ROOK SCALPER — АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ ЗОЛОТОМ ДЛЯ METATRADER 5





Фокус на золоте. Дисциплинированное исполнение.





Rook Scalper — полностью автоматический торговый советник, разработанный специально для XAUUSD и совместимых символов GOLD. Он использует собственный алгоритм на основе четких правил для поиска избирательных торговых возможностей, размещения ордеров и управления открытыми позициями без постоянного ручного контроля.





Система сочетает автоматическое исполнение с практичными средствами управления риском. Она не использует увеличение лота по Мартингейлу или традиционную сеточную стратегию восстановления.





ПОЧЕМУ ROOK SCALPER





• Специализация на золоте

Разработан исключительно для XAUUSD и брокерских символов, содержащих XAU или GOLD.





• Полностью автоматическая работа

Советник отслеживает рынок, оценивает внутренние условия, размещает ордера и автоматически управляет позициями.





• Собственный механизм входа

Торговые решения формируются внутренней моделью структуры цены, разработанной для золота. К исполнению допускаются только условия, соответствующие критериям системы.





• Контроль экспозиции

Встроенные проверки помогают предотвращать повторные входы в одном направлении, дублирование цен ордеров и избыточное количество отложенных ордеров.





• Гибкий расчет объема

Можно выбрать фиксированный лот или автоматический расчет на основе средств счета, процента риска и выбранного Stop Loss.





• Stop Loss, Take Profit и трейлинг-защита

Сделки получают заранее заданные уровни выхода. Встроенный трейлинг-механизм может постепенно защищать прибыль при движении цены в нужном направлении.





• Проверки перед исполнением

Перед отправкой ордера советник проверяет разрешения на торговлю, состояние символа, ограничения брокера по стоп-уровням, доступную маржу и, при включении, лимит спреда.





• Ежедневная защита счета

Доступны опциональные лимиты дневной реализованной прибыли и убытка, защита от дневной просадки по средствам и настраиваемое ежедневное время паузы.





• Защита в пятницу

В выбранное серверное время пятницы советник может остановить торговлю, удалить отложенные ордера и закрыть управляемые позиции.





• Информационная панель в реальном времени

Опциональная панель на графике предоставляет понятный обзор состояния советника и счета.





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ





Платформа: MetaTrader 5

Символ: XAUUSD или символ GOLD, содержащий XAU/GOLD

Рекомендуемый таймфрейм графика: M15

Расчет объема: фиксированный лот или автоматический процент риска

Тип счета: MT5 Hedging или Netting

Условия брокера: конкурентный спред по золоту и стабильное исполнение

VPS: рекомендуется для непрерывной работы





БЫСТРЫЙ СТАРТ





1. Откройте график XAUUSD или GOLD в MetaTrader 5.

2. Выберите таймфрейм M15.

3. Установите Rook Scalper на график и разрешите алгоритмическую торговлю.

4. Выберите фиксированный лот или автоматический расчет риска.

5. Проверьте настройки защиты и расписание по серверному времени.

6. Запустите советник и отслеживайте его состояние на панели графика.





ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ, СОСРЕДОТОЧЕННЫХ НА ЗОЛОТЕ





Rook Scalper делает автоматическую торговлю золотом понятной и практичной: установите его на совместимый график золота, выберите способ расчета объема и параметры защиты, а мониторинг рынка, исполнение и управление позициями оставьте советнику. Для трейдеров, которым нужна специализированная система XAUUSD с собственным алгоритмом входа, контролем экспозиции и гибкой защитой счета, Rook Scalper объединяет необходимые инструменты в одном удобном решении.



