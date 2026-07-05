Challenge Guardian – Пройдите challenge проп-фирмы. Сохраните финансируемый счёт.

Автоматический контроль правил дневного убытка и просадки – для FTMO, FundedNext, Funding Pips, The5ers и любой проп-фирмы.

Главная причина провала challenge — не плохая стратегия, а один плохой день. Один чрезмерный убыток, одна сделка из мести, один новостной всплеск — и недели дисциплинированной работы потеряны.

Challenge Guardian — автоматический контролёр правил для MetaTrader 5. Он следит за счётом в реальном времени и физически останавливает вас до нарушения правил проп-фирмы.

ЧТО ОН ДЕЛАЕТ

- Отслеживает дневной убыток и максимальную просадку тик за тиком

- Блокирует всю торговлю в момент достижения лимита: сигнал, закрытие всех позиций, блокировка до сброса

- Раннее предупреждение на настраиваемом проценте лимита (по умолчанию 80%)

- Панель-кокпит прямо на графике: цель по прибыли, дневной убыток, макс. просадка, торговые дни, запасы и живой статус

ВСТРОЕННЫЕ ПРЕСЕТЫ ФИРМ

FTMO 2-Step · FundedNext · E8 Markets · The5ers · Пользовательский режим со своими правилами для любой фирмы

ТРИ МЕТОДА РАСЧЁТА ПРОСАДКИ

Проп-фирмы считают просадку по-разному. Challenge Guardian поддерживает все распространённые методы: процент от начального баланса (статично) · процент от базы начала дня · фиксированная сумма в валюте счёта. Базой может быть баланс или эквити — ровно так, как измеряет ваша фирма.

NEWS GUARD

Новости высокой важности могут уничтожить challenge за секунды. Опциональное защитное окно блокирует новые сделки до и после важных событий и может закрывать позиции, открытые внутри окна.

ДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТЫ

Вы решаете, что происходит при достижении лимита: только сигнал — или сигнал + закрытие всех позиций + блокировка торговли до следующего сброса. Во время блокировки новые позиции закрываются мгновенно, отложенные ордера удаляются.

ОПОВЕЩЕНИЯ

Всплывающие, звуковые и опциональные push-уведомления на телефон (MetaQuotes ID).

ДЛЯ КОГО

- Трейдеры в challenge FTMO, FundedNext, E8, The5ers и других фирм

- Финансируемые трейдеры, защищающие счёт с выплатами

- Ручные трейдеры, которым нужна жёсткая автоматическая дисциплина

- Все, кто запускает советники на challenge-счёте и нуждается в независимом слое защиты

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Challenge Guardian — утилита, а не торговая стратегия. Он не открывает сделки. Всегда проверяйте точные правила вашей фирмы — юридически значимы только её официальные условия. Ни один инструмент не может гарантировать прохождение challenge.

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СЕМЕЙСТВО GUARDIAN — честные защитные инструменты. Без торговли, без обещаний прибыли:

• Prop Risk Meter (БЕСПЛАТНО) — расстояние до лимитов в реальном времени

• Account Guardian — лимиты всего счёта, включая недельный убыток

• Guardian Coordinator — не даёт советникам незаметно суммировать риск

• Guardian Copier — локальный копировщик со слоем защиты на каждом принимающем счёте

• Guardian Trade Manager — панель исполнения в один клик со встроенной защитой дневного убытка

• Guardian Signal — сигнальный индикатор без перерисовки

• Guardian DAX Cockpit — сигнальная и риск-панель для GER40/DAX

• Guardian News Guard — защита новостного окна, закрывает сделки, открытые внутри

• Consistency Guardian — держит ваш лучший день под лимитом консистентности

Статья (EN): Why Funded Accounts Rarely Die From One Bad Trade