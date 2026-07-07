Guardian Copier

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  • Brahim Ben Abla
    Brahim Ben Abla

    Brahim Ben Abla

    Developer of risk-management and account-protection tools for
    MetaTrader 5. My focus: helping traders enforce their own discipline -
    daily loss limits, drawdown brakes and weekend protection - with honest,
    no-hype software that never promises profits.
  • Версия: 1.0
  • Активации: 10
Guardian Copier – защищённый локальный копировщик сделок для MT5, с защитой от просадки для проп-фирм и фондированных счетов. СТАРТОВАЯ ЦЕНА – ПЕРВЫЕ 10 КОПИЙ: Guardian Copier начинается с 99 $. После первых 10 копий: 149 $, финальная цена 199 $. Аренда 35 $/месяц для тех, кто хочет сначала прогнать его через полный цикл счёта. Большинство локальных копировщиков делают одно: копируют. Guardian Copier делает два: копирует ваши сделки между терминалами MetaTrader 5 на одной машине – и накладывает независимый слой защиты на каждый счёт-получатель. Лимит дневного убытка и лимит просадки применяются по каждому получателю отдельно: если счёт достиг лимита, копирование на нём останавливается – оповещение, закрытие всех позиций, блокировка до сброса – а остальные счета продолжают работать. ЧТО ОН ДЕЛАЕТ - Локальное копирование MT5-в-MT5 через защищённый файловый канал: без интернет-маршрутизации, внешних сервисов и DLL - Копирует открытия, изменения SL/TP, закрытия и частичные закрытия почти в реальном времени - Автоматическое определение суффикса символа – без ручного ввода (ручное сопоставление доступно как запасной вариант) - Режимы лота на получателя: фиксированный, множитель или пропорционально балансу - Независимая защита каждого счёта-получателя: дневной лимит и лимит просадки с оповещением, закрытием всего и блокировкой до сброса ДЛЯ КОГО - Трейдеры с несколькими счетами проп-фирм или собственными, зеркалящие один сетап на все счета – так, чтобы плохой день на одном счёте не угрожал остальным - Все, кому нужен локальный копировщик, который не просто копирует риск, а ограничивает его ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Guardian Copier – утилита копирования и ограничения риска. Она не содержит стратегии и не гарантирует результатов торговли. - Оба терминала должны работать на одной машине (локальный файловый канал). - Сначала протестируйте связку на демо-счетах, прежде чем использовать на финансируемых счетах. Поддержка разработчика: активно поддерживается. Напишите мне, и вы получите ответ.

Часть семейства Guardian от этого автора:
Account Guardian — лимиты всего счёта, включая недельный убыток
Challenge Guardian — жёсткая остановка до нарушения правила проп-фирмы
Guardian Coordinator — не даёт нескольким советникам незаметно суммировать риск
Guardian Trade Manager — панель исполнения в один клик со встроенной защитой дневного убытка
Guardian Signal — сигнальный индикатор без перерисовки
Guardian DAX Cockpit — сигнальная и риск-панель для GER40/DAX
Prop Risk Meter (БЕСПЛАТНО) — расстояние до лимитов дневной просадки в реальном времени
Guardian News Guard — защита новостного окна, закрывает сделки, открытые внутри
Consistency Guardian — держит ваш лучший день под лимитом консистентности

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Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Pro — Расширенный копировщик сигналов Telegram с Auto-Fix, Multi-TP, управлением риском и полным управлением сделками Telegram to MT5 Pro — профессиональный копировщик сигналов Telegram Telegram to MT5 Pro автоматически копирует торговые сигналы из Telegram прямо в ваш аккаунт MetaTrader 5 в реальном времени с полным контролем риска, исполнения и управления сделками. Система состоит из двух компонентов: • Expert Advisor (EA), работающий внутри MetaTrader 5 • Desktop bridge прило
DR Trade and Risk Manager
Ryuta Tanaka
Утилиты
DR Trade and Risk Manager: Фундаментальная консоль алгоритмического риск-менеджмента для MT5 Для дискреционного трейдера величайший противник — не рынок, а недисциплинированное "я". У вас есть надежная стратегия, но в моменты высокого давления, следуете ли вы своим правилам с идеальной последовательностью? Режете ли вы убытки без колебаний? Даете ли вы прибыли расти, не обрывая ее преждевременно из-за страха? Для большинства ответ — нет. Именно в этом разрыве между стратегией и исполнением теряе
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Astro Trade MT5
Indra Maulana
5 (2)
Утилиты
AstroTrade Trading Assistant AstroTrade is a comprehensive multi-functional trading utility developed for the MetaTrader 5 platform. It integrates essential tools for trade execution, risk management, and technical monitoring into a single unified interface. The application is designed to assist traders in managing their daily operations through a visual and structured environment. Visual Trade Execution and Risk Management The application includes a specialized trading panel that assists in c
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
Утилиты
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
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Prop Risk Meter
Brahim Ben Abla
Индикаторы
Prop Risk Meter – бесплатная панель просадки для трейдеров проп-фирм Prop Risk Meter — бесплатная панель просадки и риск-панель «только чтение» для трейдеров проп-фирм и финансируемых счетов. Отслеживает в реальном времени дневной убыток, дневную просадку и просадку по эквити — для FTMO, FundedNext, Funding Pips, The5ers, E8 и любого финансируемого счёта. Показывает в реальном времени прямо на графике: - Сегодняшний убыток к вашему настраиваемому дневному лимиту (сумма, % использования, индикато
FREE
Account Guardian
Brahim Ben Abla
Утилиты
Account Guardian – автоматическая защита эквити и контроль просадки для проп-фирм и фондированных счетов Он обеспечивает дневной лимит убытка, недельный лимит и аварийный тормоз просадки по эквити для каждой позиции, как бы она ни была открыта. Account Guardian - это защитная утилита. Она не торгует самостоятельно и  не обещает прибыли. Утилита следит за всем вашим счётом и вмешивается,  когда нарушаются ваши правила риска - независимо от того, открыты ли  позиции вручную, через мобильное прил
Challenge Guardian
Brahim Ben Abla
Утилиты
Challenge Guardian – Пройдите challenge проп-фирмы. Сохраните финансируемый счёт. Автоматический контроль правил дневного убытка и просадки – для FTMO, FundedNext, Funding Pips, The5ers и любой проп-фирмы. Главная причина провала challenge — не плохая стратегия, а один плохой день. Один чрезмерный убыток, одна сделка из мести, один новостной всплеск — и недели дисциплинированной работы потеряны. Challenge Guardian — автоматический контролёр правил для MetaTrader 5. Он следит за счётом в реальном
Guardian Coordinator
Brahim Ben Abla
Утилиты
Guardian Coordinator – мульти-EA риск-менеджер и контроль просадки для проп-фирм и фондированных счетов. Guardian Coordinator – это инструмент координации риска: он не торгует сам и не обещает прибыли. Он стоит над всеми советниками вашего счёта и не даёт им незаметно накапливать риск друг против друга. Если у вас работает больше одного советника, именно этого элемента обычно не хватает: два робота могут тихо наращивать коррелированную экспозицию, открывать противоположные позиции по одному симв
Guardian Trade Manager
Brahim Ben Abla
Утилиты
Guardian Trade Manager – калькулятор лота и торговая панель с контролем риска для MT5. Торговля в один клик с автоматическим расчётом лота из эквити, дистанции стопа и стоимости тика – со встроенной защитой дневного убытка. Для проп-фирм и фондированных счетов. СТАРТОВАЯ ЦЕНА: Guardian Trade Manager начинается с 99 $. Аренда: 35 $/месяц, если вы хотите сначала протестировать его в течение полного цикла счёта. Большинство торговых панелей делают одно: исполняют. Guardian Trade Manager делает два:
Guardian Signal
Brahim Ben Abla
Индикаторы
Guardian Signal — единственный сигнальный индикатор, который показывает вам свои реальные цифры. Большинство сигнальных индикаторов обещают процент прибыльных сделок. Guardian Signal показывает факты: каждый сигнал, напечатанный на вашем графике, и что произошло после него на самом деле. Без перерисовки, без удалённых стрелок, без фантастической статистики — честный инструмент для дисциплинированных трейдеров. Что вы получаете с каждым сигналом: Стрелка BUY/SELL печатается только на закрытии бар
Guardian DAX Cockpit
Brahim Ben Abla
Эксперты
Guardian DAX Cockpit — сигнальная и риск-панель для GER40. Она не торгует за вас. Она показывает, каков план. Большинство продуктов по DAX продают вам автоматическую машину прибыли. Guardian DAX Cockpit сознательно делает обратное: он никогда не отправляет ордер. Он читает график GER40 / DAX на M5, оценивает каждый сетап от 0 до 100 и выводит на экран готовый торговый план — вход, стоп-лосс, две цели, соотношение прибыли к риску и размер лота, соответствующий вашему проценту риска. Решаете вы. К
Guardian News Guard
Brahim Ben Abla
Утилиты
Guardian News Guard – Пережить новости. Сохранить счёт. Одна публикация способна перечеркнуть недели дисциплинированной работы. Всплеск, проскальзывание, стоп, исполненный не там, где вы рассчитывали. Guardian News Guard следит за экономическим календарём вместо вас и закрывает дверь до того, как она ударит вас. ЧТО ОН ДЕЛАЕТ - Читает экономический календарь MetaTrader 5 напрямую — без внешних серверов, без веб-запросов, без подписок - Строит окно защиты вокруг каждого значимого события: X минут
Consistency Guardian
Brahim Ben Abla
Утилиты
Consistency Guardian – Один удачный день не должен стоить вам выплаты. Ряд проп-фирм применяет правило консистентности: если ваш лучший день (или лучшая сделка) составляет слишком большую долю общей прибыли, выплата задерживается или отклоняется — хотя ни один лимит убытка не нарушен. Большинство трейдеров узнают об этом правиле в худший момент: когда прибыль уже получена. Consistency Guardian следит за правилом в реальном времени и говорит вам до следующей сделки, сколько прибыли сегодня ещё ра
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