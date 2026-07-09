Universal Risk Manager Pro

Главное преимущество: Защитите свой счет в один клик. Вам больше не нужно вручную рассчитывать лоты или угадывать, сколько вы можете потерять. Просто двигайте линии на графике, и панель покажет точный размер лота, чтобы держать риск под контролем. (Перетащите серую линию)

Как использовать? (В 3 шага):

  1. Настройте риск: В параметрах выберите, чем вы хотите рисковать: процентом от баланса (например, 1%) или фиксированной суммой (например, $50).

  2. Перетащите линии: На графике появятся 3 линии. Перемещайте серую линию мышкой, чтобы настроить свою стратегию:

    • Серая: Цена входа (Entry price).

    • Красная: Стоп-лосс (Stop Loss — ваш лимит потерь).

    • Зеленая: Тейк-профит (Take Profit — ваша цель по прибыли).

  3. Скопируйте лот: Посмотрите на панель, возьмите значение из поля «Lot» и откройте сделку вручную в MT5.

Что означают предупреждения на панели?

Рамка панели меняет цвет, чтобы предупредить вас, если вы рискуете слишком сильно:

  • SAFE (Зеленый): Низкий риск (меньше 1.5%). Всё под контролем.

  • WARNING (Желтый): Умеренный риск (от 1.5% до 3%). Будьте осторожны.

  • DANGER (Красный): Высокий риск (больше 3%) или ошибка в расположении линий (например, если стоп-лосс установлен не с той стороны от цены входа).

Важное примечание: Этот инструмент является калькулятором-помощником. Он не открывает сделки за вас, а лишь рассчитывает идеальный размер лота, чтобы вы могли торговать безопасно.


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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Другие продукты этого автора
Elliott Wave Radar
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Что делает этот индикатор? Он автоматически анализирует график, чтобы определить паттерны волн Эллиотта (импульсы и коррекции), и показывает, где находятся волны 1, 2, 3, 4 и 5 в реальном времени. Кроме того, он включает ценовые проекции , проверку объёмов и определение треугольников . В чем эта версия «Радар» лучше? Проекция целей: Подсказывает, куда может двигаться цена в волне 5. Проверка объёмов: Подтверждает, поддерживают ли объёмы обнаруженный паттерн. Определение треугольников: Идентифици
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Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Trend BB MACD с ADX-фильтром Trend BB MACD с ADX-фильтром — это продвинутый технический инструмент, который объединяет в себе полосы Боллинджера (BB) , MACD и индекс направленного движения (ADX) . Теперь он включает в себя полноценную систему направленного анализа с +DI и -DI , а также опции перекрестного подтверждения с MACD. Индикатор разработан для предоставления точных и отфильтрованных торговых сигналов, оптимизированных для скальпинга , внутридневной и свинговой торговли. Он помо
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HeatMap Regression Confluence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
HeatMap Regression Confluence: Ваш Радар Институциональной Ликвидности Хотите определить уровни, которые цена обязана посетить? Heatmap Regression   — это продвинутая тепловая карта, которая обнаруживает   следы институциональной активности   на графике. Она выявляет   ключевые зоны , где произошла сильная абсорбция или дистрибуция капитала, оставив незакрытые дисбалансы, которые рынок стремится скорректировать. Этот индикатор показывает вам   наиболее вероятные цели возврата цены . Анализ Ключе
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
TDI Laguerre TDI Laguerre — это усовершенствованная версия популярного индикатора Traders Dynamic Index (TDI) , в которой классический RSI заменён на фильтр Лагерра . Это обеспечивает более плавное, чувствительное и точное считывание ценового движения. Эта продвинутая версия сочетает в себе элементы волатильности, скользящих средних и визуального обнаружения сигналов с настраиваемыми оповещениями.  Что делает этот индикатор? Этот индикатор отображает: Сглаженную линию Лагерра , основанную на це
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StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (2)
Индикаторы
StochW%R Momentum Oscillator – Ваш Умный Гибридный Индикатор Импульса Точность. Фильтрация Шума. Большая Надежность. Устали от традиционных осцилляторов, генерирующих ложные сигналы на волатильных рынках? StochW%R Momentum Oscillator – это эволюция в анализе импульса, объединяющая лучшее от Стохастического осциллятора и Williams %R в одном мощном и настраиваемом индикаторе. Ключевое преимущество: Он уменьшает рыночный шум и предлагает более чистые сигналы благодаря своему интеллектуальному алгор
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BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
BB KC Hybrid Squeeze Band – Усовершенствованный индикатор волатильности и сжатия BB KC Hybrid Squeeze Band — это технический индикатор нового поколения, который intelligently combines Полосы Боллинджера (BB) и Канал Келтнера (KC) в единую гибридную структуру. Разработанный для более точного определения рыночной волатильности, сжатия и расширения, этот индикатор позволяет выявлять ключевые зоны возможностей с большим опережением и меньшим количеством шума. Что он делает? Динамический расчет гибри
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Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Осциллятор Laguerre RSI: Расширенный Инструмент для Анализа Рынка Laguerre RSI — это продвинутый осциллятор, основанный на цифровых фильтрах, разработанный Джоном Элерсом. Этот индикатор сглаживает ценовые колебания, используя технику, называемую фильтром Лагерра , что позволяет более точно определять зоны перекупленности и перепроданности , а также уменьшает рыночный шум. Laguerre RSI колеблется между 0 и 1 , а его стандартные уровни следующие: Перекупленность: выше 0.75 Перепроданность: ниже 0
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Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Утилиты
Переключатель тем — персонализируйте свой торговый терминал Описание Переключатель тем — это интерактивная панель, позволяющая быстро менять цветовую схему вашего графика в MetaTrader 5. Разработанный для трейдеров, которым нужна комфортная и персонализированная визуальная среда, этот индикатор предлагает разнообразные тематические стили, вдохновленные брендами, фильмами и профессиональным дизайном. Как использовать Открыть панель: Просто добавьте индикатор на ваш график, и появится окно с кнопк
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Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Correlation Nexus Correlation Nexus: Управляйте взаимосвязью между парами напрямую или инверсно Correlation Nexus — это продвинутый технический индикатор для MetaTrader 5, который находит торговые возможности, основанные на статистической корреляции между двумя финансовыми инструментами. Эта система позволяет трейдеру получать выгоду как от положительных (прямых) корреляций , так и от отрицательных (обратных) корреляций , динамически адаптируясь к различным валютным парам, индексам или сырьевым
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Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Legion of Soldiers – Руководство пользователя Основная цель Индикатор Legion of Soldiers создан для поиска повторных входов в уже установленные трендовые стратегии. Этот индикатор сам по себе не определяет тренд, а используется для сопровождения и усиления уже идентифицированной трендовой системы . Направление тренда должно быть подтверждено заранее с помощью таких инструментов, как: MarketCrack – Whale Detector (рекомендуется). Или любая другая стратегия определения тренда на высоких таймфрейма
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Virtual Candle Blocks – Визуализируйте рынок без ограничений Virtual Candle Blocks — это продвинутый индикатор для MetaTrader 5, который позволяет создавать и отображать свечи любого пользовательского таймфрейма, включая те, что недоступны на платформе изначально. Основные особенности: Пользовательские таймфреймы: Индикатор группирует базовые свечи графика в блоки любой желаемой продолжительности (например, 5ч, 14ч, 28ч, 72ч и т.д.), чтобы создать новую виртуальную свечу. Это дает вам доступ к у
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Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Индикатор Trading Exporter for AI Assistant для MetaTrader 5 создан для экспорта полных и структурированных торговых данных в формате JSON. Он позволяет любому бесплатному или платному ИИ-помощнику, такому как ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude или DeepSeek, анализировать информацию и предоставлять персональные рекомендации, стратегии и объяснения. Особая рекомендация: DeepSeek Хотя этот экспортер работает с любым ИИ, особо рекомендуется использовать DeepSeek по нескольким причинам: Расширенный ко
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Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Pro MA 5 – Профессиональный Комплекс Скользящих Средних  Самая полная система скользящих средних в MetaTrader 5 Pro MA 5 совершает революцию в техническом анализе, предлагая мощный, настраиваемый и эффективный интерфейс для определения тенденций с хирургической точностью.  Что такое Pro MA 5? Это продвинутый индикатор, который объединяет до 5 настраиваемых скользящих средних с интеллектуальными оповещениями, интерактивной панелью и оптимизированным дизайном для торговли на любом инструменте или
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Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Adaptive Fibonacci Zones — это улучшенная и динамичная версия классического инструмента «Коррекция по Фибоначчи» в MetaTrader 5. Его главное отличие от стандартного Фибоначчи в том, что вам не нужно вручную наносить уровни или определять на глаз, от какой до какой точки измерять коррекцию. Индикатор делает эту работу за вас: он автоматически определяет свинги (значимые максимумы и минимумы) на рынке, используя фракталы и фильтр волатильности на основе ATR. Таким образом, инструмент Фибоначчи ада
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MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Индикатор MultiFrame Momentum MultiFrame Momentum — это продвинутый индикатор, который одновременно анализирует несколько таймфреймов рынка для выявления моментов направленной конвергенции . Его уникальная конструкция ищет совпадения в импульсе (моментуме) между различными таймфреймами, генерируя четкие визуальные сигналы с помощью линии, которая меняет цвет между зеленым (бычий) , красным (медвежий) и серым (нейтральный) . Основная Настройка и Тестирование Эффективность индикатора полностью зав
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GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Умные сигналы, основанные на ценовом действии, с продвинутыми фильтрами GoGo Breaker — это мощный торговый индикатор, который использует паттерн "Master Candle" для выявления высоковероятных возможностей в режиме реального времени. Разработанный для трейдеров, которые ищут быстрые и точные входы , он идеально подходит для скальпинга, внутридневной и свинговой торговли . Автоматически обнаруживает сигналы покупки/продажи с помощью четких стрелок. Работает н
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Hourly Bias Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Раскройте секреты, которые крупные игроки не хотят, чтобы вы видели. Вы когда-нибудь задумывались, всегда ли рыночные «киты» входят в рынок в одно и то же время и в одном и том же направлении? Этот индикатор покажет вам. Он не даёт сигналов на вход, но раскрывает исторические закономерности движения по часам или дням , которые обычно остаются незамеченными. Например, вы можете обнаружить, что по четвергам в 15:00 у пары EURUSD есть 80% вероятность движения вверх. Идеально подходит для трейдеров,
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Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Projective SR – Прогнозируемые Уровни Поддержки и Сопротивления в Реальном Времени Projective SR — это продвинутый индикатор, который автоматически определяет ключевые точки поддержки и сопротивления на графике и прогнозирует их диагонально и динамически на будущее, предвосхищая потенциальные зоны, где цена может отреагировать. В отличие от традиционных индикаторов, которые показывают только фиксированные уровни, Projective SR анализирует геометрию цены , выявляет наиболее значимые пивоты и черт
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LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
LCD Laguerre Convergence Divergence: Усовершенствованный MACD LCD Laguerre Convergence Divergence — это продвинутый технический индикатор, разработанный для улучшения классического MACD, который обеспечивает более быстрое, чувствительное и адаптивное обнаружение импульса. Его основное преимущество — использование фильтров Лагерра , которые реагируют на изменения цены более точно, чем традиционные скользящие средние. Ключевые преимущества Более высокая чувствительность и меньшая задержка: Фильтры
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SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Этот индикатор — продвинутый монитор убыточных позиций , разработанный, чтобы помочь вам своевременно реагировать и защищать ваш капитал. Он в реальном времени анализирует все открытые сделки по текущему символу, рассчитывает волатильность с использованием ATR на нескольких таймфреймах и определяет, насколько близко цена находится к вашему стоп-лоссу (Stop Loss). Он отображает визуальные линии ( динамический стоп-лосс и точку безубыточности ) и панель в стиле Bloomberg с ключевой информацией по
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Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Scalping Timer – Точность в реальном времени для требовательных скальперов Scalping Timer — это компактный визуальный индикатор, разработанный специально для скальперов и внутридневных трейдеров, которые полагаются на идеальное время и минимальные транзакционные издержки . Эта панель в реальном времени отображает две основные метрики для скальпинга: Точный обратный отсчет времени , оставшегося до закрытия свечи, установленной на графике. Мгновенное отображение текущего спреда символа. Благодаря
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Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Торговый Советник - Рука Помощи Этот индикатор разработан для консультирования и сопровождения трейдера в его работе, предлагая количественный анализ рынка в режиме реального времени. Это не инструмент для автоматического принятия решений, а интеллектуальный помощник , который предоставляет: Диагностику рынка (восходящий/нисходящий тренд, диапазон, волатильность) Общие рекомендации (когда покупать, продавать или ждать) Предлагаемое управление рисками (Stop Loss и Take Profit на основе ATR) Психо
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Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Что такое Pi Cycle Projections? Pi Cycle Projections — это комплексная торговая система для MetaTrader 5, которая дает вам двойное преимущество: она не только определяет высоковероятные точки входа (пересечение скользящих средних) в настоящем, но и наносит на график визуальную карту возможных будущих сценариев рынка. Думайте об этом как о системе «два в одном»: Интеллектуальный генератор сигналов , который говорит вам, когда действовать (пересечения скользящих средних Pi). Стратегический проекто
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Real Time Synthetic FX Rate
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Real-Time Synthetic FX Rate Real-Time Synthetic FX Rate — это продвинутый индикатор, разработанный для расчета надежной синтетической оценки обменного курса для любой валютной пары, доступной у вашего брокера (включая основные, второстепенные и экзотические пары). Его цель — предоставить динамический ориентир , отражающий формирование цены в режиме реального времени , выступая в качестве руководства до публикации официальных курсов или институциональных подтверждений. Принцип Работы: Надежная Ги
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Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
"Стратегия шахмат, применяемая в торговле на Форекс" Представьте себе рынок как шахматную доску. Каждый технический индикатор — это уникальная и мощная фигура с особой функцией. Эта интеллектуальная система объединяет шесть ключевых "фигур", которые работают в гармонии, чтобы обнаруживать высоковероятные сигналы для входа: Пешка (EMA 50): Ваш быстрый разведчик, обнаруживающий стремительные изменения в краткосрочном тренде. Ладья (EMA 200): Несокрушимая крепость, подтверждающая основной рыночный
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Advanced ADX Pro: Поднимите анализ ADX на новый уровень  Advanced ADX Pro — это продвинутый торговый инструмент, разработанный для того, чтобы изменить ваш опыт работы с традиционным индикатором Average Directional Index (ADX) . Созданный для обеспечения большего удобства, контроля и визуальной и звуковой ясности , этот индикатор выходит далеко за рамки возможностей встроенного ADX в MetaTrader 5 (MT5).  Что такое ADX и почему он важен?  ADX — это жизненно важный технический индикатор, который и
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
MarketCrack – Whale Detector: Взаимодействие с умными деньгами MarketCrack – Whale Detector — это профессиональный индикатор, разработанный для визуального и заблаговременного обнаружения активности крупных участников рынка, известных как «киты». Его цель — выявлять ключевые моменты значительного институционального давления, позволяя трейдеру следовать направлению «умных денег» и принимать стратегические решения с большей уверенностью. Функциональность и цель MarketCrack – Whale Detector анализи
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Smart Volume Flow Smart Volume Flow — это профессиональный инструмент для анализа объемов, который выводит интерпретацию потока ордеров на новый уровень. Он был разработан, чтобы выйти за рамки простого подсчета баров, сочетая в себе гибридный объем , контекст тренда , мультитаймфреймовые фильтры и подтверждение с помощью силы направления (ADX и +DI/-DI) . Его цель — декомпозировать, взвесить и контекстуализировать рыночную активность, превращая необработанные данные в тактическую информацию для
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Осциллятор Oracle — это настоящая революция в техническом анализе. Вместо того чтобы заставлять трейдера следить за несколькими осцилляторами одновременно — такими как RSI, Stochastic, Williams %R, DeMarker и фильтр Лагерра — этот индикатор объединяет лучшее от каждого из них в единую гибридную линию (цвета DodgerBlue), идеально откалиброванную, чтобы реагировать на реальные движения , отфильтровывая при этом рыночный шум и избегая ложных импульсов, которые вводят в заблуждение многих трейдеров.
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Dragon Bands Z: Индикатор Визуального Анализа Тренда Dragon Bands Z — это индикатор, разработанный для упрощения чтения графиков за счет визуального объединения множества технических источников. Его цель — предоставить четкое указание направления рынка и его силы без необходимости перегружать графики множеством отдельных индикаторов. Индикатор использует гибридную цветовую заливку для преобразования ценового действия в четыре основных визуальных состояния: Зеленый: Указывает на преобладающую вос
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