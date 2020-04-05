Boom50 Rsi Grid

О советнике Boom50 Rsi Grid

Boom50 Rsi Grid — это систематический торговый робот (Expert Advisor), разработанный для точного входа в рынок и дисциплинированного управления сеточной стратегией. Вместо работы «наугад» советник использует сигналы индикатора RSI для открытия первой сделки, после чего подключается динамический сетка-механизм для эффективной работы с рыночной волатильностью.

Почему именно индексы Boom?

Синтетические индексы Boom отличаются выраженными импульсными движениями цены и структурной волатильностью, которые идеально подходят для сеточного усреднения. Наша стратегия использует эту специфику синтетического рынка: вход фильтруется с помощью RSI, а сеточный механизм капитализирует откаты цены и циклы волатильности. Это делает систему особенно эффективной на инструментах со структурированными движениями, обеспечивая системный подход к автоматической торговле.

Управление капиталом и логика фиксации прибыли

Основная философия советника — стабильный рост капитала при контролируемом и предсказуемом риске.

  • Фиксированный размер позиции: Советник использует базовый фиксированный лот ( InpBaseLotStep ), который не увеличивается при росте баланса счета. Это осознанное решение по управлению рисками: по мере роста вашего депозита размер позиций остается постоянным, что предотвращает скрытое увеличение максимального риска во время успешных торговых периодов. (Параметр InpBalanceStep присутствует в настройках, но не влияет на расчет лота.)

  • Закрытие корзины ордеров (Basket Closing): Мы ориентируемся на фиксацию микро-прибыли за каждый уровень ( InpMicroProfit ), а не на погоню за рискованными одиночными сделками. Этот параметр задается фиксированной суммой в USD и остается неизменным вне зависимости от размера счета. Такой подход сокращает время нахождения сетки в рынке. Как только целевая прибыль достигается, советник закрывает всю корзину сделок, фиксируя результат.

Совместимость и особенности применения

Хотя алгоритмическая логика системы (включая динамическое расширение сетки по принципу «гармошки» и RSI-фильтр) надежна, параметры по умолчанию специально оптимизированы и протестированы для Boom 50 Index на полной доступной тиковой истории, включая периоды экстремальной волатильности.

Строгое предупреждение: Данный советник разработан исключительно для семейства индексов Boom. Мы настоятельно не рекомендуем использовать его на других рынках (классический Forex, Bitcoin и т. д.) — применение этой логики там, скорее всего, приведет к убыткам. Если вы планируете запускать робота на других индексах Boom (например, 100, 150, 500 или 1000), обязательно проведите собственную оптимизацию настроек сетки, RSI и рисков — стандартные параметры настроены именно под Boom 50.

Обратите внимание: При установке советника на символ вне семейства Boom сеточный алгоритм запускаться не будет. В качестве проверки работоспособности робот откроет одиночную сделку с фиксированными Stop Loss и Take Profit, после чего прекратит работу на данном инструменте.

Разработка и философия

Параметры советника — результат глубокого бэктестирования и оптимизации на реальной тиковой истории Boom 50 Index. Мы провели подробный анализ конфигураций сетки и стресс-тестирование на самых жестких исторических участках рынка. Мы отдаем приоритет проверке на реальных исторических данных (включая максимальные просадки), а не на теоретических допущениях.

Мы установили минимально возможную цену на этот продукт. Это осознанный шаг: мы уверены в своей системе и хотим сделать её доступной, чтобы вы могли лично протестировать советник и оценить эффективность стратегии.

Ключевые преимущества

  • Логика входа по RSI: Торговля открывается только при достижении заданных пороговых значений RSI, что отсекает рыночный «шум».

  • Динамическая сетка: В отличие от статических сеток, робот увеличивает расстояние между ордерами по мере роста сетки, снижая нагрузку на депозит при затяжных трендах.

  • Предсказуемый риск: Фиксированный размер лота гарантирует, что профиль риска не изменится неожиданно при росте депозита.

  • Контроль свободной маржи: Перед открытием нового ордера советник проверяет фактическую свободную маржу и корректно рассчитывает объём сделки. Если средств недостаточно, советник не спамит повторными запросами.

  • Защита от ограничений брокера: Встроены проверки максимального суммарного объема и количества открытых позиций, разрешенных брокером.

  • Автоматическое закрытие корзины: При достижении суммарной прибыли InpMicroProfit советник автоматически закрывает всю группу позиций.

Руководство по входным параметрам

Параметры индикатора

  • RSI Calculation Period: Количество свечей для расчета индикатора RSI.

  • Overbought/Oversold Border Target: Пороговое значение RSI для входа в первую сделку.

Настройки динамической сетки

  • Base Distance Between Levels: Базовый шаг (в пунктах) между уровнями сетки.

  • Space Stretch Factor: Коэффициент расширения сетки (увеличивает расстояние между последующими ордерами).

  • Lot Scaling Factor: Коэффициент умножения лота для последующих ордеров сетки.

  • Hard Protection Ceiling: Максимально допустимое количество одновременно открытых ордеров в сетке.

  • Basket Target Closed Profit: Целевая прибыль (в USD) для закрытия всей корзины ордеров. Не зависит от баланса.

Параметры управления капиталом

  • Compounding Step Tier Size: Дополнительный параметр конфигурации (не влияет на лот при фиксированных настройках).

  • Volume Allocation Per Tier: Базовый лот для первого ордера в цикле сетки.

  • Master Identification Tag: Уникальный Magic Number советника для идентификации своих ордеров.

Рекомендации и требования

  • Таймфрейм: M1 (1 минута).

  • Торговое окружение: Настоятельно рекомендуется использовать VPS-сервер с минимальным пингом для быстрой обработки тиков.

  • Рекомендуемый капитал:

    • Минимальный депозит: $200 USD. На основе тестирования на исторических данных это минимальный баланс, способный выдержать сильные движения рынка при стандартных настройках без Маржин-колла.

    • Рекомендуемый депозит: $300–$500 USD и выше. Более высокий баланс обеспечивает дополнительный запас прочности на случай аномальной волатильности.

Инструкция по установке

  1. Откройте терминал MetaTrader 5.

  2. Перейдите в меню Файл > Открыть каталог данных ( File > Open Data Folder ).

  3. Откройте папку MQL5/Experts .

  4. Скопируйте файл советника в эту папку.

  5. Перезапустите терминал или обновите список советников в окне Навигатор.

  6. Перетащите советник на график с таймфреймом M1.

  7. Важно: Включите «Разрешить алготорговлю» ( Allow Algorithmic Trading ) в настройках терминала и в окне параметров советника.

Поддержка

Мы ценим прозрачность и стремление к развитию. Отправьте мне личное сообщение на MQL5, если у вас есть вопросы по настройке, предложения или вы хотите поделиться своими результатами.

Дисклеймер: Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска. Данный советник использует сеточную стратегию, что предполагает наличие плавающей просадки. Обязательно протестируйте советник на демо-счете, чтобы проверить его работу с маржинальными требованиями вашего брокера, прежде чем переходить к торговле на реальные средства.

Рекомендуем также
Skyway breakout scalping
Patel Manojkumar
Эксперты
skyway traders provides copy tradding , algo service and course this algo is based on breakout strategy with trailing stoploss which is best feature of this algo you can use on eurusd with default setting and you may change the 400tp points and set 10% risk of per trade msg me for discound or get more details about algo  telegram id- @pb150817 A breakout represents a price movement after a period of consolidation, often characterized by increasing volume and volatility. Basically, trader
Gold Martingale Grid Expert EA MT5
Phan Van Khoa
Эксперты
GOLD MARTINGALE GRID EXPERT EA — A powerful grid-based Expert Advisor for Gold (XAUUSD) with controlled martingale and strict drawdown limits. Designed specifically for MetaTrader 5, this Expert Advisor builds a grid of orders around the current price on Gold (XAUUSD) and manages recovery with a disciplined, controlled martingale scheme. Unlike aggressive grid systems, it combines ATR-based dynamic spacing, a capped lot multiplier and hard drawdown protection so risk stays measurable and control
FREE
CV Volumeprofile Adaptive EA
Calogero Vella
Эксперты
The CV Volumeprofile Adaptive EA is a professional Expert Advisor for MetaTrader 5, designed for adaptive market analysis and precise institutional-grade trading decisions. The EA combines Volume Profile, market structure analysis, dynamic trend filters, and intelligent signal and risk management into one powerful trading system. Features: Adaptive Volume Profile Dynamic market structure detection Intelligent entry and exit logic Volatility and trend filters Professional risk and money managemen
ACTrendRider
Cedric Jose Bernardino Antonio
Эксперты
ACTrendRider – Advanced Trend Following Expert Advisor Institutional-grade, low-risk, swing-based trend follower Premium quality comes at a premium value: ACTrendRider is a lifetime investment into your algorithmic portfolio. Optimized for gold (XAUUSD) and volatile trending assets MQL5 Market compliant – simple to install, ready to trade ACTrendRider is a professional trading robot designed to ride clean market trends. It combines multiple confirmation filters to avoid noise and opti
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
Эксперты
Introducing Steady Runner NP EA (Free Version): Precision Trading for GBPUSD M5 What is Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA is a   mathematically designed Expert Advisor (EA)   exclusively crafted for the   GBPUSD M5 timeframe . Built with advanced algorithms and statistical models, this EA automates your trading strategy to deliver   precision, consistency, and discipline   in every trade. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Steady Runner NP EA is your reliable par
FREE
Unity Grid 1M
Mikhail Atarskii
Эксперты
Обзор продукта:  Unity Grid 1M XAUUSD Unity Grid 1M XAUUSD Плечи 1 к 500 Минимальный дерозит 10000$ либо 100$ на центе  Unity Grid 1M XAUUSD -TF1M (TF5M) Unity Grid 1M XAUUSD   — это полностью автоматический торговый советник (робот) для платформы MetaTrader 5. Его основная стратегия — это   торговая сетка (грид)   с элементами   мартингейла   и   усреднения . Простыми словами, робот не пытается предсказать каждое движение цены. Вместо этого он открывает первую сделку по сигналу, а если цена ид
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (4)
Эксперты
Робот пытается спасти убыточные сделки. Если сделка двинется в убыточном направлении, сработает алгоритм зоны восстановления (Zone Recovery algorithm). На двух ценовых уровнях определяются начальные точки серии покупок и продаж. Для каждого из двух сделок устанавливаются по две точки выхода (выше и ниже). При достижении одной из точек выхода, все сделки закрываются с суммарной прибылью или в зоне безубытка. Версия для MT4 Использование Общие настройки Close_All: закрыть все сделки Magic: магиче
GoldEdge US30
Chi Sang Lai
Эксперты
GoldEdge US30 — Dedicated Indices Edition for US30, DE40 / GER40 and FRA40 / F40 , powered by the GE ATR Price Border system, dual-layer hedging, ATR volatility control and per-symbol cut loss protection. GoldEdge US30 is a next-generation MT5 Expert Advisor built specifically for major index markets. It uses structured grid-style entries and adaptive position scaling, guided by ATR Ratio, GE ATR Price Border levels, spread control, and mechanical direction logic. Instead of adding positions bl
Ratio X Gold ML
Mauricio Vellasquez
Эксперты
Ratio X Gold ML EA — Adaptive AI Trading System for Gold (XAUUSD) Important: The EA includes a built-in Validation Mode to pass MQL5 Market tests automatically. Switch to ML Mode for live trading after installation. Overview Ratio X Gold ML EA is an advanced Expert Advisor developed for trading XAUUSD (Gold) using a hybrid AI-driven model and rule-based logic. It merges deep learning predictions with technical analysis filters, balancing adaptability and discipline. The system was trained on l
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
3 (2)
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временны
Gold Zone EA
Simon Reger
4.02 (43)
Эксперты
Gold Zone EA — полностью автоматизированный торговый советник, который анализирует структуру рынка с помощью зон спроса и предложения (Supply & Demand) и открывает сделки на основе определённых ценовых реакций. Советник сочетает обнаружение зон, анализ импульса, EMA-фильтр, несколько уровней Take Profit, Break Even, Trailing Stop и встроенную панель ручной торговли прямо на графике. EA работает на многих инструментах, включая: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD а также на различных валютных
FREE
EA New Player
Vitali Vasilenka
4.87 (68)
Эксперты
EA New Player — Торговый советник нового поколения. Он не просто торгует — он меняет правила игры. Внимание !! Подробная информация и инструкция по настройке доступна тут - https://www.mql5.com/en/blogs/post/764022 Настройки советника Доступны бесплатно тут - https://www.mql5.com/en/blogs/post/766840   EA New Player — это инновационный портфельный советник для MT5, созданный на базе 7 проверенных стратегий технического анализа. Он не использует искусственный интеллект, но превосходит многие ней
Quantrix Apex Scalper
Donald Burne Pinnock
Эксперты
The Quantrix Apex Scalper is a precision-built MetaTrader 5 expert advisor engineered for traders who prioritize capital preservation over reckless aggression. Unlike conventional bots that fire indiscriminately on every signal, this system employs a rigorous four-layer trend confirmation framework—combining ADX strength analysis, dual EMA alignment, price-to-MA positioning, and directional momentum validation—to ensure every single trade is taken strictly in the direction of a confirmed market
SMF Grid
Shabana Kanwal
Эксперты
IF YOU WANT TO MAKE YOUR  OWN EA ON YOUR STRATEGY YOU CAN CONTACT ME ON TELEGRAM      @Alpha_098760                                                                                                                                                                                                                                     SMF Grid   is a fully automated grid-martingale Expert Advisor that builds and manages a structured averaging basket on any symbol and any timeframe. It opens a directiona
FREE
Aura Gold Sniper
Mohammed Abdullah Ghaleb Farea Al-dub
Эксперты
**Product Name**: Aura Gold Sniper AI **Price**: $500 for 3 month --- DESCRIPTION --- **Trade Gold (XAUUSD) With Precision & Speed!** Introducing **Aura Gold Sniper AI**, an advanced algorithmic trading system built exclusively for the mechanics of Gold. Rather than relying on lagging indicators or dangerous grid grids, Aura Gold Sniper uses a proprietary "Impulse Velocity Trigger" mechanism, scanning tick-level volume movements to snipe breakouts before they happen. **Why Choose Aura G
Fund Mode MT5
Nunthasak Aunkaew
Эксперты
Fund Mode MT5 – Price Action EA for XAUUSD (M5) Fund Mode MT5 is a Price Action–based Expert Advisor (EA) No Grid No Martingale Specifically developed for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe , with a strong focus on safety, consistency, and small account suitability . Note: Past performance does not guarantee future results. Trading involves risk Key Features 1️⃣ Trading System Strategy: Price Action + Engulfing Patterns Main Timeframe: M5 Does NOT use: Grid, Martingale, or Hedge Trade
FREE
Break Of Structure Master
Alex Amuyunzu Raymond
Эксперты
Professional Break of Structure & Fair Value Gap Trading System The Yunzuh BOS FVG EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for MetaTrader 5 that implements institutional-grade market structure analysis combined with precise entry execution. Built on the principles of price action and market microstructure, this expert advisor identifies high-probability trading opportunities by detecting Break of Structure (BOS) patterns and Fair Value Gaps (FVG) across multiple timeframes. C
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Эксперты
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Zenith Leo Standard
Chak Man Cheung
Эксперты
Zenith Leo Standard Zenith Leo Standard is an Expert Advisor designed for MetaTrader 4/5 and XAUUSD trading conditions. The product includes five predefined strategy configurations. Each configuration uses a different combination of entry logic, market filter, and risk management parameters. The objective of this product is to provide a structured execution framework for Gold trading. Users can select the configuration that best matches their testing results, risk preference, and trading environ
FREE
Ultra AI Pro
Smart Trading Robots Ltd
Эксперты
***Limited Launch Offer! Ultra AI Pro will be free to download for the first 50 users! After that we are going full price. All we ask in return is that you give us some feedback, review Ultra AI Pro and leave a comment.*** Ultra A.I Pro is a sophisticated trading bot tailored for assets with strong long-term holding potential and robust market growth fundamentals, typically associated with indices like NAS100, S&P 500, and others. Designed to operate daily, Ultra A.I Pro meticulously capitalizes
WallGrid Pro
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (2)
Эксперты
WallGrid EA — Сеточная скальпинг-система WallGrid EA — это сеточный скальпинговый советник, разработанный для трейдеров, которые предпочитают структурированное исполнение, контролируемые риски и дисциплинированное управление прибылью. Система оптимизирована для условий краткосрочного флэтового (бокового) рынка и ориентирована на быстрое закрытие сделок с использованием микроколебаний цен. Канал Code2Profit EA | Руководство Посмотреть мой профиль MQL5 Стиль торговли Сеточный скальпинг (Scalping G
Libim
Tai Fung Pontus To
Эксперты
Libim - Breakout Trading Robot for MetaTrader 5 Unlock the power of breakout trading with   Libim , a cutting-edge Forex trading robot designed for MetaTrader 5 platform. Libim specializes in identifying and capitalizing on breakout opportunities, ensuring you never miss a potential market move. Whether you're a seasoned trader or just starting, Libim offers a reliable, automated solution to enhance your trading performance. Key Features: Breakout Trading Strategy:   Libim is engineered to detec
BTC Master Pro
Farzad Saadatinia
4.58 (12)
Эксперты
BTC Master Pro — ваш надежный инструмент для дисциплинированной торговли Bitcoin. Новая версия теперь усилена искусственным интеллектом OpenAI , обеспечивая более точное исполнение сделок и улучшенную фильтрацию торговых сигналов в условиях высокой волатильности крипторынка. Этот профессиональный торговый робот разработан специально для торговли Bitcoin (BTCUSD) на платформе MetaTrader 5 , с акцентом на структурированное исполнение, контролируемую нагрузку на депозит и интеллектуальное управлени
Pullback EA xau
Katja Nordhausen
Эксперты
Описание EA (краткое, понятное, приемлемое для рынка) EA_XAU_Fibo_M15_FINAL_TTP_MODERN_v2_00 — это основанный на правилах EA для отката XAUUSD (золото) для графика M15, который целенаправленно отслеживает откаты в определенную зону Фибоначчи (0,500–0,667, опционально близкой к 0,618), но только в том случае, если верхний тренд-фильтр на H1 подтверждает четкое направление. EA сочетает в себе структуру (свинг-диапазон + Фибо-откат) с тренд-биасом (EMA20/50, RSI и опционально MACD) и использует с
FREE
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Эксперты
Introducing Savage Capital Max Scaling Pro – Your Go-To EA for Trading Success! Make the most of your trading with Savage Capital Max Scaling Pro, a versatile EA for  LIVE MARKETS . Key Features: Maximize Profits Automatically:   The EA places Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) and uses a Trail Stop (TS) technique. It even collects money from running trades, even if TP isn't reached. Developed by Pros:   Crafted by an experienced software developer & day-trader with years of EA development and
AurumEdgePro
Francis Giguere
Эксперты
AurumEdge Pro — 8-Strategy Gold Intelligence System for XAUUSD AurumEdge Pro is a fully automated Expert Advisor for XAUUSD (Gold) that combines 8 independent breakout strategies into a single intelligent system. Each strategy targets a different market condition — daily S/R levels, session openings, pivot points, multi-timeframe trend confluences — targeting different market structures across sessions. Backtest Results (Strategy Tester) — 01/01/2026 to 24/02/2026 (55 Days) Win Rate: 89.5% on 1,
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Ultimate Gold Breakout
Anthony Dewayne Wasome
Эксперты
Ultimate Gold Breakout is an automated Expert Advisor designed for trading breakout movements on XAUUSD using structured price levels and controlled risk management. It is built for traders who prefer rule-based execution and consistent trade logic, including use in ECN broker environments and proprietary trading accounts where risk control and execution discipline are important. The EA focuses on identifying breakout opportunities from predefined market levels and managing each trade through a
Artemis Gold HFT Throttle EA MT5
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis Gold HFT Throttle EA MT5 Ожидание окончено — Artemis Gold HFT Throttle EA теперь доступен для MetaTrader 5. Artemis Gold HFT Throttle EA MT5 — это советник, ориентированный на торговлю золотом, созданный для трейдеров XAUUSD, которым нужна быстрая краткосрочная автоматизация с контролируемым исполнением, интеллектуальной защитой и понятной визуальной панелью управления. Большинство быстрых торговых роботов делают акцент только на скорости. Но в реальных брокерских условиях скорость без к
FREE
Aura Gold Pro Edition
Stanislav Tomilov
Эксперты
Создан для доминирования на рынке золота. Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Специальная вводная цена:   всего 500 долларов для первых покупателей! Цена увеличивается на 100 долларов за каждые 10 проданных экземпляров. Окончательная цена: 2000 долларов. Максимальное количество мест: 1000. Торговый сигнал в реальном времени  Робофорекс   https://www.mql5.com/en/signals/2366593 FPMarkets   https://www.mql5.com/en/signals/2358523 Описание Aura Gold P
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв