Guardian DAX Cockpit

  • 专家
  • Brahim Ben Abla
    Brahim Ben Abla

    Brahim Ben Abla

    Developer of risk-management and account-protection tools for
    MetaTrader 5. My focus: helping traders enforce their own discipline -
    daily loss limits, drawdown brakes and weekend protection - with honest,
    no-hype software that never promises profits.
  • 版本: 6.0
  • 激活: 5

Guardian DAX Cockpit —— 德国40指数（GER40）的信号与风险驾驶舱。它不替你下单，它告诉你交易计划是什么。

大多数DAX产品向你兜售自动赚钱机器。Guardian DAX Cockpit 刻意反其道而行：它从不发送任何订单。它读取 GER40 / DAX 的 M5 图表，为每一个入场形态打出 0 到 100 的分数，并在屏幕上给出一份完整的交易计划——入场价、止损、两个目标、盈亏比，以及与你的风险百分比相匹配的手数。你来决定，你来点击，账户始终由你掌控。

购买前请务必阅读：

  • Guardian DAX Cockpit 不执行任何订单。没有自动交易参数，也没有隐藏的执行开关——产品中根本不存在下单代码。每一笔持仓都由你手动开仓、移动和平仓。
  • 它是面向主观交易者的决策辅助与纪律工具。它不是盈利承诺，任何信号都不是保证。
  • 没有马丁格尔，没有网格，没有亏损加仓，没有亏损后放大手数——因为根本没有下单通道。
  • 在策略测试器中，产品只执行一笔最小的验证交易，以便 Market 的自动审核有一笔交易操作可供验证。测试器运行展示的是面板和信号流程；它不是交易策略，其结果也不构成任何业绩声明。
  • 图表面板语言：英语或德语（可通过输入参数选择）。

你在图表上看到的内容：

  • 0-100 的信号质量评分，多空双向同时给出，来自多周期趋势模型（H1 与 M15 定方向，M5 定时机）、交易时段 VWAP、ADX/DI 强度、K线实体质量以及突破与回调触发条件。两个阈值：形态准备中，以及已确认的 A 级形态。
  • 当前信号的完整交易计划：入场价、以 ATR 为上下限的结构性止损、TP1 与 TP2，以及由此得出的盈亏比——既在图表上画成线，也在面板和提醒文本中写明。
  • 手数建议，由你的风险百分比、真实止损距离和品种的最小跳动价值计算得出。这是一个供你核对并手动填写的数字，绝不是订单。
  • 一眼看清保护状态：德国交易时段（上午与美盘开盘）、点差守卫、来自内置财经日历的高影响新闻状态、ATR/ADX 市场状态过滤器，以及该品种当日交易笔数与已实现亏损的计数器。
  • 手动持仓陪伴：如果你在该品种上持有仓位，驾驶舱会提示何时到达保本区、追踪止损位会在哪里、距离时间止损还剩多少根K线，以及何时出现反向信号。仅为提示——驾驶舱绝不触碰你的持仓。这些提醒可以开启或关闭。
  • 已确认信号的弹窗与推送提醒，包含完整的交易计划文本。

为自营交易公司与出资账户交易者而做：挑战账户很少输在策略上，而是输在纪律上。驾驶舱在你点击之前把你自己的规则摆在面前：今天已经交易了几笔、当日亏损预算用掉了多少、时段、点差和新闻日历是否允许这笔交易，以及这个形态真实的盈亏比是多少。它不强制任何事——那是 Guardian 守卫类产品的职责——但它让你再也无法用「不知道」来找借口。

快速设置：

  • 将 EA 挂载到 GER40 / DAX 的 M5 图表上。可接受的品种名称可自行配置（默认 GER40、DE40、DAX40、GERMANY40）。
  • 第 1 组——驾驶舱模式：管理提示开关、提示提醒、每日交易笔数、每日亏损百分比。
  • 第 2 组——信号引擎：EMA、ATR 与 ADX 周期、更高周期、两个质量阈值、突破与成交量设置、信号冷却。
  • 第 3 组——市场状态：ATR 比率区间与 DI 确认。
  • 第 4 组——风险与计划：风险百分比、最大点差、以 ATR 表示的止损上下限、目标盈亏比、保本与追踪止损位、时间止损。
  • 第 5 组——德国交易时间窗：服务器到德国时间的自动时差、上午时段、美盘时段、VWAP 起点。
  • 第 6 组——新闻保护：事件前后分钟数、EUR 与 USD 高影响事件。
  • 第 7 组——品种与界面：品种别名、面板位置、计划线、提醒。
  • 默认参数针对 GER40 的 M5 周期设定。购买前请先用策略测试器中的免费演示版查看面板与信号流程。

Guardian 系列 —— 为自营交易者打造的诚实工具：

  • Prop Risk Meter（免费）—— 实时风险仪表盘：mql5.com/en/market/product/184895
  • Account Guardian —— 净值保护：mql5.com/en/market/product/184153
  • Challenge Guardian —— 挑战规则执行：mql5.com/en/market/product/184478
  • Guardian Copier —— 多账户跟单：mql5.com/en/market/product/184704
  • Guardian Coordinator —— 组合风险控制：mql5.com/en/market/product/184851
  • Guardian Trade Manager —— 执行面板：mql5.com/en/market/product/185893
  • Guardian Signal —— 不重绘信号指标：mql5.com/en/market/product/187005
  • Guardian News Guard — 新闻窗口保护，平掉窗口内开的仓位: mql5.com/zh/market/product/189162
  • Consistency Guardian — 让您的最佳日保持在公司一致性上限之内: mql5.com/zh/market/product/189514

没有 DLL，没有外部网络访问，账户数据不会离开你的终端。唯一的外部数据源是 MetaTrader 5 内置的财经日历。

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LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
Prop Risk Meter
Brahim Ben Abla
指标
Prop Risk Meter – 为 Prop Firm 交易者打造的免费回撤仪表盘。Prop Risk Meter 是面向自营交易公司(Prop Firm)和资金账户交易者的免费只读回撤仪表盘与风险面板,实时监控每日亏损、每日回撤和净值回撤 — 适用于 FTMO、FundedNext、Funding Pips、The5ers、E8 及任何资金账户。 在您的图表上实时显示: - 今日亏损对照您可配置的每日亏损限额(金额、已用百分比、信号灯进度条) - 从净值峰值起的当前回撤,对照您的最大回撤限额 - 以账户货币显示的剩余每日缓冲 - 总持仓手数与持仓数量 - 清晰的状态判定:OK · NEAR LIMIT(默认 80%)· OVER LIMIT 设计上即为只读。本工具以指标形式构建。MQL5 中的指标无法发送、修改或关闭订单——这是技术属性,不是承诺。Prop Risk Meter 只显示您的数字;它绝不触碰您的交易,绝不索取密码,不使用 DLL,不发起任何网络请求。 为什么免费?交易者失去资金账户最常见的原因不是策略差,而是没看到每日亏损限额逼近就已越线。这个面板让这段距离时刻可见
FREE
Account Guardian
Brahim Ben Abla
实用工具
Account Guardian – 自动净值保护与回撤守护,适用于 Prop Firm 与资金账户。Account Guardian 是 MetaTrader 5 的自动风险规则执行器:它实时监控您的账户,在限额被突破之前——而不是之后——停止交易。 它的功能 - 逐笔跳动监控每日亏损、每周亏损和最大回撤,覆盖全账户(已实现 + 浮动) - 触及限额时:按您选择的规则执行——警报、平掉全部持仓、封锁交易直至重置 - 在限额的可配置百分比处提前预警(默认 80%),让您在为时已晚之前放慢节奏 - 图表面板:限额、剩余缓冲与实时状态一目了然 - 日与周起始锚点持久化、防重启(服务器午夜) 适合谁 - 需要同时遵守每日和每周规则的资金账户与自营交易公司交易者 - 任何想给糟糕交易日装上自动急刹车的交易者 重要提示 - Account Guardian 是风险限制工具。它不开仓,不包含任何策略,也不保证交易结果。 - 请先在模拟账户测试,并按您所在公司的规则调整限额。 GUARDIAN 系列 – 为认真对待风险的交易者打造的诚实工具。没有盈利承诺。全部产品请见我的卖家主页。 • Prop R
Challenge Guardian
Brahim Ben Abla
实用工具
Challenge Guardian – 通过您的自营交易公司考核,守住您的资金账户 每日亏损与回撤规则的自动执行器 – 适用于 FTMO、FundedNext、Funding Pips、The5ers 及任何自营交易公司。 交易者在 Prop Firm 考核中失败的头号原因不是策略差,而是一个糟糕的交易日。一笔过大的亏损、一次报复性交易、一根新闻插针,数周的自律成果就此清零。 Challenge Guardian 是 MetaTrader 5 的自动规则执行器。它实时监控您的账户,在您违反公司规则之前从物理上阻止您。 它的功能 - 逐笔跳动监控每日亏损与最大回撤 - 触及限额的瞬间封锁全部交易:警报、平掉全部持仓、封锁直至重置 - 在限额的可配置百分比处提前预警(默认 80%),让您在为时已晚之前放慢节奏 - 图表上的考核驾驶舱面板:盈利目标、每日亏损、最大回撤、交易天数、剩余缓冲与实时状态一目了然 内置公司预设:FTMO 2-Step、FundedNext、E8 Markets、The5ers —— 以及可为任何公司自定义规则的 Custom 模式。 重要提示 - Challeng
Guardian Copier
Brahim Ben Abla
实用工具
Guardian Copier – 带保护层的 MT5 本地跟单复制器,内置回撤保护,适用于 Prop Firm 与资金账户。 首发价格 – 前 10 份:Guardian Copier 起价 99 美元。前 10 份售出后:149 美元,最终价 199 美元。租用选项每月 35 美元,适合先跑完一个账户周期再决定的交易者。 大多数本地复制器只做一件事:复制。Guardian Copier 做两件事:在同一台机器的 MetaTrader 5 终端之间复制您的交易——并为每个接收账户加上独立的保护层。每日亏损限额和回撤限额按接收账户分别执行:某个账户触及限额,该账户的复制立即停止——警报、平掉全部、封锁直至重置——而您的其他账户不受影响继续运行。 它的功能 - 通过安全文件通道进行 MT5 到 MT5 的本地复制:无互联网路由、无外部服务、无 DLL - 近乎实时地复制开仓、SL/TP 修改、平仓与部分平仓 - 自动识别品种后缀——无需手动输入(手动映射作为备用) - 每个接收账户独立的手数模式:固定、倍数或按余额比例 - 每个接收账户独立保护:每日与回撤限额,含警报、全部平仓与封锁直至
Guardian Coordinator
Brahim Ben Abla
实用工具
Guardian Coordinator – 多 EA 风险管理器与回撤守护,适用于 Prop Firm 与资金账户。Guardian Coordinator 是风险协调工具:它自己不交易,也不承诺盈利。它位于您账户上所有 EA 之上,阻止它们在彼此不知情的情况下叠加隐藏风险。 如果您同时运行多个 EA,这正是大多数交易者缺失的一环:两个机器人可能悄悄累积相关性敞口、在同一品种上开出对立仓位,或者共同把账户推过自营交易公司的限额——而任何单个 EA 都不知道其他 EA 在做什么。Guardian Coordinator 知道。 它的功能 - EA 注册表:按 magic number 注册最多 15 个 EA 并加标签(如 "111:Scalper, 222:Swing")。手动交易与未注册 EA 按您的规则处理:忽略、报告或平仓。 - 全账户敞口预算:对所有已注册 EA 设置统一上限,按总手数和/或风险百分比(基于止损)。预算用尽后,新仓位按您的规则处理。 - 冲突检测:同一品种上的对立仓位会被识别,并报告或解决。 - 全账户每日亏损上限,统计所有 EA 的总和——这正是自营交易公司
Guardian Trade Manager
Brahim Ben Abla
实用工具
Guardian Trade Manager – 手数计算器与风险控制交易面板(MT5)。一键交易执行,根据净值、止损距离和跳动点价值自动计算手数——内置每日亏损保护。适用于 Prop Firm 与资金账户。 首发价格:Guardian Trade Manager 起价 99 美元。租用选项:每月 35 美元,适合想先完整测试一个账户周期的交易者。 大多数交易面板只做一件事:执行。Guardian Trade Manager 做两件事:它以自动仓位计算执行您的交易——并且拒绝任何会突破您每日亏损预算的订单。检查在每笔订单之前对整个账户进行:今日已实现亏损加上新订单止损的潜在亏损,对照您的限额。如果超出预算,订单不会被下达——面板会用清晰的语言告诉您原因:"Blocked: daily loss budget"。 工作原理 - BUY / SELL 按您的风险百分比(默认 0.5%)和止损距离自动计算手数——无需在压力下心算 - 止损和止盈既是图表上可拖动的线,也是面板中的输入框,始终同步;止盈可选按盈亏比设置(默认 1.5) - 全账户每日亏损保护:今日亏损 + 新订单的预计止损亏损,
Guardian Signal
Brahim Ben Abla
指标
Guardian Signal — 唯一向您展示真实数据的信号指标。 大多数信号指标承诺胜率。Guardian Signal 向您展示事实：它在您图表上打印的每一个信号，以及之后实际发生的情况。不重绘、不删除箭头、没有虚构统计 — 为自律交易者打造的诚实工具。 每个信号包含的内容： BUY/SELL 箭头仅在K线收盘时打印 — 此后绝不更改或删除（严格不重绘） 图表上绘制完整交易计划：入场线、基于 ATR 的止损，以及三个止盈水平（TP1/TP2/TP3，盈亏比 1.0 / 1.5 / 2.5，完全可调） Guardian 风险框：根据您选择的风险百分比（默认 0.5%）计算手数，并配有绿/红每日预算信号灯，即时显示这笔交易是否仍在您的每日亏损预算之内 — 按整个账户计算，与自营交易公司规则一致 诚实统计面板： Guardian Signal 统计您图表上自己已完成的信号 — 多少先到达 TP1，多少先触及 SL — 并实时显示数据，明确标注："Past signals on this chart — not a prediction."（本图表历史信号 — 并非预测）。在您投入一分钱
Guardian News Guard
Brahim Ben Abla
实用工具
Guardian News Guard – 挺过新闻，保住账户。 一次经济数据发布就可能抹掉数周的自律成果。一次插针、一次滑点、一个没有在您预期价位成交的止损。Guardian News Guard 替您盯住财经日历，在门砸到您之前把门关上。 它做什么 - 直接读取 MetaTrader 5 财经日历 — 无外部服务器，无网络请求，无订阅 - 围绕每个相关事件建立保护窗口：事件前 X 分钟，事件后 X 分钟 - 可配置提前量的预警，让您按自己的条件平仓 - 窗口内：发出警报，平掉在窗口内开的仓位，可选删除挂单 - 图表上的驾驶舱面板：实时状态、当前或下一个事件、倒计时，以及后续事件队列 四种保护窗口 Standard 2 / 2 分钟（高影响）· Conservative 5 / 5 分钟（高 + 中）· Wide 15 / 15 分钟（高影响）· Custom — 自定义分钟数和重要性过滤。 货币选择 自动模式读取图表品种的货币，并始终加入美元，因为美元牵动一切。或者设置您自己的列表。或者监控全部八种主要货币。 三级干预 由您决定力度。仅警报 — 工具不碰任何东西，只提示您。Stan
Consistency Guardian
Brahim Ben Abla
实用工具
Consistency Guardian – 一个好日子不该让您失去出金。 多家自营商执行一致性规则：如果您最好的一天（或最好的一笔交易）占总利润的比例过大，出金会被延迟或拒绝 — 即使您没有违反任何亏损限制。大多数交易者在最糟糕的时刻才发现这条规则：利润已经落袋之后。 Consistency Guardian 实时监控这条规则，在您下一笔交易之前告诉您：今天还允许赚多少。 它做什么 - 实时跟踪您的最佳日（或最佳单笔交易）与公司一致性上限的关系 - 显示今天在触线之前还允许的剩余利润 — 计算正确，包含今日盈利对总额的影响 - 图表上的实时一致性得分和出金就绪提示 - 规则被打破后：显示恢复合规所需的确切额外利润 - 可选自动保护：在上限被打破之前平掉盈利仓位 — 锁定利润，而非限制亏损 - 面板支持英语、阿拉伯语（RTL）、法语和德语 三种规则算法 各公司算法不同，因此三种全部支持：最佳日占总利润的百分比 · 最佳日占利润目标的百分比（固定金额上限）· 最佳交易占总利润的百分比。内置预设，也可完全自定义。 关于预设 — 请阅读 内置预设反映截至2026年7月已公布的公司规则，仅供参
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