Guardian DAX Cockpit — сигнальная и риск-панель для GER40. Она не торгует за вас. Она показывает, каков план.

Большинство продуктов по DAX продают вам автоматическую машину прибыли. Guardian DAX Cockpit сознательно делает обратное: он никогда не отправляет ордер. Он читает график GER40 / DAX на M5, оценивает каждый сетап от 0 до 100 и выводит на экран готовый торговый план — вход, стоп-лосс, две цели, соотношение прибыли к риску и размер лота, соответствующий вашему проценту риска. Решаете вы. Кликаете вы. Контроль над счётом остаётся у вас.

Прочитайте перед покупкой:

Guardian DAX Cockpit НЕ исполняет ордера. Нет параметра автоторговли и нет скрытого переключателя исполнения — кода отправки ордеров в продукте попросту нет. Каждую позицию вы открываете, переносите и закрываете вручную.

Это инструмент поддержки решений и дисциплины для дискреционных трейдеров. Это не обещание прибыли, и ни один сигнал не является гарантией.

Никакого мартингейла, никакой сетки, никакого усреднения убытка, никакого увеличения лота после потерь — маршрутизации ордеров нет вообще.

В Тестере стратегий продукт выполняет одну-единственную минимальную проверочную сделку, чтобы автоматической проверке Маркета было что верифицировать. Прогон в тестере демонстрирует панель и логику сигналов; это не торговая стратегия, и его результат не является заявлением о доходности.

Язык панели на графике: английский или немецкий (выбирается входным параметром).

Что вы видите на графике:

Качество сигнала 0-100 для обоих направлений: мультитаймфреймовая модель тренда (смещение по H1 и M15, тайминг по M5), сессионный VWAP, сила ADX/DI, качество тела свечи, триггеры пробоя и отката. Два порога: сетап в подготовке и подтверждённый сетап класса A.

для обоих направлений: мультитаймфреймовая модель тренда (смещение по H1 и M15, тайминг по M5), сессионный VWAP, сила ADX/DI, качество тела свечи, триггеры пробоя и отката. Два порога: сетап в подготовке и подтверждённый сетап класса A. Полный торговый план текущего сигнала: вход, структурный стоп-лосс с ограничением по ATR, TP1 и TP2 и получающееся соотношение прибыли к риску — линиями на графике и текстом в панели и в алерте.

текущего сигнала: вход, структурный стоп-лосс с ограничением по ATR, TP1 и TP2 и получающееся соотношение прибыли к риску — линиями на графике и текстом в панели и в алерте. Рекомендация по лоту , рассчитанная из вашего процента риска, реального расстояния до стопа и стоимости тика вашего символа. Число, которое нужно проверить и ввести, — никогда не ордер.

, рассчитанная из вашего процента риска, реального расстояния до стопа и стоимости тика вашего символа. Число, которое нужно проверить и ввести, — никогда не ордер. Статус защиты одним взглядом: немецкие торговые окна (утро и открытие США), контроль спреда, статус важных новостей из встроенного экономического календаря, фильтр рыночного режима ATR/ADX и дневной счётчик сделок и реализованного убытка по символу.

немецкие торговые окна (утро и открытие США), контроль спреда, статус важных новостей из встроенного экономического календаря, фильтр рыночного режима ATR/ADX и дневной счётчик сделок и реализованного убытка по символу. Сопровождение ручных позиций: если у вас открыта позиция по символу, панель сообщает, когда достигнута зона безубытка, где находился бы уровень трейлинга, сколько баров осталось до выхода по времени и когда появился встречный сигнал. Только подсказки — панель никогда не трогает вашу позицию. Эти алерты можно включить или выключить.

если у вас открыта позиция по символу, панель сообщает, когда достигнута зона безубытка, где находился бы уровень трейлинга, сколько баров осталось до выхода по времени и когда появился встречный сигнал. Только подсказки — панель никогда не трогает вашу позицию. Эти алерты можно включить или выключить. Алерты по подтверждённым сигналам через всплывающее окно и push-уведомление, с полным текстом плана.

Сделано для трейдеров проп-фирм и финансируемых счетов: челленджи редко проигрывают из-за стратегии — их проигрывают из-за дисциплины. Панель ставит ваши собственные правила перед вами до клика: сколько сделок вы уже совершили сегодня, сколько дневного бюджета убытка израсходовано, разрешают ли эту сделку вообще сессия, спред и календарь новостей, и каково честное соотношение прибыли к риску этого сетапа. Она ничего не принуждает — для этого есть защитники Guardian — но она лишает вас любого оправдания «я не знал».

Быстрая настройка:

Прикрепите советник к графику GER40 / DAX на M5. Допустимые имена символа настраиваются (по умолчанию GER40, DE40, DAX40, GERMANY40).

Группа 1 — режим панели: подсказки по управлению вкл/выкл, алерты подсказок, сделок в день, дневной убыток в процентах.

Группа 2 — сигнальный движок: EMA, периоды ATR и ADX, старшие таймфреймы, два порога качества, настройки пробоя и объёма, пауза между сигналами.

Группа 3 — рыночный режим: диапазон отношения ATR и подтверждение по DI.

Группа 4 — риск и план: процент риска, максимальный спред, границы стопа в ATR, целевое соотношение прибыли к риску, уровни безубытка и трейлинга, выход по времени.

Группа 5 — немецкие торговые окна: автоматическое смещение времени сервера к Германии, утренняя сессия, сессия США, старт VWAP.

Группа 6 — защита от новостей: минуты до и после, события высокой важности по EUR и USD.

Группа 7 — символ и интерфейс: алиасы символа, позиция панели, линии плана, алерты.

Значения по умолчанию рассчитаны на GER40 на M5. Используйте бесплатную демоверсию в Тестере стратегий, чтобы увидеть панель до покупки.

Семейство Guardian — честные инструменты для проп-трейдеров:

Prop Risk Meter (бесплатно) — панель риска в реальном времени: mql5.com/en/market/product/184895

Account Guardian — защита капитала: mql5.com/en/market/product/184153

Challenge Guardian — соблюдение правил челленджа: mql5.com/en/market/product/184478

Guardian Copier — копировщик на несколько счетов: mql5.com/en/market/product/184704

Guardian Coordinator — контроль риска портфеля: mql5.com/en/market/product/184851

Guardian Trade Manager — панель исполнения: mql5.com/en/market/product/185893

Guardian Signal — неперерисовывающий сигнальный индикатор: mql5.com/en/market/product/187005

Guardian News Guard — защита новостного окна, закрывает сделки, открытые внутри: mql5.com/ru/market/product/189162

Consistency Guardian — держит ваш лучший день под лимитом консистентности: mql5.com/ru/market/product/189514

Никаких DLL, никакого внешнего сетевого доступа, данные счёта не покидают ваш терминал. Единственный внешний источник — экономический календарь, встроенный в MetaTrader 5.