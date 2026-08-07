Quantum Charge

QUANTUM CHARGE
Интеллектуальная автоматическая система для торговли золотом

На рынке золота всегда есть возможности. По-настоящему редки терпение, дисциплина и последовательное исполнение.

Quantum Charge — полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5. Он объединяет интеллектуальную фильтрацию рынка, автоматическое исполнение, многоуровневую защиту рисков и профессиональную торговую панель, помогая снизить влияние эмоций и торговать по четким правилам.

Система не стремится открывать сделки как можно чаще. Она ищет возможности только тогда, когда внутренние условия согласованы.

Почему Quantum Charge?

Специализация на XAUUSD / GOLD
Полностью автоматическое открытие и сопровождение позиций
Без мартингейла
Без сетки и увеличения позиции после убытков
Настраиваемые Stop Loss и Take Profit
Защита от высокого спреда, проскальзывания и аномальной волатильности
Фильтры экономических новостей и торговых сессий
Пауза после серии убытков и контроль частоты сделок
Поддержка счетов Standard, Prop Challenge и Prop Funded

Профессиональная торговая панель

Premium Trading Dashboard показывает баланс, средства, прибыль или убыток, текущую просадку, позиции и ордера, спред, серверное время, брокера и данные счета. Размер и положение панели можно настроить.

Защита для Prop Firm

Доступны дневной лимит убытка, максимальная общая просадка, фиксация дневной прибыли, цель по прибыли, максимальный риск открытых позиций, минимальное число торговых дней, правило стабильности и действия при достижении лимита риска.

Рекомендуемые условия

Платформа: MetaTrader 5
Инструмент: XAUUSD / GOLD
Таймфрейм: M15
Счет: ECN, Raw или другой счет с низким спредом
Работа: рекомендуется стабильный VPS

Основная торговая логика Quantum Charge является коммерческой тайной. Пользователю достаточно выбрать подходящий объем позиции и параметры риска.

Quantum Charge
Меньше эмоций. Больше дисциплины. Автоматическая торговля золотом.

Предупреждение о рисках: автоматическая торговля не устраняет рыночный риск. На результат влияют рыночные условия, спред, проскальзывание, качество котировок, размер счета и настройки. Перед реальной торговлей рекомендуется тестирование в Strategy Tester и на демо-счете.

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Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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Trading Session ICT KillZone
Han Qin Lin
4.81 (62)
Индикаторы
Trading Session ICT KillZone — это бесплатный индикатор для MT5, предназначенный для отображения основных торговых сессий прямо на графике. Он выделяет Asia, London и New York KillZones, помогая трейдерам анализировать рыночное время в более чистом визуальном контексте. Инструмент полезен для ICT-трейдеров, трейдеров Price Action и всех, кто хочет разделять разные рыночные сессии без лишнего загромождения графика. Основные функции Зоны сессий Asia, London и New York Чистое фоновое отображение на
FREE
Rook Scalper
Han Qin Lin
Эксперты
ROOK SCALPER — АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ ЗОЛОТОМ ДЛЯ METATRADER 5 Фокус на золоте. Дисциплинированное исполнение. Rook Scalper — полностью автоматический торговый советник, разработанный специально для XAUUSD и совместимых символов GOLD. Он использует собственный алгоритм на основе четких правил для поиска избирательных торговых возможностей, размещения ордеров и управления открытыми позициями без постоянного ручного контроля. Система сочетает автоматическое исполнение с практичными средствами
Trading Session ICT KillZone MT4
Han Qin Lin
4.13 (8)
Индикаторы
Чистые торговые сессии для MetaTrader 4 Этот индикатор является простым и чистым инструментом визуализации торговых сессий для MT5, созданным для того, чтобы трейдеры могли ясно видеть основные рыночные сессии прямо на графике. Он выделяет азиатскую, лондонскую и нью-йоркскую торговые сессии с помощью визуальных фоновых зон, помогая понять, когда рынок входит в активный торговый период. Многие трейдеры price action и Smart Money обращают внимание на время сессий, потому что поведение рынка част
FREE
Easy ICT Price Action For MT5
Han Qin Lin
4.67 (6)
Индикаторы
Easy ICT Price Action — это индикатор ICT Price Action для трейдеров, которые используют ликвидность, BOS, Order Blocks, breaker zones, торговые сессии, время Silver Bullet и Opening Range Gap в ручном анализе графика. Easy ICT Price Action   — это торговый индикатор, разработанный для трейдеров, которые используют концепции ICT и Price Action в ручном анализе графика. Он помогает отображать важный контекст графика, включая уровни ликвидности, BOS, swing-точки, Order Blocks, breaker zones, торго
StrataFlow Pro MT4
Han Qin Lin
Индикаторы
StrataFlow Pro   — это Smart Money панель для трейдеров, которые используют рыночную структуру, FVG, Order Blocks, контекст тренда HULL, сессии и оповещения в ручном анализе графика. Индикатор объединяет несколько инструментов для чтения графика в один модульный индикатор, помогая трейдерам анализировать структуру, ценовые зоны, трендовый контекст и тайминг на более чистом графике. Индикатор предназначен для ручного анализа. Он не открывает сделки, не закрывает сделки и не гарантирует торговые р
StrataFlow Pro MT5
Han Qin Lin
Индикаторы
StrataFlow Pro   — это Smart Money панель для трейдеров, которые используют рыночную структуру, FVG, Order Blocks, контекст тренда HULL, сессии и оповещения в ручном анализе графика. Индикатор объединяет несколько инструментов для чтения графика в один модульный индикатор, помогая трейдерам анализировать структуру, ценовые зоны, трендовый контекст и тайминг на более чистом графике. Индикатор предназначен для ручного анализа. Он не открывает сделки, не закрывает сделки и не гарантирует торговые р
Easy ICT Price Action MT4
Han Qin Lin
4.88 (8)
Индикаторы
Easy ICT Price Action — это индикатор ICT Price Action для трейдеров, которые используют ликвидность, BOS, Order Blocks, breaker zones, торговые сессии, время Silver Bullet и Opening Range Gap в ручном анализе графика. Easy ICT Price Action   — это торговый индикатор, разработанный для трейдеров, которые используют концепции ICT и Price Action в ручном анализе графика. Он помогает отображать важный контекст графика, включая уровни ликвидности, BOS, swing-точки, Order Blocks, breaker zones, торг
Gold Titan X
Han Qin Lin
Эксперты
Gold Titan X  Gold Titan X is an automated Gold trading Expert Advisor developed for MetaTrader 5. It focuses on XAUUSD market opportunities, price movement structure, volatility rhythm, and controlled risk management. Its goal is not to open trades constantly or chase short-term excitement. The purpose of Gold Titan X is to identify clearer and higher-quality opportunities in the Gold market, then manage entry, risk control, and exit through automated trading logic. Why choose Gold Titan X
Gold Titan 8X
Han Qin Lin
Эксперты
Gold Titan 8X Gold Titan 8X is an automated trading EA built for MT5 Gold XAUUSD. It is not a simple single-strategy EA. Gold Titan 8X is powered by 8 different risk-reward order structures, packaged as the 8X Core Engine. The system is designed to adapt to different Gold market conditions and find more suitable trading opportunities. The goal of Gold Titan 8X is clear: Focus on Gold. Control risk. Reduce profit giveback. Avoid high-risk averaging. Make trading more stable and disciplined. Core
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LilyCarter
19
LilyCarter 2026.08.08 11:58 
 

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OliviaHayes
19
OliviaHayes 2026.08.08 06:40 
 

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