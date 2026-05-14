StrataFlow Pro MT5

StrataFlow Pro — это Smart Money панель для трейдеров, которые используют рыночную структуру, FVG, Order Blocks, контекст тренда HULL, сессии и оповещения в ручном анализе графика.

Индикатор объединяет несколько инструментов для чтения графика в один модульный индикатор, помогая трейдерам анализировать структуру, ценовые зоны, трендовый контекст и тайминг на более чистом графике.

Индикатор предназначен для ручного анализа. Он не открывает сделки, не закрывает сделки и не гарантирует торговые результаты.

Основные функции

  • Smart Money структура с BOS и CHoCH
  • Метки swing-структуры, такие как HH, HL, LH и LL
  • Отображение Fair Value Gap
  • Бычьи и медвежьи зоны Order Block
  • Трендовый фильтр HULL для контекста тренда
  • Фоновые зоны торговых сессий
  • Референсные уровни для контекста графика
  • Поддержка оповещений для выбранных условий
  • Модульная панель управления на графике
  • Режимы отображения Clean, Balanced и Full

Для кого этот инструмент?
StrataFlow Pro создан для трейдеров, которые используют Smart Money Concepts, price action в стиле ICT, рыночную структуру и зональный анализ.

Он подходит трейдерам, которым нужна одна организованная панель вместо загрузки множества отдельных индикаторов на один график.

Как использовать
Добавьте индикатор на график и используйте панель управления, чтобы включать или отключать нужные модули.

Используйте структурные метки для определения направления рынка, зоны FVG и Order Block для анализа ценовых областей, HULL для чтения трендового контекста, а оповещения для поддержки вашего рабочего процесса на графике.

Почему StrataFlow Pro
Многие трейдеры используют отдельные инструменты для структуры, зон, трендовых фильтров, сессий и оповещений. StrataFlow Pro объединяет эти элементы в одну более чистую панель, чтобы графиком было проще управлять.

Важное примечание
StrataFlow Pro — это визуальный индикатор для анализа графика. Это не Expert Advisor, и он не выполняет сделки автоматически. Все торговые решения остаются ответственностью трейдера.

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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
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Trading Session ICT KillZone
Han Qin Lin
4.81 (62)
Индикаторы
Trading Session ICT KillZone — это бесплатный индикатор для MT5, предназначенный для отображения основных торговых сессий прямо на графике. Он выделяет Asia, London и New York KillZones, помогая трейдерам анализировать рыночное время в более чистом визуальном контексте. Инструмент полезен для ICT-трейдеров, трейдеров Price Action и всех, кто хочет разделять разные рыночные сессии без лишнего загромождения графика. Основные функции Зоны сессий Asia, London и New York Чистое фоновое отображение на
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Quantum Charge
Han Qin Lin
Эксперты
QUANTUM CHARGE Интеллектуальная автоматическая система для торговли золотом На рынке золота всегда есть возможности. По-настоящему редки терпение, дисциплина и последовательное исполнение. Quantum Charge — полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5. Он объединяет интеллектуальную фильтрацию рынка, автоматическое исполнение, многоуровневую защиту рисков и профессиональную торговую панель, помогая снизить влияние эмоций и торговать по четким правилам. Система не стремится откр
Rook Scalper
Han Qin Lin
Эксперты
ROOK SCALPER — АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ ЗОЛОТОМ ДЛЯ METATRADER 5 Фокус на золоте. Дисциплинированное исполнение. Rook Scalper — полностью автоматический торговый советник, разработанный специально для XAUUSD и совместимых символов GOLD. Он использует собственный алгоритм на основе четких правил для поиска избирательных торговых возможностей, размещения ордеров и управления открытыми позициями без постоянного ручного контроля. Система сочетает автоматическое исполнение с практичными средствами
Trading Session ICT KillZone MT4
Han Qin Lin
4.13 (8)
Индикаторы
Чистые торговые сессии для MetaTrader 4 Этот индикатор является простым и чистым инструментом визуализации торговых сессий для MT5, созданным для того, чтобы трейдеры могли ясно видеть основные рыночные сессии прямо на графике. Он выделяет азиатскую, лондонскую и нью-йоркскую торговые сессии с помощью визуальных фоновых зон, помогая понять, когда рынок входит в активный торговый период. Многие трейдеры price action и Smart Money обращают внимание на время сессий, потому что поведение рынка част
FREE
Easy ICT Price Action For MT5
Han Qin Lin
4.67 (6)
Индикаторы
Easy ICT Price Action — это индикатор ICT Price Action для трейдеров, которые используют ликвидность, BOS, Order Blocks, breaker zones, торговые сессии, время Silver Bullet и Opening Range Gap в ручном анализе графика. Easy ICT Price Action   — это торговый индикатор, разработанный для трейдеров, которые используют концепции ICT и Price Action в ручном анализе графика. Он помогает отображать важный контекст графика, включая уровни ликвидности, BOS, swing-точки, Order Blocks, breaker zones, торго
StrataFlow Pro MT4
Han Qin Lin
Индикаторы
StrataFlow Pro   — это Smart Money панель для трейдеров, которые используют рыночную структуру, FVG, Order Blocks, контекст тренда HULL, сессии и оповещения в ручном анализе графика. Индикатор объединяет несколько инструментов для чтения графика в один модульный индикатор, помогая трейдерам анализировать структуру, ценовые зоны, трендовый контекст и тайминг на более чистом графике. Индикатор предназначен для ручного анализа. Он не открывает сделки, не закрывает сделки и не гарантирует торговые р
Easy ICT Price Action MT4
Han Qin Lin
4.88 (8)
Индикаторы
Easy ICT Price Action — это индикатор ICT Price Action для трейдеров, которые используют ликвидность, BOS, Order Blocks, breaker zones, торговые сессии, время Silver Bullet и Opening Range Gap в ручном анализе графика. Easy ICT Price Action   — это торговый индикатор, разработанный для трейдеров, которые используют концепции ICT и Price Action в ручном анализе графика. Он помогает отображать важный контекст графика, включая уровни ликвидности, BOS, swing-точки, Order Blocks, breaker zones, торг
Gold Titan X
Han Qin Lin
Эксперты
Gold Titan X  Gold Titan X is an automated Gold trading Expert Advisor developed for MetaTrader 5. It focuses on XAUUSD market opportunities, price movement structure, volatility rhythm, and controlled risk management. Its goal is not to open trades constantly or chase short-term excitement. The purpose of Gold Titan X is to identify clearer and higher-quality opportunities in the Gold market, then manage entry, risk control, and exit through automated trading logic. Why choose Gold Titan X
Gold Titan 8X
Han Qin Lin
Эксперты
Gold Titan 8X Gold Titan 8X is an automated trading EA built for MT5 Gold XAUUSD. It is not a simple single-strategy EA. Gold Titan 8X is powered by 8 different risk-reward order structures, packaged as the 8X Core Engine. The system is designed to adapt to different Gold market conditions and find more suitable trading opportunities. The goal of Gold Titan 8X is clear: Focus on Gold. Control risk. Reduce profit giveback. Avoid high-risk averaging. Make trading more stable and disciplined. Core
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