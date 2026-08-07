Quantum Charge
- 专家
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Han Qin Lin🤖 **Gold & Forex Trader | MT5 Expert Advisor Developer**
- 版本: 2.83
- 更新: 9 八月 2026
- 激活: 12
QUANTUM CHARGE
智能黄金自动交易系统
黄金市场从不缺少机会，真正稀缺的是耐心、纪律与一致执行。
Quantum Charge 是一款面向 MetaTrader 5 的全自动黄金交易 EA，融合智能行情筛选、自动执行、多层风险保护与专业交易面板，帮助交易者减少情绪干扰，以规则化方式参与市场。
系统不追求频繁开仓，只在内部条件充分匹配时寻找交易机会。
为什么选择 Quantum Charge？
专注 XAUUSD / GOLD
全自动开仓与持仓管理
不使用马丁格尔
不使用网格及亏损加仓
每笔交易均可设置止损和止盈
点差、滑点与异常波动保护
经济新闻及交易时段过滤
连续亏损冷却与交易频率控制
支持 Standard、Prop Challenge 及 Prop Funded 账户
专业交易面板
Premium Trading Dashboard 可实时显示余额、净值、账户盈亏、当前回撤、持仓与挂单数量、实时点差、服务器时间以及经纪商和账户信息。深色金色界面让关键数据一目了然，面板比例和位置均可调整。
Prop Firm 风险保护
可配置每日最大亏损、最大总回撤、每日盈利锁定、账户盈利目标、最大开仓风险、最少交易日、一致性限制，以及风险触发后的停止入场或自动平仓。
推荐环境
平台：MetaTrader 5
品种：XAUUSD / GOLD
周期：M15
账户：ECN、Raw 或其他低点差账户
运行：建议使用稳定 VPS
Quantum Charge 的核心交易逻辑属于商业机密。用户无需配置复杂指标，只需选择适合自身账户的交易手数与风险设置，即可让系统自动运行。
Quantum Charge
少一点情绪，多一点纪律，让黄金交易自动运行。
风险提示：自动交易不能消除市场风险。实际结果会受到市场行情、经纪商点差、滑点、报价质量、账户规模和参数设置影响。建议先在策略测试器及模拟账户中进行验证。
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