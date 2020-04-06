TrendCore Adaptives FX4
- Эксперты
- Sabina Fik
- Версия: 1.0
- Активации: 5
TrendCore Adaptive FX — интеллектуальный торговый робот для уверенной торговли на рынке Forex
TrendCore Adaptive FX — это продвинутый алгоритмический торговый советник (эксперт), разработанный для стабильной автоматической торговли на валютном рынке. Он сочетает в себе адаптивные методы анализа тренда, гибкое управление капиталом и надежную защиту капитала. Подходит для использования на большинстве валютных пар, включая мажоры с низким спредом.
Советник ориентирован на трейдеров, которые ценят высокую точность входа, строгий контроль рисков и эффективное сопровождение сделок в рамках серии ордеров.
🔧 Технические особенности и логика работы:
✅ Гибкое управление объемом сделок:
-
FixedLotSize — возможность торговать фиксированным лотом для стабильного контроля.
-
EnableRiskCalc + RiskPercent — активация автоматического расчета лота в зависимости от баланса, с учетом заданного процента риска (по умолчанию 25%). Это позволяет адаптироваться к изменениям на счете и обеспечивать стабильную нагрузку на депозит.
📈 Интеллектуальные сигналы входа:
-
Использует SignalBars, EntryAngle, EntryDeviation и Corridor — для фильтрации ложных сигналов и входа в рынок только при наличии сильного направленного движения.
-
ExternalCorrection — дополнительная корректировка сигналов в зависимости от внешнего диапазона.
💼 Управление серией ордеров:
-
MaxOrderSeries — ограничение количества ордеров в одной торговой серии (по умолчанию 10), что минимизирует риски чрезмерной экспозиции.
-
TakeProfitPoints / StopLossPoints — четко заданные цели прибыли и ограничения убытков (по умолчанию 1200 и 1000 пунктов).
-
TrailingStartPoints / TrailingStopPoints — реализован интеллектуальный трейлинг-стоп: позволяет защитить прибыль после достижения определенного уровня движения цены.
⚙️ Дополнительные настройки:
-
MagicID — уникальный идентификатор ордеров, что позволяет использовать советник на нескольких графиках одновременно.
-
OrderComment — поддержка индивидуальных комментариев к ордерам.
-
MaxRequotes — контроль количества реквот при открытии позиций.
-
IsEcnAccount — адаптация под тип счета (ECN или стандартный).
-
OrderFillingType — выбор типа исполнения ордеров (по требованиям брокера).
💰 Рекомендуемые условия:
-
Минимальный депозит: $10 000
-
Таймфрейм: от M15 до H1
-
Тип счета: ECN или стандартный с низкими спредами
-
Работа с большинством валютных пар (наиболее эффективно — EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
📊 Преимущества TrendCore Adaptive FX:
-
Полностью автоматизированный алгоритм
-
Адаптивное управление риском
-
Высокая точность входов в рынок
-
Поддержка ECN и STP-счетов
-
Универсальность и масштабируемость
🔒 Безопасность и контроль:
Советник строго соблюдает мани-менеджмент: исключены усреднения без ограничений, отсутствуют опасные мартингейлы и неконтролируемое наращивание позиций.
🧪 Результаты тестов:
-
Устойчивые результаты при тестировании на истории с реальными рыночными условиями
-
Отличная адаптация к волатильности и трендовым фазам рынка
🚀 Готов к запуску за 5 минут:
-
Установите советника на график выбранной валютной пары
-
Укажите MagicID и при необходимости комментарий
-
Настройте риск или зафиксированный лот
-
Запустите торговлю и наблюдайте за работой алгоритма
🔍 Поддержка и обновления:
Мы регулярно обновляем советника в соответствии с изменениями рыночных условий и пожеланиями пользователей. Все обновления доступны бесплатно после покупки.