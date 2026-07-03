Account Guardian
- Утилиты
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Brahim Ben AblaDeveloper of risk-management and account-protection tools for
MetaTrader 5. My focus: helping traders enforce their own discipline -
daily loss limits, drawdown brakes and weekend protection - with honest,
no-hype software that never promises profits.
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Он обеспечивает дневной лимит убытка, недельный лимит и аварийный тормоз просадки по эквити для каждой позиции, как бы она ни была открыта.
Account Guardian - это защитная утилита. Она не торгует самостоятельно и
не обещает прибыли. Утилита следит за всем вашим счётом и вмешивается,
когда нарушаются ваши правила риска - независимо от того, открыты ли
позиции вручную, через мобильное приложение или другим советником.
ЧТО ЗАЩИЩАЕТ:
- Дневной лимит убытка - в % от капитала на начало дня или фиксированная сумма
- Недельный лимит убытка - тот же принцип, сброс в понедельник
- Аварийный тормоз по просадке - % ниже максимального достигнутого капитала
- Максимум сделок в день - учитывается каждый вход в позицию на счёте
- Закрытие в пятницу (опционально) - закрывает всё перед выходными
(серверное время)
ДЛЯ КАЖДОГО ЛИМИТА ВЫ ВЫБИРАЕТЕ РЕАКЦИЮ:
1. Только оповещение - всплывающее окно, звук и push-уведомление
2. Оповещение + закрытие всех позиций
3. Оповещение + закрытие + блокировка - отложенные ордера удаляются,
появляется большой красный баннер "TRADING BLOCKED", новые позиции
закрываются немедленно до конца дня/недели
ЧЕСТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: ни одна программа MQL5 технически не может
запретить другому советнику отправлять ордера. В режиме блокировки Account
Guardian обнаруживает и закрывает любую новую позицию в течение секунд, но
другой советник продолжает работать - остановите его самостоятельно.
Это страховочная сетка, а не пульт управления.
ПОНЯТНАЯ ПАНЕЛЬ НА ГРАФИКЕ:
- Дневной P/L, недельный P/L, просадка, сделки за день с индикаторами
- Светофор статуса: зелёный (защищён), жёлтый (использовано 70% лимита),
красный (лимит достигнут)
- Строка "Buffer" показывает ближайший к срабатыванию лимит
- Раннее предупреждение при настраиваемом % каждого лимита
- Кнопка Пауза/Продолжить и кнопка "Закрыть всё" с подтверждением
- Языки: английский (по умолчанию), арабский, французский, немецкий
- Масштабирование для 4K-экранов, четыре позиции панели
НАДЁЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ:
- Переживает перезапуски: якоря дня/недели и блокировки сохраняются
- Пополнения и выводы средств распознаются и не искажают лимиты
- Повторные попытки закрытия (реквоты, закрытый рынок)
- CSV-журнал всех событий
- Без DLL, без веб-запросов, работает на любом символе и таймфрейме
ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ:
- Прикрепите к ОДНОМУ графику на счёт (любой символ)
- "Алготрейдинг" должен быть включён, иначе только оповещения
- Границы дня/недели и пятничное закрытие используют серверное время
- Push-уведомления требуют настроенного MetaQuotes ID
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СЕМЕЙСТВО GUARDIAN — честные защитные инструменты, работающие только в режиме контроля. Без торговли, без обещаний прибыли:
• Prop Risk Meter (БЕСПЛАТНО) — расстояние до лимитов дневной просадки в реальном времени
• Challenge Guardian — жёсткая остановка до нарушения правила проп-фирмы
• Guardian Coordinator — не даёт нескольким советникам незаметно суммировать риск
• Guardian Copier — локальный копировщик со слоем защиты на каждом принимающем счёте
• Guardian Trade Manager — панель исполнения в один клик со встроенной защитой дневного убытка
• Guardian Signal — сигнальный индикатор без перерисовки
• Guardian DAX Cockpit — сигнальная и риск-панель для GER40/DAX
• Guardian News Guard — защита новостного окна, закрывает сделки, открытые внутри
• Consistency Guardian — держит ваш лучший день под лимитом консистентности
Статья (EN): Why Funded Accounts Rarely Die From One Bad Trade