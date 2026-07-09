Universal Risk Manager Pro

Главное преимущество: Защитите свой счет в один клик. Вам больше не нужно вручную рассчитывать лоты или угадывать, сколько вы можете потерять. Просто двигайте линии на графике, и панель покажет точный размер лота, чтобы держать риск под контролем. (Перетащите серую линию)

Как использовать? (В 3 шага):

Настройте риск: В параметрах выберите, чем вы хотите рисковать: процентом от баланса (например, 1%) или фиксированной суммой (например, $50). Перетащите линии: На графике появятся 3 линии. Перемещайте серую линию мышкой, чтобы настроить свою стратегию: Серая: Цена входа (Entry price).

Красная: Стоп-лосс (Stop Loss — ваш лимит потерь).

Зеленая: Тейк-профит (Take Profit — ваша цель по прибыли). Скопируйте лот: Посмотрите на панель, возьмите значение из поля «Lot» и откройте сделку вручную в MT5.

Что означают предупреждения на панели?

Рамка панели меняет цвет, чтобы предупредить вас, если вы рискуете слишком сильно:

SAFE (Зеленый): Низкий риск (меньше 1.5%). Всё под контролем.

WARNING (Желтый): Умеренный риск (от 1.5% до 3%). Будьте осторожны.

DANGER (Красный): Высокий риск (больше 3%) или ошибка в расположении линий (например, если стоп-лосс установлен не с той стороны от цены входа).

Важное примечание: Этот инструмент является калькулятором-помощником. Он не открывает сделки за вас, а лишь рассчитывает идеальный размер лота, чтобы вы могли торговать безопасно.