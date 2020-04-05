TSB Strategy Engine PRO

TSB Strategy Engine PRO — это не просто торговый робот, предназначенный для реализации одной единственной стратегии.

Это профессиональный движок автоматизации, который позволяет создавать, настраивать и исполнять торговые стратегии благодаря модульной архитектуре, многомерной системе оценки (скоринга) и продвинутому управлению рисками.

Вместо того чтобы полагаться на жесткие правила, система одновременно анализирует множество рыночных условий перед принятием решения, предоставляя трейдеру больший контроль над логикой операций без отказа от автоматизации.

Движок многомерного скоринга

Каждая сделка оценивается с помощью настраиваемой системы баллов, которая объединяет пять рыночных измерений:

Технический анализ

Тренд

Волатильность

Риск

Ликвидность

Каждое измерение дает независимую оценку, которая затем взвешивается для вычисления итогового балла (Final Score) и уровня уверенности перед разрешением на вход в сделку. Этот подход позволяет отфильтровывать низкокачественные сделки и адаптировать поведение советника (EA) к различным рыночным условиям.

Модульная архитектура

Каждый индикатор работает как независимый модуль. Вы можете индивидуально активировать, деактивировать и настраивать:

Moving Average (Скользящие средние)

RSI

ADX

MACD

Bollinger Bands (Полосы Боллинджера)

Stochastic (Стохастик)

Каждый модуль имеет свои собственные параметры, что позволяет создавать полностью персонализированные стратегии без изменения программного кода.

Пять профессиональных пресетов

Советник включает пять предопределенных конфигураций, которые служат отправной точкой для различных стилей торговли:

GOLD

SCALPING

SWING

TREND

COUNTER-TREND

Каждый пресет автоматически настраивает индикаторы, фильтры и параметры в соответствии с выбранным стилем.

Персонализированные стратегии

Истинный потенциал системы заключается в ее гибкости. В параметрах советника можно настроить:

Активные индикаторы и периоды.

Условия входа.

Логические операторы.

Веса скоринга.

Управление рисками.

Управление позициями.

Рыночные фильтры.

Цель состоит не в том, чтобы навязать стратегию, а в том, чтобы предоставить платформу для разработки и оптимизации вашей собственной стратегии.

Совместимость со всеми таймфреймами

Выбирайте таймфрейм напрямую в параметрах советника. Система совместима с:

M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30

H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12

D1 и W1

Стратегия работает, используя выбранный таймфрейм, независимо от того, на каком графике запущен советник.

Профессиональное управление позициями

Включает продвинутые инструменты для автоматического администрирования сделок:

Фиксированный или динамический Stop Loss на основе ATR.

Фиксированный или динамический Take Profit.

Автоматический BreakEven (безубыток).

Trailing Stop (фиксированный или по ATR).

Частичное закрытие позиций (TP1 и TP2).

Автоматическое закрытие по времени.

Интеллектуальное управление рисками

Система поддерживает различные модели расчета объема сделки:

Фиксированный лот.

Риск от баланса.

Риск от капитала (Equity).

Риск от свободной маржи.

Также предусмотрена защита через:

Контроль спреда.

Максимальное количество позиций.

Минимальную дистанцию между сделками.

Торговлю только на открытии новой свечи.

Разрешенное направление торговли.

Философия проекта

TSB Strategy Engine PRO не стремится продать «грааль» или гарантированно прибыльную стратегию. Его цель — предоставить профессиональную инфраструктуру для автоматизации, тестирования и оптимизации торговых стратегий с помощью гибкой, прозрачной и полностью настраиваемой архитектуры.

Система предоставляет технологию; трейдер сохраняет контроль над стратегией.