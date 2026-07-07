Guardian Copier – защищённый локальный копировщик сделок для MT5, с защитой от просадки для проп-фирм и фондированных счетов. СТАРТОВАЯ ЦЕНА – ПЕРВЫЕ 10 КОПИЙ: Guardian Copier начинается с 99 $. После первых 10 копий: 149 $, финальная цена 199 $. Аренда 35 $/месяц для тех, кто хочет сначала прогнать его через полный цикл счёта. Большинство локальных копировщиков делают одно: копируют. Guardian Copier делает два: копирует ваши сделки между терминалами MetaTrader 5 на одной машине – и накладывает независимый слой защиты на каждый счёт-получатель. Лимит дневного убытка и лимит просадки применяются по каждому получателю отдельно: если счёт достиг лимита, копирование на нём останавливается – оповещение, закрытие всех позиций, блокировка до сброса – а остальные счета продолжают работать. ЧТО ОН ДЕЛАЕТ - Локальное копирование MT5-в-MT5 через защищённый файловый канал: без интернет-маршрутизации, внешних сервисов и DLL - Копирует открытия, изменения SL/TP, закрытия и частичные закрытия почти в реальном времени - Автоматическое определение суффикса символа – без ручного ввода (ручное сопоставление доступно как запасной вариант) - Режимы лота на получателя: фиксированный, множитель или пропорционально балансу - Независимая защита каждого счёта-получателя: дневной лимит и лимит просадки с оповещением, закрытием всего и блокировкой до сброса ДЛЯ КОГО - Трейдеры с несколькими счетами проп-фирм или собственными, зеркалящие один сетап на все счета – так, чтобы плохой день на одном счёте не угрожал остальным - Все, кому нужен локальный копировщик, который не просто копирует риск, а ограничивает его ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Guardian Copier – утилита копирования и ограничения риска. Она не содержит стратегии и не гарантирует результатов торговли. - Оба терминала должны работать на одной машине (локальный файловый канал). - Сначала протестируйте связку на демо-счетах, прежде чем использовать на финансируемых счетах. Поддержка разработчика: активно поддерживается. Напишите мне, и вы получите ответ.

Часть семейства Guardian от этого автора:

• Account Guardian — лимиты всего счёта, включая недельный убыток

• Challenge Guardian — жёсткая остановка до нарушения правила проп-фирмы

• Guardian Coordinator — не даёт нескольким советникам незаметно суммировать риск

• Guardian Trade Manager — панель исполнения в один клик со встроенной защитой дневного убытка

• Guardian Signal — сигнальный индикатор без перерисовки

• Guardian DAX Cockpit — сигнальная и риск-панель для GER40/DAX

• Prop Risk Meter (БЕСПЛАТНО) — расстояние до лимитов дневной просадки в реальном времени

• Guardian News Guard — защита новостного окна, закрывает сделки, открытые внутри

• Consistency Guardian — держит ваш лучший день под лимитом консистентности