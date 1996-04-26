StrataFlow Pro MT4

StrataFlow Pro — это Smart Money панель для трейдеров, которые используют рыночную структуру, FVG, Order Blocks, контекст тренда HULL, сессии и оповещения в ручном анализе графика.

Индикатор объединяет несколько инструментов для чтения графика в один модульный индикатор, помогая трейдерам анализировать структуру, ценовые зоны, трендовый контекст и тайминг на более чистом графике.

Индикатор предназначен для ручного анализа. Он не открывает сделки, не закрывает сделки и не гарантирует торговые результаты.

Основные функции

Smart Money структура с BOS и CHoCH

Метки swing-структуры, такие как HH, HL, LH и LL

Отображение Fair Value Gap

Бычьи и медвежьи зоны Order Block

Трендовый фильтр HULL для контекста тренда

Фоновые зоны торговых сессий

Референсные уровни для контекста графика

Поддержка оповещений для выбранных условий

Модульная панель управления на графике

Режимы отображения Clean, Balanced и Full

Для кого этот инструмент?

StrataFlow Pro создан для трейдеров, которые используют Smart Money Concepts, price action в стиле ICT, рыночную структуру и зональный анализ.

Он подходит трейдерам, которым нужна одна организованная панель вместо загрузки множества отдельных индикаторов на один график.

Как использовать

Добавьте индикатор на график и используйте панель управления, чтобы включать или отключать нужные модули.

Используйте структурные метки для определения направления рынка, зоны FVG и Order Block для анализа ценовых областей, HULL для чтения трендового контекста, а оповещения для поддержки вашего рабочего процесса на графике.

Почему StrataFlow Pro

Многие трейдеры используют отдельные инструменты для структуры, зон, трендовых фильтров, сессий и оповещений. StrataFlow Pro объединяет эти элементы в одну более чистую панель, чтобы графиком было проще управлять.

Важное примечание

StrataFlow Pro — это визуальный индикатор для анализа графика. Это не Expert Advisor, и он не выполняет сделки автоматически. Все торговые решения остаются ответственностью трейдера.