TSB Strategy Engine PRO

  • 专家
  • Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez

    Andres Felipe Carvajal Rodriguez

    4.8 (8)
    我不开发追踪市场的指标，我开发理解市场的算法。
    我的目标是将复杂的行情转化为客观、稳健且高效的工具，帮助交易者以更高的精度、一致性和风险控制能力做出决策。
    我发布的每一个指标和策略都源于一个简单的哲学：可持续的优势来自于纪律、统计学和执行质量，绝非运气。
    你会在我的作品中发现什么？
    无重绘（Non-repainting）算法：旨在提供可靠的实时数据信息。
    基于市场结构、流动性、行情背景、波动率及客观确认信号的逻辑：摒弃任何随意性信号。
    针对 MT5 高度优化的代码：专为在严苛交易环境下实现极致性能而设计。
    35 产品 3 主题 13 评论
  • 版本: 1.0
  • 激活: 10
TSB Strategy Engine PRO

TSB Strategy Engine PRO 并非一个仅为执行单一策略而设计的机器人。

它是一个专业的自动化引擎，通过模块化架构、多维评分系统和先进的风险管理，使交易者能够构建、自定义并执行交易策略。

该系统不依赖固定的死板规则，而是在做出决策前同时分析多种市场条件，为交易者提供对操作逻辑的更高掌控力，同时保留了自动化的便利性。

多维评分引擎 (Multidimensional Scoring Engine)

每一笔交易都通过一个可配置的评分系统进行评估，该系统结合了五个市场维度：

  • 技术分析 (Technical Analysis)

  • 趋势 (Trend)

  • 波动率 (Volatility)

  • 风险 (Risk)

  • 流动性 (Liquidity)

每个维度都会提供一个独立的评分，随后进行加权计算得出“最终评分 (Final Score)”和“置信水平”，在授权交易入场前进行把关。这种方法可以过滤掉低质量的交易，并使智能交易系统 (EA) 能够适应不同的市场环境。

模块化架构

每个指标都作为一个独立的模块运行。您可以单独启用、禁用和配置以下指标：

  • 移动平均线 (Moving Average)

  • RSI

  • ADX

  • MACD

  • 布林带 (Bollinger Bands)

  • 随机指标 (Stochastic)

每个模块都拥有独立的参数，无需修改代码即可构建完全个性化的策略。

五种专业预设 (Presets)

EA 内置了五种预定义配置，可作为不同交易风格的起点：

  • GOLD

  • SCALPING (超短线)

  • SWING (波段)

  • TREND (趋势)

  • COUNTER-TREND (逆势)

每个预设都会根据所选风格自动调整指标、过滤器和参数。

自定义策略

该系统的真正潜力在于其灵活性。直接在 EA 参数中，您可以配置：

  • 启用的指标和周期。

  • 入场条件。

  • 逻辑运算符。

  • 评分权重。

  • 风险管理。

  • 持仓管理。

  • 市场过滤器。

目标不是强加某种策略，而是提供一个平台，让您可以在此之上开发和优化属于您自己的策略。

兼容所有时间周期

您可以直接在 EA 参数中选择时间周期。兼容范围包括：

  • M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30

  • H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12

  • D1 和 W1

策略将使用选定的时间周期进行运作，而与 EA 实际运行的图表时间周期无关。

专业持仓管理

包含用于自动化交易管理的先进工具：

  • 固定止损或基于 ATR 的动态止损。

  • 固定止盈或动态止盈。

  • 自动保本 (BreakEven)。

  • 固定或 ATR 移动止损 (Trailing Stop)。

  • 分批止盈 (TP1 和 TP2)。

  • 基于时间的自动平仓。

智能风险管理

系统支持多种仓位计算模型：

  • 固定手数 (Fixed Lot)。

  • 基于余额的风险管理。

  • 基于净值 (Equity) 的风险管理。

  • 基于可用保证金的风险管理。

此外，系统还通过以下方式提供保护：

  • 点差控制 (Spread Control)。

  • 最大持仓数量限制。

  • 交易间最小距离限制。

  • 仅在新 K 线开仓。

  • 允许的交易方向设置。

项目理念

TSB Strategy Engine PRO 并不旨在兜售某种“必胜策略”。

其宗旨是提供一套专业的基建工具，通过灵活、透明且完全可配置的架构，帮助交易者自动化、测试并优化其交易策略。

系统提供技术支持，而交易者始终保持对策略的掌控权。


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5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
Elliott Wave Radar
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
这个指标有什么作用？ 该指标会自动分析图表，识别 艾略特波浪模式 （推动浪和调整浪），并实时显示波浪1、2、3、4和5的位置。此外，它还包括 价格预测 、 成交量验证 和 三角形形态识别 。 “雷达”版本有哪些改进？ 目标预测： 提示价格在第五浪中可能走向何方。 成交量验证： 确认成交量是否支持已识别的模式。 三角形识别： 识别复杂的调整浪（收缩、扩张、对称）。 概率分析： 告诉你已识别模式的可靠性（%）。 多重备选计数： 如果市场走势模糊，提供不止一个有效选项。 如何理解颜色和线条 波浪线： 蓝色： 推动浪 （1、3、5）— 主要趋势。 红色： 调整浪 （2、4）— 趋势内的回调。 黄线（建议回调位） 这条线标出了修正最有可能结束的水平。 如果价格回调并突破黄线的底部（即最接近价格、作为入场点的那个位置），则价格继续向黄线另一端的预测位移动的可能性会增加。只有当完整的趋势变化已经确认，并且黄线的起点和终点都得到验证时，这个信号才是可靠的。 灰色线（趋势通道） 这条线界定了推动浪的运行轨迹，并帮助预测第五浪可能结束的位置。如果价格在通道内运行，则确认了趋势的强度；如果提前突破通道，则可
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Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
指标
趋势型BB MACD指标与ADX过滤器 趋势型BB MACD指标与ADX过滤器 是一款结合了 布林带 (BB) 、 MACD 和 平均趋向指数 (ADX) 的高级技术工具。该指标现在整合了完整的方向分析系统，包括 +DI 和 -DI ，以及 MACD 交叉确认选项。它旨在提供经过优化的精确过滤交易信号，适用于 超短线交易 (scalping) 、 日内交易 (intraday) 和 波段交易 (swing trading) ，帮助交易者不仅识别趋势方向，还能判断其强度和可靠性。 核心组成部分 布林带 (BB) BB Middle (中轨): 简单移动平均线 (SMA)。 BB Upper / BB Lower (上轨/下轨): SMA ± (标准差 × 乘数)。 完全自定义: 可调整颜色、粗细和线条样式。 混合信号 (Hybrid Signal) 将 MACD 线 (非柱状图) 与 BB 中轨结合，通过调整其数值来生成动态信号。 智能颜色系统: 绿色: ADX 和 +DI 确认看涨动量。 红色: ADX 和 -DI 确认看跌动量。 黄色: 趋势疲弱或指标之间存在冲突。 高级 ADX 过
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HeatMap Regression Confluence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
HeatMap Regression Confluence: 您的机构流动性雷达 您是否想确定价格“不得不”访问的水平？ Heatmap Regression   是一种先进的热力图，用于检测图表上 机构活动的痕迹 。它识别出发生过大量资本吸收或分配的 关键区域 ，这些区域留下了市场倾向于修正的未决失衡。 该指标为您揭示了 最有可能的价格回返目标 。 关键区域分析（价格失衡） 该指标标记了两种机构流动性痕迹： 绿色区域（积累/Accumulation）： 当价格 强劲下跌 （卖方占主导）时形成，留下了机构买单（流动性）。 价格有很高的概率 向上回升 以平衡该水平。 红色区域（分配/Distribution）： 当价格 强劲上涨 （买方占主导）时形成，留下了机构卖单（流动性）。 价格有很高的概率 向下回调 以覆盖该区域。 本质上， Heatmap Regression   标记了市场在继续其轨迹之前必须触及的**“真空”或流动性磁铁**。 它向您展示了最有可能发生反应的水平 在哪里 。 独家过滤：仅限优质区域（智能资金成交量） 系统默认设置为显示 所有检测到的区域 ，为您提供流动性图景的
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
TDI Laguerre 指标 TDI Laguerre 是流行指标 Traders Dynamic Index (TDI) 的一个演进版本，它用 Laguerre 滤波器 取代了经典的 RSI，从而提供对价格行为更平滑、更灵敏和更精确的解读。这个高级版本结合了波动性、移动平均线以及可视信号检测元素，并提供可配置的警报。 该指标的功能是什么？ 该指标显示： 基于收盘价平滑处理的 Laguerre 线 。 覆盖在 Laguerre 线上的短期 EMA 信号线 。 中线 （Laguerre 移动平均线）。 波动带 （基于 Laguerre 标准差）。 可配置的 上下限 （例如：超买/超卖）。 基于关键交叉和极端区域反转的 可视买入/卖出信号 。 只有在K线收盘时条件满足，才会触发声音和视觉警报，从而避免虚假信号。  主要区别： 特性 经典 TDI (RSI) TDI Laguerre 计算核心 RSI（相对强弱指数） Laguerre 滤波器 (L0-L3 + CU/CD) 灵敏度 中等，取决于 RSI 周期 高，由伽马参数控制 平滑度 需要额外平滑处理 本身就平滑 对突发变化的反应 可
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BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
BB KC 混合挤压带 – 先进的波动性和压缩指标 BB KC 混合挤压带 是一款新一代技术指标，它智能地结合了 布林带 (BB) 和 肯特纳通道 (KC) ，形成一个独特的混合结构。该指标旨在更精确地解读市场波动性、 压缩 和扩张环境，从而更早、更清晰地发现关键的市场机会区域。 功能介绍 动态混合带计算 它通过 可调节的加权系数 融合了布林带和肯特纳通道的上下带，创建了一个集两者优势于一身的通道： BB： 对标准差变化敏感。 KC： 基于真实波动率 (ATR) 的稳健性。 自动检测压缩区域（“挤压”） 该指标测量 动态混合宽度 并将其与近期历史数据（百分位数）进行比较。当通道收窄至预设阈值以下时，它会在图表上通过视觉符号（圆形或箭头）标记 压缩事件 ： 这表明市场在爆发性行情之前正在积聚压力。 智能警报系统 当价格突破以下位置时，接收个性化警报（声音、电子邮件、推送通知）： 上带 （可能的看涨突破信号）。 下带 （可能的看跌突破信号）。 通过时间控制系统（冷却期）避免重复警报。 相较于单独使用布林带或肯特纳通道的优势 特性 BB KC 混合挤压带 布林带 肯特纳通道 带背景的压缩检测
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Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Correlation Nexus Correlation Nexus: 精通正向或反向的货币对关系 Correlation Nexus 是一款专为 MetaTrader 5 设计的高级技术指标，它通过检测两种金融工具之间的 统计相关性 来发现交易机会。这个系统让交易者能够从**正相关（同向） 和 负相关（反向）**中获益，动态适应不同的货币对、指数或大宗商品。 与传统工具不同，此指标 并非独立运作 。其逻辑结合了 真实的统计相关性 、 确认性技术分析 以及一个清晰的视觉信号系统，并配有控制面板，使您能够以更高的精确度和信心进行操作。 工作原理 选择一个 主货币对 （ symbol_to_analyze ）并将其输入到指标设置中。 打开一个包含 次货币对 （您将应用指标的图表）的图表。 选择您想要交易的相关性类型： 负相关（反向） ：两个货币对之间发出相反的信号。 正相关（同向） ：两个货币对之间发出同步的信号。 该指标会持续评估两种资产之间的关系。只有当主货币对的技术分析足够强劲 并且 满足所选的相关性阈值时，才会生成信号。 相关性类型及示例 相关性类型 推荐货币对 信号逻辑 示例
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StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (2)
指标
StochW%R 动量震荡指标 – 您的智能混合动量指标 精准。降噪。更可靠。 厌倦了在波动市场中产生虚假信号的传统震荡指标？ StochW%R 动量震荡指标 是分析动量领域的演进，它将**随机指标 (Stochastic) 和 威廉指标 (%R)**的优点集于一身，成为一个强大且可自定义的指标。 核心优势： 凭借其智能融合算法，它能 减少市场噪音 并提供 更清晰的信号 ，同时提前预警趋势变化。 为什么这个指标更优越？ 两种震荡指标的智能融合 随机指标（平滑化）： 在识别超买/超卖条件时，对噪音的敏感度较低。 威廉指标（反向和调整）： 对价格的剧烈波动反应更灵敏。 结果： 一条 更精确的动量线 ，能够过滤虚假信号并提高可靠性。 用于完美时机的信号线 与 信号线 （StochW%R 的移动平均线）的交叉有助于： 在价格到达极端区域之前 预测反转 。 确认动量变化 ，且滞后性小于传统震荡指标。 完全自定义 通过**“Stoch Weight” 参数，您可以调整 灵敏度和平滑度之间的平衡**： > 0.5： 受随机指标影响更大（适用于横盘市场）。 < 0.5： 受威廉指标影响更大（非常适合强
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Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant 是一款专为 MetaTrader 5 设计的专业指标，旨在以 JSON 格式 导出完整且结构化的交易数据 。其目的是让任何人工智能助手（无论是免费的还是付费的，如 ChatGPT、Gemini、Copilot、Claude 或 DeepSeek）都能分析这些信息，并提供个性化的建议、策略和解释。 特别推荐：DeepSeek 尽管此导出器兼容任何人工智能，但 特别推荐使用 DeepSeek ，原因如下： 扩展上下文能力 ：非常适合处理指标导出的海量数据。 原生多语言支持 ：与内含的 7 种语言完美兼容。 高级技术分析 ：在解释技术模式和指标方面具有卓越能力。 高效的 JSON 处理 ：专为处理复杂数据结构而优化。 导出哪些信息？ 该指标会自动收集和整理以下数据： 历史价格和交易量数据 ，涵盖多个时间周期（M5、M15、M30、H1、H4、D1）。 原生技术指标 ：MACD、RSI、ATR、Stochastic、ADX、布林带、DeMarker、MFI、A
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Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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虚拟K线块（Virtual Candle Blocks）—— 视觉化无界市场 虚拟K线块 是一款为 MetaTrader 5 设计的高级指标，它能让你创建并观察任何自定义周期的 K 线，即使是那些平台本身不提供的周期。 主要特点： 自定义周期 ：将基础 K 线组合成任意时长的 K 线块（例如：5 小时、14 小时、28 小时、72 小时等），从而创建全新的虚拟 K 线。这使你能够使用像 TradingView 等高级平台独有的周期。 清晰的视觉效果 ：直接在图表上绘制带有实体和影线的虚拟 K 线。你可以自定义颜色、实体宽度，并选择是否显示影线，以便进行纯粹的价格行为分析。 高度可定制 ：该指标包含一个简约面板，用于显示你选择的虚拟周期。它与 MT5 的所有绘图工具兼容，允许你在虚拟 K 线上标记支撑位、阻力位和趋势线。 高级分析 ：将图表周期用作“缩放”功能，以检查每根虚拟 K 线的内部结构，从而提高你发现模式和趋势变化的能力。 理想用户： 价格行为交易者 ：喜欢干净、无干扰图表的人。 技术分析师 ：使用非标准周期来获得视觉和概念优势的人。 使用建议： 为了获得无重叠的视觉效果，我们建
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Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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拉盖尔RSI（Laguerre RSI）：高级振荡指标 拉盖尔RSI（Laguerre RSI） 是一种基于数字滤波器的高级振荡指标，由 约翰·埃勒斯（John Ehlers） 开发。该指标利用一种称为 拉盖尔滤波器（Laguerre filter） 的技术来平滑价格波动，从而更精确地检测 超买 和 超卖 区域，同时减少市场噪音。 拉盖尔RSI的波动范围在 0到1之间 ，其标准水平如下： 超买: 高于 0.75 超卖: 低于 0.25 该指标是检测 市场转向 、 精确入场点 和 信号确认 的理想选择。 可选功能 拉盖尔RSI包含以下可选功能： 声音、电子邮件或推送警报 关键区域之间的视觉填充 灵活的平滑参数设置（ gamma ） 用户手册 可配置参数： 1. 主要配置 gamma (0.1 到 0.9): 控制平滑程度。 较低的值 → 更高的灵敏度，更多的信号。 较高的值 → 更大的平滑度，更少的噪音。 overbought / oversold : 用于标记极端区域的水平。 默认值： overbought = 0.75 oversold = 0.25 2. 视觉外观 mainLine
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Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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Legion of Soldiers – 使用手册 主要用途 Legion of Soldiers 指标旨在用于在已建立的趋势策略中寻找 再次入场点 。该指标本身不定义趋势，而是用于 辅助和强化 先前已确定的趋势系统。趋势方向必须事先通过以下工具进行确认： MarketCrack – Whale Detector （推荐） 或用户使用的任何其他在高时间周期上检测趋势的策略。 使用方法 用户应等待 蓝色线（快速线）与红色线（慢速线）的交叉 ： 自下而上的交叉 ：是 看涨再次入场 的信号，前提是主要趋势已得到确认。 自上而下的交叉 ：是在下降趋势中 看跌再次入场 的信号。 该指标内置了一个 可配置的警报系统 ，根据交易者的偏好，可以只接收看涨交叉、只接收看跌交叉或同时接收两者的通知。 直方图 Legion of Soldiers 的直方图 作为衡量 信号强度和确认度 的视觉指标。 当直方图向上投影时，表示 看涨压力 ，适合多头再次入场。 当直方图向下投影时，反映 看跌力量 ，适合空头再次入场。 其强度（高度）会根据**成交量和波动率（ATR）**进行动态调整，这有助于过滤掉弱信号，并优先选
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
实用工具
主题切换器 - 个性化您的交易终端 描述 主题切换器 是一个交互式面板，允许您在 MetaTrader 5 中快速更改图表的颜色方案。该指标专为寻求舒适和个性化视觉环境的交易者而设计，提供受品牌、电影和专业设计启发的各种主题风格。 如何使用？ 打开面板 ：只需将指标添加到您的图表，一个带有不同主题按钮的窗口就会出现。 选择主题 ：点击任何可用样式，图表将立即更改。 关闭并完成 ：选择您喜欢的主题后，点击“X”关闭面板，然后在一个舒适且适合您风格的视觉环境中继续您的技术分析。 可用风格 AMD ：受游戏玩家和科技美学启发，具有鲜明的对比。 Batman (蝙蝠侠) ：黑暗而优雅的设计，带有奢华和精致的触感。 Bloomberg Dark (彭博暗色) ：非常适合专业交易者，采用深色和高对比度方案。 Captain America (美国队长) ：结合了力量和清晰度，在醒目的颜色和可读性之间取得平衡。 Cartoon Network (卡通频道) ：有趣且色彩丰富，非常适合更轻松的氛围。 Classic (经典) ：MetaTrader 的传统风格，简洁实用。 ****Harry Pott
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GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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GoGo Breaker – The Master Candle Signal 基于价格行为的智能信号，带有高级过滤器 GoGo Breaker 是一款功能强大的交易指标，它使用**“主蜡烛”（Master Candle） 模式来实时识别高概率交易机会。该指标专为寻求 快速、精准进场 的交易者设计，是 剥头皮、日内交易和波段交易**的理想选择。 通过清晰的箭头自动检测买入/卖出信号。 适用于所有市场：外汇、指数、大宗商品和加密货币。 灵活：可单独使用，也可与其他指标结合使用以提高准确性。 推荐策略 基础策略：使用 VIDYA + 抛物线转向指标（Parabolic SAR）进行优化 （过滤掉明显趋势中的信号并避免假突破） 买入规则: 出现 GoGo Breaker 信号 （绿色箭头）。 随后的蜡烛 在 VIDYA 之上开盘和收盘 。 抛物线转向指标（Parabolic SAR） 位于 价格下方 （确认上涨趋势）。 卖出规则: 出现 GoGo Breaker 信号 （红色箭头）。 随后的蜡烛 在 VIDYA 之下开盘和收盘 。 抛物线转向指标（Parabolic SAR） 位于 价格上方
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Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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Adaptive Fibonacci Zones 是 MetaTrader 5 经典斐波那契回撤工具的增强动态版本。它与原生斐波那契工具的主要区别在于， 你无需手动绘制水平线 ，也无需主观决定从哪个点到哪个点测量回撤。 该指标为你完成了这项工作：它使用分形和基于 ATR 的波动率过滤器， 自动检测市场中相关的摆动点（高点和低点） 。这样，斐波那契工具就能实时适应市场，显示出更真实、更有用的水平线，以识别潜在的 支撑和阻力区域 。 相较于 MT5 原生斐波那契工具的优势 自动与自适应： 原生斐波那契工具需要你手动绘制水平线。而该指标能自动找到最相关的摆动点。 更加真实： 它使用 ATR（波动率）来过滤虚假摆动点，避免在不相关的微小波动中出现水平线。 动态颜色： 颜色方案会根据趋势方向（看涨或看跌）而变化。 看涨（Bullish） → 冷色调：蓝色、绿色、紫色。 看跌（Bearish） → 暖色调：红色、橙色、金色。 价格标签： 每个水平线不仅显示斐波那契百分比，还显示实时的精确价格。 重要提示：滞后与重绘（Repaint） 与任何基于分形和历史数据的指标一样，该指标会 重绘（repain
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Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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Projective SR – 实时预测的支撑与阻力 Projective SR 是一款先进的指标，它能自动检测图表上的 关键支撑与阻力点 ，并以 动态的对角线形式将其预测至未来 ，从而预示价格可能发生反应的潜在区域。 与只显示固定水平的传统指标不同， Projective SR 分析价格的几何结构 ，识别出最相关的 关键点 (Pivots) ，并绘制出 倾斜的线条 来适应市场走势。 这些线条 实时更新 ，并在新K线形成时展示价格结构是如何演变的。 技术特点 (Jìshù Tèdiǎn) 基于 K 线结构的自动关键点检测 （高点和低点）。 精确的几何预测 ，使用 实时计算 （而非基于K线数量）。 预测性的支撑与阻力线 ，能够预见未来的价格走势。 灵活的配置： 关键点敏感度、预测长度、颜色、粗细和标签。 稳定模式： 除非检测到新的确认关键点，否则线条保持固定不变。 优势 (Yōushì) 帮助您 清晰地可视化市场可能的方向 。 允许您 提前发现 结构区域内的 突破或反弹 。 是 剥头皮 (Scalping) 、 波段交易 (Swing) 或 高级技术分析 的理想选择。 兼容任何交易品种或
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Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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Pro MA 5 – 专业移动平均线套件  MetaTrader 5 中最完整的移动平均线系统 Pro MA 5 通过提供强大、可定制且高效的界面，以精准的操作检测趋势，彻底改变了技术分析。  什么是 Pro MA 5？ 这是一款高级指标，集成了多达 5 条可配置的移动平均线 ，具有智能警报、交互式面板和优化设计，适用于任何交易品种或时间框架。它是交易者的“一站式”解决方案。  主要特点  专业多移动平均线配置 最多可同时显示 5 条移动平均线 ，每条都拥有完全控制权。 可用方法： SMA（简单移动平均线）、EMA（指数移动平均线）、SMMA（平滑移动平均线）、LWMA（线性加权移动平均线） 。 7 种适用价格： 收盘价、开盘价、最高价、最低价、中位价、典型价、加权价 。 全面定制：独立的颜色、粗细和线型。  智能警报系统 自动检测所有移动平均线组合之间的 交叉 。 屏幕上的视觉警报和 可自定义的声音 。 通过 电子邮件 和 push 通知 发送警报。 可从控制面板手动激活。  交互式控制面板 实时查看每条移动平均线的状态。 记录 最后检测到的交叉 。 亮/暗模式 界面，响应式设计并支
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Hourly Bias Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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揭示那些大玩家不愿让你看到的秘密。 你是否曾好奇，市场中的**“巨鲸” 是否总在同一时间、朝着同一方向入场？这个指标会向你展示。它不提供具体的入场信号，但它揭示了通常会被忽视的 按小时或按天划分的历史价格波动模式**。 例如，你可能会发现每周四下午 3:00 ， 欧元/美元（EURUSD） 有 80% 的概率上涨。它非常适合希望 确认时间偏差 或为其策略 识别高概率时间点 的交易者。 通过它，你可以一目了然地看到：看涨/看跌蜡烛图的百分比、主要方向以及平均波动幅度。因此，你能理解 机构历史上是如何运作的 ，从而快速而简单地完善你的分析。 注意：M30（30分钟图） 数据按小时整合：每小时的数据显示了构成该小时的两根 30 分钟蜡烛图的行为。 注意：针对金属、股票和指数 对于某些资产， 00:00 （午夜）可能不会显示数据，因为市场和经纪商并非总是在这个确切时间开盘。这是正常的，反映了该资产的实际开盘时间。 该指标已在 外汇（Forex） 、股指（SP500, NDX）和贵金属上 开发并测试 。从理论上讲，它的逻辑 也适用于包括加密货币在内的其他资产 ，但 尚未在该市场进行直接验证 。
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MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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MultiFrame Momentum 指标 (多周期动量指标) MultiFrame Momentum 是一种高级指标，可 同时分析多个市场周期 ，以识别 方向趋同 的时刻。其独特的设计旨在寻找不同时间周期之间的动量一致性，通过一条在 绿色（看涨） 、 红色（看跌） 和 灰色（中性） 之间切换的线条，生成清晰的视觉信号。  关键设置与测试 该指标的有效性完全取决于 个性化的时间周期配置 。每位交易者都应该测试并评估哪种时间周期组合最符合他们的策略： 剥头皮 (Scalping)： 启用 M1 到 M15 日内交易 (Day Trading)： 结合 M30 与 H1-H4 波段交易 (Swing Trading)： 侧重 H4 到 W1 通过激活/停用不同的组合进行实验，直到找到最适合您交易风格的 最佳设置 。  实际信号管理 入场 (ENTRIES)： 操作前务必等待蜡烛图完全收盘。 指标可能在蜡烛形成过程中显示颜色变化，但只有在收盘时才能确认有效信号。 出场 (EXITS)： 当线条返回到 灰色（中性） 状态或切换到 相反颜色 时，平仓，这表示多周期趋同已结束。 与现有策略的整合
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LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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LCD 拉盖尔聚合离散指标：MACD 的高级改良版 LCD 拉盖尔聚合离散指标 (LCD Laguerre Convergence Divergence) 是一种先进的技术指标，旨在改进经典的 MACD 指标，提供更快、更灵敏和更具适应性的动量检测。其主要优势在于使用了 拉盖尔滤波器 (Laguerre filters) ，它比传统的移动平均线能更精确地响应价格变化。 主要优势 更高灵敏度和更小滞后性： 拉盖尔滤波器能生成更早的进场和出场信号，这在波动剧烈的市场中至关重要。 对波动性的适应能力： 它根据 ATR（平均真实波幅） 动态调整，在低波动性时过滤掉噪音，在高波动性时快速做出反应。 改进的噪音过滤： 包含一个 决策区 (Decision Zone) 和额外的平滑处理（直方图的 EMA），以减少虚假信号。 可选的成交量确认： 允许通过成交量来验证信号，这对于 H1-D1 等时间周期非常有用；在 M1-M30 的剥头皮交易中可以将其禁用。 视觉灵活性： 可以自定义线条和直方图的颜色、粗细和样式。 组成部分与工作原理 L-Fast 线： 代表短期动量，对价格反应迅速。 L-Signal
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Scalping Timer
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剥头皮计时器 – 为苛刻的剥头皮交易者提供实时精度 剥头皮计时器 (Scalping Timer) 是一款紧凑的视觉指标，专为依赖 完美时机 和 最低交易成本 的剥头皮交易者和日内交易者设计。这个实时面板显示剥头皮交易的两个基本指标： 精确倒计时 图表上设定的蜡烛图收盘剩余时间。 即时显示 当前交易品种的点差。 有了这些触手可及的关键信息，您将能够预测剧烈波动，避免代价高昂的入场，并以更高的精度执行进出场操作。 主要特点： 持续按报价和秒更新 ，确保完全精度。 倒计时至当前蜡烛图收盘 ，有助于在最后几秒检测潜在的突破或快速波动。 当前点差可视化 ，对于评估入场成本是否可接受至关重要。 紧凑、简洁且完全可定制的面板 ：选择位置、颜色、大小等。 兼容所有时间框架和交易品种 ，非常适合M1、M5、M15的剥头皮交易。 对剥头皮交易者的优势： 优化入场时机 ，正好在蜡烛图收盘前，关键走势往往发生在此刻。 避免在点差扩大的情况下交易 ，最大程度地减少滑点和隐藏成本。 提高操作纪律性 ，精确控制决定剩余的时间。 增加精度 ，特别是在价格行为、突破或成交量策略中。 剥头皮计时器适合谁？ 在几秒或几分
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Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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交易助手 - 您的得力助手 这款指标旨在 为交易者提供建议和支持 ，实时提供市场量化分析。它不是一个自动决策工具，而是一个 智能助手 ，提供： 市场诊断 （上涨/下跌趋势、盘整、波动性） 一般建议 （何时买入、卖出或观望） 建议的风险管理 （基于ATR的止损和止盈） 心理学建议 以保持交易纪律 它非常适合那些寻求**“第二双眼睛”**来帮助验证他们的想法或提醒重要交易方面的交易者。 用户手册 可配置参数 1. 通用参数 分析时间周期 (Timeframe for analysis)： 用于分析的时间周期（默认为当前图表的时间周期）。 推荐： 使用您进行交易的相同时间周期（H1、M15等）。 显示面板 (Show Panel)： 启用/禁用可视化面板。 ATR周期 (ATR Period)： 用于计算波动性和管理风险的ATR周期。 推荐： 14（标准）或20（适用于较大时间周期）。 2. 详细级别 详细级别 (NivelDetalle)： 基本级别 (NIVEL_BASICO)： 仅显示市场状态和主要建议。 中级级别 (NIVEL_INTERMEDIO)： 添加关键指标（斜率、波动性、S
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Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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什么是Pi周期预测 (Pi Cycle Projections)？ Pi周期预测是一个专为MetaTrader 5设计的综合交易系统，它为您提供双重优势：它不仅能在当前市场中识别 高概率的入场信号 （基于移动平均线交叉），还能绘制 市场未来潜在情景的可视化地图 。 可以将其视为一个二合一的系统： 一个智能信号生成器 ：它通过Pi移动平均线交叉告诉您 何时 行动。 一个战略周期预测器 ：它向您展示价格可能 走向何处 。 这两个功能都基于强大的“Pi周期”概念，并辅以多个可选的过滤条件来减少噪音。（请注意：启用这些过滤器后，如果信号不满足任何一个过滤条件，预测线就会消失。） 组成部分一：Pi移动平均线交叉信号生成器（“当下”） 通常，Pi信号产生于移动平均线的交叉。而这个指标通过一个 严格的4层验证过程 ， 极少 生成买入或卖出箭头： Pi移动平均线交叉 ：当快速移动平均线（例如111）与乘以Pi的慢速移动平均线（例如350 * 3.14）交叉时，信号产生。 强度过滤器 (ADX) ：只有当ADX确认存在足够强的趋势时，信号才有效，从而避免了弱势或横盘的移动。 参与度过滤器 (成交量) ：
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SOS Trader
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这个指标是一个 高级亏损头寸监控器 ，旨在帮助您及时做出反应并保护您的资金。它会实时分析当前交易品种的所有未平仓交易，使用多个时间周期上的 ATR 计算波动率，并确定价格离您的止损点 (Stop Loss) 有多近。 它会显示可视化的线（ 动态止损 和 盈亏平衡点 ），以及一个 彭博社风格的面板 ，上面有每笔交易的关键信息： 相对于您账户余额的亏损百分比 距离止损点的点数和 ATR 倍数 交易已开仓的时间 警报状态（警告、危急或紧急），并带有直观的颜色 此外，当您的交易进入风险区域时，它会发送声音警报和推送通知。 参数说明 技术设置 (Technical Settings) TimeframesToAnalyze : 用于计算 ATR 的时间周期（例如：“H1, H4, D1”）。 ATRPeriod : 用于衡量波动率的 ATR 周期。 MinATRValue : 最小 ATR 值，以避免区域过于狭窄。 TrendMA_Period : 用于趋势分析的移动平均线周期。 显示设置 (Display Settings) ShowDynamicSL : 显示动态止损线。 StopLossA
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Real Time Synthetic FX Rate
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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实时合成外汇汇率 (Real-Time Synthetic FX Rate) 实时合成外汇汇率 是一款高级指标，旨在为您的交易商（Broker）提供的任何货币对（包括主要、次要和外汇套利对）计算 稳健的合成汇率估值 。 其目标是提供一个 动态参考值 ，反映 每分钟的价格形成 过程，在官方汇率公布或机构验证之前，提供一个指导性的参考。 工作原理：稳健的混合模型 该指标通过结合三个关键组成部分来生成其合成值，并使用 动态权重 根据 市场波动性 进行自动调整： 成交量加权平均价格 (VWAP)： 对成交量最大的价格水平赋予更高的权重，反映了买卖双方的真实市场共识。 截断均值 (Trimmed Mean)： 自动排除极端价格或错误报价 ( outliers ，即异常值)，确保参考值干净且稳定。 近期平均价格： 使合成汇率与最新的价格行为保持一致，避免过度滞后。 与官方汇率的区别 官方汇率： 通常每天计算一次，基于货币当局清算和验证的银行间交易。它代表一个 历史性 的参考值。 合成外汇汇率： 利用您交易商市场上的 实时数据 ，生成一个 分析性、估算而非官方 的值。 这个合成汇率充当一个 预先参考
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Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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"国际象棋策略在外汇交易中的应用" 想象市场就像一个棋盘。 每个技术指标都是一个独特而强大的棋子，各具特色。这个智能系统结合了六个关键的“棋子”，它们协同工作，以高概率检测入场信号： 兵 (EMA 50)： 你灵活的侦察兵，能快速探测短期趋势的变化。 车 (EMA 200)： 坚不可摧的堡垒，确认市场的主要趋势。 马 (布林带)： 灵活且不可预测，识别市场波动性和潜在的反转区域。 象 (RSI)： 走位精准，衡量超买和超卖水平以评估价格动量。 后 (MACD)： 最强大、最万能的棋子，分析动量和趋势方向。 王 (秘密过滤器)： 战略核心。这个关键的过滤器旨在让信号通过，专注于 盘整或犹豫不决的时期 。这确保了指标能集中于 潜在的突破或反转 ，严格剔除高达90%在趋势过强或波动无序市场中的低潜力交易。 "棋盘就是市场。棋子是你的工具。像一位国际象棋大师一样下棋。" 该指标的作用： "国际象棋之王交易开局"指标通过识别其“棋子”之间的强烈汇聚，并由“王”的秘密过滤器精心验证，提供 精确的入场信号 。 信号逻辑： 看涨信号（买入）： 兵与车： EMA 50位于EMA 200之上，确认上涨趋
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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Advanced ADX Pro: 将您的ADX分析提升到新水平  Advanced ADX Pro 是一款先进的交易工具，旨在彻底改变您使用传统 平均趋向指数 (ADX) 指标的体验。该指标旨在提供更大的 便利性、控制力 以及 视觉和听觉清晰度 ，它远远超越了MetaTrader 5 (MT5) 原生ADX的功能。 什么是ADX？为何它至关重要？ ADX是一个重要的技术指标，用于衡量市场 趋势的强度 。它由三条主要线组成： ADX（蓝色线）： 表示趋势的强度。值增加表示趋势强劲 ，而值减少则表示趋势疲软或盘整 。 +DI（绿色线）： 衡量上涨动能的强度 。 -DI（红色线）： 衡量下跌动能的强度 。 这些线的组合使交易者能够识别市场何时处于趋势中以及趋势向哪个方向移动得更强劲。 MT5原生ADX vs. Advanced ADX Pro：功能上的飞跃  虽然MT5的原生ADX提供了基本线条，但 Advanced ADX Pro 的开发旨在克服这些限制，为您提供卓越的交易体验： 清晰独特的视觉信号 ： 告别手动解读交叉点。Advanced ADX Pro 直接在主图表上提供 视觉箭头
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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MarketCrack – Whale Detector: 与智能资金保持一致 MarketCrack – Whale Detector 是一款专业的指标，旨在可视化、提前地检测大型市场参与者（即“巨鲸”）的活动。其目的是识别机构压力的关键时刻，使交易者能够与智能资金的方向保持一致，并更加自信地做出战略决策。 功能与目标 MarketCrack – Whale Detector 分析多个关键时间周期（从H1到H12）的价格行为和交易量，以识别机构压力的模式。其系统收集这些信息并以紧凑、专业的视觉面板呈现，清晰显示每个时间周期中“巨鲸”活动的强度和方向。当多个时间周期对齐时，该指标会自动突出显示，让用户能够更早地发现由大型交易者主导的趋势，并做出明智的决策。 确认与警报 为了提高稳健性，当所有时间周期都显示同一方向的压力时，信号被视为确认。然而，警报系统经过优化，旨在预测机会：当7个时间周期中至少有6个显示一致信号时，警报就会触发。这使得用户能够领先于巨鲸的行动，同时不失检测的稳健性。 配置与个性化 默认设置（ATR为30，成交量为10）旨在提供专业且多币种的平衡，适应大多数资产和交易风
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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Smart Volume Flow (智能成交量流) Smart Volume Flow 是一款专业的成交量分析工具，它将订单流的解读提升到了更高的水平。它不仅限于简单的柱状图计数，而是结合了 混合成交量 、 趋势背景 、 多时间周期过滤器 以及 定向强度验证（ADX 和 +DI/-DI） 。 其目标是 分解、加权并情境化 市场活动，将原始数据转化为更精确的战术信息，以帮助您做出决策。 为什么它与众不同？ 与 MetaTrader 5 自带的成交量指标不同，后者只显示每个柱的总成交量，而 Smart Volume Flow 则分析 成交量如何以及在哪里发生 。它能识别机构模式，如吸筹、派发、高潮和吸收，并通过趋势的方向和强度进行确认。 关键特征 加权混合成交量 结合真实成交量和报价成交量，并应用校正因子，这些因子基于： K线范围 （价格变动与其平均范围之间的关系）。 K线内 Delta （收盘价与开盘价之间的差值）。 这使得它能够区分： 小K线中的巨量 → 可能是吸收或吸筹。 宽K线中的巨量 → 可能是动能高潮。 直观的柱状图分类 看涨成交量（Bullish） – 主导性买入压力。 看
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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Oracle 震荡指标 (Oracle Oscillator) 是 技术分析 领域的一场真正的革命。它不再要求交易者同时监控多个震荡指标——比如 RSI、Stochastic（随机指标）、Williams %R 和 DeMarker ——而是将每个指标的优点统一到一条 混合线 （ DodgerBlue 色）中，该线条经过完美校准，既能 对市场走势快速反应 ，同时又 保持保守和稳定 ，避免了让许多交易者感到困惑的杂波和虚假信号。 为什么它优于单独的每个震荡指标？ RSI ：使用广泛，但在横盘市场中往往表现不足。 Stochastic（随机指标） ：过于敏感，产生过多信号。 反向 Williams %R ：提供有趣的读数，但单独使用时变得不稳定。 DeMarker ：有助于检测耗尽，但往往滞后。 在同一图表上同时使用所有这些指标会产生大量的 噪音 ，使它们无法统一。 Oracle 震荡指标 通过 加权数学计算 ，将它们均衡地融合在一起，解决了这个问题。结果是得到 一条单一、可靠的线条 ，它抓住了每个震荡指标的精髓，消除了冗余，放大了真正有用的部分。 信号线（ 黄色 ）– 高级精度 它不是普
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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Dragon Bands Z：可视化趋势分析指标 Dragon Bands Z 是一款旨在通过视觉整合多种技术来源来简化图表解读的指标。其目标是清晰地指示市场方向和强度，而无需使用多个指标使图表过于拥挤。 该指标使用 混合颜色填充 将价格行为转换为四种主要的视觉状态： 绿色： 表示主导的上升方向力量。 红色： 确认主导的下降方向力量。 黄色： 提示低波动性或盘整阶段。 灰色： 表明市场犹豫不决，建议等待方向确认。 这种方法可以快速评估当前趋势。与单独分析多个指标不同，Dragon Bands Z 融合了分析，提供统一的视角。 主要特点 视觉清晰度： 将复杂的技术信息转化为简单的颜色代码。 多时间框架分析： 包含一个面板，用于在其他时间框架上确认信号或趋势，有助于使交易与主要趋势保持一致。 多功能性： 适用于短时间框架（剥头皮交易）和长时间框架（波段交易）的分析，因为其核心功能侧重于确认方向。 Dragon Bands Z 旨在成为一种辅助工具，通过消除视觉噪音，只保留趋势的基本信息，从而增强您的当前策略。 DRAGON BANDS Z (技术信息) Dragon Bands Z 旨在通
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