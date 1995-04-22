关于 Boom50 Rsi Grid

Boom50 Rsi Grid 是一款系统化的自动化交易引擎（EA），专为精准入场和纪律化网格管理而设计。该系统不依赖主观猜测，而是使用 RSI 技术指标作为初始交易触发信号，随后通过动态、复合的网格机制来应对市场波动。

为什么选择 Boom 指数？

Boom 合成指数具有鲜明、剧烈的价格脉冲和结构性波动特征，非常适合网格均摊（Grid-averaging）策略。我们的策略利用了这种可预测的合成市场特性，通过 RSI 过滤入场，并利用复合网格从价格回撤和波动周期中获利。这使得该系统在具备此类结构性运动的指数上尤为有效，为自动化交易管理提供了稳健的框架。

资金管理与盈利逻辑

该 EA 的核心理念是通过控制和可预测的风险暴露实现资本的稳定增长。

固定持仓手数： 机器人使用固定的基础手数（ InpBaseLotStep ），该手数不会随账户余额的增长而放大。这是一项明确的风险控制策略——随着复利让你的资本增加，你的持仓规模将保持不变，从而避免因账户表现良好而导致最坏情况下的风险暴露隐性增加。（参数中包含 InpBalanceStep 配置项，但在默认固定手数逻辑下不会影响持仓规模。）

整体平仓（Basket Closing）： 我们专注于锁定每个层级的微利（ InpMicroProfit ），而不是追求高风险的大额单笔交易。这是一个固定的美元目标，不随账户规模变化，从而缩短网格在市场中的暴露时间。一旦达到总利润目标，机器人就会平掉整个持仓组合，将市场波动转化为已实现利润。

市场兼容性与适用性

虽然其底层算法逻辑（特别是“手风琴式”网格扩展和基于 RSI 的入场触发）非常稳健，但请注意，默认参数已针对 Boom 50 Index 进行了专门调优，并通过该品种整个可用的真实 Tick 历史数据（包括已识别的历史极端波动时期）进行了系统化验证。

严格使用警告： 本 Expert Advisor 专为 Boom 系列指数开发。我们不建议在 Boom 指数家族之外的任何市场中使用此系统。本策略并非针对传统外汇市场、比特币或其他金融资产设计；将此逻辑应用于这些市场可能会导致不良表现。如果您打算在其他 Boom 指数（如 100、150、500 或 1000）上使用此系统，强烈建议您自行进行优化，以确定最合适的网格设置、RSI 灵敏度和风险偏好——这里的默认设置仅针对 Boom 50，而非泛 Boom 家族。

注意： 如果加载到 Boom 指数家族之外的交易品种上，EA 将不会运行其网格策略。作为基本功能检查，它只会下单一笔带有固定止损和止盈的交易，随后不再在该品种上采取任何进一步操作。

开发与设计理念

本系统附带的参数反映了针对 Boom 50 Index 完整真实 Tick 历史数据所进行的广泛回测和优化过程。这包括对网格间距配置的系统化扫描，以及针对历史数据中极端波动时期的专项压力测试，而非依赖单一的平均结果。我们优先考虑根据真实的历史条件（包括账户已识别的最大历史回撤事件）进行测试，并根据实际数据来确定策略的风险参数。

我们将此产品的价格设定为最低可能的价格。这是一个经过深思熟虑的选择，源于我们对该系统的信心，以及希望降低门槛，让您能够亲自尝试、测试并体验该策略带来的成功。

核心优势

基于 RSI 的入场逻辑： 仅在 RSI 过滤器达到您设定的阈值时才开启仓位，减少“噪音”交易。

动态复合网格： 与静态网格不同，该机器人采用“手风琴”效应，随着网格扩展加大订单间距，有助于在深度行情中控制风险暴露。

一致且可预测的风险： 手数大小保持固定，不受账户余额影响，因此您的风险偏好不会随账户资金的增减而改变。

保证金感知执行： 在增加网格仓位之前，机器人会检查实际可用保证金，并根据当前可用资金计算合适的交易规模，而不是盲目下订单——并且不会反复尝试已知无法承受的订单。

经纪商规则保护： 内置硬编码检查，确保您的交易策略保持在经纪商允许的最大持仓量和持仓笔数限制之内。

组合目标止盈： 一旦持仓组合达到设定的 InpMicroProfit 目标，机器人将自动平掉所有持仓，锁定收益。

输入参数指南

指标参数

RSI Calculation Period（RSI 计算周期）： 用于计算相对强弱指数的 K 线数量。

Overbought/Oversold Border Target（超买/超卖边界目标）： 触发系统初始入场信号的 RSI 阈值。

复合网格设置

Base Distance Between Levels（层级基础间距）： 网格层级之间所需的初始间距（以点数为单位）。

Space Stretch Factor（间距扩展因子）： 应用于网格间距的倍数；随着网格扩展，该因子会增加后续订单之间的距离。

Lot Scaling Factor（手数放大因子）： 应用于基础手数的倍数，随着网格推进一步步增加交易量。

Hard Protection Ceiling（硬性保护上限）： 规定允许的最大同时持仓网格订单数量的安全限制。

Basket Target Closed Profit（组合目标平仓利润）： 整体持仓达到该固定利润目标（美元）时，将触发全部平仓。该数值不随账户规模改变。

资金管理矩阵

Compounding Step Tier Size（复合阶梯层级大小）： 用于高级配置；在默认固定手数逻辑下不影响持仓规模。

Volume Allocation Per Tier（每层分配交易量）： 每个网格周期中第一笔持仓使用的固定基础手数，不受账户余额影响。

Master Identification Tag（主识别标签 / Magic Number）： EA 用于识别和专门管理自身订单的唯一魔术码。

建议与要求

时间框架： M1（1分钟）图表。

执行环境： 强烈建议在低延迟的 VPS（虚拟专用服务器）上运行该机器人，以确保复合网格对每个市场 Tick 作出准确反应。

资金建议： 最低资金： $200 美元 。经过对历史极端行情数据的系统化测试，200 美元是确认在默认设置下能够承受历史最极端行情而不触发追缴保证金（Margin Call）的最小起始余额。低于此水平的余额在相同的历史测试中均已宣告失败。 推荐资金： $300–$500 美元或更多 。较高的起始余额可以在测试过的最低资金基础上提供额外的保证金缓冲，帮助策略抵御比历史已知行情更严峻的极端市场条件。



安装说明

打开您的 MetaTrader 5 终端。 进入 文件 (File) > 打开数据文件夹 (Open Data Folder)。 导航至 MQL5/Experts 目录。 将产品文件复制到此文件夹中。 重启终端或在“导航”窗口中刷新“专家顾问 (Expert Advisors)”列表。 将 EA 拖动附加到 M1 图表上。 重要提示： 请在终端设置及 EA 设置面板中勾选“允许算法交易 (Allow Algorithmic Trading)”。

支持与反馈

我们重视透明度与持续改进。非常鼓励个人进行独立测试，并欢迎所有用户的反馈。如果您对设置有任何疑问、需要帮助或想分享您的测试结果，请随时在 MQL5 上直接给我发私信。我将竭诚为您服务。