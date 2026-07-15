Guardian Trade Manager

Go Way TREND Ywsf Hsyn Hmad Alrsh Индикаторы

Следуйте тренду. Да, дождитесь сигнала на вход, будь то покупка или продажа, на 15-минутном фрейме и проверьте сигнал, если он появится на 30-минутном фрейме (иногда для появления сигнала требуется час или больше. Вы можете вернуться на 15-минутный фрейм и вернитесь к 30-минутному фрейму и повторяйте это до тех пор, пока у вас не появится основной сигнал. Если сигнал появляется на 30-минутном фрейме, входите по цене и фиксируйте прибыль при изменении линии рисунка. , фиксируется прибыль или при