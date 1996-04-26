StrataFlow Pro MT4
- Индикаторы
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Han Qin Lin🤖 **Gold & Forex Trader | MT5 Expert Advisor Developer**
- Версия: 1.93
- Обновлено: 17 мая 2026
- Активации: 10
StrataFlow Pro — это Smart Money панель для трейдеров, которые используют рыночную структуру, FVG, Order Blocks, контекст тренда HULL, сессии и оповещения в ручном анализе графика.
Индикатор объединяет несколько инструментов для чтения графика в один модульный индикатор, помогая трейдерам анализировать структуру, ценовые зоны, трендовый контекст и тайминг на более чистом графике.
Индикатор предназначен для ручного анализа. Он не открывает сделки, не закрывает сделки и не гарантирует торговые результаты.
Основные функции
- Smart Money структура с BOS и CHoCH
- Метки swing-структуры, такие как HH, HL, LH и LL
- Отображение Fair Value Gap
- Бычьи и медвежьи зоны Order Block
- Трендовый фильтр HULL для контекста тренда
- Фоновые зоны торговых сессий
- Референсные уровни для контекста графика
- Поддержка оповещений для выбранных условий
- Модульная панель управления на графике
- Режимы отображения Clean, Balanced и Full
Для кого этот инструмент?
StrataFlow Pro создан для трейдеров, которые используют Smart Money Concepts, price action в стиле ICT, рыночную структуру и зональный анализ.
Он подходит трейдерам, которым нужна одна организованная панель вместо загрузки множества отдельных индикаторов на один график.
Как использовать
Добавьте индикатор на график и используйте панель управления, чтобы включать или отключать нужные модули.
Используйте структурные метки для определения направления рынка, зоны FVG и Order Block для анализа ценовых областей, HULL для чтения трендового контекста, а оповещения для поддержки вашего рабочего процесса на графике.
Почему StrataFlow Pro
Многие трейдеры используют отдельные инструменты для структуры, зон, трендовых фильтров, сессий и оповещений. StrataFlow Pro объединяет эти элементы в одну более чистую панель, чтобы графиком было проще управлять.
Важное примечание
StrataFlow Pro — это визуальный индикатор для анализа графика. Это не Expert Advisor, и он не выполняет сделки автоматически. Все торговые решения остаются ответственностью трейдера.