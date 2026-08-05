Rook Scalper

ROOK SCALPER — АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ ЗОЛОТОМ ДЛЯ METATRADER 5

Фокус на золоте. Дисциплинированное исполнение.

Rook Scalper — полностью автоматический торговый советник, разработанный специально для XAUUSD и совместимых символов GOLD. Он использует собственный алгоритм на основе четких правил для поиска избирательных торговых возможностей, размещения ордеров и управления открытыми позициями без постоянного ручного контроля.

Система сочетает автоматическое исполнение с практичными средствами управления риском. Она не использует увеличение лота по Мартингейлу или традиционную сеточную стратегию восстановления.

ПОЧЕМУ ROOK SCALPER

• Специализация на золоте
Разработан исключительно для XAUUSD и брокерских символов, содержащих XAU или GOLD.

• Полностью автоматическая работа
Советник отслеживает рынок, оценивает внутренние условия, размещает ордера и автоматически управляет позициями.

• Собственный механизм входа
Торговые решения формируются внутренней моделью структуры цены, разработанной для золота. К исполнению допускаются только условия, соответствующие критериям системы.

• Контроль экспозиции
Встроенные проверки помогают предотвращать повторные входы в одном направлении, дублирование цен ордеров и избыточное количество отложенных ордеров.

• Гибкий расчет объема
Можно выбрать фиксированный лот или автоматический расчет на основе средств счета, процента риска и выбранного Stop Loss.

• Stop Loss, Take Profit и трейлинг-защита
Сделки получают заранее заданные уровни выхода. Встроенный трейлинг-механизм может постепенно защищать прибыль при движении цены в нужном направлении.

• Проверки перед исполнением
Перед отправкой ордера советник проверяет разрешения на торговлю, состояние символа, ограничения брокера по стоп-уровням, доступную маржу и, при включении, лимит спреда.

• Ежедневная защита счета
Доступны опциональные лимиты дневной реализованной прибыли и убытка, защита от дневной просадки по средствам и настраиваемое ежедневное время паузы.

• Защита в пятницу
В выбранное серверное время пятницы советник может остановить торговлю, удалить отложенные ордера и закрыть управляемые позиции.

• Информационная панель в реальном времени
Опциональная панель на графике предоставляет понятный обзор состояния советника и счета.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ

Платформа: MetaTrader 5
Символ: XAUUSD или символ GOLD, содержащий XAU/GOLD
Рекомендуемый таймфрейм графика: M15
Расчет объема: фиксированный лот или автоматический процент риска
Тип счета: MT5 Hedging или Netting
Условия брокера: конкурентный спред по золоту и стабильное исполнение
VPS: рекомендуется для непрерывной работы

БЫСТРЫЙ СТАРТ

1. Откройте график XAUUSD или GOLD в MetaTrader 5.
2. Выберите таймфрейм M15.
3. Установите Rook Scalper на график и разрешите алгоритмическую торговлю.
4. Выберите фиксированный лот или автоматический расчет риска.
5. Проверьте настройки защиты и расписание по серверному времени.
6. Запустите советник и отслеживайте его состояние на панели графика.

ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ, СОСРЕДОТОЧЕННЫХ НА ЗОЛОТЕ

Rook Scalper делает автоматическую торговлю золотом понятной и практичной: установите его на совместимый график золота, выберите способ расчета объема и параметры защиты, а мониторинг рынка, исполнение и управление позициями оставьте советнику. Для трейдеров, которым нужна специализированная система XAUUSD с собственным алгоритмом входа, контролем экспозиции и гибкой защитой счета, Rook Scalper объединяет необходимые инструменты в одном удобном решении.

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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
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Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
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Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
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Эксперты
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Фильтр:
goodday2019
19
goodday2019 2026.08.05 16:33 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Han Qin Lin
110192
Ответ разработчика Han Qin Lin 2026.08.07 11:46
I am pleased to hear that the setup was straightforward, the panel was clear, and the automated trade management worked smoothly.
Rook Scalper was developed with one clear purpose: focused XAUUSD automation with disciplined trade management, without Martingale lot multiplication or a traditional grid-recovery strategy. Your early support is greatly appreciated.
I will continue improving the EA’s stability and usability through future updates, and product support will remain available through MQL5. Traders evaluating Rook Scalper can test the Demo version directly in the MT5 Strategy Tester using their own broker data and trading conditions.
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