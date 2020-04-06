TrendCore Adaptives FX4

TrendCore Adaptive FX — интеллектуальный торговый робот для уверенной торговли на рынке Forex

TrendCore Adaptive FX — это продвинутый алгоритмический торговый советник (эксперт), разработанный для стабильной автоматической торговли на валютном рынке. Он сочетает в себе адаптивные методы анализа тренда, гибкое управление капиталом и надежную защиту капитала. Подходит для использования на большинстве валютных пар, включая мажоры с низким спредом.

Советник ориентирован на трейдеров, которые ценят высокую точность входа, строгий контроль рисков и эффективное сопровождение сделок в рамках серии ордеров.

🔧 Технические особенности и логика работы:

✅ Гибкое управление объемом сделок:

FixedLotSize — возможность торговать фиксированным лотом для стабильного контроля.

EnableRiskCalc + RiskPercent — активация автоматического расчета лота в зависимости от баланса, с учетом заданного процента риска (по умолчанию 25%). Это позволяет адаптироваться к изменениям на счете и обеспечивать стабильную нагрузку на депозит.

📈 Интеллектуальные сигналы входа:

Использует SignalBars , EntryAngle , EntryDeviation и Corridor — для фильтрации ложных сигналов и входа в рынок только при наличии сильного направленного движения.

ExternalCorrection — дополнительная корректировка сигналов в зависимости от внешнего диапазона.

💼 Управление серией ордеров:

MaxOrderSeries — ограничение количества ордеров в одной торговой серии (по умолчанию 10), что минимизирует риски чрезмерной экспозиции.

TakeProfitPoints / StopLossPoints — четко заданные цели прибыли и ограничения убытков (по умолчанию 1200 и 1000 пунктов).

TrailingStartPoints / TrailingStopPoints — реализован интеллектуальный трейлинг-стоп: позволяет защитить прибыль после достижения определенного уровня движения цены.

⚙️ Дополнительные настройки:

MagicID — уникальный идентификатор ордеров, что позволяет использовать советник на нескольких графиках одновременно.

OrderComment — поддержка индивидуальных комментариев к ордерам.

MaxRequotes — контроль количества реквот при открытии позиций.

IsEcnAccount — адаптация под тип счета (ECN или стандартный).

OrderFillingType — выбор типа исполнения ордеров (по требованиям брокера).

💰 Рекомендуемые условия:

Минимальный депозит: $10 000

Таймфрейм: от M15 до H1

Тип счета: ECN или стандартный с низкими спредами

Работа с большинством валютных пар (наиболее эффективно — EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

📊 Преимущества TrendCore Adaptive FX:

Полностью автоматизированный алгоритм

Адаптивное управление риском

Высокая точность входов в рынок

Поддержка ECN и STP-счетов

Универсальность и масштабируемость

🔒 Безопасность и контроль:

Советник строго соблюдает мани-менеджмент: исключены усреднения без ограничений, отсутствуют опасные мартингейлы и неконтролируемое наращивание позиций.

🧪 Результаты тестов:

Устойчивые результаты при тестировании на истории с реальными рыночными условиями

Отличная адаптация к волатильности и трендовым фазам рынка

🚀 Готов к запуску за 5 минут:

Установите советника на график выбранной валютной пары Укажите MagicID и при необходимости комментарий Настройте риск или зафиксированный лот Запустите торговлю и наблюдайте за работой алгоритма

🔍 Поддержка и обновления:

Мы регулярно обновляем советника в соответствии с изменениями рыночных условий и пожеланиями пользователей. Все обновления доступны бесплатно после покупки.

🛒 Покупайте TrendCore Adaptive FX уже сегодня и автоматизируйте свою торговлю!







