейдов.
- Profit trades - прибыльные трейды.
- Loss trades - убыточные трейды.
- Short trades - короткие трейды.
- Long trades - длинные трейды.
- Profit short trades - короткие прибыльные трейды.
- Profit long trades - длинные прибыльные трейды.
- Trades of maximal consecutive profit - сделки с максимальной последовательной прибылью.
- Maximal consecutive wins count - максимальное количество побед подряд.
- Trades of maximal consecutive loss - сделки с максимальным непрерывным убытком.
- Maximal consecutive losses count - максимальное количество последовательных проигрышей.
- Average consecutive wins - средняя длина прибыльной серии трейдов.
- Average consecutive losses - средняя длина убыточной серии трейдов.
- _1_Stat - больше или меньше. Допустим если вы выбрали в качестве критерия просадку то этот флаг должен быть установлен в позицию меньше (просадка чем меньше, тем лучше). А если выбран критерий профит фактор то естественно больше (профит фактор чем больше, тем лучше).
- Statistics_1_ - минимальное/максимальное значение критерия при котором настройки принимаются.
- _2_Statistics, _3_Statistics - аналогичные параметры...
- Auto_Switch - если выключить то файлы с настройками не будут записываться автоматически во время оптимизации, они будут записываться во время тестирования. Таким образом отбор лучших настроек проводится в ручном режиме с вашим участием.
- Pause_Pass - если больше 0, робот не будет записывать файлы с настройками подряд, он будет пропускать указанное здесь количество вариаций, это делается с целью максимально разнообразить варианты с настройками.
- Instant_Processing - если включить то анализ полученных настроек робот будет вести прямо во время оптимизации, иначе во время тестирования. Если необходимо провести форвард тестирование полученных настроек то необходимо выключить. Во время форвард тестирования робот поочереди протестирует все отобранные файлы с настройками, удалит те которые не прошли форвард тестирование и проанализирует все оставшиеся с автоматическим построением вектра от лучшего к худшему.
- --------------------------
- Forward - форвард тестирование, если включить советник будет проводить форвард тестирование непосредственно во время оптимизации. С установленной даты, внутри советника, включаются функции которые рассчитывают критично важные показатели, такие как прибыль (фиксированная в валюте депозита), относительная просадка (в процентах), профит фактор, матожидание, количество трейдов, все показатели ниже относятся исключительно к форвард тестированию с даты Forward_Time;
- Forward_Time - дата начала форвард тестирования;
- Forward_Profit - полученный профит в твердой валюте депозита при котором настройки принимаются;
- Opt_Drawdown - относительная просадка в процентах от депозита в рамках которой настройки принимаются;
- Opt_Profit_Factor - профит фактор при котором настройки принимаются;
- Opt_Expected_Payoff - матожидание при котором настройки принимаются;
- Total_Trades - количество трейдов при котором настройки принимаются;
- --------------------------
- Month_Loss - если больше -1, то советник будет принимать только те настройки которые показывают стабильный рост депозита из цикла в цикл. Цикл может длится от одной минуты, до одного месяца. Если задать значение 0, то в этом случае не допускается не одного убыточного цикла, это очень жесткий критерий, при котором тестеру стратегий будет сложно или даже невозможно подобрать настройки. Во многом это зависит от длительности циклов, если цикл длится месяц, то в году их всего 12 и это несравнимо легче ежечасного цикла, где в сутках только 24 цикла. Особенно если не допускаются нулевые циклы, другими словами простои.
- Switch_Period - длительность циклов;
- Zero_Result - считать ли простой отрицательным результатом в циклах, если включить, то тестеру будет значительно сложнее подбирать настройки, особенно при коротких циклах.
Примечания читать внимательно
- Робот создан действующим трейдером и программистом с большим опытом работы.
- Не стоит пытаться сразу разобраться в его настройках, на первый взгляд он кажется сложным, на самом деле управляться с ним будет очень легко, после того как вы поймете основные принципы его работы на уровне пользователя.
Также предоставляется уникальная возможность использовать этого робота бесплатно, как временно, так и постоянно, по партнерской программе. Другое название этого советника Cobra Strike.
- Первое время настоятельно рекомендуется использовать только готовые файлы с настройками скачанные с нашего сервера. Необходимо время, прежде чем вы научитесь оптимизировать робота самостоятельно. Специально для этого существует утилита, которая ищет и загружает файлы с нашего сервера в автоматическом режиме, с периодичностью один час. Запускать необходимо на параллельный график, в настройках утилиты выберите Cobra.
Что необходимо знать, прежде чем начать реальную торговлю
С настройками по умолчанию использовать робота не рекомендуется на реальных счетах. Так как не учитываются такие важные моменты как проскальзывания, реквоты, сетевые задержки. Для торговли на реальных счетах, необходимо подбирать настройки с учетом всего перечисленного.
Робот - это только инструмент в руках мастера и если мастер (не очень хороший), то инструмент в этом не виноват.
Почему пользователи оставляют негативные отзывы на MQL5: анализ мотивов
Поддержка
Все вопросы и комментарии в социальной сети «Telegram», на других ресурсах я не комментирую сообщения и не отвечаю на вопросы, в целях экономии времени и концентрации информации на одном канале.