Guardian Signal

  • Индикаторы
  • Brahim Ben Abla
    Brahim Ben Abla

    Brahim Ben Abla

    Developer of risk-management and account-protection tools for
    MetaTrader 5. My focus: helping traders enforce their own discipline -
    daily loss limits, drawdown brakes and weekend protection - with honest,
    no-hype software that never promises profits.
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5

Guardian Signal — единственный сигнальный индикатор, который показывает вам свои реальные цифры.

Большинство сигнальных индикаторов обещают процент прибыльных сделок. Guardian Signal показывает факты: каждый сигнал, напечатанный на вашем графике, и что произошло после него на самом деле. Без перерисовки, без удалённых стрелок, без фантастической статистики — честный инструмент для дисциплинированных трейдеров.

Что вы получаете с каждым сигналом:

  • Стрелка BUY/SELL печатается только на закрытии бара — и никогда не изменяется и не удаляется (строгое отсутствие перерисовки)
  • Полный торговый план прямо на графике: линия входа, стоп-лосс на основе ATR и три уровня тейк-профита (TP1/TP2/TP3 с RRR 1.0 / 1.5 / 2.5, полностью настраиваемые)
  • Guardian Risk Box: рассчитанный размер лота для выбранного процента риска (по умолчанию 0,5 %) плюс зелёно-красный индикатор дневного бюджета, мгновенно показывающий, вписывается ли сделка в ваш дневной лимит убытка — по всему счёту, как в проп-фирмах

Панель честной статистики: Guardian Signal считает свои завершённые сигналы на вашем графике — сколько сначала достигли TP1, сколько сначала коснулись SL — и отображает живые цифры с чёткой пометкой: "Past signals on this chart — not a prediction." Вы видите, что инструмент реально сделал на вашем символе и таймфрейме, прежде чем рисковать хоть центом. Ни один другой сигнальный индикатор этого не предлагает.

Также включено:

  • Пресеты: золото M5, форекс M15, индексы M15
  • Оповещения: попап, звук, пуш-уведомления
  • Строка статуса: остаток дневного бюджета, сигналы за сегодня
  • Чистые буферы индикатора, доступные из ваших советников и видимые в тестере стратегий
  • Без DLL, без доступа в сеть

Чем Guardian Signal НЕ является: Это не обещание прибыли. Ни один индикатор не может предсказывать рынки. Guardian Signal даёт вам структурированные входы, полный план, контролируемый риск — и честность показать собственную статистику на вашем графике. Остальное — ваша дисциплина.
Guardian DAX Cockpit — сигнальная и риск-панель для GER40/DAX

Семейство Guardian — честные инструменты для проп-трейдеров:

  • Prop Risk Meter (БЕСПЛАТНО) — живая панель риска: mql5.com/ru/market/product/184895
  • Account Guardian (39 USD) — защита капитала: mql5.com/ru/market/product/184153
  • Challenge Guardian (99 USD) — контроль правил челленджа: mql5.com/ru/market/product/184478
  • Guardian Copier (99 USD) — мультисчётный копировщик: mql5.com/ru/market/product/184704
  • Guardian Coordinator (79 USD) — контроль риска портфеля: mql5.com/ru/market/product/184851
  • Guardian Trade Manager (79 USD) — панель исполнения: mql5.com/ru/market/product/185893
  • Guardian News Guard — защита новостного окна, закрывает сделки, открытые внутри: mql5.com/ru/market/product/189162
  • Consistency Guardian — держит ваш лучший день под лимитом консистентности: mql5.com/ru/market/product/189514
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Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
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3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
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Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
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Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
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Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
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Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
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Prop Risk Meter
Brahim Ben Abla
Индикаторы
Prop Risk Meter – бесплатная панель просадки для трейдеров проп-фирм Prop Risk Meter — бесплатная панель просадки и риск-панель «только чтение» для трейдеров проп-фирм и финансируемых счетов. Отслеживает в реальном времени дневной убыток, дневную просадку и просадку по эквити — для FTMO, FundedNext, Funding Pips, The5ers, E8 и любого финансируемого счёта. Показывает в реальном времени прямо на графике: - Сегодняшний убыток к вашему настраиваемому дневному лимиту (сумма, % использования, индикато
FREE
Account Guardian
Brahim Ben Abla
Утилиты
Account Guardian – автоматическая защита эквити и контроль просадки для проп-фирм и фондированных счетов Он обеспечивает дневной лимит убытка, недельный лимит и аварийный тормоз просадки по эквити для каждой позиции, как бы она ни была открыта. Account Guardian - это защитная утилита. Она не торгует самостоятельно и  не обещает прибыли. Утилита следит за всем вашим счётом и вмешивается,  когда нарушаются ваши правила риска - независимо от того, открыты ли  позиции вручную, через мобильное прил
Challenge Guardian
Brahim Ben Abla
Утилиты
Challenge Guardian – Пройдите challenge проп-фирмы. Сохраните финансируемый счёт. Автоматический контроль правил дневного убытка и просадки – для FTMO, FundedNext, Funding Pips, The5ers и любой проп-фирмы. Главная причина провала challenge — не плохая стратегия, а один плохой день. Один чрезмерный убыток, одна сделка из мести, один новостной всплеск — и недели дисциплинированной работы потеряны. Challenge Guardian — автоматический контролёр правил для MetaTrader 5. Он следит за счётом в реальном
Guardian Copier
Brahim Ben Abla
Утилиты
Guardian Copier – защищённый локальный копировщик сделок для MT5, с защитой от просадки для проп-фирм и фондированных счетов. СТАРТОВАЯ ЦЕНА – ПЕРВЫЕ 10 КОПИЙ: Guardian Copier начинается с 99 $. После первых 10 копий: 149 $, финальная цена 199 $. Аренда 35 $/месяц для тех, кто хочет сначала прогнать его через полный цикл счёта. Большинство локальных копировщиков делают одно: копируют. Guardian Copier делает два: копирует ваши сделки между терминалами MetaTrader 5 на одной машине – и накладывает
Guardian Coordinator
Brahim Ben Abla
Утилиты
Guardian Coordinator – мульти-EA риск-менеджер и контроль просадки для проп-фирм и фондированных счетов. Guardian Coordinator – это инструмент координации риска: он не торгует сам и не обещает прибыли. Он стоит над всеми советниками вашего счёта и не даёт им незаметно накапливать риск друг против друга. Если у вас работает больше одного советника, именно этого элемента обычно не хватает: два робота могут тихо наращивать коррелированную экспозицию, открывать противоположные позиции по одному симв
Guardian Trade Manager
Brahim Ben Abla
Утилиты
Guardian Trade Manager – калькулятор лота и торговая панель с контролем риска для MT5. Торговля в один клик с автоматическим расчётом лота из эквити, дистанции стопа и стоимости тика – со встроенной защитой дневного убытка. Для проп-фирм и фондированных счетов. СТАРТОВАЯ ЦЕНА: Guardian Trade Manager начинается с 99 $. Аренда: 35 $/месяц, если вы хотите сначала протестировать его в течение полного цикла счёта. Большинство торговых панелей делают одно: исполняют. Guardian Trade Manager делает два:
Guardian DAX Cockpit
Brahim Ben Abla
Эксперты
Guardian DAX Cockpit — сигнальная и риск-панель для GER40. Она не торгует за вас. Она показывает, каков план. Большинство продуктов по DAX продают вам автоматическую машину прибыли. Guardian DAX Cockpit сознательно делает обратное: он никогда не отправляет ордер. Он читает график GER40 / DAX на M5, оценивает каждый сетап от 0 до 100 и выводит на экран готовый торговый план — вход, стоп-лосс, две цели, соотношение прибыли к риску и размер лота, соответствующий вашему проценту риска. Решаете вы. К
Guardian News Guard
Brahim Ben Abla
Утилиты
Guardian News Guard – Пережить новости. Сохранить счёт. Одна публикация способна перечеркнуть недели дисциплинированной работы. Всплеск, проскальзывание, стоп, исполненный не там, где вы рассчитывали. Guardian News Guard следит за экономическим календарём вместо вас и закрывает дверь до того, как она ударит вас. ЧТО ОН ДЕЛАЕТ - Читает экономический календарь MetaTrader 5 напрямую — без внешних серверов, без веб-запросов, без подписок - Строит окно защиты вокруг каждого значимого события: X минут
Consistency Guardian
Brahim Ben Abla
Утилиты
Consistency Guardian – Один удачный день не должен стоить вам выплаты. Ряд проп-фирм применяет правило консистентности: если ваш лучший день (или лучшая сделка) составляет слишком большую долю общей прибыли, выплата задерживается или отклоняется — хотя ни один лимит убытка не нарушен. Большинство трейдеров узнают об этом правиле в худший момент: когда прибыль уже получена. Consistency Guardian следит за правилом в реальном времени и говорит вам до следующей сделки, сколько прибыли сегодня ещё ра
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