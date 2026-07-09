Universal Risk Manager Pro

核心优势： 一键保护您的账户。您无需再手动计算手数，也不用盲目猜测会亏损多少。只需移动图表上的线条，面板就会显示精确的手数，让您的风险牢牢掌握在控制之中。(移动灰色线)

使用方法（只需3步）：

设置您的风险： 在参数设置中，选择您想要承担的风险方式：是账户金额的百分比（例如：1%），还是固定金额（例如：$50）。 拖动线条： 图表上会出现 3 条线。用鼠标移动灰色线来调整您的策略： 灰色： 入场价 (Entry Price)

红色： 止损价 (Stop Loss - 您的亏损限制)

绿色： 止盈价 (Take Profit - 您的盈利目标) 复制手数： 查看面板，获取“Lot”数值，然后在 MT5 中手动开仓下单。

面板警报代表什么意思？

面板边缘会改变颜色，以提示您的交易策略是否过于激进：

SAFE（绿色）： 低风险（小于 1.5%）。一切尽在掌握。

WARNING（黄色）： 中度风险（1.5% 至 3%）。请保持谨慎。

DANGER（红色）： 高风险（大于 3%）或线条位置错误（例如：把止损位放错了方向）。

重要提示： 本工具仅为计算辅助工具。它不会替您自动开仓下单，而是为您提供最完美的手数，助您安全交易。