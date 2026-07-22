Guardian Signal — единственный сигнальный индикатор, который показывает вам свои реальные цифры.

Большинство сигнальных индикаторов обещают процент прибыльных сделок. Guardian Signal показывает факты: каждый сигнал, напечатанный на вашем графике, и что произошло после него на самом деле. Без перерисовки, без удалённых стрелок, без фантастической статистики — честный инструмент для дисциплинированных трейдеров.

Что вы получаете с каждым сигналом:

Стрелка BUY/SELL печатается только на закрытии бара — и никогда не изменяется и не удаляется (строгое отсутствие перерисовки)

Полный торговый план прямо на графике: линия входа, стоп-лосс на основе ATR и три уровня тейк-профита (TP1/TP2/TP3 с RRR 1.0 / 1.5 / 2.5, полностью настраиваемые)

Guardian Risk Box: рассчитанный размер лота для выбранного процента риска (по умолчанию 0,5 %) плюс зелёно-красный индикатор дневного бюджета, мгновенно показывающий, вписывается ли сделка в ваш дневной лимит убытка — по всему счёту, как в проп-фирмах

Панель честной статистики: Guardian Signal считает свои завершённые сигналы на вашем графике — сколько сначала достигли TP1, сколько сначала коснулись SL — и отображает живые цифры с чёткой пометкой: "Past signals on this chart — not a prediction." Вы видите, что инструмент реально сделал на вашем символе и таймфрейме, прежде чем рисковать хоть центом. Ни один другой сигнальный индикатор этого не предлагает.

Также включено:

Пресеты: золото M5, форекс M15, индексы M15

Оповещения: попап, звук, пуш-уведомления

Строка статуса: остаток дневного бюджета, сигналы за сегодня

Чистые буферы индикатора, доступные из ваших советников и видимые в тестере стратегий

Без DLL, без доступа в сеть

Чем Guardian Signal НЕ является: Это не обещание прибыли. Ни один индикатор не может предсказывать рынки. Guardian Signal даёт вам структурированные входы, полный план, контролируемый риск — и честность показать собственную статистику на вашем графике. Остальное — ваша дисциплина.

• Guardian DAX Cockpit — сигнальная и риск-панель для GER40/DAX

Семейство Guardian — честные инструменты для проп-трейдеров: