TSB Strategy Engine PRO

TSB Strategy Engine PRO

TSB Strategy Engine PRO — это не просто торговый робот, предназначенный для реализации одной единственной стратегии.

Это профессиональный движок автоматизации, который позволяет создавать, настраивать и исполнять торговые стратегии благодаря модульной архитектуре, многомерной системе оценки (скоринга) и продвинутому управлению рисками.

Вместо того чтобы полагаться на жесткие правила, система одновременно анализирует множество рыночных условий перед принятием решения, предоставляя трейдеру больший контроль над логикой операций без отказа от автоматизации.

Движок многомерного скоринга

Каждая сделка оценивается с помощью настраиваемой системы баллов, которая объединяет пять рыночных измерений:

  • Технический анализ

  • Тренд

  • Волатильность

  • Риск

  • Ликвидность

Каждое измерение дает независимую оценку, которая затем взвешивается для вычисления итогового балла (Final Score) и уровня уверенности перед разрешением на вход в сделку. Этот подход позволяет отфильтровывать низкокачественные сделки и адаптировать поведение советника (EA) к различным рыночным условиям.

Модульная архитектура

Каждый индикатор работает как независимый модуль. Вы можете индивидуально активировать, деактивировать и настраивать:

  • Moving Average (Скользящие средние)

  • RSI

  • ADX

  • MACD

  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера)

  • Stochastic (Стохастик)

Каждый модуль имеет свои собственные параметры, что позволяет создавать полностью персонализированные стратегии без изменения программного кода.

Пять профессиональных пресетов

Советник включает пять предопределенных конфигураций, которые служат отправной точкой для различных стилей торговли:

  • GOLD

  • SCALPING

  • SWING

  • TREND

  • COUNTER-TREND

Каждый пресет автоматически настраивает индикаторы, фильтры и параметры в соответствии с выбранным стилем.

Персонализированные стратегии

Истинный потенциал системы заключается в ее гибкости. В параметрах советника можно настроить:

  • Активные индикаторы и периоды.

  • Условия входа.

  • Логические операторы.

  • Веса скоринга.

  • Управление рисками.

  • Управление позициями.

  • Рыночные фильтры.

Цель состоит не в том, чтобы навязать стратегию, а в том, чтобы предоставить платформу для разработки и оптимизации вашей собственной стратегии.

Совместимость со всеми таймфреймами

Выбирайте таймфрейм напрямую в параметрах советника. Система совместима с:

  • M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30

  • H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12

  • D1 и W1

Стратегия работает, используя выбранный таймфрейм, независимо от того, на каком графике запущен советник.

Профессиональное управление позициями

Включает продвинутые инструменты для автоматического администрирования сделок:

  • Фиксированный или динамический Stop Loss на основе ATR.

  • Фиксированный или динамический Take Profit.

  • Автоматический BreakEven (безубыток).

  • Trailing Stop (фиксированный или по ATR).

  • Частичное закрытие позиций (TP1 и TP2).

  • Автоматическое закрытие по времени.

Интеллектуальное управление рисками

Система поддерживает различные модели расчета объема сделки:

  • Фиксированный лот.

  • Риск от баланса.

  • Риск от капитала (Equity).

  • Риск от свободной маржи.

Также предусмотрена защита через:

  • Контроль спреда.

  • Максимальное количество позиций.

  • Минимальную дистанцию между сделками.

  • Торговлю только на открытии новой свечи.

  • Разрешенное направление торговли.

Философия проекта

TSB Strategy Engine PRO не стремится продать «грааль» или гарантированно прибыльную стратегию. Его цель — предоставить профессиональную инфраструктуру для автоматизации, тестирования и оптимизации торговых стратегий с помощью гибкой, прозрачной и полностью настраиваемой архитектуры.

Система предоставляет технологию; трейдер сохраняет контроль над стратегией.


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5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Elliott Wave Radar
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Что делает этот индикатор? Он автоматически анализирует график, чтобы определить паттерны волн Эллиотта (импульсы и коррекции), и показывает, где находятся волны 1, 2, 3, 4 и 5 в реальном времени. Кроме того, он включает ценовые проекции , проверку объёмов и определение треугольников . В чем эта версия «Радар» лучше? Проекция целей: Подсказывает, куда может двигаться цена в волне 5. Проверка объёмов: Подтверждает, поддерживают ли объёмы обнаруженный паттерн. Определение треугольников: Идентифици
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Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Trend BB MACD с ADX-фильтром Trend BB MACD с ADX-фильтром — это продвинутый технический инструмент, который объединяет в себе полосы Боллинджера (BB) , MACD и индекс направленного движения (ADX) . Теперь он включает в себя полноценную систему направленного анализа с +DI и -DI , а также опции перекрестного подтверждения с MACD. Индикатор разработан для предоставления точных и отфильтрованных торговых сигналов, оптимизированных для скальпинга , внутридневной и свинговой торговли. Он помо
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HeatMap Regression Confluence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
HeatMap Regression Confluence: Ваш Радар Институциональной Ликвидности Хотите определить уровни, которые цена обязана посетить? Heatmap Regression   — это продвинутая тепловая карта, которая обнаруживает   следы институциональной активности   на графике. Она выявляет   ключевые зоны , где произошла сильная абсорбция или дистрибуция капитала, оставив незакрытые дисбалансы, которые рынок стремится скорректировать. Этот индикатор показывает вам   наиболее вероятные цели возврата цены . Анализ Ключе
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
TDI Laguerre TDI Laguerre — это усовершенствованная версия популярного индикатора Traders Dynamic Index (TDI) , в которой классический RSI заменён на фильтр Лагерра . Это обеспечивает более плавное, чувствительное и точное считывание ценового движения. Эта продвинутая версия сочетает в себе элементы волатильности, скользящих средних и визуального обнаружения сигналов с настраиваемыми оповещениями.  Что делает этот индикатор? Этот индикатор отображает: Сглаженную линию Лагерра , основанную на це
FREE
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (2)
Индикаторы
StochW%R Momentum Oscillator – Ваш Умный Гибридный Индикатор Импульса Точность. Фильтрация Шума. Большая Надежность. Устали от традиционных осцилляторов, генерирующих ложные сигналы на волатильных рынках? StochW%R Momentum Oscillator – это эволюция в анализе импульса, объединяющая лучшее от Стохастического осциллятора и Williams %R в одном мощном и настраиваемом индикаторе. Ключевое преимущество: Он уменьшает рыночный шум и предлагает более чистые сигналы благодаря своему интеллектуальному алгор
FREE
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
BB KC Hybrid Squeeze Band – Усовершенствованный индикатор волатильности и сжатия BB KC Hybrid Squeeze Band — это технический индикатор нового поколения, который intelligently combines Полосы Боллинджера (BB) и Канал Келтнера (KC) в единую гибридную структуру. Разработанный для более точного определения рыночной волатильности, сжатия и расширения, этот индикатор позволяет выявлять ключевые зоны возможностей с большим опережением и меньшим количеством шума. Что он делает? Динамический расчет гибри
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Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Осциллятор Laguerre RSI: Расширенный Инструмент для Анализа Рынка Laguerre RSI — это продвинутый осциллятор, основанный на цифровых фильтрах, разработанный Джоном Элерсом. Этот индикатор сглаживает ценовые колебания, используя технику, называемую фильтром Лагерра , что позволяет более точно определять зоны перекупленности и перепроданности , а также уменьшает рыночный шум. Laguerre RSI колеблется между 0 и 1 , а его стандартные уровни следующие: Перекупленность: выше 0.75 Перепроданность: ниже 0
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Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Утилиты
Переключатель тем — персонализируйте свой торговый терминал Описание Переключатель тем — это интерактивная панель, позволяющая быстро менять цветовую схему вашего графика в MetaTrader 5. Разработанный для трейдеров, которым нужна комфортная и персонализированная визуальная среда, этот индикатор предлагает разнообразные тематические стили, вдохновленные брендами, фильмами и профессиональным дизайном. Как использовать Открыть панель: Просто добавьте индикатор на ваш график, и появится окно с кнопк
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Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Correlation Nexus Correlation Nexus: Управляйте взаимосвязью между парами напрямую или инверсно Correlation Nexus — это продвинутый технический индикатор для MetaTrader 5, который находит торговые возможности, основанные на статистической корреляции между двумя финансовыми инструментами. Эта система позволяет трейдеру получать выгоду как от положительных (прямых) корреляций , так и от отрицательных (обратных) корреляций , динамически адаптируясь к различным валютным парам, индексам или сырьевым
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Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Legion of Soldiers – Руководство пользователя Основная цель Индикатор Legion of Soldiers создан для поиска повторных входов в уже установленные трендовые стратегии. Этот индикатор сам по себе не определяет тренд, а используется для сопровождения и усиления уже идентифицированной трендовой системы . Направление тренда должно быть подтверждено заранее с помощью таких инструментов, как: MarketCrack – Whale Detector (рекомендуется). Или любая другая стратегия определения тренда на высоких таймфрейма
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Virtual Candle Blocks – Визуализируйте рынок без ограничений Virtual Candle Blocks — это продвинутый индикатор для MetaTrader 5, который позволяет создавать и отображать свечи любого пользовательского таймфрейма, включая те, что недоступны на платформе изначально. Основные особенности: Пользовательские таймфреймы: Индикатор группирует базовые свечи графика в блоки любой желаемой продолжительности (например, 5ч, 14ч, 28ч, 72ч и т.д.), чтобы создать новую виртуальную свечу. Это дает вам доступ к у
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Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Индикатор Trading Exporter for AI Assistant для MetaTrader 5 создан для экспорта полных и структурированных торговых данных в формате JSON. Он позволяет любому бесплатному или платному ИИ-помощнику, такому как ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude или DeepSeek, анализировать информацию и предоставлять персональные рекомендации, стратегии и объяснения. Особая рекомендация: DeepSeek Хотя этот экспортер работает с любым ИИ, особо рекомендуется использовать DeepSeek по нескольким причинам: Расширенный ко
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Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Pro MA 5 – Профессиональный Комплекс Скользящих Средних  Самая полная система скользящих средних в MetaTrader 5 Pro MA 5 совершает революцию в техническом анализе, предлагая мощный, настраиваемый и эффективный интерфейс для определения тенденций с хирургической точностью.  Что такое Pro MA 5? Это продвинутый индикатор, который объединяет до 5 настраиваемых скользящих средних с интеллектуальными оповещениями, интерактивной панелью и оптимизированным дизайном для торговли на любом инструменте или
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Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Adaptive Fibonacci Zones — это улучшенная и динамичная версия классического инструмента «Коррекция по Фибоначчи» в MetaTrader 5. Его главное отличие от стандартного Фибоначчи в том, что вам не нужно вручную наносить уровни или определять на глаз, от какой до какой точки измерять коррекцию. Индикатор делает эту работу за вас: он автоматически определяет свинги (значимые максимумы и минимумы) на рынке, используя фракталы и фильтр волатильности на основе ATR. Таким образом, инструмент Фибоначчи ада
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MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Индикатор MultiFrame Momentum MultiFrame Momentum — это продвинутый индикатор, который одновременно анализирует несколько таймфреймов рынка для выявления моментов направленной конвергенции . Его уникальная конструкция ищет совпадения в импульсе (моментуме) между различными таймфреймами, генерируя четкие визуальные сигналы с помощью линии, которая меняет цвет между зеленым (бычий) , красным (медвежий) и серым (нейтральный) . Основная Настройка и Тестирование Эффективность индикатора полностью зав
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GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Умные сигналы, основанные на ценовом действии, с продвинутыми фильтрами GoGo Breaker — это мощный торговый индикатор, который использует паттерн "Master Candle" для выявления высоковероятных возможностей в режиме реального времени. Разработанный для трейдеров, которые ищут быстрые и точные входы , он идеально подходит для скальпинга, внутридневной и свинговой торговли . Автоматически обнаруживает сигналы покупки/продажи с помощью четких стрелок. Работает н
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Hourly Bias Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Раскройте секреты, которые крупные игроки не хотят, чтобы вы видели. Вы когда-нибудь задумывались, всегда ли рыночные «киты» входят в рынок в одно и то же время и в одном и том же направлении? Этот индикатор покажет вам. Он не даёт сигналов на вход, но раскрывает исторические закономерности движения по часам или дням , которые обычно остаются незамеченными. Например, вы можете обнаружить, что по четвергам в 15:00 у пары EURUSD есть 80% вероятность движения вверх. Идеально подходит для трейдеров,
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Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Projective SR – Прогнозируемые Уровни Поддержки и Сопротивления в Реальном Времени Projective SR — это продвинутый индикатор, который автоматически определяет ключевые точки поддержки и сопротивления на графике и прогнозирует их диагонально и динамически на будущее, предвосхищая потенциальные зоны, где цена может отреагировать. В отличие от традиционных индикаторов, которые показывают только фиксированные уровни, Projective SR анализирует геометрию цены , выявляет наиболее значимые пивоты и черт
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LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
LCD Laguerre Convergence Divergence: Усовершенствованный MACD LCD Laguerre Convergence Divergence — это продвинутый технический индикатор, разработанный для улучшения классического MACD, который обеспечивает более быстрое, чувствительное и адаптивное обнаружение импульса. Его основное преимущество — использование фильтров Лагерра , которые реагируют на изменения цены более точно, чем традиционные скользящие средние. Ключевые преимущества Более высокая чувствительность и меньшая задержка: Фильтры
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SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Этот индикатор — продвинутый монитор убыточных позиций , разработанный, чтобы помочь вам своевременно реагировать и защищать ваш капитал. Он в реальном времени анализирует все открытые сделки по текущему символу, рассчитывает волатильность с использованием ATR на нескольких таймфреймах и определяет, насколько близко цена находится к вашему стоп-лоссу (Stop Loss). Он отображает визуальные линии ( динамический стоп-лосс и точку безубыточности ) и панель в стиле Bloomberg с ключевой информацией по
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Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Scalping Timer – Точность в реальном времени для требовательных скальперов Scalping Timer — это компактный визуальный индикатор, разработанный специально для скальперов и внутридневных трейдеров, которые полагаются на идеальное время и минимальные транзакционные издержки . Эта панель в реальном времени отображает две основные метрики для скальпинга: Точный обратный отсчет времени , оставшегося до закрытия свечи, установленной на графике. Мгновенное отображение текущего спреда символа. Благодаря
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Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Торговый Советник - Рука Помощи Этот индикатор разработан для консультирования и сопровождения трейдера в его работе, предлагая количественный анализ рынка в режиме реального времени. Это не инструмент для автоматического принятия решений, а интеллектуальный помощник , который предоставляет: Диагностику рынка (восходящий/нисходящий тренд, диапазон, волатильность) Общие рекомендации (когда покупать, продавать или ждать) Предлагаемое управление рисками (Stop Loss и Take Profit на основе ATR) Психо
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Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Что такое Pi Cycle Projections? Pi Cycle Projections — это комплексная торговая система для MetaTrader 5, которая дает вам двойное преимущество: она не только определяет высоковероятные точки входа (пересечение скользящих средних) в настоящем, но и наносит на график визуальную карту возможных будущих сценариев рынка. Думайте об этом как о системе «два в одном»: Интеллектуальный генератор сигналов , который говорит вам, когда действовать (пересечения скользящих средних Pi). Стратегический проекто
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Real Time Synthetic FX Rate
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Real-Time Synthetic FX Rate Real-Time Synthetic FX Rate — это продвинутый индикатор, разработанный для расчета надежной синтетической оценки обменного курса для любой валютной пары, доступной у вашего брокера (включая основные, второстепенные и экзотические пары). Его цель — предоставить динамический ориентир , отражающий формирование цены в режиме реального времени , выступая в качестве руководства до публикации официальных курсов или институциональных подтверждений. Принцип Работы: Надежная Ги
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Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
"Стратегия шахмат, применяемая в торговле на Форекс" Представьте себе рынок как шахматную доску. Каждый технический индикатор — это уникальная и мощная фигура с особой функцией. Эта интеллектуальная система объединяет шесть ключевых "фигур", которые работают в гармонии, чтобы обнаруживать высоковероятные сигналы для входа: Пешка (EMA 50): Ваш быстрый разведчик, обнаруживающий стремительные изменения в краткосрочном тренде. Ладья (EMA 200): Несокрушимая крепость, подтверждающая основной рыночный
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Advanced ADX Pro: Поднимите анализ ADX на новый уровень  Advanced ADX Pro — это продвинутый торговый инструмент, разработанный для того, чтобы изменить ваш опыт работы с традиционным индикатором Average Directional Index (ADX) . Созданный для обеспечения большего удобства, контроля и визуальной и звуковой ясности , этот индикатор выходит далеко за рамки возможностей встроенного ADX в MetaTrader 5 (MT5).  Что такое ADX и почему он важен?  ADX — это жизненно важный технический индикатор, который и
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
MarketCrack – Whale Detector: Взаимодействие с умными деньгами MarketCrack – Whale Detector — это профессиональный индикатор, разработанный для визуального и заблаговременного обнаружения активности крупных участников рынка, известных как «киты». Его цель — выявлять ключевые моменты значительного институционального давления, позволяя трейдеру следовать направлению «умных денег» и принимать стратегические решения с большей уверенностью. Функциональность и цель MarketCrack – Whale Detector анализи
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Smart Volume Flow Smart Volume Flow — это профессиональный инструмент для анализа объемов, который выводит интерпретацию потока ордеров на новый уровень. Он был разработан, чтобы выйти за рамки простого подсчета баров, сочетая в себе гибридный объем , контекст тренда , мультитаймфреймовые фильтры и подтверждение с помощью силы направления (ADX и +DI/-DI) . Его цель — декомпозировать, взвесить и контекстуализировать рыночную активность, превращая необработанные данные в тактическую информацию для
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Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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Осциллятор Oracle — это настоящая революция в техническом анализе. Вместо того чтобы заставлять трейдера следить за несколькими осцилляторами одновременно — такими как RSI, Stochastic, Williams %R, DeMarker и фильтр Лагерра — этот индикатор объединяет лучшее от каждого из них в единую гибридную линию (цвета DodgerBlue), идеально откалиброванную, чтобы реагировать на реальные движения , отфильтровывая при этом рыночный шум и избегая ложных импульсов, которые вводят в заблуждение многих трейдеров.
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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Dragon Bands Z: Индикатор Визуального Анализа Тренда Dragon Bands Z — это индикатор, разработанный для упрощения чтения графиков за счет визуального объединения множества технических источников. Его цель — предоставить четкое указание направления рынка и его силы без необходимости перегружать графики множеством отдельных индикаторов. Индикатор использует гибридную цветовую заливку для преобразования ценового действия в четыре основных визуальных состояния: Зеленый: Указывает на преобладающую вос
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