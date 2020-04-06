TrendCore Adaptives FX4

TrendCore Adaptive FX — интеллектуальный торговый робот для уверенной торговли на рынке Forex

TrendCore Adaptive FX — это продвинутый алгоритмический торговый советник (эксперт), разработанный для стабильной автоматической торговли на валютном рынке. Он сочетает в себе адаптивные методы анализа тренда, гибкое управление капиталом и надежную защиту капитала. Подходит для использования на большинстве валютных пар, включая мажоры с низким спредом.

Советник ориентирован на трейдеров, которые ценят высокую точность входа, строгий контроль рисков и эффективное сопровождение сделок в рамках серии ордеров.

🔧 Технические особенности и логика работы:

✅ Гибкое управление объемом сделок:

  • FixedLotSize — возможность торговать фиксированным лотом для стабильного контроля.

  • EnableRiskCalc + RiskPercent — активация автоматического расчета лота в зависимости от баланса, с учетом заданного процента риска (по умолчанию 25%). Это позволяет адаптироваться к изменениям на счете и обеспечивать стабильную нагрузку на депозит.

📈 Интеллектуальные сигналы входа:

  • Использует SignalBars, EntryAngle, EntryDeviation и Corridor — для фильтрации ложных сигналов и входа в рынок только при наличии сильного направленного движения.

  • ExternalCorrection — дополнительная корректировка сигналов в зависимости от внешнего диапазона.

💼 Управление серией ордеров:

  • MaxOrderSeries — ограничение количества ордеров в одной торговой серии (по умолчанию 10), что минимизирует риски чрезмерной экспозиции.

  • TakeProfitPoints / StopLossPoints — четко заданные цели прибыли и ограничения убытков (по умолчанию 1200 и 1000 пунктов).

  • TrailingStartPoints / TrailingStopPoints — реализован интеллектуальный трейлинг-стоп: позволяет защитить прибыль после достижения определенного уровня движения цены.

⚙️ Дополнительные настройки:

  • MagicID — уникальный идентификатор ордеров, что позволяет использовать советник на нескольких графиках одновременно.

  • OrderComment — поддержка индивидуальных комментариев к ордерам.

  • MaxRequotes — контроль количества реквот при открытии позиций.

  • IsEcnAccount — адаптация под тип счета (ECN или стандартный).

  • OrderFillingType — выбор типа исполнения ордеров (по требованиям брокера).

💰 Рекомендуемые условия:

  • Минимальный депозит: $10 000

  • Таймфрейм: от M15 до H1

  • Тип счета: ECN или стандартный с низкими спредами

  • Работа с большинством валютных пар (наиболее эффективно — EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

📊 Преимущества TrendCore Adaptive FX:

  • Полностью автоматизированный алгоритм

  • Адаптивное управление риском

  • Высокая точность входов в рынок

  • Поддержка ECN и STP-счетов

  • Универсальность и масштабируемость

🔒 Безопасность и контроль:

Советник строго соблюдает мани-менеджмент: исключены усреднения без ограничений, отсутствуют опасные мартингейлы и неконтролируемое наращивание позиций.

🧪 Результаты тестов:

  • Устойчивые результаты при тестировании на истории с реальными рыночными условиями

  • Отличная адаптация к волатильности и трендовым фазам рынка

🚀 Готов к запуску за 5 минут:

  1. Установите советника на график выбранной валютной пары

  2. Укажите MagicID и при необходимости комментарий

  3. Настройте риск или зафиксированный лот

  4. Запустите торговлю и наблюдайте за работой алгоритма

🔍 Поддержка и обновления:

Мы регулярно обновляем советника в соответствии с изменениями рыночных условий и пожеланиями пользователей. Все обновления доступны бесплатно после покупки.

🛒 Покупайте TrendCore Adaptive FX уже сегодня и автоматизируйте свою торговлю!




Рекомендуем также
Idiom
Tatiana Savkevych
Эксперты
Бот Idiom (для EURUSD) работает на распространенной на рынке Форекс торговой платформе Metatrader. Основой бота является сложный алгоритм контроля сделок. В качестве основного сигнала для входа используется множество индикаторов (Envelopes,ADX,Bands,MA,RSI,AD,Alligator,BearsPower,Fractals,Momentum).  Среда для работы бота: Валютная пара - EURUSD. ТаймФрейм - H1. Максимальный спред - 20 пипсов. Нужный депозит - 10000$ (или еквивалент). Максимальная просадка - 12%. Особенности: Встроенный матем
Smoothed Duster EA
John Wangombe
Эксперты
This trading expert advisors is an clone & upgrade of  "EA Rough Duster ", also trades best on GBPNZD minute 5 timeframe. Maintains a constant account growth and runs best on low spread and commission based accounts. Uses Martingale & perfect hedging to recover unprofitable positions ensuring no loss. Its consistent profit curves,low DrawDowns & risk proves the record for itself in reliability and consistency plus its unique market analysis ensures quick extraction of profits by scalping the mar
Dynamics Pips Bot4
Andriy Sydoruk
Эксперты
Dynamic Pips: Инновационный Мультивалютный Бот для Автоматизированной Торговли на Форекс Dynamic Pips — это высокотехнологичный инструмент для автоматизированной торговли на финансовом рынке Форекс, созданный для трейдеров всех уровней. Этот мультивалютный робот, основанный на передовых алгоритмах анализа временного информационного потока, предлагает уникальные возможности для заработка на колебаниях валютных курсов. Работая на любых таймфреймах и с разнообразными валютными парами, он становится
GoldenhuntMS
Otmane Achandir
Эксперты
GoldenHunt MS - это профессиональный алгоритмический торговый робот, специально разработанный для выявления и использования институциональных стоп-охотничьих паттернов на основных валютных парах. Используя продвинутый анализ ценового действия, советник определяет высоковероятные сценарии стоп-охоты с исторической точностью свыше 85%. Система включает сложный 5-уровневый механизм тейк-профита, постепенно фиксирующий прибыль на ключевых уровнях поддержки/сопротивления. Комплексное управление риск
Lunexa MT4
Aren Davidian
Эксперты
Lunexa – The Intelligent Trading Robot MT5 Version   :   h ttps://www.mql5.com/en/market/product/143765 products List :   https://www.mql5.com/en/users/arendav/seller Signals:   https://www.mql5.com/en/signals/2341558 Why Lunexa? In the ruthless world of trading, there's no place for luck—only intelligent algorithms and adaptive systems survive. Lunexa is the result of over 20 years of research, development, and testing on more than 2 million real market data points, built with o
AI Dictance
Phong Vu
Эксперты
Представляем EA Meta 4: AI Distance В постоянно меняющемся мире финансов своевременное получение информации и отслеживание трендов — ключ к успеху. EA Meta 4 с гордостью представляет наш последний продукт: AI Distance . Этот продвинутый Expert Advisor (EA) разработан для того, чтобы помочь инвесторам оптимизировать торговые решения на основе анализа новостей и рыночных тенденций. Ключевые особенности AI Distance: Мониторинг новостей в реальном времени: AI Distance использует технологии ИИ для от
Perfection
Mikhail Senchakov
Эксперты
Perfection - это мультивалютный, полностью автоматизированный и безопасный торговый робот. Робот предназначен как для портфельной торговли, так и для торговли на одном инструменте. Советник не использует усредняющие методы, объем позиций строго регулируется. Ордера открываются только в сторону движения рынка по принципу сетки. Благодаря этому, робот чувствует себя уверенно на любых сильных движениях. Алгоритм принятия решений не использует индикаторы, вместо этого робот самостоятельно рассчитыва
Algo Samurai
Abdul Malikul Hanan
1 (1)
Эксперты
Live Account Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2229036 Set File Used : algosamurai_SR_V2 Algo Samurai Expert Advisor Algo Samurai is a complete automated forex trading strategy designed for all skill levels. It's more than just software; it's a fully automatic trading robot that uses self-adaptive market algorithms to analyze price movements and identify trading opportunities. It also features a built-in Smart Profit Lock System to secure your gains while the trade remains open, all wit
MA turn and 6 MA trend EA
Klein Gyula
Эксперты
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=9s (Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=i2id5O1KPrI Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=Zp2i7QN-IMc Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=h7UbTWiM-Lw Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=y54q4Rasf2A&t=1s Harmadik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=13zYjsoe6ZQ Negyedik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=NGiB1AnxxfU ) Nice Day Sign
Secret Impulse MT4
Eugen Funk
Эксперты
Советник (EA) открывает позицию, когда рынок начинает двигаться во время сессии Нью-Йорка (увеличение объема). Таким образом, импульс поддерживается объемом, и мы с высокой вероятностью достигаем Take Profit мгновенно. Сигнал (292%, 10% DD):   https ://www .mql5 .com /en /signals /2274145 Вход на импульсе во время сессии Нью-Йорка Советник обнаруживает скрытый импульс с помощью FVG на низких таймфреймах. Если импульс обнаруживается незадолго до или во время сессии Нью-Йорка, советник открывает
WOW Dash Scalper Ai Robot Pro1
Nirundorn Promphao
Эксперты
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - H1 and H4 Strategies you can using both it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H1 and H4 Strategies you can using both MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 20 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currenc
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Эксперты
Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время. Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамический стоп-лосс в зависимости от
Jobot Basic Martingale
Jakkarin Chinsuwan
Эксперты
This EA can run on every currencies pairs recommend EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Timeframe 30 Minute (M30) The important advantage of this EA is that you can start to trade with $1000 min imum initial Deposit. And the robot can support your manual transactions on EURUSD. ACCOUNT LEVERAGE: 1:100 ACCOUNT (Stop Out): 50% or less ACCOUNT TYPE: Real account ACCOUNT MODE: Hedging account Take Profit: Automatically Stop Loss: Automatically LOT size: Manual first order
Two Candle Smart
Sumini
Эксперты
The advantages of EA TWO CANDLE SMART are: It is equipped with various filters, including: maxspread, maxlot, takeprofit (4 step), stop loss (3 step), profit target per day, and many more. Open order BUY = If iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Open order SELL = If iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Target_profit_perday=50; ==> can work on forward test. lockprofit=2;//Minimal Profit in money Step_LockProfit_in_Money=25; Stoploss_in_Money=1000; Stoploss_in %=50;==> Stoploss
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
Эксперты
This is a rarely working EA.  I recommend this EA for institutional funds. I recommend it only for pair EURUSD. Working timeframe M1 . Orders 1-3 series per month - is optimal. Public monitoring https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategy EA sells when is expensive and buys when cheap. If % bulls in a moment  <x   EA is searching for buys. If % bulls in a moment  >y  EA is searching for sells. For opening EA orders, used Market Structure High (MSH) - Market Structure Low (MSL). Parameters
WOW Dash Scalper FXD1 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Эксперты
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - D1 Strategies you can using both it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H4 and D1 Strategies you can using both MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 8 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency pairs,
Gold is Hot
Sergey Kasirenko
5 (1)
Эксперты
Gold is Hot EA основан на личном индикаторе WAT автора, который представляет собой комбинацию волатильности и индикатора MACD. EA точно обнаружит начало восходящих трендов с синей стрелкой и нисходящих трендов с красной стрелкой и будет контролировать открытые сделки в стиле мартингейла/сетки, пока не достигнет TP. Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd, а также второстепенные пары, такие как audcad; nzdcad; eurnzd и eurcad на таймфреймах m15 или
Kilimanjaro EA
Botond Ratonyi
5 (1)
Эксперты
Check out my youtube channel about forex trading robots:  https://www.youtube.com/channel/UCL_p6fuQtNkg-1rRY69t5Ig Message me on telegram if you have any questions:  https://t.me/BRobotTrader H1 TIMEFRAME Updates and improvements(2021.08.12): USE THE SET FILES FROM THE COMMENT SECTION! This is the biggest update in the life of the KILIMANJARO EA, it got new features and NEW engine, plus many new parameters to optimize and play around with. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic e
Level Up FOREX ea MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Эксперты
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing   FOREX   . It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure   Level Up FOREX  at the current price before the ne
WOW Dash DotFX5 NY Ai Robot
Nirundorn Promphao
Эксперты
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - H4 Strategies you can using both it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H1, H4 and D1 Strategies you can using both MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 8 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency pa
Perceptrader AI
Valeriia Mishchenko
Эксперты
EA has a live track record with 48 month of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timefram
Osa
Aleksandr Valutsa
Эксперты
Советник с атомным потенциалом с первых дней! Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Советник основан на теории хаоса - беспорядочном движении цены. В первой стратегии робот выявляет моменты, когда цена становится наиболее активной и открывает сетку отложенных ордеров по направлению цены. Во второй стратегии отложенные ордера выставля
FREE
Shooting Target
Chui Yu Lui
Эксперты
/ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined methods. I
Trend Rider AI
Duc Viet Bui
Эксперты
Trend Rider AI - это название моего советника (EA). Он работает на основе тенденций рынка, входя в сделки в соответствии с заранее установленным диапазоном цен до достижения установленной прибыли, после чего закрывает все позиции. Реальные сигналы: https://www.mql5.com/en/signals/2179495 Рекомендуется: ・Начальный депозит: 2000$ ・Валюта: USDCHF, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDCHF, ... Ключевые параметры для настройки: ・StepPrice = 10; Расстояние между двумя ордерами составляет 10 пипсов. ・ProfitT
EA GapAngle
Hong Ling Mu
5 (1)
Эксперты
FOREX market is life itself. There is no such thing as a stable life. The same applies to FOREX. It's always about staying within a certain price range, but occasionally, there are significant deviations from that range. Life is no different. During those times, it's important to wait patiently. Eventually, things will return to a stable range. When there is a major deviation from the range, it's an opportunity. You shouldn't miss out on this chance. This robot uses the Envelope indicator to e
FREE
Top Algo v4
Yvan Musatov
5 (1)
Эксперты
Торговый робот Top Algo является технической разработкой для автоматизации торговли на валютном Форекс рынке. Его цель — помочь как начинающим участникам рынка, у которых недостаточно фундаментальной базы в сфере трейдинга  так и профессиональным и облегчить опытным инвесторам процесс приумножения прибыли. Top Algo можно также назвать мультивалютным роботом-советником, так как он может работать на нескольких валютных парах.  Профессиональный эксперт Top Algo может подключиться к вашему торгово
BreakBot
Hasan Abdulhussein
Эксперты
الإكسبيرت مصمم خصيصًا للمتداولين الباحثين عن حلول ذكية وآمنة لتحويل رأس مال صغير إلى أرباح كبيرة تصل إلى 100,000 دولار أو أكثر، باستخدام استراتيجيات احترافية وإدارة دقيقة للمخاطر لتحقيق نمو تدريجي بأمان واستقرار. الميزات الرئيسية للإكسبيرت ️ إدارة ذكية لرأس المال: يعتمد على نسب مخاطرة مدروسة بعناية لتحقيق أقصى ربح بأقل خسارة. خاصية التكيف التلقائي مع حجم الحساب، مما يجعله مناسبًا للمبتدئين والمحترفين. ️ استراتيجيات تداول قوية: يعتمد على استراتيجيات ال كسر (Break) لتحديد أفضل فرص التداول. يقوم
News Catcher Pro
Valeriia Mishchenko
4 (8)
Эксперты
News Catcher Pro is a mean-reversion strategy that uses intraday seasonal volatility patterns caused by high-impact news events. It enters the market at a certain time shortly before a high-impact news event occurs . It does not trade frequently! Supported currency pairs: GBPUSD, EURUSD, EURGBP Recommended timeframe: M5 MT5 version can be found here EA is   FIFO compatible To backtest the EA you should download the news events data file ' NewsEvents.txt ' and copy it to the common MT4/5 direc
CHF Portal
Ngo Yung Lau
Эксперты
CHF Portal предназначен специально для торговли на USDCHF. Торговая концепция Концепция работы CHF Portal основана на алгоритме, который пытается определить тренд. Если быть точнее, CHF Portal работает со своей собственной логикой вычислений в соответствии с исторической волатильностью и ценовым движением. Он пытается найти вершину или впадину тренда и соответственно открыть короткую или длинную позицию. Не ожидайте, что CHF Portal откроет сделку на самом высоком или самом низком уровне, поскол
Whale Alert
Tran Thanh Tuyen
Эксперты
Whale Alert EA   is a trading system based on medium-term impulse price fluctuations. Each trade is opened when there is a corresponding trend. Whale Alert conducts in-depth technical analysis of your chosen currency pair. The Expert Advisor does not use aggressive and dangerous trading methods and therefore is as stable as possible when using certain settings. For safe and the most stable trading, you should always use SL. With its unique filtering algorithm for false market entry signals, Wha
С этим продуктом покупают
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Эксперты
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
️ THREE LITTLE BIRDS EA Выкованный из потерь. Совершенный с болью. Выпущенный с целью. ️ СТРУКТУРА. НЕ СПЕКУЛЯЦИЯ. Three Little Birds EA — это не просто очередной торговый робот. Это закаленный в боях движок, созданный за годы реальных неудач и предназначенный для одной миссии:   защищать, восстанавливать и увеличивать ваш капитал — когда рынок становится жестоким. Он сочетает в себе   три мощные стратегии   в идеальной синхронизации: Сетка при убытках с Мартингейлом   : поглоща
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Эксперты
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Эксперты
Exorcist Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. - За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. - Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. - Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. - Возможность настройки агрессивности торговли. - Работа отложенными ордерами с трейлингом
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Эксперты
Представляем   Trade Vantage : Профессиональный аналитик рынка Trade Vantage   — это высокоэффективный аналитический инструмент, который использует специализированный алгоритм для торговли на рынке Форекс и с криптовалютами. Его принцип работы основан на анализе цен за определенный временной интервал, выявлении силы и амплитуды ценовых движений с помощью уникальной системы индикации. Когда тренд теряет свою силу и меняет направление, эксперт закрывает предыдущую позицию и открывает новую. Также
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Эксперты
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Стратегия работы торгового эксперта основана на одном из самых сильных сигналов технического анализа - Пин-бара. При определении этой фигуры, торговый эксперт изучает текущую рыночную ситуацию и при наличии совокупности определенных факторов начинает работу. Рекомендуется начинать работу с маленького торгового лота . По мере знакомства с работой эксперта, торговый лот можно увеличить (задействовать манименеджмент) до психологически приемлемого размера. Внимание : формат настроек времени торго
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Эксперты
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Эксперты
BTCUSD GRID EA — автоматизированная программа, предназначенная для использования стратегии сеточной торговли. Советник BTCUSD GRID очень полезен как начинающим, так и опытным трейдерам.   Хотя существуют и другие типы торговых ботов, которые вы можете использовать, логическая природа стратегии сеточной торговли позволяет ботам для торговли криптовалютой с сеткой легко выполнять автоматическую торговлю без проблем.   BTCUSD GRID EA — лучшая платформа для использования, если вы хотите опробовать
Guran xauusd
Ran Gu
Эксперты
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Эксперты
GOLD MAX — A New Era in Gold Trading Intelligence Welcome to a whole new dimension of gold trading! We proudly present   GOLD MAX , the latest member of the Trend Intelligent Trading System family, specializing in precise trading of   XAUUSD (Gold/USD) . No matter how the market fluctuates, GOLD MAX leverages exceptional strategies and stable performance to help you seize brilliant trading opportunities in the gold market! Why Choose GOLD MAX? Smart Trading, Focused on Gold Trend
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Эксперты
Benefit EA - безиндикаторный гибкий сеточный советник со специальными точками входа, обеспечивающие статистическое преимущество,выявленное с помощью математического моделирования рыночных паттернов. В советнике не используется стоп-лосс, все сделки закрываются по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Есть возможность планирования увеличений лота. Функция «Фильтр времени» - устанавливается в соответствии с внутренним временем терминала, согласно отображаемому времени сервера инструмента, запущенного в
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Эксперты
Робот предназначен для торговли на валютных парах EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY и других с небольшим спредом. Торговля осуществляется на 5-и минутном таймфрейме, от уровней, определяемых роботом с помощью нескольких методов расчета ценового движения. Эксперт не использует опасные методы управления капиталом. Все позиции имеют стоп-лосс и тейк-профит. Параметры эксперта можно оптимизировать на коротких временных интервалах. Параметры Use_LOGO - использовать логотип на графике (Замедляет тестиров
Forebot
Marek Kvarda
Эксперты
Данный робот использует пользовательский скрытый осцилляторный индикатор, а также анализирует реакцию рынка. Он торгует в основном во время повышенной волатильности. Он работает при помощи нескольких отложенных ордеров с разными размерами лотов и активно модифицирует их позиции. Использует расширенное управление капиталом. Установка TradingMode позволяет также работать в соответствии с условиями FIFO. Показывает успешные результаты на различных рынках и различных таймфреймах. Наилучшие результат
Avato
Nikolaos Bekos
Эксперты
Советник Avato - один из наших автономных инструментов. (Сигнал на основе советника будет в будущем представлен на сайте). Он разработан на основе комбинированной формы хеджирования и мартингейла и использует сложные алгоритмы и фильтры для размещения сделок. Эксперт использует стоп-лосс и тейк-профит, размер лота рассчитывается автоматически на основе соответствующих настроек. Это готовый инструментарий для опытных трейдеров. Разработан для рынка золота, однако его можно протестировать и на дру
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Эксперты
Торговый робот генерирует сигналы об изменениях тренда. Генерация сигналов может происходить с использованием различных стратегий. При открытии позиция оснащается тейк-профитом и стоп-лоссом. Если позиция становится прибыльной, на основе указанных значений (TrailingStep и DistanceStep) для нее устанавливается динамический стоп-лосс и постоянно подтягивается. Это позволяет всегда закрывать позиции в плюсе. Параметры Основные настройки LotSize = 0.01 - Фиксированный размер позиции; LotAutoSize = f
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Эксперты
Внимание : Значение спреда, проскальзывание брокера и скорость VPS влияют на результаты торговли советника. Рекомендации: золото со спредом до 3, USDJPY со спредом до 1,7, EURUSD со спредом до 1,5. Чем лучше условия, тем лучше будут результаты. Значение задержки между VPS и сервером брокера должно быть не выше 10 мс. Кроме того, чем меньше стоп-уровень брокера, тем лучше. Идеальным является стоп-уровень = 0. Советник основан на системе пробоя, а после открытия сделок он сопровождает все открытые
Milch Cow Extra
Mohamed Nasseem
Эксперты
Советник работает прежде всего по стратегии хеджирования и стратегии кратных. Он поддерживает использование любой возможности в любом направлении, как и MILCH COW MIX, но с увеличенным количеством совершаемых сделок. Советник Milch Cow Mix начинает открывать хеджирующие сделки на первом уровне, но этот советник открывает хеджирующие сделки на каждом уровне. Не только открывает сделки, но и выбирает подходящее время для закрытия открытых позиций, чтобы начать торговать снова. Советника рекомендуе
Milch Cow Turbo
Mohamed Nasseem
Эксперты
MILCH COW Turbo - мультивалютная стратегия. Поддерживает до 10 валют (GBPJPY, GBPUSD, EURCHF,EURGBP, EURJPY, EURUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY). При Trade_Calc = false включена только одна пара. Советник использует специальный индикатор для установки ордеров Buy stop, Buy limit, Sell stop и Sell limit Примечание: при Pendingorders = false советник использует цены, отображаемые на графике в реальном времени (покупка и продажа). В этом случае советник использует скрытые стоп-ордера. Отложенные ордера
AnyWay
Mohamed Nasseem
Эксперты
"ANYWAY EA" - это инструмент для управления сделками с другой концепцией, который не запускает трейлинг с фиксирования прибыли. Он просто переносит стоп-лосс на 1. SL будет перемещаться с шагом 1, поэтому с каждым пипсом SL будет устанавливаться на 19, 18, 17 и т.д. Брокеры видят это и ничего не могут с этим сделать. А в этом время вы будете ожидать, пока советник зафиксирует пункты, которые он накопил. Все уровни стоп-лосс и тейк-профит можно скрыть от брокера, выбрав SLnTPMode = Client. Запуск
Momento
Gurneet Singh
Эксперты
The Expert Advisor itself uses anomalies in momentum to identify short term bursts within the market to capture profit. With the use of the standard deviation and variance, the EA looks for changes in the Average True Range in order to place trades at peaks and troughs within the market that have the highest probability of establishing a new trend. It uses a number of different mathematical principles as well as embedded custom indicators.   When using this expert advisor, there are four require
Milch Cow Zone
Mohamed Nasseem
Эксперты
Советник Milch Cow Zone работает с убыточными сделками без использования стоп-лосса и обеспечивает прибыльный или по крайней мере безубыточный результат независимо от направления рынка при закрытии ордеров в соответствии с механизмом интеллектуального хеджирования "back-and-forth" (туда-сюда). Советник работает, меняя общее направление сделки с помощью более крупных хеджирующих сделок в противоположных направлениях. Робот начинает с открытия одной сделки по тренду, сделки по вашему выбору либо х
Smart Trade
Phong Vu
Эксперты
Введение в Smart Trade Price Action Smart Trade Price Action — это экспертный советник (EA) с разнообразной стратегией работы, который функционирует на 15 валютных парах с временными рамками H4. Это повышает шансы на устойчивый рост и снижает риск зависимости от одной пары или отдельных сделок. Управление рисками строго контролируется. Вам не нужны специальные знания, так как конфигурация очень проста и не требует оптимизации. Не нужно беспокоиться о том, следует ли активировать EA, поскольку ег
Tiger GBP power
Yang Wu
Эксперты
Attention : The TigerGBP Power EA can not be tested in the MT4 strategy tester !!! Trend is the KEY ! TigerGBPPower EA  robot is a fully automated robot for  Forex trade.  TigerGBPPower EA  is a combination numerous special trend strategy ,that It provides the possibility the best entries of the trade . TigerGBPPower EA robot is designed  for medium and long term trading ,the robot will help you deal with and manage emotions ,and you don't need worry about news release any more !!  The trend is
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
Эксперты
Советник Multiday Overlay Strategy позволяет торговать параллельно на всех основных и кросс-парах Форекс. Этот советник довольно уникален, поскольку он способен "следить за рынком", что означает: оптимизация не требуется; одинаковые входные параметры подходят для всех пар; не нужно менять входные параметры, даже если меняются рыночные условия. Эти 3 особенности означают, что советник не нужно "вручную адаптировать" к определенной паре на определенном таймфрейме, как это обычно происходит при опт
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Эксперты
Price Action EA for scalping. Open trades by bar height when bar height meet complex math calculations. Timerame is fundamentally M1 and works all forex symbols. Percentage trailing system. Time limitation. Autolot by percentage of balance. Settings by ea automatically. Close safety by time in minutes and close your order after x minute even if it is not in profit or loss by you. Set stoploss and takeprofit values automatically market price. Every major settings can be set automatically by robo
Другие продукты этого автора
Compare Graphs
Sabina Fik
Индикаторы
Индикатор " Compare Graphs " (Сравнение графиков) является инструментом анализа, который позволяет трейдерам сравнивать два или более графика на одном окне графика. Этот индикатор обычно используется в торговых платформах, таких как MetaTrader, и предоставляет возможность более наглядного сравнения различных финансовых инструментов или временных интервалов. Функции индикатора "Compare Graphs" могут включать: Выбор графиков: Трейдер может выбрать графики, которые он хочет сравнить, например, це
Angle Prices i4
Sabina Fik
Индикаторы
Индикатор "Angle Prices" представляет собой инструмент, который вычисляет ценовой угол на основе анализа цены, интерпретируя вектор времени в виде ценовых пунктов на графике цены. Другими словами ось Х и ось Y представлены в виде пунктов цены таким образом реально вычислить угол имея две оси одинаковой размерности. Это позволяет трейдерам получить информацию о направлении движения цены и возможных точках входа или выхода из сделок. Давайте рассмотрим основные характеристики и интерпретацию сигн
Fortune Long b4
Sabina Fik
Эксперты
Бота " Fortune Long " работает с помощью отложенных ордеров и реагирует на пробой канала с направлением работы в канал, необходимо правильно вычислить уровни входа, стоп-лосса, тейк-профита, и уровень отступления отложенного ордера от цены. Бот необходимо оптимизировать 2 года с форвардом периодом 1/2. После завершения оптимизации выберите наилучшие параметры и сохраните их. Работать 6 месяцев. Бот автоматически высчитывает все уровни и уровень входа и стоп-лосс и тейк-профит, а также уровень о
TrendEdge Channel
Sabina Fik
Индикаторы
В мире трейдинга одной из главных забот становится поиск надежной торговой системы. Встречайте индикатор TrendEdge Channel - ваш надежный спутник в этом поиске. Разработанный на основе сложных математических расчетов, этот индикатор предсказывает наиболее вероятное краткосрочное движение цен. TrendEdge Channel создан специально для выявления тенденций движения цены. Благодаря ему вы быстро определите не только направление тренда, но и уровни взаимодействия покупателей и продавцов на рынке. Про
Position Pulse
Sabina Fik
Индикаторы
С ростом информационных технологий и увеличением числа участников финансовых рынков традиционные инструменты анализа становятся менее эффективными. Обычные технические показатели, такие как скользящая средняя или стохастик, в чистом виде неспособны точно определять направление тренда или его разворот. Возможно ли найти индикатор, который сохраняет свою эффективность на протяжении 14 лет, не меняя свои параметры, и при этом адаптируется к изменениям рынка? Да, такой индикатор существует. Был ра
Misio
Sabina Fik
Индикаторы
Misio - может использоваться как независимая торговая система. Индикатор определяет рыночный тренд, игнорируя резкие колебания и шум вокруг средней цены. Он отображает трендовое движение с указанием потенциальных точек для стопов. Простое, наглядное и эффективное применение. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Подходит для всех валютных пар и всех таймфреймов. Интерпретация: Расположение курса выше или ниже теней указывает на наличие тренда. Переход в тень сигнализирует о возможн
Trend Divergence
Sabina Fik
Индикаторы
Индикатор Trend Divergence: Ваш Необходимый Инструмент для Анализа Рынка Индикатор Trend Divergence — это мощный инструмент, предназначенный для помощи трейдерам в выявлении рыночных трендов и точного определения точек входа. Используя дивергенцию цен, этот индикатор улучшает вашу торговую стратегию, предлагая надежные инсайты и фильтрацию ненужных сигналов. Основные особенности и преимущества индикатора Trend Divergence Точный анализ трендов: Индикатор Trend Divergence использует ценовую диверг
BioStars
Sabina Fik
Индикаторы
Индикатор "BioStar" представляет собой инновационный инструмент для анализа тренда на рынке Форекс. Он обладает уникальными возможностями и широким набором настроек, которые помогут трейдерам принимать обоснованные решения при торговле. Этот индикатор основан на анализе рыночного тренда и помогает выявлять направление движения цен. Он использует различные математические алгоритмы и статистические методы для определения силы и устойчивости тренда на рынке. Одной из ключевых особенностей индика
Core Drift Index
Sabina Fik
Индикаторы
Core Drift Index: Ваш Надежный Путеводитель в Мире Трейдинга Core Drift Index — это инновационный индикатор тренда, разработанный для точного определения направлений рынка и точек разворота . Этот мощный инструмент предоставляет трейдерам возможность оптимально управлять своими инвестициями , минимизируя риски и увеличивая прибыль. Основные Особенности и Преимущества Интуитивное Определение Тренда Core Drift Index показывает направление тренда, позволяя трейдерам своевременно принимать реше
Range Sensor
Sabina Fik
Индикаторы
Warp Range Sensor: Цвет Вашего Тренда Warp Range Sensor — это индикатор направления тренда, который визуально отображает текущее состояние рынка , окрашивая бары в красный и синий цвета в зависимости от направления движения. Что Делает Warp Range Sensor? Определяет Текущее Направление Тренда Синие бары — сигнал восходящего движения. Красные бары — признак нисходящего тренда. Универсальность Подходит для всех валютных пар и таймфреймов , включая низкие и высокие интервалы. Основан на Историч
Pointers Trend Switch
Sabina Fik
Индикаторы
Pointer Trend Switch — индикатор разворота тренда с высокой точностью Pointer Trend Switch — это мощный стрелочный индикатор, разработанный для точного определения потенциальных точек смены направления тренда. Он идеально подходит для трейдеров, предпочитающих краткосрочную и среднесрочную торговлю, особенно в условиях повышенной волатильности. Индикатор анализирует локальные ценовые экстремумы в заданном количестве баров и сравнивает их с ценой открытия текущего бара, что позволяет выявлять дис
Advisor Flexi Trade V4
Sabina Fik
Эксперты
FlexiTrade Bot: Торговля по Уму, Не по Интуиции Забудьте о догадках и бесконечных анализах графиков.   FlexiTrade Bot   — это не просто торговый алгоритм, а интеллектуальная система, созданная для тех, кто ценит   точность, адаптивность и скорость . Он анализирует рынок, распознаёт поведенческие шаблоны и моментально принимает решения — быстрее, чем это может сделать человек.   Что Делает FlexiTrade Bot Уникальным? Основа — Интеллектуальное Распознавание Структур Рынка FlexiTrade не полага
Alpha Trader v5
Sabina Fik
Эксперты
AlphaTrader: Ваш Интеллектуальный Помощник в Форекс-Торговле AlphaTrader   — это передовая торговая система, которая использует автоматический анализ и торговлю для оптимизации процесса принятия решений на рынке Forex. Разработанный с использованием геометрических паттернов и современных алгоритмов, этот торговый бот способен выявлять закономерности в движении цен и предоставлять вам точные сигналы для успешной торговли.   Зачем Выбирают AlphaTrader? AlphaTrader не просто инструмент для торго
Acceleration Bias v4
Sabina Fik
Индикаторы
Acceleration Bias — индикатор ускорения ценового импульса Acceleration Bias   — это современный аналитический инструмент для глубокого исследования рыночной динамики, который измеряет изменения ускорения цены и формирует чёткие визуальные сигналы на основе математической асимметрии импульса. Индикатор создан для трейдеров, работающих с волатильностью, импульсными фазами и структурой движения цены, а также для тех, кто ищет алгоритмическую основу для системного анализа. Назначение и ключевая идея
Plasma Trend
Sabina Fik
Индикаторы
Индикатор тренда Plasma Trend представляет собой простую техническую индикацию, которая используется для определения текущего направления тренда на рынке. Индикатор Plasma Trend является мощным инструментом для определения направления тренда на рынке Форекс. Его основой являются как стандартные технические индикаторы, так и собственные математические расчеты, что обеспечивает более точное и надежное определение тренда. Его реализация в виде линий двух цветов упрощает визуальное определение смен
Cryo
Sabina Fik
5 (1)
Индикаторы
Cryo использует в своей основе процесс выявления скорости изменения роста цены и позволяет найти точки входа и выхода с рынка. Фундаментальный технический индикатор,который позволяет дать оценку текущей рыночной ситуации,чтобы в войти в рынок выбранной валютной пары в тренд и с минимальным риском. Индикатор Cryo был создан на основе оригинальных индикаторов поиска экстремумов, индикатор хорошо подходит для определения разворота или большого резкого рывка в одну из сторон благодаря ему вы будет
Angle Prices i5
Sabina Fik
Индикаторы
Индикатор "Angle Prices" представляет собой инструмент, который вычисляет ценовой угол на основе анализа цены, интерпретируя вектор времени в виде ценовых пунктов на графике цены. Другими словами ось Х и ось Y представлены в виде пунктов цены таким образом реально вычислить угол имея две оси одинаковой размерности. Это позволяет трейдерам получить информацию о направлении движения цены и возможных точках входа или выхода из сделок. Давайте рассмотрим основные характеристики и интерпретацию сигн
Fortune Long b5
Sabina Fik
Эксперты
Бота " Fortune Long " работает с помощью отложенных ордеров и реагирует на пробой канала с направлением работы в канал, необходимо правильно вычислить уровни входа, стоп-лосса, тейк-профита, и уровень отступления отложенного ордера от цены. Бот необходимо оптимизировать 2 года с форвардом периодом 1/2. После завершения оптимизации выберите наилучшие параметры и сохраните их. Работать 6 месяцев. Бот автоматически высчитывает все уровни и уровень входа и стоп-лосс и тейк-профит, а также уровень о
PricePulse Pro
Sabina Fik
Индикаторы
PricePulse Pro - Индикатор простых решений! Использование этого индикатора очень просто - просто следуйте за цветными стрелками на графике. Алгоритм индикатора учитывает дневные колебания цены и фокусируется на измерении "свечной" доли в тренде. Этот индикатор использует алгоритм, который учитывает изменения цен, основанные на различных параметрах, таких как H/C (высшая цена/закрытие), H/O (высшая цена/открытие), LC (низшая цена/закрытие), LO (низшая цена/открытие). Это позволяет получить боле
Trend Orbital
Sabina Fik
Индикаторы
Индикатор "Trend Orbital" представляет собой инструмент для отслеживания тренда на рынке финансовых активов. Он основан на анализе ценовых данных и обеспечивает визуальную интерпретацию текущего направления движения цены. Параметры: InpAmplitude: Амплитуда - определяет размер волатильности, который индикатор учитывает при определении тренда. Группа "Arrow" (Стрелка): InpCodeUpArrow: Код стрелки вверх - определяет символ стрелки для отображения вверхущего тренда. InpCodeDnArrow: Код стрелки вни
Market Might
Sabina Fik
Индикаторы
Индикатор Market Might, несмотря на свою внешнюю простоту, основан на сложных аналитических алгоритмах, позволяющих точно определять моменты входа и выхода из сделок. Сигналы, генерируемые этим индикатором, являются точными и своевременными, появляясь непосредственно на текущей свече. Основная задача индикатора Market Might заключается в определении моментов входа и выхода из сделок. Поэтому он отображает только линию тренда и точки входа, что обеспечивает ясное представление о местах входа на
Channel Hope
Sabina Fik
Индикаторы
Этот индикатор технического анализа позволяет с высокой вероятностью определить, преобладает ли на рынке тренд или плоскость. Он может использоваться как для торговли внутри канала, так и для торговли на пробой, при условии использования стоп-лоссов для защиты от ложных сигналов. Индикатор отображает канал в виде линий, расположенных выше и ниже цены, как и другие подобные индикаторы. Верхняя и нижняя линии также могут выступать в качестве уровней сопротивления и поддержки. Он достаточно точн
Book Scheme
Sabina Fik
Индикаторы
Определение текущего рыночного тренда - ключевая задача для успешной торговли. Именно для этой цели был разработан индикатор Book Scheme, который представляет собой передовой алгоритм для наглядного отображения тренда на графике. Многие трейдеры мечтали о наличии надежных скользящих средних, которые не отставали от рынка. Именно эту мечту я превратил в реальность с помощью моего индикатора. Book Scheme позволяет предсказывать будущие значения и создавать точные сигналы для входа и выхода из рынк
Balanced Work
Sabina Fik
Индикаторы
Индикатор Balanced Work: Ваш Путеводитель в Мире Трендовой Торговли Balanced Work — это инновационный трендовый индикатор, созданный для точного определения направлений рынка и точек разворота. Этот алгоритмический инструмент рисует вдоль графика двухцветные точки, соединенные линиями, предоставляя трейдерам четкую визуальную информацию о трендах. Простота использования индикатора заключается в его цветовой кодировке: покупайте, когда появляется синяя точка, и продавайте, когда появляется красна
AD Fix v5
Sabina Fik
Индикаторы
Технический индикатор AD (Accumulation/Distribution)   — это инструмент технического анализа, который помогает определить, происходит ли накопление или распределение актива на рынке. Основные характеристики индикатора AD: Цель:   Индикатор AD используется для оценки баланса между покупками (накоплением) и продажами (распределением) актива. Это позволяет трейдерам и инвесторам оценить силу текущего тренда и возможные развороты. Интерпретация: Рост индикатора:   Когда индикатор AD растет, это ука
AC Fix v5
Sabina Fik
Индикаторы
Технический индикатор AC (Accelerator Oscillator)   измеряет ускорение или замедление текущей рыночной силы. Он разработан для выявления возможных точек разворота тренда и используется для определения момента покупки или продажи активов. Индикатор помогает трейдерам принимать решения, основываясь на изменениях в динамике рынка. Данная реализация индикатора является его креативной версией. Поскольку стандартная версия очень ограничена встроенными в неё настройками, эта реализация имеет значител
AO Fix v5
Sabina Fik
Индикаторы
Технический индикатор AO (Accumulation/Distribution) — это удачный индикатор для измерения рыночной динамики, который отражает конкретные изменения движущей силы рынка, что помогает определить силу тренда, включая точки его формирования и разворота. Индикатор AO– это инструмент технического анализа, который поможет вам торговать более эффективно. Основные характеристики индикатора AO: Цель: Индикатор AO используется для оценки баланса между покупками (накоплением) и продажами (распределением)
Ric
Sabina Fik
Индикаторы
С помощью данного индикатора вы сможете   прогнозировать поведение цены   на несколько баров вперёд, что даёт вам возможность заранее оценить динамику рынка. Индикатор строит   прогнозную линию , отображающую предполагаемые будущие значения цен, основываясь на сложных алгоритмах анализа исторических данных. Это позволяет более осознанно принимать решения о входе и выходе с рынка, а также оптимизировать уровни стоп-лоссов и тейк-профитов, корректируя их в зависимости от прогнозируемых движений. П
AstroBias Indicator
Sabina Fik
Индикаторы
AstroBias Indicator: Точный Угол Вашего Тренда AstroBias Indicator — это не просто индикатор направления тренда. Он также отображает изменение угла наклона ценового движения, что позволяет фильтровать сигналы с помощью угловых фильтров . Это делает его особенно полезным при создании автоматических торговых ботов , основанных на сигнальной логике индикатора. Основные Преимущества AstroBias Indicator Чувствительность к Ценовой Активности Индикатор высокой чувствительности моментально реагируе
Sonic Edge Meter
Sabina Fik
Индикаторы
Sonic Edge Meter: Точная Настройка на Рывки и Развороты Sonic Edge Meter — это индикатор, созданный на базе оригинальных алгоритмов поиска экстремумов. Он идеально подходит для определения моментов разворота или резких импульсных движений цены в одну из сторон. Как Работает Sonic Edge Meter? Индикатор сигнализирует о потенциальных разворотах и импульсах , отображая специальные точки на графике: Синяя точка — сигнал к покупке Красная точка — сигнал к продаже Основан на анализе скорости и
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв