Guardian Coordinator – мульти-EA риск-менеджер и контроль просадки для проп-фирм и фондированных счетов. Guardian Coordinator – это инструмент координации риска: он не торгует сам и не обещает прибыли. Он стоит над всеми советниками вашего счёта и не даёт им незаметно накапливать риск друг против друга. Если у вас работает больше одного советника, именно этого элемента обычно не хватает: два робота могут тихо наращивать коррелированную экспозицию, открывать противоположные позиции по одному символу или вместе вытолкнуть счёт за лимит проп-фирмы – и ни один советник не знает, что делают остальные. Guardian Coordinator знает. ЧТО ОН ДЕЛАЕТ - Реестр советников: регистрируйте до 15 советников по magic number с подписью (например, "111:Scalper, 222:Swing"). Ручные сделки и незарегистрированные советники обрабатываются по вашим правилам: игнорировать, сообщать или закрывать. - Бюджет экспозиции на весь счёт: единый потолок для ВСЕХ зарегистрированных советников – по суммарным лотам и/или проценту риска (на основе SL). Бюджет исчерпан – новые позиции обрабатываются по вашему правилу. - Обнаружение конфликтов: противоположные позиции по одному символу распознаются и сообщаются или разрешаются. - Дневной лимит убытка на весь счёт по всем советникам вместе – именно так считают проп-фирмы. - Панель управления: все советники, их текущая экспозиция и состояние бюджета – одним взглядом. ДЛЯ КОГО - Трейдеры с несколькими советниками на одном счёте (особенно на счетах проп-фирм) - Все, кто хочет знать, что роботы делают ВМЕСТЕ, а не только по отдельности ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Guardian Coordinator не открывает сделки, не содержит стратегии и не гарантирует результатов торговли. - Сначала протестируйте связку на демо-счёте. Поддержка разработчика: активно поддерживается. Напишите мне, и вы получите ответ.

Часть семейства Guardian от этого автора:

• Account Guardian — лимиты всего счёта, включая недельный убыток

• Challenge Guardian — жёсткая остановка до нарушения правила проп-фирмы

• Guardian Copier — локальный копировщик со слоем защиты на каждом принимающем счёте

• Guardian Trade Manager — панель исполнения в один клик со встроенной защитой дневного убытка

• Guardian Signal — сигнальный индикатор без перерисовки

• Guardian DAX Cockpit — сигнальная и риск-панель для GER40/DAX

• Prop Risk Meter (БЕСПЛАТНО) — расстояние до лимитов дневной просадки в реальном времени

• Guardian News Guard — защита новостного окна, закрывает сделки, открытые внутри

• Consistency Guardian — держит ваш лучший день под лимитом консистентности