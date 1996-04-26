StrataFlow Pro MT4

StrataFlow Pro — это Smart Money панель для трейдеров, которые используют рыночную структуру, FVG, Order Blocks, контекст тренда HULL, сессии и оповещения в ручном анализе графика.

Индикатор объединяет несколько инструментов для чтения графика в один модульный индикатор, помогая трейдерам анализировать структуру, ценовые зоны, трендовый контекст и тайминг на более чистом графике.

Индикатор предназначен для ручного анализа. Он не открывает сделки, не закрывает сделки и не гарантирует торговые результаты.

Основные функции

  • Smart Money структура с BOS и CHoCH
  • Метки swing-структуры, такие как HH, HL, LH и LL
  • Отображение Fair Value Gap
  • Бычьи и медвежьи зоны Order Block
  • Трендовый фильтр HULL для контекста тренда
  • Фоновые зоны торговых сессий
  • Референсные уровни для контекста графика
  • Поддержка оповещений для выбранных условий
  • Модульная панель управления на графике
  • Режимы отображения Clean, Balanced и Full

Для кого этот инструмент?
StrataFlow Pro создан для трейдеров, которые используют Smart Money Concepts, price action в стиле ICT, рыночную структуру и зональный анализ.

Он подходит трейдерам, которым нужна одна организованная панель вместо загрузки множества отдельных индикаторов на один график.

Как использовать
Добавьте индикатор на график и используйте панель управления, чтобы включать или отключать нужные модули.

Используйте структурные метки для определения направления рынка, зоны FVG и Order Block для анализа ценовых областей, HULL для чтения трендового контекста, а оповещения для поддержки вашего рабочего процесса на графике.

Почему StrataFlow Pro
Многие трейдеры используют отдельные инструменты для структуры, зон, трендовых фильтров, сессий и оповещений. StrataFlow Pro объединяет эти элементы в одну более чистую панель, чтобы графиком было проще управлять.

Важное примечание
StrataFlow Pro — это визуальный индикатор для анализа графика. Это не Expert Advisor, и он не выполняет сделки автоматически. Все торговые решения остаются ответственностью трейдера.


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Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Индикаторы
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
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Trading Session ICT KillZone
Han Qin Lin
4.81 (62)
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Trading Session ICT KillZone — это бесплатный индикатор для MT5, предназначенный для отображения основных торговых сессий прямо на графике. Он выделяет Asia, London и New York KillZones, помогая трейдерам анализировать рыночное время в более чистом визуальном контексте. Инструмент полезен для ICT-трейдеров, трейдеров Price Action и всех, кто хочет разделять разные рыночные сессии без лишнего загромождения графика. Основные функции Зоны сессий Asia, London и New York Чистое фоновое отображение на
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Quantum Charge
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QUANTUM CHARGE Интеллектуальная автоматическая система для торговли золотом На рынке золота всегда есть возможности. По-настоящему редки терпение, дисциплина и последовательное исполнение. Quantum Charge — полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5. Он объединяет интеллектуальную фильтрацию рынка, автоматическое исполнение, многоуровневую защиту рисков и профессиональную торговую панель, помогая снизить влияние эмоций и торговать по четким правилам. Система не стремится откр
Rook Scalper
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Easy ICT Price Action For MT5
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StrataFlow Pro MT5
Han Qin Lin
Индикаторы
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