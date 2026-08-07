QUANTUM CHARGE

Интеллектуальная автоматическая система для торговли золотом





На рынке золота всегда есть возможности. По-настоящему редки терпение, дисциплина и последовательное исполнение.





Quantum Charge — полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5. Он объединяет интеллектуальную фильтрацию рынка, автоматическое исполнение, многоуровневую защиту рисков и профессиональную торговую панель, помогая снизить влияние эмоций и торговать по четким правилам.





Система не стремится открывать сделки как можно чаще. Она ищет возможности только тогда, когда внутренние условия согласованы.





Почему Quantum Charge?





Специализация на XAUUSD / GOLD

Полностью автоматическое открытие и сопровождение позиций

Без мартингейла

Без сетки и увеличения позиции после убытков

Настраиваемые Stop Loss и Take Profit

Защита от высокого спреда, проскальзывания и аномальной волатильности

Фильтры экономических новостей и торговых сессий

Пауза после серии убытков и контроль частоты сделок

Поддержка счетов Standard, Prop Challenge и Prop Funded





Профессиональная торговая панель





Premium Trading Dashboard показывает баланс, средства, прибыль или убыток, текущую просадку, позиции и ордера, спред, серверное время, брокера и данные счета. Размер и положение панели можно настроить.





Защита для Prop Firm





Доступны дневной лимит убытка, максимальная общая просадка, фиксация дневной прибыли, цель по прибыли, максимальный риск открытых позиций, минимальное число торговых дней, правило стабильности и действия при достижении лимита риска.





Рекомендуемые условия





Платформа: MetaTrader 5

Инструмент: XAUUSD / GOLD

Таймфрейм: M15

Счет: ECN, Raw или другой счет с низким спредом

Работа: рекомендуется стабильный VPS





Основная торговая логика Quantum Charge является коммерческой тайной. Пользователю достаточно выбрать подходящий объем позиции и параметры риска.





Quantum Charge

Меньше эмоций. Больше дисциплины. Автоматическая торговля золотом.





Предупреждение о рисках: автоматическая торговля не устраняет рыночный риск. На результат влияют рыночные условия, спред, проскальзывание, качество котировок, размер счета и настройки. Перед реальной торговлей рекомендуется тестирование в Strategy Tester и на демо-счете.



