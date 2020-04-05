О советнике Boom50 Rsi Grid

Boom50 Rsi Grid — это систематический торговый робот (Expert Advisor), разработанный для точного входа в рынок и дисциплинированного управления сеточной стратегией. Вместо работы «наугад» советник использует сигналы индикатора RSI для открытия первой сделки, после чего подключается динамический сетка-механизм для эффективной работы с рыночной волатильностью.

Почему именно индексы Boom?

Синтетические индексы Boom отличаются выраженными импульсными движениями цены и структурной волатильностью, которые идеально подходят для сеточного усреднения. Наша стратегия использует эту специфику синтетического рынка: вход фильтруется с помощью RSI, а сеточный механизм капитализирует откаты цены и циклы волатильности. Это делает систему особенно эффективной на инструментах со структурированными движениями, обеспечивая системный подход к автоматической торговле.

Управление капиталом и логика фиксации прибыли

Основная философия советника — стабильный рост капитала при контролируемом и предсказуемом риске.

Фиксированный размер позиции: Советник использует базовый фиксированный лот ( InpBaseLotStep ), который не увеличивается при росте баланса счета. Это осознанное решение по управлению рисками: по мере роста вашего депозита размер позиций остается постоянным, что предотвращает скрытое увеличение максимального риска во время успешных торговых периодов. ( Параметр InpBalanceStep присутствует в настройках, но не влияет на расчет лота. )

Закрытие корзины ордеров (Basket Closing): Мы ориентируемся на фиксацию микро-прибыли за каждый уровень ( InpMicroProfit ), а не на погоню за рискованными одиночными сделками. Этот параметр задается фиксированной суммой в USD и остается неизменным вне зависимости от размера счета. Такой подход сокращает время нахождения сетки в рынке. Как только целевая прибыль достигается, советник закрывает всю корзину сделок, фиксируя результат.

Совместимость и особенности применения

Хотя алгоритмическая логика системы (включая динамическое расширение сетки по принципу «гармошки» и RSI-фильтр) надежна, параметры по умолчанию специально оптимизированы и протестированы для Boom 50 Index на полной доступной тиковой истории, включая периоды экстремальной волатильности.

Строгое предупреждение: Данный советник разработан исключительно для семейства индексов Boom. Мы настоятельно не рекомендуем использовать его на других рынках (классический Forex, Bitcoin и т. д.) — применение этой логики там, скорее всего, приведет к убыткам. Если вы планируете запускать робота на других индексах Boom (например, 100, 150, 500 или 1000), обязательно проведите собственную оптимизацию настроек сетки, RSI и рисков — стандартные параметры настроены именно под Boom 50.

Обратите внимание: При установке советника на символ вне семейства Boom сеточный алгоритм запускаться не будет. В качестве проверки работоспособности робот откроет одиночную сделку с фиксированными Stop Loss и Take Profit, после чего прекратит работу на данном инструменте.

Разработка и философия

Параметры советника — результат глубокого бэктестирования и оптимизации на реальной тиковой истории Boom 50 Index. Мы провели подробный анализ конфигураций сетки и стресс-тестирование на самых жестких исторических участках рынка. Мы отдаем приоритет проверке на реальных исторических данных (включая максимальные просадки), а не на теоретических допущениях.

Мы установили минимально возможную цену на этот продукт. Это осознанный шаг: мы уверены в своей системе и хотим сделать её доступной, чтобы вы могли лично протестировать советник и оценить эффективность стратегии.

Ключевые преимущества

Логика входа по RSI: Торговля открывается только при достижении заданных пороговых значений RSI, что отсекает рыночный «шум».

Динамическая сетка: В отличие от статических сеток, робот увеличивает расстояние между ордерами по мере роста сетки, снижая нагрузку на депозит при затяжных трендах.

Предсказуемый риск: Фиксированный размер лота гарантирует, что профиль риска не изменится неожиданно при росте депозита.

Контроль свободной маржи: Перед открытием нового ордера советник проверяет фактическую свободную маржу и корректно рассчитывает объём сделки. Если средств недостаточно, советник не спамит повторными запросами.

Защита от ограничений брокера: Встроены проверки максимального суммарного объема и количества открытых позиций, разрешенных брокером.

Автоматическое закрытие корзины: При достижении суммарной прибыли InpMicroProfit советник автоматически закрывает всю группу позиций.

Руководство по входным параметрам

Параметры индикатора

RSI Calculation Period: Количество свечей для расчета индикатора RSI.

Overbought/Oversold Border Target: Пороговое значение RSI для входа в первую сделку.

Настройки динамической сетки

Base Distance Between Levels: Базовый шаг (в пунктах) между уровнями сетки.

Space Stretch Factor: Коэффициент расширения сетки (увеличивает расстояние между последующими ордерами).

Lot Scaling Factor: Коэффициент умножения лота для последующих ордеров сетки.

Hard Protection Ceiling: Максимально допустимое количество одновременно открытых ордеров в сетке.

Basket Target Closed Profit: Целевая прибыль (в USD) для закрытия всей корзины ордеров. Не зависит от баланса.

Параметры управления капиталом

Compounding Step Tier Size: Дополнительный параметр конфигурации (не влияет на лот при фиксированных настройках).

Volume Allocation Per Tier: Базовый лот для первого ордера в цикле сетки.

Master Identification Tag: Уникальный Magic Number советника для идентификации своих ордеров.

Рекомендации и требования

Таймфрейм: M1 (1 минута).

Торговое окружение: Настоятельно рекомендуется использовать VPS-сервер с минимальным пингом для быстрой обработки тиков.

Рекомендуемый капитал: Минимальный депозит: $200 USD . На основе тестирования на исторических данных это минимальный баланс, способный выдержать сильные движения рынка при стандартных настройках без Маржин-колла. Рекомендуемый депозит: $300–$500 USD и выше . Более высокий баланс обеспечивает дополнительный запас прочности на случай аномальной волатильности.



Инструкция по установке

Откройте терминал MetaTrader 5. Перейдите в меню Файл > Открыть каталог данных ( File > Open Data Folder ). Откройте папку MQL5/Experts . Скопируйте файл советника в эту папку. Перезапустите терминал или обновите список советников в окне Навигатор. Перетащите советник на график с таймфреймом M1. Важно: Включите «Разрешить алготорговлю» ( Allow Algorithmic Trading ) в настройках терминала и в окне параметров советника.

Поддержка

Мы ценим прозрачность и стремление к развитию. Отправьте мне личное сообщение на MQL5, если у вас есть вопросы по настройке, предложения или вы хотите поделиться своими результатами.