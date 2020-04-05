Infinite Calm Waters

  • Эксперты
  • Ridzq Adnan Cikal
    Ridzq Adnan Cikal

    Ridzq Adnan Cikal

    2.7 (4)
    Обо мне:
    Я опытный эксперт в MQL4 и MQL5 — специализированных языках программирования для платформ MetaTrader. Имея обширный опыт в разработке и оптимизации алгоритмических торговых стратегий, я зарекомендовал себя как один из ведущих специалистов в области автоматизированной торговли.
    2 продукта
  • Версия: 1.0
  • Активации: 10
Infinite Calm Waters EA Infinite Calm Waters EA

Infinite Calm Waters представляет собой усовершенствованного торгового робота, созданного для трейдеров, которые требуют точности, надежности и высокой производительности на постоянно меняющемся рынке Forex. Построенный на надежной многовалютной системе, этот советник (EA) интегрирует лучшие методы торгового диапазона в ваш торговый арсенал. Просто примените его к графику XAGUSD M30, и Infinite Calm Waters EA автоматически будет отслеживать и выполнять сделки по нескольким валютным парам Forex, помогая вам сэкономить драгоценное время и усилия.

Как работает Infinite Calm Waters?

Используя подход к торговле диапазоном, Infinite Calm Waters EA определяет ключевые зоны поддержки и сопротивления, чтобы эффективно торговать в четко определенных ценовых диапазонах. Он постоянно анализирует данные реального рынка, чтобы ваши сделки основывались на своевременных и обоснованных решениях. Этот адаптивный подход продемонстрировал сильные результаты в различных рыночных сценариях, становясь надежным инструментом как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Для достижения надежных результатов использование правильных настроек имеет решающее значение. Свяжитесь со мной, и я предоставлю их.

Ссылка на блог-руководство:https://www.mql5.com/en/blogs/post/752859

Почему стоит выбрать Infinite Calm Waters EA?

  • Преданность качеству: Разработан для обеспечения стабильной и эффективной работы, которой можно доверять.
  • Постоянные улучшения: Частые обновления гарантируют, что EA остается актуальным с последними рынковыми разработками и инновационными торговыми тактиками.
  • Удобная настройка: Как только вы подключите его к графику XAGUSD M30, Infinite Calm Waters автоматически позаботится о торговле.

Основные характеристики Infinite Calm Waters EA

  • Интеллектуальные торговые решения: Использует сложный анализ данных, чтобы выявить лучшие торговые возможности.
  • Надежное исполнение: Создан для точного выполнения в различных условиях рынка.
  • Экспертиза в торговле диапазоном: Специально разработан для успешной торговли на рынка с колебаниями цен, улучшая согласованность сделок.
  • Фокус на долговечность: Корректировки цен поддерживают постоянную поддержку и доступность.
  • Готов к проп-фирмам: Разработан с учетом требований торговых фирм, предоставляя преимущество в строгих торговых условиях.
  • Оптимизированный таймфрейм: Идеально настроен на временной интервал M30 для максимизации эффективности.

Легкая установка для оптимальной прибыльности

Начать просто:

  1. Прикрепите Infinite Calm Waters EA к графику XAGUSD M30.
  2. Скачайте предложенный файл настроек, связанный с данным постом.
  3. Расслабьтесь и позвольте Infinite Calm Waters EA управлять сделками по нескольким валютным инструментам Forex от вашего имени.

Важно: После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить приглашение в мои каналы MQL5 и Telegram для дополнительной поддержки и информации.

 
 

Рекомендуем также
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Account Turbo Flip Pro
Adrian Titilincu
Эксперты
Feel free to contact me for XAUUSD setfiles. Watch more videos to reveal ATF PRO during backtesting: - [ XAUUSD ] ->  Account Turbo Flip Pro EA - XAUUSD - [ GBPUSD ] ->   Account Turbo Flip Pro EA - GBPUSD Account Turbo Flip Pro: Configuration Guide To ensure optimal performance, please refer to this guide when configuring your EA settings. 1. Visual Settings Show Panel: Toggles the visibility of the on-chart graphical user interface dashboard. Top Labels Font Color: Determines the color matri
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Эксперты
GoldenRatioX — Скальпинг на золоте, доведённый до идеала GoldenRatioX — это мощная и интуитивная платформа для высокоскоростной торговли золотом, созданная специально для скальперов и активных трейдеров, работающих на грани секунд и стремящихся выжать максимум из каждого движения цены. После покупки обязательно свяжитесь со мной для получения настроек. Почему именно золото? Золото — это не просто актив. Это высоколиквидный и волатильный инструмент с чёткими уровнями, идеально подходящий для ска
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Nusantara MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Умный прорыв с точностью отложенных ордеров "Nusantara" – это экспертный советник (EA), основанный на стратегии прорыва, которая улучшена с помощью дистанционного исполнения отложенных ордеров и оснащена системой переключения управления рисками. Разработан для серьезных трейдеров, которым нужна автоматизированная, безопасная стратегия, которая остается гибкой в ​​у
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Эксперты
Советник S&P 500 Scalper — это инновационный инструмент, разработанный для трейдеров, желающих успешно торговать индексом S&P 500. Этот индекс является одним из наиболее широко используемых и престижных индикаторов американского фондового рынка, включающий 500 крупнейших компаний США. Особенности: Автоматизированные торговые решения: Советник основан на передовых алгоритмах и техническом анализе, позволяющих автоматически адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям. Разносторонний п
Safe Gold Trend Pro
Patrick Deslauriers
Эксперты
Gold Trend Strength Pro Gold Trend Strength Pro is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) trading on the M15 timeframe . The EA combines trend analysis, market strength detection, volatility filters, and dynamic risk management to identify high-probability trading opportunities while avoiding unnecessary market exposure. Main Features Designed exclusively for XAUUSD / Gold Recommended timeframe: M15 Trend-following strategy with market strength analysis Vol
Master Blue Gold
Metab Alghnam
Эксперты
Master Blue Gold EA Overview Master Blue Gold EA is an automated Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) on the M1 timeframe . The EA uses an advanced Stop-Reverse trading mechanism that continuously follows market movement with a dynamic opposite pending stop order. It is designed for traders who prefer a simple and disciplined trading system without martingale or grid strategies. Main Features • Designed for XAUUSD • Optimized for M1 timeframe • Fixed lot size • Dynamic Stop-Re
XGen Scalper MT5
Burak Baltaci
Эксперты
XGen Scalper MT5 — профессиональная автоматическая торговая система XGen Scalper — это передовой экспертный советник, который сочетает в себе передовую алгоритмическую структуру и проверенный технический анализ, обеспечивая стабильные результаты на всех рынках. Эта мощная торговая система бесперебойно работает с валютными парами, драгоценными металлами, такими как золото и серебро, криптовалютами и индексами сырьевых товаров. Передовая алгоритмическая технология Запатентованный алгоритм скан
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (57)
Эксперты
Это последняя итерация моего известного скальпера, Goldfinch EA, впервые опубликованная почти десять лет назад. Он скальпирует рынок при внезапном увеличении волатильности, которое происходит в короткие промежутки времени: он предполагает и пытается извлечь выгоду из инерции движения цены после внезапного ускорения цены. Эта новая версия была упрощена, чтобы позволить трейдеру легко использовать функцию оптимизации тестера, чтобы найти лучшие торговые параметры. [ Руководство по установке | Руко
FREE
Scalping Pro New
Cheng Kah Seng
Эксперты
PRODUCT NAME New Gold PRODUCT TYPE Expert Advisor for MetaTrader 5 PRICE Free SHORT DESCRIPTION New Gold is an Expert Advisor designed for short-term trading on XAUUSD. It is intended for the M1 and M5 timeframes and supports lot sizes from 0.01 to 0.10. FULL DESCRIPTION New Gold is an automated trading Expert Advisor developed for XAUUSD scalping on MetaTrader 5. Recommended setup: - Symbol: XAUUSD (the symbol name may vary by broker) - Timeframe: M1 or M5 - Lot size: 0.01 to 0.10 - Platf
FREE
Gold of the King
Francisco-fabio Braga Viana
Эксперты
Gold of the King – XAUUSD Expert Advisor Gold of the King is a professional Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) trading on MetaTrader 5. Built with advanced institutional trading logic, it combines trend analysis, Smart Money Concepts (SMC), multi-timeframe confirmation, and intelligent risk management to deliver high-quality trading opportunities. The EA continuously analyzes market structure, liquidity zones, momentum, and volatility before executing a trade. Instead of chasi
PullBackSniper
Fernando Da Silva Candido
Эксперты
PullBackSniper PullBackSniper is an Expert Advisor developed for MetaTrader 5, focused on pullback trading, market structure confirmation, and precise entries near relevant technical zones. The robot was designed to search for trading opportunities after price corrections, avoiding impulsive entries and attempting to operate only when there is confluence between a technical level, market context, price rejection, and a valid entry trigger. The main logic of the system is to identify important ch
Flashpip Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Эксперты
Flashpip Scalper EA  Core System Overview Flashpip Scalper is an AI-powered multi-symbol scalping system designed for the MetaTrader 5 platform. It employs advanced algorithmic trading strategies with real-time market analysis, risk management protocols, and session-based filtering to execute high-frequency trades across multiple currency pairs and gold (XAUUSD). The system is engineered for both validation testing and live trading environments. Primary Trading Strategy The EA implements a   mul
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Эксперты
NeoPips Engine EA — настоящая торговая революция уже наступила! «Настоящая сила торговли заключается в том, чтобы видеть то, что упускают другие. NeoPips Engine не следует за рынком — он им управляет». О NeoPips Engine EA: ваш интеллектуальный торговый союзник NeoPips Engine EA — это не обычный торговый робот. Это многомерный, оптимизированный для ИИ экспертный советник, созданный для трейдеров, которым нужна точность, адаптивность и долгосрочная эффективность. В отличие от устаревших
Inferno Storm AI V237DTPro Hybrid MT5
Huu Loc Nguyen
Эксперты
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name: Inferno Storm AI Hybrid PRO V2.37 [Subtitle: Honest AI Context | L1 Hardware Scoring | TTM Squeeze Quant Matrix] Introduction: The Apex of Cognitive Trading Welcome to the forefront of algorithmic intelligence. Inferno Storm AI Hybrid PRO V2.37 obliterates the limitations of static "black-box" bots. By fusing a high-speed, institutional-grade quantitative chassis with the advanced reasoning capabilities of Large Language Models (LLMs),
Eldorado Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Eldorado Scalper: Премиум-алгоритм для торговли XAUUSD Eldorado Scalper — это многомерная алгоритмическая система, созданная для избирательной торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M5. В основе подхода лежит анализ рыночной матрицы, объединяющей ценовую динамику, импульс, волатильность, ликвидность и сессионную структуру. Система не реагирует на хаотичные движения, а фильтрует рыночный шум. Ее цель — не максимальное число сделок, а точечное распознавание структурированных возможностей с высок
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
4.56 (34)
Эксперты
Версия МТ4 |  Индикатор   Valable ZigZag   |   FAQ Советник   Grid HLevel   идеально подходит для тех трейдеров, которые хотят получать стабильную прибыль на рынке Forex каждый месяц. Советник работает по стратегии усреднения, и я предлагаю Вам использовать ее правильно.   Использовать «правильно» это значит открывать сделки усреднения нужно в точке разворота рынка, а торговать только в сторону направления глобального тренда. Что касается направления основного тренда, то я предлагаю определять
FREE
Code Green
Md Wakiluzzaman Raz
Эксперты
Code Green EA This is a breakout strategy featuring advanced market confirmation and robust risk management. The system is designed to be highly flexible, offering the choice to utilize a Martingale recovery module or trade without it. Performance & Transparency This EA is built to provide realistic, sustainable results rather than inflated or unrealistic returns. While I have conducted my own internal forward testing, I encourage all traders to verify the strategy’s performance independently on
Perfect storm chameleon
Jeon Opok
Эксперты
[Title] The Perfect Storm Hybrid EA: Smart Trend & Crash Protection System Overview The Perfect Storm Hybrid EA is a highly advanced, fully automated trading system designed to survive and thrive in both ranging and highly volatile markets. Built with a unique "Chameleon" logic, it adapts to market conditions using a dual-mode system. Whether you are trading EURUSD or facing the extreme volatility of XAUUSD (Gold), this EA is engineered to protect your account first and capture profits second.
Stochastic Trader Fully Customizable
Salman Soltaniyan
Эксперты
1. Method Overview Random Trader EA is an automated trading system for MetaTrader 5 that initiates trades with a randomly chosen buy or sell direction. Despite the random entry, the EA incorporates robust risk management, dynamic position sizing, and sophisticated exit strategies. This unique approach serves as a valuable tool for research, portfolio diversification, and as a foundational template for developing and evaluating risk management techniques within algorithmic trading. 2. Key Featur
Radiant MT5
Sigit Hariyono
Эксперты
Radiant EA is a fully automated trading advisor that utilizes complex algorithms and a variety of strategies, primarily based on various indicators for entry and a Multi-Layer Perceptron (MLP) as a trend filter. It works by first identifying prevailing trends using the MLP, then using various strategies based on these indicators to execute trades. Why using multi-strategy? A multi-strategy enhances capital protection and smooths equity curve by deploying diverse trading systems such as trend-f
Basket Trend Pullback Pro
Widianto Pramana
Эксперты
Overview BTP Pro  (Basket Trend Pullback)  is a fully automated trading robot that continuously monitors the market and opens trades only when conditions are favorable. The EA analyzes market structure across two timeframes to identify the overall trend direction, then patiently waits for the right moment when price temporarily moves against the trend — a pullback — before entering a position in the direction of the main trend. Once a trade is open, the EA manages it intelligently: if the market
TOOP1 Swing MT5
Van Cuong Nguyen
5 (1)
Эксперты
TOOP1 Swing is a fully automated Expert Advisor specifically engineered for trading Gold (XAUUSD) on the M5 timeframe. Built upon a short-term swing trend-following strategy, this Expert Advisor operates with a strict risk management philosophy: a complete rejection of Martingale and Grid strategies. Every single market execution consists of only one trade with explicit, predefined Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels set immediately at order initiation. Live signal  (Use fixed SL,TP) Earl
PipsPro Scalper Gold
Hayyu Imam Muhammad
3 (2)
Эксперты
*This product special for XAUUSD* pair. Therefore, all additional features and strategies in future updates will be included in this product . Published at 2026.04.18 |   --> NEXT PRICE $499 USD. LIVE SIGNAL:   https://www.mql5.com/en/signals/2385087 Please to send a private message after you make a purchase !!! PipsPro Scalper Gold (MT5) is an Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD trading. It is compatible with both 2-digit and 3-digit brokers for the XAUUSD symbol. Before opening
Boom and Crash Plus
Godbless C Nygu
1 (1)
Эксперты
Join Deriv link on profile>>> This is new Robot which created by Moving Average... There is things to Consider before you buy or rent this Robot, I listed down here so that you can read before you purchase this Robot 1; Not perfect 100% because you can make the huge profit but sometimes you can make a little loss i can say Profit 70% and losses 30%. 2; Use setup which provided by developer not otherwise. 3;Use lower timeframe, 1,5 Minute recommended. 4;You can deposit $50  and above. 5;Backte
Solomon Gold Pro
Jonathan Paul Oliver
Эксперты
Solomon Gold Pro – Professional Gold Trading Expert Advisor for MetaTrader 5 Intelligent Gold Trading Automation Solomon Gold Pro is a professional Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 designed exclusively for XAUUSD (Gold) . It automates trading using a disciplined, rule-based strategy that identifies market opportunities and executes trades with predefined risk management. Built for traders seeking consistency and automation, Solomon Gold Pro removes emotional decision-making while maintaining
Mete Gold M5 Sniper
Mete Tirpan
Эксперты
Mete Gold M5 Sniper is an automated trading robot designed specifically for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. This Expert Advisor uses a combination of liquidity-based entries, momentum confirmation, and strong candle filtering to identify high-probability trading opportunities. Features: - Liquidity sweep detection - Momentum-based entry filter - Strong candle body confirmation - Built-in break-even and trailing stop system - Adjustable inputs for different risk profiles Recommended usage:
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
Эксперты
Автоматизированный мультивалютный советник с неограниченным количеством валютных пар. При этом можно на каждую отдельную валютную пару указать, как советник будет с ней работать. Можно добавлять ордера вручную. В эксперте не заложена определенная стратегия. Каждый сам выбирает какие функции он будет использовать. И по каким индикаторам и на каких ТФ с ними работать. Реальный счет, который полностью ведет эксперт. Используются MACD и Envelopes . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
Gold Adaptive EA MT5
Roman Zhitnik
Эксперты
Gold Adaptive EA MT5 is an automated Expert Advisor for MetaTrader 5 designed for trading Gold (XAUUSD). The EA uses several internal trading models and market filters to adapt to different phases of Gold price movement. Instead of relying on one fixed entry pattern, Gold Adaptive EA MT5 analyzes market behavior and selects suitable logic for trend continuation, impulse moves, pullbacks and selected recovery conditions. The main goal of the Expert Advisor is to provide a structured Gold tradi
FREE
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Crimson Root
Ridzq Adnan Cikal
3 (2)
Эксперты
Crimson Root EA Crimson Root EA Crimson Root - это современный торговый робот, разработанный для трейдеров, стремящихся к точности, надежности и производительности в динамичном мире торговли на Forex. Построенный на сложной многофункциональной платформе, этот экспертный советник (EA) включает лучшие стратегии работы в диапазоне в ваш портфель. Присоедините его к USDCHF M30 графику, и Crimson Root EA автоматически будет анализировать и торговать по нескольким символам Forex — экономя ваше время и
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв