Guardian Trade Manager – калькулятор лота и торговая панель с контролем риска для MT5. Торговля в один клик с автоматическим расчётом лота из эквити, дистанции стопа и стоимости тика – со встроенной защитой дневного убытка. Для проп-фирм и фондированных счетов. СТАРТОВАЯ ЦЕНА: Guardian Trade Manager начинается с 99 $. Аренда: 35 $/месяц, если вы хотите сначала протестировать его в течение полного цикла счёта. Большинство торговых панелей делают одно: исполняют. Guardian Trade Manager делает два: исполняет ваши сделки с автоматическим расчётом объёма – и отклоняет любой ордер, который выйдет за рамки вашего дневного лимита убытка. Проверка выполняется по всему счёту перед каждым ордером: реализованные убытки за сегодня плюс потенциальный убыток по стоп-лоссу новой сделки против вашего лимита. Если сделка не помещается, ордер не выставляется – и панель прямо говорит почему: "Blocked: daily loss budget". КАК ЭТО РАБОТАЕТ - BUY / SELL с автоматическим расчётом лота по вашему % риска (по умолчанию 0,5 %) и расстоянию до стопа - Стоп-лосс и тейк-профит как перетаскиваемые линии на графике И как поля в панели, всегда синхронно; тейк-профит опционально как RRR-фактор (по умолчанию 1.5) - Защита дневного убытка по всему счёту: убытки за сегодня + прогнозируемый убыток по SL против вашего лимита (фиксированная сумма или процент). Превышение бюджета = нет ордера. - Максимум сделок в день (по умолчанию 10, считает только ордера этой панели) - Автоматический безубыток: стоп переносится на вход + буфер, когда сделка в плюсе на X пунктов - Кнопка частичного закрытия (по умолчанию 50 %; закрывает полностью, если остаток окажется ниже минимума брокера) - Строки статуса: остаток бюджета, сделки за сегодня, индикатор состояния - Понятные сообщения об ошибках в панели (реквоты, недопустимые стопы, рынок закрыт, нет маржи) - Собственный magic number, все ордера с комментарием "GuardianTradeManager" ДЛЯ КОГО - Трейдеры проп-фирм, которым нельзя нарушить правило дневного убытка – проверка происходит ДО того, как ордер появится - Дискреционные трейдеры, которым нужен постоянный риск на сделку без ручного расчёта лотов - Все, кому нужна одна панель для входа, безубытка и частичных выходов – со встроенным ремнём безопасности ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Guardian Trade Manager – это утилита исполнения и ограничения риска. Она не открывает сделки самостоятельно, не содержит стратегии и не гарантирует результатов торговли. - Дневной бюджет обнуляется в полночь по времени сервера брокера. - В тестере стратегий панель полностью кликабельна: вы можете попробовать все функции без риска перед реальной торговлей. Поддержка разработчика: активно поддерживается. Напишите мне, и вы получите ответ.
• Guardian Signal
— сигнальный индикатор без перерисовки
• Guardian DAX Cockpit
— сигнальная и риск-панель для GER40/DAX
Часть семейства Guardian от этого автора:
• Account Guardian — лимиты всего счёта, включая недельный убыток
• Challenge Guardian — жёсткая остановка до нарушения правила проп-фирмы
• Guardian Copier — локальный копировщик со слоем защиты на каждом принимающем счёте
• Guardian Coordinator — не даёт нескольким советникам незаметно суммировать риск
• Prop Risk Meter (БЕСПЛАТНО) — расстояние до лимитов дневной просадки в реальном времени
• Guardian News Guard — защита новостного окна, закрывает сделки, открытые внутри
• Consistency Guardian — держит ваш лучший день под лимитом консистентности