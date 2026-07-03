Он обеспечивает дневной лимит убытка, недельный лимит и аварийный тормоз просадки по эквити для каждой позиции, как бы она ни была открыта.Account Guardian - это защитная утилита. Она не торгует самостоятельно ине обещает прибыли. Утилита следит за всем вашим счётом и вмешивается,когда нарушаются ваши правила риска - независимо от того, открыты липозиции вручную, через мобильное приложение или другим советником.ЧТО ЗАЩИЩАЕТ:- Дневной лимит убытка - в % от капитала на начало дня или фиксированная сумма- Недельный лимит убытка - тот же принцип, сброс в понедельник- Аварийный тормоз по просадке - % ниже максимального достигнутого капитала- Максимум сделок в день - учитывается каждый вход в позицию на счёте- Закрытие в пятницу (опционально) - закрывает всё перед выходными(серверное время)ДЛЯ КАЖДОГО ЛИМИТА ВЫ ВЫБИРАЕТЕ РЕАКЦИЮ:1. Только оповещение - всплывающее окно, звук и push-уведомление2. Оповещение + закрытие всех позиций3. Оповещение + закрытие + блокировка - отложенные ордера удаляются,появляется большой красный баннер "TRADING BLOCKED", новые позициизакрываются немедленно до конца дня/неделиЧЕСТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: ни одна программа MQL5 технически не можетзапретить другому советнику отправлять ордера. В режиме блокировки AccountGuardian обнаруживает и закрывает любую новую позицию в течение секунд, нодругой советник продолжает работать - остановите его самостоятельно.Это страховочная сетка, а не пульт управления.ПОНЯТНАЯ ПАНЕЛЬ НА ГРАФИКЕ:- Дневной P/L, недельный P/L, просадка, сделки за день с индикаторами- Светофор статуса: зелёный (защищён), жёлтый (использовано 70% лимита),красный (лимит достигнут)- Строка "Buffer" показывает ближайший к срабатыванию лимит- Раннее предупреждение при настраиваемом % каждого лимита- Кнопка Пауза/Продолжить и кнопка "Закрыть всё" с подтверждением- Языки: английский (по умолчанию), арабский, французский, немецкий- Масштабирование для 4K-экранов, четыре позиции панелиНАДЁЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ:- Переживает перезапуски: якоря дня/недели и блокировки сохраняются- Пополнения и выводы средств распознаются и не искажают лимиты- Повторные попытки закрытия (реквоты, закрытый рынок)- CSV-журнал всех событий- Без DLL, без веб-запросов, работает на любом символе и таймфреймеТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ:- Прикрепите к ОДНОМУ графику на счёт (любой символ)- "Алготрейдинг" должен быть включён, иначе только оповещения- Границы дня/недели и пятничное закрытие используют серверное время- Push-уведомления требуют настроенного MetaQuotes ID

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СЕМЕЙСТВО GUARDIAN — честные защитные инструменты, работающие только в режиме контроля. Без торговли, без обещаний прибыли:

• Prop Risk Meter (БЕСПЛАТНО) — расстояние до лимитов дневной просадки в реальном времени

• Challenge Guardian — жёсткая остановка до нарушения правила проп-фирмы

• Guardian Coordinator — не даёт нескольким советникам незаметно суммировать риск

• Guardian Copier — локальный копировщик со слоем защиты на каждом принимающем счёте

• Guardian Trade Manager — панель исполнения в один клик со встроенной защитой дневного убытка

• Guardian Signal — сигнальный индикатор без перерисовки

• Guardian DAX Cockpit — сигнальная и риск-панель для GER40/DAX

• Guardian News Guard — защита новостного окна, закрывает сделки, открытые внутри

• Consistency Guardian — держит ваш лучший день под лимитом консистентности

Статья (EN): Why Funded Accounts Rarely Die From One Bad Trade