Universal Risk Manager Pro
- Индикаторы
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Andres Felipe Carvajal RodriguezPara traducir tu perfil al ruso, he utilizado un tono técnico, sobrio y profesional, que es el que mejor funciona en la comunidad de desarrolladores y traders rusos en MQL5.
Я не разрабатываю индикаторы, чтобы следовать за рынком. Я создаю алгоритмы, чтобы понять его.
- Версия: 1.0
Главное преимущество: Защитите свой счет в один клик. Вам больше не нужно вручную рассчитывать лоты или угадывать, сколько вы можете потерять. Просто двигайте линии на графике, и панель покажет точный размер лота, чтобы держать риск под контролем. (Перетащите серую линию)
Как использовать? (В 3 шага):
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Настройте риск: В параметрах выберите, чем вы хотите рисковать: процентом от баланса (например, 1%) или фиксированной суммой (например, $50).
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Перетащите линии: На графике появятся 3 линии. Перемещайте серую линию мышкой, чтобы настроить свою стратегию:
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Серая: Цена входа (Entry price).
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Красная: Стоп-лосс (Stop Loss — ваш лимит потерь).
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Зеленая: Тейк-профит (Take Profit — ваша цель по прибыли).
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Скопируйте лот: Посмотрите на панель, возьмите значение из поля «Lot» и откройте сделку вручную в MT5.
Что означают предупреждения на панели?
Рамка панели меняет цвет, чтобы предупредить вас, если вы рискуете слишком сильно:
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SAFE (Зеленый): Низкий риск (меньше 1.5%). Всё под контролем.
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WARNING (Желтый): Умеренный риск (от 1.5% до 3%). Будьте осторожны.
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DANGER (Красный): Высокий риск (больше 3%) или ошибка в расположении линий (например, если стоп-лосс установлен не с той стороны от цены входа).
Важное примечание: Этот инструмент является калькулятором-помощником. Он не открывает сделки за вас, а лишь рассчитывает идеальный размер лота, чтобы вы могли торговать безопасно.