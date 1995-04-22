TSB Strategy Engine PRO
- 专家
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Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- 版本: 1.0
- 激活: 10
TSB Strategy Engine PRO 并非一个仅为执行单一策略而设计的机器人。
它是一个专业的自动化引擎，通过模块化架构、多维评分系统和先进的风险管理，使交易者能够构建、自定义并执行交易策略。
该系统不依赖固定的死板规则，而是在做出决策前同时分析多种市场条件，为交易者提供对操作逻辑的更高掌控力，同时保留了自动化的便利性。
多维评分引擎 (Multidimensional Scoring Engine)
每一笔交易都通过一个可配置的评分系统进行评估，该系统结合了五个市场维度：
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技术分析 (Technical Analysis)
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趋势 (Trend)
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波动率 (Volatility)
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风险 (Risk)
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流动性 (Liquidity)
每个维度都会提供一个独立的评分，随后进行加权计算得出“最终评分 (Final Score)”和“置信水平”，在授权交易入场前进行把关。这种方法可以过滤掉低质量的交易，并使智能交易系统 (EA) 能够适应不同的市场环境。
模块化架构
每个指标都作为一个独立的模块运行。您可以单独启用、禁用和配置以下指标：
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移动平均线 (Moving Average)
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RSI
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ADX
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MACD
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布林带 (Bollinger Bands)
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随机指标 (Stochastic)
每个模块都拥有独立的参数，无需修改代码即可构建完全个性化的策略。
五种专业预设 (Presets)
EA 内置了五种预定义配置，可作为不同交易风格的起点：
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GOLD
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SCALPING (超短线)
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SWING (波段)
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TREND (趋势)
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COUNTER-TREND (逆势)
每个预设都会根据所选风格自动调整指标、过滤器和参数。
自定义策略
该系统的真正潜力在于其灵活性。直接在 EA 参数中，您可以配置：
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启用的指标和周期。
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入场条件。
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逻辑运算符。
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评分权重。
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风险管理。
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持仓管理。
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市场过滤器。
目标不是强加某种策略，而是提供一个平台，让您可以在此之上开发和优化属于您自己的策略。
兼容所有时间周期
您可以直接在 EA 参数中选择时间周期。兼容范围包括：
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M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30
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H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12
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D1 和 W1
策略将使用选定的时间周期进行运作，而与 EA 实际运行的图表时间周期无关。
专业持仓管理
包含用于自动化交易管理的先进工具：
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固定止损或基于 ATR 的动态止损。
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固定止盈或动态止盈。
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自动保本 (BreakEven)。
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固定或 ATR 移动止损 (Trailing Stop)。
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分批止盈 (TP1 和 TP2)。
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基于时间的自动平仓。
智能风险管理
系统支持多种仓位计算模型：
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固定手数 (Fixed Lot)。
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基于余额的风险管理。
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基于净值 (Equity) 的风险管理。
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基于可用保证金的风险管理。
此外，系统还通过以下方式提供保护：
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点差控制 (Spread Control)。
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最大持仓数量限制。
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交易间最小距离限制。
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仅在新 K 线开仓。
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允许的交易方向设置。
项目理念
TSB Strategy Engine PRO 并不旨在兜售某种“必胜策略”。
其宗旨是提供一套专业的基建工具，通过灵活、透明且完全可配置的架构，帮助交易者自动化、测试并优化其交易策略。
系统提供技术支持，而交易者始终保持对策略的掌控权。