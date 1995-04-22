TSB Strategy Engine PRO

TSB Strategy Engine PRO 并非一个仅为执行单一策略而设计的机器人。

它是一个专业的自动化引擎，通过模块化架构、多维评分系统和先进的风险管理，使交易者能够构建、自定义并执行交易策略。

该系统不依赖固定的死板规则，而是在做出决策前同时分析多种市场条件，为交易者提供对操作逻辑的更高掌控力，同时保留了自动化的便利性。

多维评分引擎 (Multidimensional Scoring Engine)

每一笔交易都通过一个可配置的评分系统进行评估，该系统结合了五个市场维度：

技术分析 (Technical Analysis)

趋势 (Trend)

波动率 (Volatility)

风险 (Risk)

流动性 (Liquidity)

每个维度都会提供一个独立的评分，随后进行加权计算得出“最终评分 (Final Score)”和“置信水平”，在授权交易入场前进行把关。这种方法可以过滤掉低质量的交易，并使智能交易系统 (EA) 能够适应不同的市场环境。

模块化架构

每个指标都作为一个独立的模块运行。您可以单独启用、禁用和配置以下指标：

移动平均线 (Moving Average)

RSI

ADX

MACD

布林带 (Bollinger Bands)

随机指标 (Stochastic)

每个模块都拥有独立的参数，无需修改代码即可构建完全个性化的策略。

五种专业预设 (Presets)

EA 内置了五种预定义配置，可作为不同交易风格的起点：

GOLD

SCALPING (超短线)

SWING (波段)

TREND (趋势)

COUNTER-TREND (逆势)

每个预设都会根据所选风格自动调整指标、过滤器和参数。

自定义策略

该系统的真正潜力在于其灵活性。直接在 EA 参数中，您可以配置：

启用的指标和周期。

入场条件。

逻辑运算符。

评分权重。

风险管理。

持仓管理。

市场过滤器。

目标不是强加某种策略，而是提供一个平台，让您可以在此之上开发和优化属于您自己的策略。

兼容所有时间周期

您可以直接在 EA 参数中选择时间周期。兼容范围包括：

M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30

H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12

D1 和 W1

策略将使用选定的时间周期进行运作，而与 EA 实际运行的图表时间周期无关。

专业持仓管理

包含用于自动化交易管理的先进工具：

固定止损或基于 ATR 的动态止损。

固定止盈或动态止盈。

自动保本 (BreakEven)。

固定或 ATR 移动止损 (Trailing Stop)。

分批止盈 (TP1 和 TP2)。

基于时间的自动平仓。

智能风险管理

系统支持多种仓位计算模型：

固定手数 (Fixed Lot)。

基于余额的风险管理。

基于净值 (Equity) 的风险管理。

基于可用保证金的风险管理。

此外，系统还通过以下方式提供保护：

点差控制 (Spread Control)。

最大持仓数量限制。

交易间最小距离限制。

仅在新 K 线开仓。

允许的交易方向设置。

项目理念

TSB Strategy Engine PRO 并不旨在兜售某种“必胜策略”。

其宗旨是提供一套专业的基建工具，通过灵活、透明且完全可配置的架构，帮助交易者自动化、测试并优化其交易策略。

系统提供技术支持，而交易者始终保持对策略的掌控权。