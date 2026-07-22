Guardian Signal
- Индикаторы
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Brahim Ben AblaDeveloper of risk-management and account-protection tools for
MetaTrader 5. My focus: helping traders enforce their own discipline -
daily loss limits, drawdown brakes and weekend protection - with honest,
no-hype software that never promises profits.
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Guardian Signal — единственный сигнальный индикатор, который показывает вам свои реальные цифры.
Большинство сигнальных индикаторов обещают процент прибыльных сделок. Guardian Signal показывает факты: каждый сигнал, напечатанный на вашем графике, и что произошло после него на самом деле. Без перерисовки, без удалённых стрелок, без фантастической статистики — честный инструмент для дисциплинированных трейдеров.
Что вы получаете с каждым сигналом:
- Стрелка BUY/SELL печатается только на закрытии бара — и никогда не изменяется и не удаляется (строгое отсутствие перерисовки)
- Полный торговый план прямо на графике: линия входа, стоп-лосс на основе ATR и три уровня тейк-профита (TP1/TP2/TP3 с RRR 1.0 / 1.5 / 2.5, полностью настраиваемые)
- Guardian Risk Box: рассчитанный размер лота для выбранного процента риска (по умолчанию 0,5 %) плюс зелёно-красный индикатор дневного бюджета, мгновенно показывающий, вписывается ли сделка в ваш дневной лимит убытка — по всему счёту, как в проп-фирмах
Панель честной статистики: Guardian Signal считает свои завершённые сигналы на вашем графике — сколько сначала достигли TP1, сколько сначала коснулись SL — и отображает живые цифры с чёткой пометкой: "Past signals on this chart — not a prediction." Вы видите, что инструмент реально сделал на вашем символе и таймфрейме, прежде чем рисковать хоть центом. Ни один другой сигнальный индикатор этого не предлагает.
Также включено:
- Пресеты: золото M5, форекс M15, индексы M15
- Оповещения: попап, звук, пуш-уведомления
- Строка статуса: остаток дневного бюджета, сигналы за сегодня
- Чистые буферы индикатора, доступные из ваших советников и видимые в тестере стратегий
- Без DLL, без доступа в сеть
Чем Guardian Signal НЕ является: Это не обещание прибыли. Ни один индикатор не может предсказывать рынки. Guardian Signal даёт вам структурированные входы, полный план, контролируемый риск — и честность показать собственную статистику на вашем графике. Остальное — ваша дисциплина.
• Guardian DAX Cockpit — сигнальная и риск-панель для GER40/DAX
Семейство Guardian — честные инструменты для проп-трейдеров:
- Prop Risk Meter (БЕСПЛАТНО) — живая панель риска: mql5.com/ru/market/product/184895
- Account Guardian (39 USD) — защита капитала: mql5.com/ru/market/product/184153
- Challenge Guardian (99 USD) — контроль правил челленджа: mql5.com/ru/market/product/184478
- Guardian Copier (99 USD) — мультисчётный копировщик: mql5.com/ru/market/product/184704
- Guardian Coordinator (79 USD) — контроль риска портфеля: mql5.com/ru/market/product/184851
- Guardian Trade Manager (79 USD) — панель исполнения: mql5.com/ru/market/product/185893
- Guardian News Guard — защита новостного окна, закрывает сделки, открытые внутри: mql5.com/ru/market/product/189162
- Consistency Guardian — держит ваш лучший день под лимитом консистентности: mql5.com/ru/market/product/189514