Guardian DAX Cockpit —— 德国40指数（GER40）的信号与风险驾驶舱。它不替你下单，它告诉你交易计划是什么。

大多数DAX产品向你兜售自动赚钱机器。Guardian DAX Cockpit 刻意反其道而行：它从不发送任何订单。它读取 GER40 / DAX 的 M5 图表，为每一个入场形态打出 0 到 100 的分数，并在屏幕上给出一份完整的交易计划——入场价、止损、两个目标、盈亏比，以及与你的风险百分比相匹配的手数。你来决定，你来点击，账户始终由你掌控。

购买前请务必阅读：

Guardian DAX Cockpit 不执行任何订单。没有自动交易参数，也没有隐藏的执行开关——产品中根本不存在下单代码。每一笔持仓都由你手动开仓、移动和平仓。

它是面向主观交易者的决策辅助与纪律工具。它不是盈利承诺，任何信号都不是保证。

没有马丁格尔，没有网格，没有亏损加仓，没有亏损后放大手数——因为根本没有下单通道。

在策略测试器中，产品只执行一笔最小的验证交易，以便 Market 的自动审核有一笔交易操作可供验证。测试器运行展示的是面板和信号流程；它不是交易策略，其结果也不构成任何业绩声明。

图表面板语言：英语或德语（可通过输入参数选择）。

你在图表上看到的内容：

0-100 的信号质量评分 ，多空双向同时给出，来自多周期趋势模型（H1 与 M15 定方向，M5 定时机）、交易时段 VWAP、ADX/DI 强度、K线实体质量以及突破与回调触发条件。两个阈值：形态准备中，以及已确认的 A 级形态。

，多空双向同时给出，来自多周期趋势模型（H1 与 M15 定方向，M5 定时机）、交易时段 VWAP、ADX/DI 强度、K线实体质量以及突破与回调触发条件。两个阈值：形态准备中，以及已确认的 A 级形态。 当前信号的完整交易计划 ：入场价、以 ATR 为上下限的结构性止损、TP1 与 TP2，以及由此得出的盈亏比——既在图表上画成线，也在面板和提醒文本中写明。

：入场价、以 ATR 为上下限的结构性止损、TP1 与 TP2，以及由此得出的盈亏比——既在图表上画成线，也在面板和提醒文本中写明。 手数建议 ，由你的风险百分比、真实止损距离和品种的最小跳动价值计算得出。这是一个供你核对并手动填写的数字，绝不是订单。

，由你的风险百分比、真实止损距离和品种的最小跳动价值计算得出。这是一个供你核对并手动填写的数字，绝不是订单。 一眼看清保护状态： 德国交易时段（上午与美盘开盘）、点差守卫、来自内置财经日历的高影响新闻状态、ATR/ADX 市场状态过滤器，以及该品种当日交易笔数与已实现亏损的计数器。

德国交易时段（上午与美盘开盘）、点差守卫、来自内置财经日历的高影响新闻状态、ATR/ADX 市场状态过滤器，以及该品种当日交易笔数与已实现亏损的计数器。 手动持仓陪伴： 如果你在该品种上持有仓位，驾驶舱会提示何时到达保本区、追踪止损位会在哪里、距离时间止损还剩多少根K线，以及何时出现反向信号。仅为提示——驾驶舱绝不触碰你的持仓。这些提醒可以开启或关闭。

如果你在该品种上持有仓位，驾驶舱会提示何时到达保本区、追踪止损位会在哪里、距离时间止损还剩多少根K线，以及何时出现反向信号。仅为提示——驾驶舱绝不触碰你的持仓。这些提醒可以开启或关闭。 已确认信号的弹窗与推送提醒，包含完整的交易计划文本。

为自营交易公司与出资账户交易者而做：挑战账户很少输在策略上，而是输在纪律上。驾驶舱在你点击之前把你自己的规则摆在面前：今天已经交易了几笔、当日亏损预算用掉了多少、时段、点差和新闻日历是否允许这笔交易，以及这个形态真实的盈亏比是多少。它不强制任何事——那是 Guardian 守卫类产品的职责——但它让你再也无法用「不知道」来找借口。

快速设置：

将 EA 挂载到 GER40 / DAX 的 M5 图表上。可接受的品种名称可自行配置（默认 GER40、DE40、DAX40、GERMANY40）。

第 1 组——驾驶舱模式：管理提示开关、提示提醒、每日交易笔数、每日亏损百分比。

第 2 组——信号引擎：EMA、ATR 与 ADX 周期、更高周期、两个质量阈值、突破与成交量设置、信号冷却。

第 3 组——市场状态：ATR 比率区间与 DI 确认。

第 4 组——风险与计划：风险百分比、最大点差、以 ATR 表示的止损上下限、目标盈亏比、保本与追踪止损位、时间止损。

第 5 组——德国交易时间窗：服务器到德国时间的自动时差、上午时段、美盘时段、VWAP 起点。

第 6 组——新闻保护：事件前后分钟数、EUR 与 USD 高影响事件。

第 7 组——品种与界面：品种别名、面板位置、计划线、提醒。

默认参数针对 GER40 的 M5 周期设定。购买前请先用策略测试器中的免费演示版查看面板与信号流程。

Guardian 系列 —— 为自营交易者打造的诚实工具：

Prop Risk Meter（免费）—— 实时风险仪表盘：mql5.com/en/market/product/184895

Account Guardian —— 净值保护：mql5.com/en/market/product/184153

Challenge Guardian —— 挑战规则执行：mql5.com/en/market/product/184478

Guardian Copier —— 多账户跟单：mql5.com/en/market/product/184704

Guardian Coordinator —— 组合风险控制：mql5.com/en/market/product/184851

Guardian Trade Manager —— 执行面板：mql5.com/en/market/product/185893

Guardian Signal —— 不重绘信号指标：mql5.com/en/market/product/187005

Guardian News Guard — 新闻窗口保护，平掉窗口内开的仓位: mql5.com/zh/market/product/189162

Consistency Guardian — 让您的最佳日保持在公司一致性上限之内: mql5.com/zh/market/product/189514

没有 DLL，没有外部网络访问，账户数据不会离开你的终端。唯一的外部数据源是 MetaTrader 5 内置的财经日历。