Rook Scalper
- Эксперты
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Han Qin Lin🤖 **Gold & Forex Trader | MT5 Expert Advisor Developer**
- Версия: 1.6
- Активации: 12
ROOK SCALPER — АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ ЗОЛОТОМ ДЛЯ METATRADER 5
Фокус на золоте. Дисциплинированное исполнение.
Rook Scalper — полностью автоматический торговый советник, разработанный специально для XAUUSD и совместимых символов GOLD. Он использует собственный алгоритм на основе четких правил для поиска избирательных торговых возможностей, размещения ордеров и управления открытыми позициями без постоянного ручного контроля.
Система сочетает автоматическое исполнение с практичными средствами управления риском. Она не использует увеличение лота по Мартингейлу или традиционную сеточную стратегию восстановления.
ПОЧЕМУ ROOK SCALPER
• Специализация на золоте
Разработан исключительно для XAUUSD и брокерских символов, содержащих XAU или GOLD.
• Полностью автоматическая работа
Советник отслеживает рынок, оценивает внутренние условия, размещает ордера и автоматически управляет позициями.
• Собственный механизм входа
Торговые решения формируются внутренней моделью структуры цены, разработанной для золота. К исполнению допускаются только условия, соответствующие критериям системы.
• Контроль экспозиции
Встроенные проверки помогают предотвращать повторные входы в одном направлении, дублирование цен ордеров и избыточное количество отложенных ордеров.
• Гибкий расчет объема
Можно выбрать фиксированный лот или автоматический расчет на основе средств счета, процента риска и выбранного Stop Loss.
• Stop Loss, Take Profit и трейлинг-защита
Сделки получают заранее заданные уровни выхода. Встроенный трейлинг-механизм может постепенно защищать прибыль при движении цены в нужном направлении.
• Проверки перед исполнением
Перед отправкой ордера советник проверяет разрешения на торговлю, состояние символа, ограничения брокера по стоп-уровням, доступную маржу и, при включении, лимит спреда.
• Ежедневная защита счета
Доступны опциональные лимиты дневной реализованной прибыли и убытка, защита от дневной просадки по средствам и настраиваемое ежедневное время паузы.
• Защита в пятницу
В выбранное серверное время пятницы советник может остановить торговлю, удалить отложенные ордера и закрыть управляемые позиции.
• Информационная панель в реальном времени
Опциональная панель на графике предоставляет понятный обзор состояния советника и счета.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ
Платформа: MetaTrader 5
Символ: XAUUSD или символ GOLD, содержащий XAU/GOLD
Рекомендуемый таймфрейм графика: M15
Расчет объема: фиксированный лот или автоматический процент риска
Тип счета: MT5 Hedging или Netting
Условия брокера: конкурентный спред по золоту и стабильное исполнение
VPS: рекомендуется для непрерывной работы
БЫСТРЫЙ СТАРТ
1. Откройте график XAUUSD или GOLD в MetaTrader 5.
2. Выберите таймфрейм M15.
3. Установите Rook Scalper на график и разрешите алгоритмическую торговлю.
4. Выберите фиксированный лот или автоматический расчет риска.
5. Проверьте настройки защиты и расписание по серверному времени.
6. Запустите советник и отслеживайте его состояние на панели графика.
ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ, СОСРЕДОТОЧЕННЫХ НА ЗОЛОТЕ
Rook Scalper делает автоматическую торговлю золотом понятной и практичной: установите его на совместимый график золота, выберите способ расчета объема и параметры защиты, а мониторинг рынка, исполнение и управление позициями оставьте советнику. Для трейдеров, которым нужна специализированная система XAUUSD с собственным алгоритмом входа, контролем экспозиции и гибкой защитой счета, Rook Scalper объединяет необходимые инструменты в одном удобном решении.
Пользователь не оставил комментарий к оценке
Rook Scalper was developed with one clear purpose: focused XAUUSD automation with disciplined trade management, without Martingale lot multiplication or a traditional grid-recovery strategy. Your early support is greatly appreciated.
I will continue improving the EA’s stability and usability through future updates, and product support will remain available through MQL5. Traders evaluating Rook Scalper can test the Demo version directly in the MT5 Strategy Tester using their own broker data and trading conditions.