Prop Risk Meter – бесплатная панель просадки для трейдеров проп-фирм

Prop Risk Meter — бесплатная панель просадки и риск-панель «только чтение» для трейдеров проп-фирм и финансируемых счетов. Отслеживает в реальном времени дневной убыток, дневную просадку и просадку по эквити — для FTMO, FundedNext, Funding Pips, The5ers, E8 и любого финансируемого счёта. Показывает в реальном времени прямо на графике:

- Сегодняшний убыток к вашему настраиваемому дневному лимиту (сумма, % использования, индикатор-светофор)

- Текущая просадка от пика эквити к вашему лимиту максимальной просадки

- Оставшийся дневной запас в валюте счёта

- Суммарные открытые лоты и число позиций

- Чёткий вердикт: OK · NEAR LIMIT (по умолчанию 80%) · OVER LIMIT

ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ ПО КОНСТРУКЦИИ. Инструмент построен как индикатор. Индикаторы в MQL5 не могут отправлять, изменять или закрывать ордера — это техническое свойство, а не обещание. Prop Risk Meter показывает ваши цифры; он никогда не трогает ваши сделки, не запрашивает пароли, не использует DLL и не делает веб-запросов.

ПОЧЕМУ БЕСПЛАТНАЯ ПАНЕЛЬ? Самый частый способ гибели финансируемого счёта прост: трейдер не ВИДИТ расстояние до линии дневного убытка во время торговли. Плавающие убытки засчитываются в лимит, а расстояние до него редко на виду. Эта панель делает его видимым. Вот и всё.

ЧЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. Мониторинг начинается с момента установки (дневная база — снимок начала дня; пик эквити сохраняется по счёту). Панель ничего не принуждает: при превышении лимита она показывает красный — и больше ничего не происходит. Она не сделает стратегию прибыльной и не обещает прохождения challenge.

НУЖНА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА? Для автозакрытия на лимитах, пресетов правил проп-фирм (FTMO 2-Step/1-Step, FundedNext, E8, The5ers), блокировки торговли и координации нескольких советников — смотрите семейство Guardian этого автора:

• Account Guardian — лимиты всего счёта, включая недельный убыток

• Challenge Guardian — жёсткая остановка до нарушения правила

• Guardian Coordinator — не даёт советникам незаметно суммировать риск

• Guardian Copier — локальный копировщик со слоем защиты на каждом принимающем счёте

• Guardian Trade Manager — исполнение в один клик со встроенной защитой дневного убытка

• Guardian Signal — сигнальный индикатор без перерисовки

• Guardian DAX Cockpit — сигнальная и риск-панель для GER40/DAX

• Guardian News Guard — защита новостного окна, закрывает сделки, открытые внутри

• Consistency Guardian — держит ваш лучший день под лимитом консистентности

Статья (EN): Why Funded Accounts Rarely Die From One Bad Trade