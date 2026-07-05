Challenge Guardian

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  • Brahim Ben Abla
    Brahim Ben Abla

    Brahim Ben Abla

    Developer of risk-management and account-protection tools for
    MetaTrader 5. My focus: helping traders enforce their own discipline -
    daily loss limits, drawdown brakes and weekend protection - with honest,
    no-hype software that never promises profits.
  • Версия: 1.2
  • Обновлено: 5 июля 2026
  • Активации: 10

Challenge Guardian – Пройдите challenge проп-фирмы. Сохраните финансируемый счёт.

Автоматический контроль правил дневного убытка и просадки – для FTMO, FundedNext, Funding Pips, The5ers и любой проп-фирмы.

Главная причина провала challenge — не плохая стратегия, а один плохой день. Один чрезмерный убыток, одна сделка из мести, один новостной всплеск — и недели дисциплинированной работы потеряны.

Challenge Guardian — автоматический контролёр правил для MetaTrader 5. Он следит за счётом в реальном времени и физически останавливает вас до нарушения правил проп-фирмы.

ЧТО ОН ДЕЛАЕТ

- Отслеживает дневной убыток и максимальную просадку тик за тиком
- Блокирует всю торговлю в момент достижения лимита: сигнал, закрытие всех позиций, блокировка до сброса
- Раннее предупреждение на настраиваемом проценте лимита (по умолчанию 80%)
- Панель-кокпит прямо на графике: цель по прибыли, дневной убыток, макс. просадка, торговые дни, запасы и живой статус

ВСТРОЕННЫЕ ПРЕСЕТЫ ФИРМ

FTMO 2-Step · FundedNext · E8 Markets · The5ers · Пользовательский режим со своими правилами для любой фирмы

ТРИ МЕТОДА РАСЧЁТА ПРОСАДКИ

Проп-фирмы считают просадку по-разному. Challenge Guardian поддерживает все распространённые методы: процент от начального баланса (статично) · процент от базы начала дня · фиксированная сумма в валюте счёта. Базой может быть баланс или эквити — ровно так, как измеряет ваша фирма.

NEWS GUARD

Новости высокой важности могут уничтожить challenge за секунды. Опциональное защитное окно блокирует новые сделки до и после важных событий и может закрывать позиции, открытые внутри окна.

ДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТЫ

Вы решаете, что происходит при достижении лимита: только сигнал — или сигнал + закрытие всех позиций + блокировка торговли до следующего сброса. Во время блокировки новые позиции закрываются мгновенно, отложенные ордера удаляются.

ОПОВЕЩЕНИЯ

Всплывающие, звуковые и опциональные push-уведомления на телефон (MetaQuotes ID).

ДЛЯ КОГО

- Трейдеры в challenge FTMO, FundedNext, E8, The5ers и других фирм
- Финансируемые трейдеры, защищающие счёт с выплатами
- Ручные трейдеры, которым нужна жёсткая автоматическая дисциплина
- Все, кто запускает советники на challenge-счёте и нуждается в независимом слое защиты

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Challenge Guardian — утилита, а не торговая стратегия. Он не открывает сделки. Всегда проверяйте точные правила вашей фирмы — юридически значимы только её официальные условия. Ни один инструмент не может гарантировать прохождение challenge.

———

СЕМЕЙСТВО GUARDIAN — честные защитные инструменты. Без торговли, без обещаний прибыли:

Prop Risk Meter (БЕСПЛАТНО) — расстояние до лимитов в реальном времени
Account Guardian — лимиты всего счёта, включая недельный убыток
Guardian Coordinator — не даёт советникам незаметно суммировать риск
Guardian Copier — локальный копировщик со слоем защиты на каждом принимающем счёте
Guardian Trade Manager — панель исполнения в один клик со встроенной защитой дневного убытка
Guardian Signal — сигнальный индикатор без перерисовки
Guardian DAX Cockpit — сигнальная и риск-панель для GER40/DAX
Guardian News Guard — защита новостного окна, закрывает сделки, открытые внутри
Consistency Guardian — держит ваш лучший день под лимитом консистентности

Статья (EN): Why Funded Accounts Rarely Die From One Bad Trade

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5 (1)
Утилиты
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% ! Всего  $470 вместо $790!  Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22.08 Суть: используя юзер-интерфейс вы настраиваете параметры, которым должен соответствовать график до входа в позицию(позиции), настраиваете какие входные модели использовать, настраиваете правила по которым надо завершать торговлю и планирование. А всю рутину по наблюдению за графиком и исполнению Lazy Trader берет на себя. полное описание  :: 3 ключевых видео [1] -> [2] -> [3]  :: [ ДЕМО-ВЕРСИЯ ] Чт
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Утилиты
Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными в разных местах, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на множество счетов-получателей, а один получатель может копировать торговлю множества провайдеров. Поставщик также может установить время истечения подписки
Chart Copilot
George Angelo Boutselis
Утилиты
Chart Copilot — это торговый ассистент, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам быстрее размещать сделки, управлять открытыми позициями и устанавливать оповещения любого типа непосредственно с графика. Все эти функции доступны как через графическую панель, так и через чат-бота. Дополнительные материалы и инструкции: Пробная версия  - Инструкции по настройке Чат-бот Chart Copilot поставляется с выделенным сервером, работающим с большой языковой моделью — это означает, что нет необходимости
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT5. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Pro — Расширенный копировщик сигналов Telegram с Auto-Fix, Multi-TP, управлением риском и полным управлением сделками Telegram to MT5 Pro — профессиональный копировщик сигналов Telegram Telegram to MT5 Pro автоматически копирует торговые сигналы из Telegram прямо в ваш аккаунт MetaTrader 5 в реальном времени с полным контролем риска, исполнения и управления сделками. Система состоит из двух компонентов: • Expert Advisor (EA), работающий внутри MetaTrader 5 • Desktop bridge прило
DR Trade and Risk Manager
Ryuta Tanaka
Утилиты
DR Trade and Risk Manager: Фундаментальная консоль алгоритмического риск-менеджмента для MT5 Для дискреционного трейдера величайший противник — не рынок, а недисциплинированное "я". У вас есть надежная стратегия, но в моменты высокого давления, следуете ли вы своим правилам с идеальной последовательностью? Режете ли вы убытки без колебаний? Даете ли вы прибыли расти, не обрывая ее преждевременно из-за страха? Для большинства ответ — нет. Именно в этом разрыве между стратегией и исполнением теряе
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Astro Trade MT5
Indra Maulana
5 (2)
Утилиты
AstroTrade Trading Assistant AstroTrade is a comprehensive multi-functional trading utility developed for the MetaTrader 5 platform. It integrates essential tools for trade execution, risk management, and technical monitoring into a single unified interface. The application is designed to assist traders in managing their daily operations through a visual and structured environment. Visual Trade Execution and Risk Management The application includes a specialized trading panel that assists in c
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
Утилиты
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
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Prop Risk Meter
Brahim Ben Abla
Индикаторы
Prop Risk Meter – бесплатная панель просадки для трейдеров проп-фирм Prop Risk Meter — бесплатная панель просадки и риск-панель «только чтение» для трейдеров проп-фирм и финансируемых счетов. Отслеживает в реальном времени дневной убыток, дневную просадку и просадку по эквити — для FTMO, FundedNext, Funding Pips, The5ers, E8 и любого финансируемого счёта. Показывает в реальном времени прямо на графике: - Сегодняшний убыток к вашему настраиваемому дневному лимиту (сумма, % использования, индикато
FREE
Account Guardian
Brahim Ben Abla
Утилиты
Account Guardian – автоматическая защита эквити и контроль просадки для проп-фирм и фондированных счетов Он обеспечивает дневной лимит убытка, недельный лимит и аварийный тормоз просадки по эквити для каждой позиции, как бы она ни была открыта. Account Guardian - это защитная утилита. Она не торгует самостоятельно и  не обещает прибыли. Утилита следит за всем вашим счётом и вмешивается,  когда нарушаются ваши правила риска - независимо от того, открыты ли  позиции вручную, через мобильное прил
Guardian Copier
Brahim Ben Abla
Утилиты
Guardian Copier – защищённый локальный копировщик сделок для MT5, с защитой от просадки для проп-фирм и фондированных счетов. СТАРТОВАЯ ЦЕНА – ПЕРВЫЕ 10 КОПИЙ: Guardian Copier начинается с 99 $. После первых 10 копий: 149 $, финальная цена 199 $. Аренда 35 $/месяц для тех, кто хочет сначала прогнать его через полный цикл счёта. Большинство локальных копировщиков делают одно: копируют. Guardian Copier делает два: копирует ваши сделки между терминалами MetaTrader 5 на одной машине – и накладывает
Guardian Coordinator
Brahim Ben Abla
Утилиты
Guardian Coordinator – мульти-EA риск-менеджер и контроль просадки для проп-фирм и фондированных счетов. Guardian Coordinator – это инструмент координации риска: он не торгует сам и не обещает прибыли. Он стоит над всеми советниками вашего счёта и не даёт им незаметно накапливать риск друг против друга. Если у вас работает больше одного советника, именно этого элемента обычно не хватает: два робота могут тихо наращивать коррелированную экспозицию, открывать противоположные позиции по одному симв
Guardian Trade Manager
Brahim Ben Abla
Утилиты
Guardian Trade Manager – калькулятор лота и торговая панель с контролем риска для MT5. Торговля в один клик с автоматическим расчётом лота из эквити, дистанции стопа и стоимости тика – со встроенной защитой дневного убытка. Для проп-фирм и фондированных счетов. СТАРТОВАЯ ЦЕНА: Guardian Trade Manager начинается с 99 $. Аренда: 35 $/месяц, если вы хотите сначала протестировать его в течение полного цикла счёта. Большинство торговых панелей делают одно: исполняют. Guardian Trade Manager делает два:
Guardian Signal
Brahim Ben Abla
Индикаторы
Guardian Signal — единственный сигнальный индикатор, который показывает вам свои реальные цифры. Большинство сигнальных индикаторов обещают процент прибыльных сделок. Guardian Signal показывает факты: каждый сигнал, напечатанный на вашем графике, и что произошло после него на самом деле. Без перерисовки, без удалённых стрелок, без фантастической статистики — честный инструмент для дисциплинированных трейдеров. Что вы получаете с каждым сигналом: Стрелка BUY/SELL печатается только на закрытии бар
Guardian DAX Cockpit
Brahim Ben Abla
Эксперты
Guardian DAX Cockpit — сигнальная и риск-панель для GER40. Она не торгует за вас. Она показывает, каков план. Большинство продуктов по DAX продают вам автоматическую машину прибыли. Guardian DAX Cockpit сознательно делает обратное: он никогда не отправляет ордер. Он читает график GER40 / DAX на M5, оценивает каждый сетап от 0 до 100 и выводит на экран готовый торговый план — вход, стоп-лосс, две цели, соотношение прибыли к риску и размер лота, соответствующий вашему проценту риска. Решаете вы. К
Guardian News Guard
Brahim Ben Abla
Утилиты
Guardian News Guard – Пережить новости. Сохранить счёт. Одна публикация способна перечеркнуть недели дисциплинированной работы. Всплеск, проскальзывание, стоп, исполненный не там, где вы рассчитывали. Guardian News Guard следит за экономическим календарём вместо вас и закрывает дверь до того, как она ударит вас. ЧТО ОН ДЕЛАЕТ - Читает экономический календарь MetaTrader 5 напрямую — без внешних серверов, без веб-запросов, без подписок - Строит окно защиты вокруг каждого значимого события: X минут
Consistency Guardian
Brahim Ben Abla
Утилиты
Consistency Guardian – Один удачный день не должен стоить вам выплаты. Ряд проп-фирм применяет правило консистентности: если ваш лучший день (или лучшая сделка) составляет слишком большую долю общей прибыли, выплата задерживается или отклоняется — хотя ни один лимит убытка не нарушен. Большинство трейдеров узнают об этом правиле в худший момент: когда прибыль уже получена. Consistency Guardian следит за правилом в реальном времени и говорит вам до следующей сделки, сколько прибыли сегодня ещё ра
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