Universal Risk Manager Pro

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  • Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez

    Andres Felipe Carvajal Rodriguez

    4.8 (8)
    我不开发追踪市场的指标，我开发理解市场的算法。
    我的目标是将复杂的行情转化为客观、稳健且高效的工具，帮助交易者以更高的精度、一致性和风险控制能力做出决策。
    我发布的每一个指标和策略都源于一个简单的哲学：可持续的优势来自于纪律、统计学和执行质量，绝非运气。
    你会在我的作品中发现什么？
    无重绘（Non-repainting）算法：旨在提供可靠的实时数据信息。
    基于市场结构、流动性、行情背景、波动率及客观确认信号的逻辑：摒弃任何随意性信号。
    针对 MT5 高度优化的代码：专为在严苛交易环境下实现极致性能而设计。
    35 产品 3 主题 13 评论
  • 版本: 1.0

核心优势： 一键保护您的账户。您无需再手动计算手数，也不用盲目猜测会亏损多少。只需移动图表上的线条，面板就会显示精确的手数，让您的风险牢牢掌握在控制之中。(移动灰色线)

使用方法（只需3步）：

  1. 设置您的风险： 在参数设置中，选择您想要承担的风险方式：是账户金额的百分比（例如：1%），还是固定金额（例如：$50）。

  2. 拖动线条： 图表上会出现 3 条线。用鼠标移动灰色线来调整您的策略：

    • 灰色： 入场价 (Entry Price)

    • 红色： 止损价 (Stop Loss - 您的亏损限制)

    • 绿色： 止盈价 (Take Profit - 您的盈利目标)

  3. 复制手数： 查看面板，获取“Lot”数值，然后在 MT5 中手动开仓下单。

面板警报代表什么意思？

面板边缘会改变颜色，以提示您的交易策略是否过于激进：

  • SAFE（绿色）： 低风险（小于 1.5%）。一切尽在掌握。

  • WARNING（黄色）： 中度风险（1.5% 至 3%）。请保持谨慎。

  • DANGER（红色）： 高风险（大于 3%）或线条位置错误（例如：把止损位放错了方向）。

重要提示： 本工具仅为计算辅助工具。它不会替您自动开仓下单，而是为您提供最完美的手数，助您安全交易。


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5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
作者的更多信息
Elliott Wave Radar
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
这个指标有什么作用？ 该指标会自动分析图表，识别 艾略特波浪模式 （推动浪和调整浪），并实时显示波浪1、2、3、4和5的位置。此外，它还包括 价格预测 、 成交量验证 和 三角形形态识别 。 “雷达”版本有哪些改进？ 目标预测： 提示价格在第五浪中可能走向何方。 成交量验证： 确认成交量是否支持已识别的模式。 三角形识别： 识别复杂的调整浪（收缩、扩张、对称）。 概率分析： 告诉你已识别模式的可靠性（%）。 多重备选计数： 如果市场走势模糊，提供不止一个有效选项。 如何理解颜色和线条 波浪线： 蓝色： 推动浪 （1、3、5）— 主要趋势。 红色： 调整浪 （2、4）— 趋势内的回调。 黄线（建议回调位） 这条线标出了修正最有可能结束的水平。 如果价格回调并突破黄线的底部（即最接近价格、作为入场点的那个位置），则价格继续向黄线另一端的预测位移动的可能性会增加。只有当完整的趋势变化已经确认，并且黄线的起点和终点都得到验证时，这个信号才是可靠的。 灰色线（趋势通道） 这条线界定了推动浪的运行轨迹，并帮助预测第五浪可能结束的位置。如果价格在通道内运行，则确认了趋势的强度；如果提前突破通道，则可
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Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
指标
趋势型BB MACD指标与ADX过滤器 趋势型BB MACD指标与ADX过滤器 是一款结合了 布林带 (BB) 、 MACD 和 平均趋向指数 (ADX) 的高级技术工具。该指标现在整合了完整的方向分析系统，包括 +DI 和 -DI ，以及 MACD 交叉确认选项。它旨在提供经过优化的精确过滤交易信号，适用于 超短线交易 (scalping) 、 日内交易 (intraday) 和 波段交易 (swing trading) ，帮助交易者不仅识别趋势方向，还能判断其强度和可靠性。 核心组成部分 布林带 (BB) BB Middle (中轨): 简单移动平均线 (SMA)。 BB Upper / BB Lower (上轨/下轨): SMA ± (标准差 × 乘数)。 完全自定义: 可调整颜色、粗细和线条样式。 混合信号 (Hybrid Signal) 将 MACD 线 (非柱状图) 与 BB 中轨结合，通过调整其数值来生成动态信号。 智能颜色系统: 绿色: ADX 和 +DI 确认看涨动量。 红色: ADX 和 -DI 确认看跌动量。 黄色: 趋势疲弱或指标之间存在冲突。 高级 ADX 过
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HeatMap Regression Confluence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
HeatMap Regression Confluence: 您的机构流动性雷达 您是否想确定价格“不得不”访问的水平？ Heatmap Regression   是一种先进的热力图，用于检测图表上 机构活动的痕迹 。它识别出发生过大量资本吸收或分配的 关键区域 ，这些区域留下了市场倾向于修正的未决失衡。 该指标为您揭示了 最有可能的价格回返目标 。 关键区域分析（价格失衡） 该指标标记了两种机构流动性痕迹： 绿色区域（积累/Accumulation）： 当价格 强劲下跌 （卖方占主导）时形成，留下了机构买单（流动性）。 价格有很高的概率 向上回升 以平衡该水平。 红色区域（分配/Distribution）： 当价格 强劲上涨 （买方占主导）时形成，留下了机构卖单（流动性）。 价格有很高的概率 向下回调 以覆盖该区域。 本质上， Heatmap Regression   标记了市场在继续其轨迹之前必须触及的**“真空”或流动性磁铁**。 它向您展示了最有可能发生反应的水平 在哪里 。 独家过滤：仅限优质区域（智能资金成交量） 系统默认设置为显示 所有检测到的区域 ，为您提供流动性图景的
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
TDI Laguerre 指标 TDI Laguerre 是流行指标 Traders Dynamic Index (TDI) 的一个演进版本，它用 Laguerre 滤波器 取代了经典的 RSI，从而提供对价格行为更平滑、更灵敏和更精确的解读。这个高级版本结合了波动性、移动平均线以及可视信号检测元素，并提供可配置的警报。 该指标的功能是什么？ 该指标显示： 基于收盘价平滑处理的 Laguerre 线 。 覆盖在 Laguerre 线上的短期 EMA 信号线 。 中线 （Laguerre 移动平均线）。 波动带 （基于 Laguerre 标准差）。 可配置的 上下限 （例如：超买/超卖）。 基于关键交叉和极端区域反转的 可视买入/卖出信号 。 只有在K线收盘时条件满足，才会触发声音和视觉警报，从而避免虚假信号。  主要区别： 特性 经典 TDI (RSI) TDI Laguerre 计算核心 RSI（相对强弱指数） Laguerre 滤波器 (L0-L3 + CU/CD) 灵敏度 中等，取决于 RSI 周期 高，由伽马参数控制 平滑度 需要额外平滑处理 本身就平滑 对突发变化的反应 可
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BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
BB KC 混合挤压带 – 先进的波动性和压缩指标 BB KC 混合挤压带 是一款新一代技术指标，它智能地结合了 布林带 (BB) 和 肯特纳通道 (KC) ，形成一个独特的混合结构。该指标旨在更精确地解读市场波动性、 压缩 和扩张环境，从而更早、更清晰地发现关键的市场机会区域。 功能介绍 动态混合带计算 它通过 可调节的加权系数 融合了布林带和肯特纳通道的上下带，创建了一个集两者优势于一身的通道： BB： 对标准差变化敏感。 KC： 基于真实波动率 (ATR) 的稳健性。 自动检测压缩区域（“挤压”） 该指标测量 动态混合宽度 并将其与近期历史数据（百分位数）进行比较。当通道收窄至预设阈值以下时，它会在图表上通过视觉符号（圆形或箭头）标记 压缩事件 ： 这表明市场在爆发性行情之前正在积聚压力。 智能警报系统 当价格突破以下位置时，接收个性化警报（声音、电子邮件、推送通知）： 上带 （可能的看涨突破信号）。 下带 （可能的看跌突破信号）。 通过时间控制系统（冷却期）避免重复警报。 相较于单独使用布林带或肯特纳通道的优势 特性 BB KC 混合挤压带 布林带 肯特纳通道 带背景的压缩检测
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Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Correlation Nexus Correlation Nexus: 精通正向或反向的货币对关系 Correlation Nexus 是一款专为 MetaTrader 5 设计的高级技术指标，它通过检测两种金融工具之间的 统计相关性 来发现交易机会。这个系统让交易者能够从**正相关（同向） 和 负相关（反向）**中获益，动态适应不同的货币对、指数或大宗商品。 与传统工具不同，此指标 并非独立运作 。其逻辑结合了 真实的统计相关性 、 确认性技术分析 以及一个清晰的视觉信号系统，并配有控制面板，使您能够以更高的精确度和信心进行操作。 工作原理 选择一个 主货币对 （ symbol_to_analyze ）并将其输入到指标设置中。 打开一个包含 次货币对 （您将应用指标的图表）的图表。 选择您想要交易的相关性类型： 负相关（反向） ：两个货币对之间发出相反的信号。 正相关（同向） ：两个货币对之间发出同步的信号。 该指标会持续评估两种资产之间的关系。只有当主货币对的技术分析足够强劲 并且 满足所选的相关性阈值时，才会生成信号。 相关性类型及示例 相关性类型 推荐货币对 信号逻辑 示例
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StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (2)
指标
StochW%R 动量震荡指标 – 您的智能混合动量指标 精准。降噪。更可靠。 厌倦了在波动市场中产生虚假信号的传统震荡指标？ StochW%R 动量震荡指标 是分析动量领域的演进，它将**随机指标 (Stochastic) 和 威廉指标 (%R)**的优点集于一身，成为一个强大且可自定义的指标。 核心优势： 凭借其智能融合算法，它能 减少市场噪音 并提供 更清晰的信号 ，同时提前预警趋势变化。 为什么这个指标更优越？ 两种震荡指标的智能融合 随机指标（平滑化）： 在识别超买/超卖条件时，对噪音的敏感度较低。 威廉指标（反向和调整）： 对价格的剧烈波动反应更灵敏。 结果： 一条 更精确的动量线 ，能够过滤虚假信号并提高可靠性。 用于完美时机的信号线 与 信号线 （StochW%R 的移动平均线）的交叉有助于： 在价格到达极端区域之前 预测反转 。 确认动量变化 ，且滞后性小于传统震荡指标。 完全自定义 通过**“Stoch Weight” 参数，您可以调整 灵敏度和平滑度之间的平衡**： > 0.5： 受随机指标影响更大（适用于横盘市场）。 < 0.5： 受威廉指标影响更大（非常适合强
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Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant 是一款专为 MetaTrader 5 设计的专业指标，旨在以 JSON 格式 导出完整且结构化的交易数据 。其目的是让任何人工智能助手（无论是免费的还是付费的，如 ChatGPT、Gemini、Copilot、Claude 或 DeepSeek）都能分析这些信息，并提供个性化的建议、策略和解释。 特别推荐：DeepSeek 尽管此导出器兼容任何人工智能，但 特别推荐使用 DeepSeek ，原因如下： 扩展上下文能力 ：非常适合处理指标导出的海量数据。 原生多语言支持 ：与内含的 7 种语言完美兼容。 高级技术分析 ：在解释技术模式和指标方面具有卓越能力。 高效的 JSON 处理 ：专为处理复杂数据结构而优化。 导出哪些信息？ 该指标会自动收集和整理以下数据： 历史价格和交易量数据 ，涵盖多个时间周期（M5、M15、M30、H1、H4、D1）。 原生技术指标 ：MACD、RSI、ATR、Stochastic、ADX、布林带、DeMarker、MFI、A
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Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
虚拟K线块（Virtual Candle Blocks）—— 视觉化无界市场 虚拟K线块 是一款为 MetaTrader 5 设计的高级指标，它能让你创建并观察任何自定义周期的 K 线，即使是那些平台本身不提供的周期。 主要特点： 自定义周期 ：将基础 K 线组合成任意时长的 K 线块（例如：5 小时、14 小时、28 小时、72 小时等），从而创建全新的虚拟 K 线。这使你能够使用像 TradingView 等高级平台独有的周期。 清晰的视觉效果 ：直接在图表上绘制带有实体和影线的虚拟 K 线。你可以自定义颜色、实体宽度，并选择是否显示影线，以便进行纯粹的价格行为分析。 高度可定制 ：该指标包含一个简约面板，用于显示你选择的虚拟周期。它与 MT5 的所有绘图工具兼容，允许你在虚拟 K 线上标记支撑位、阻力位和趋势线。 高级分析 ：将图表周期用作“缩放”功能，以检查每根虚拟 K 线的内部结构，从而提高你发现模式和趋势变化的能力。 理想用户： 价格行为交易者 ：喜欢干净、无干扰图表的人。 技术分析师 ：使用非标准周期来获得视觉和概念优势的人。 使用建议： 为了获得无重叠的视觉效果，我们建
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Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
拉盖尔RSI（Laguerre RSI）：高级振荡指标 拉盖尔RSI（Laguerre RSI） 是一种基于数字滤波器的高级振荡指标，由 约翰·埃勒斯（John Ehlers） 开发。该指标利用一种称为 拉盖尔滤波器（Laguerre filter） 的技术来平滑价格波动，从而更精确地检测 超买 和 超卖 区域，同时减少市场噪音。 拉盖尔RSI的波动范围在 0到1之间 ，其标准水平如下： 超买: 高于 0.75 超卖: 低于 0.25 该指标是检测 市场转向 、 精确入场点 和 信号确认 的理想选择。 可选功能 拉盖尔RSI包含以下可选功能： 声音、电子邮件或推送警报 关键区域之间的视觉填充 灵活的平滑参数设置（ gamma ） 用户手册 可配置参数： 1. 主要配置 gamma (0.1 到 0.9): 控制平滑程度。 较低的值 → 更高的灵敏度，更多的信号。 较高的值 → 更大的平滑度，更少的噪音。 overbought / oversold : 用于标记极端区域的水平。 默认值： overbought = 0.75 oversold = 0.25 2. 视觉外观 mainLine
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Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Legion of Soldiers – 使用手册 主要用途 Legion of Soldiers 指标旨在用于在已建立的趋势策略中寻找 再次入场点 。该指标本身不定义趋势，而是用于 辅助和强化 先前已确定的趋势系统。趋势方向必须事先通过以下工具进行确认： MarketCrack – Whale Detector （推荐） 或用户使用的任何其他在高时间周期上检测趋势的策略。 使用方法 用户应等待 蓝色线（快速线）与红色线（慢速线）的交叉 ： 自下而上的交叉 ：是 看涨再次入场 的信号，前提是主要趋势已得到确认。 自上而下的交叉 ：是在下降趋势中 看跌再次入场 的信号。 该指标内置了一个 可配置的警报系统 ，根据交易者的偏好，可以只接收看涨交叉、只接收看跌交叉或同时接收两者的通知。 直方图 Legion of Soldiers 的直方图 作为衡量 信号强度和确认度 的视觉指标。 当直方图向上投影时，表示 看涨压力 ，适合多头再次入场。 当直方图向下投影时，反映 看跌力量 ，适合空头再次入场。 其强度（高度）会根据**成交量和波动率（ATR）**进行动态调整，这有助于过滤掉弱信号，并优先选
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
实用工具
主题切换器 - 个性化您的交易终端 描述 主题切换器 是一个交互式面板，允许您在 MetaTrader 5 中快速更改图表的颜色方案。该指标专为寻求舒适和个性化视觉环境的交易者而设计，提供受品牌、电影和专业设计启发的各种主题风格。 如何使用？ 打开面板 ：只需将指标添加到您的图表，一个带有不同主题按钮的窗口就会出现。 选择主题 ：点击任何可用样式，图表将立即更改。 关闭并完成 ：选择您喜欢的主题后，点击“X”关闭面板，然后在一个舒适且适合您风格的视觉环境中继续您的技术分析。 可用风格 AMD ：受游戏玩家和科技美学启发，具有鲜明的对比。 Batman (蝙蝠侠) ：黑暗而优雅的设计，带有奢华和精致的触感。 Bloomberg Dark (彭博暗色) ：非常适合专业交易者，采用深色和高对比度方案。 Captain America (美国队长) ：结合了力量和清晰度，在醒目的颜色和可读性之间取得平衡。 Cartoon Network (卡通频道) ：有趣且色彩丰富，非常适合更轻松的氛围。 Classic (经典) ：MetaTrader 的传统风格，简洁实用。 ****Harry Pott
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GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
GoGo Breaker – The Master Candle Signal 基于价格行为的智能信号，带有高级过滤器 GoGo Breaker 是一款功能强大的交易指标，它使用**“主蜡烛”（Master Candle） 模式来实时识别高概率交易机会。该指标专为寻求 快速、精准进场 的交易者设计，是 剥头皮、日内交易和波段交易**的理想选择。 通过清晰的箭头自动检测买入/卖出信号。 适用于所有市场：外汇、指数、大宗商品和加密货币。 灵活：可单独使用，也可与其他指标结合使用以提高准确性。 推荐策略 基础策略：使用 VIDYA + 抛物线转向指标（Parabolic SAR）进行优化 （过滤掉明显趋势中的信号并避免假突破） 买入规则: 出现 GoGo Breaker 信号 （绿色箭头）。 随后的蜡烛 在 VIDYA 之上开盘和收盘 。 抛物线转向指标（Parabolic SAR） 位于 价格下方 （确认上涨趋势）。 卖出规则: 出现 GoGo Breaker 信号 （红色箭头）。 随后的蜡烛 在 VIDYA 之下开盘和收盘 。 抛物线转向指标（Parabolic SAR） 位于 价格上方
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Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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Adaptive Fibonacci Zones 是 MetaTrader 5 经典斐波那契回撤工具的增强动态版本。它与原生斐波那契工具的主要区别在于， 你无需手动绘制水平线 ，也无需主观决定从哪个点到哪个点测量回撤。 该指标为你完成了这项工作：它使用分形和基于 ATR 的波动率过滤器， 自动检测市场中相关的摆动点（高点和低点） 。这样，斐波那契工具就能实时适应市场，显示出更真实、更有用的水平线，以识别潜在的 支撑和阻力区域 。 相较于 MT5 原生斐波那契工具的优势 自动与自适应： 原生斐波那契工具需要你手动绘制水平线。而该指标能自动找到最相关的摆动点。 更加真实： 它使用 ATR（波动率）来过滤虚假摆动点，避免在不相关的微小波动中出现水平线。 动态颜色： 颜色方案会根据趋势方向（看涨或看跌）而变化。 看涨（Bullish） → 冷色调：蓝色、绿色、紫色。 看跌（Bearish） → 暖色调：红色、橙色、金色。 价格标签： 每个水平线不仅显示斐波那契百分比，还显示实时的精确价格。 重要提示：滞后与重绘（Repaint） 与任何基于分形和历史数据的指标一样，该指标会 重绘（repain
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Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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Projective SR – 实时预测的支撑与阻力 Projective SR 是一款先进的指标，它能自动检测图表上的 关键支撑与阻力点 ，并以 动态的对角线形式将其预测至未来 ，从而预示价格可能发生反应的潜在区域。 与只显示固定水平的传统指标不同， Projective SR 分析价格的几何结构 ，识别出最相关的 关键点 (Pivots) ，并绘制出 倾斜的线条 来适应市场走势。 这些线条 实时更新 ，并在新K线形成时展示价格结构是如何演变的。 技术特点 (Jìshù Tèdiǎn) 基于 K 线结构的自动关键点检测 （高点和低点）。 精确的几何预测 ，使用 实时计算 （而非基于K线数量）。 预测性的支撑与阻力线 ，能够预见未来的价格走势。 灵活的配置： 关键点敏感度、预测长度、颜色、粗细和标签。 稳定模式： 除非检测到新的确认关键点，否则线条保持固定不变。 优势 (Yōushì) 帮助您 清晰地可视化市场可能的方向 。 允许您 提前发现 结构区域内的 突破或反弹 。 是 剥头皮 (Scalping) 、 波段交易 (Swing) 或 高级技术分析 的理想选择。 兼容任何交易品种或
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Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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Pro MA 5 – 专业移动平均线套件  MetaTrader 5 中最完整的移动平均线系统 Pro MA 5 通过提供强大、可定制且高效的界面，以精准的操作检测趋势，彻底改变了技术分析。  什么是 Pro MA 5？ 这是一款高级指标，集成了多达 5 条可配置的移动平均线 ，具有智能警报、交互式面板和优化设计，适用于任何交易品种或时间框架。它是交易者的“一站式”解决方案。  主要特点  专业多移动平均线配置 最多可同时显示 5 条移动平均线 ，每条都拥有完全控制权。 可用方法： SMA（简单移动平均线）、EMA（指数移动平均线）、SMMA（平滑移动平均线）、LWMA（线性加权移动平均线） 。 7 种适用价格： 收盘价、开盘价、最高价、最低价、中位价、典型价、加权价 。 全面定制：独立的颜色、粗细和线型。  智能警报系统 自动检测所有移动平均线组合之间的 交叉 。 屏幕上的视觉警报和 可自定义的声音 。 通过 电子邮件 和 push 通知 发送警报。 可从控制面板手动激活。  交互式控制面板 实时查看每条移动平均线的状态。 记录 最后检测到的交叉 。 亮/暗模式 界面，响应式设计并支
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Hourly Bias Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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揭示那些大玩家不愿让你看到的秘密。 你是否曾好奇，市场中的**“巨鲸” 是否总在同一时间、朝着同一方向入场？这个指标会向你展示。它不提供具体的入场信号，但它揭示了通常会被忽视的 按小时或按天划分的历史价格波动模式**。 例如，你可能会发现每周四下午 3:00 ， 欧元/美元（EURUSD） 有 80% 的概率上涨。它非常适合希望 确认时间偏差 或为其策略 识别高概率时间点 的交易者。 通过它，你可以一目了然地看到：看涨/看跌蜡烛图的百分比、主要方向以及平均波动幅度。因此，你能理解 机构历史上是如何运作的 ，从而快速而简单地完善你的分析。 注意：M30（30分钟图） 数据按小时整合：每小时的数据显示了构成该小时的两根 30 分钟蜡烛图的行为。 注意：针对金属、股票和指数 对于某些资产， 00:00 （午夜）可能不会显示数据，因为市场和经纪商并非总是在这个确切时间开盘。这是正常的，反映了该资产的实际开盘时间。 该指标已在 外汇（Forex） 、股指（SP500, NDX）和贵金属上 开发并测试 。从理论上讲，它的逻辑 也适用于包括加密货币在内的其他资产 ，但 尚未在该市场进行直接验证 。
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MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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MultiFrame Momentum 指标 (多周期动量指标) MultiFrame Momentum 是一种高级指标，可 同时分析多个市场周期 ，以识别 方向趋同 的时刻。其独特的设计旨在寻找不同时间周期之间的动量一致性，通过一条在 绿色（看涨） 、 红色（看跌） 和 灰色（中性） 之间切换的线条，生成清晰的视觉信号。  关键设置与测试 该指标的有效性完全取决于 个性化的时间周期配置 。每位交易者都应该测试并评估哪种时间周期组合最符合他们的策略： 剥头皮 (Scalping)： 启用 M1 到 M15 日内交易 (Day Trading)： 结合 M30 与 H1-H4 波段交易 (Swing Trading)： 侧重 H4 到 W1 通过激活/停用不同的组合进行实验，直到找到最适合您交易风格的 最佳设置 。  实际信号管理 入场 (ENTRIES)： 操作前务必等待蜡烛图完全收盘。 指标可能在蜡烛形成过程中显示颜色变化，但只有在收盘时才能确认有效信号。 出场 (EXITS)： 当线条返回到 灰色（中性） 状态或切换到 相反颜色 时，平仓，这表示多周期趋同已结束。 与现有策略的整合
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LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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LCD 拉盖尔聚合离散指标：MACD 的高级改良版 LCD 拉盖尔聚合离散指标 (LCD Laguerre Convergence Divergence) 是一种先进的技术指标，旨在改进经典的 MACD 指标，提供更快、更灵敏和更具适应性的动量检测。其主要优势在于使用了 拉盖尔滤波器 (Laguerre filters) ，它比传统的移动平均线能更精确地响应价格变化。 主要优势 更高灵敏度和更小滞后性： 拉盖尔滤波器能生成更早的进场和出场信号，这在波动剧烈的市场中至关重要。 对波动性的适应能力： 它根据 ATR（平均真实波幅） 动态调整，在低波动性时过滤掉噪音，在高波动性时快速做出反应。 改进的噪音过滤： 包含一个 决策区 (Decision Zone) 和额外的平滑处理（直方图的 EMA），以减少虚假信号。 可选的成交量确认： 允许通过成交量来验证信号，这对于 H1-D1 等时间周期非常有用；在 M1-M30 的剥头皮交易中可以将其禁用。 视觉灵活性： 可以自定义线条和直方图的颜色、粗细和样式。 组成部分与工作原理 L-Fast 线： 代表短期动量，对价格反应迅速。 L-Signal
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Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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剥头皮计时器 – 为苛刻的剥头皮交易者提供实时精度 剥头皮计时器 (Scalping Timer) 是一款紧凑的视觉指标，专为依赖 完美时机 和 最低交易成本 的剥头皮交易者和日内交易者设计。这个实时面板显示剥头皮交易的两个基本指标： 精确倒计时 图表上设定的蜡烛图收盘剩余时间。 即时显示 当前交易品种的点差。 有了这些触手可及的关键信息，您将能够预测剧烈波动，避免代价高昂的入场，并以更高的精度执行进出场操作。 主要特点： 持续按报价和秒更新 ，确保完全精度。 倒计时至当前蜡烛图收盘 ，有助于在最后几秒检测潜在的突破或快速波动。 当前点差可视化 ，对于评估入场成本是否可接受至关重要。 紧凑、简洁且完全可定制的面板 ：选择位置、颜色、大小等。 兼容所有时间框架和交易品种 ，非常适合M1、M5、M15的剥头皮交易。 对剥头皮交易者的优势： 优化入场时机 ，正好在蜡烛图收盘前，关键走势往往发生在此刻。 避免在点差扩大的情况下交易 ，最大程度地减少滑点和隐藏成本。 提高操作纪律性 ，精确控制决定剩余的时间。 增加精度 ，特别是在价格行为、突破或成交量策略中。 剥头皮计时器适合谁？ 在几秒或几分
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Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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交易助手 - 您的得力助手 这款指标旨在 为交易者提供建议和支持 ，实时提供市场量化分析。它不是一个自动决策工具，而是一个 智能助手 ，提供： 市场诊断 （上涨/下跌趋势、盘整、波动性） 一般建议 （何时买入、卖出或观望） 建议的风险管理 （基于ATR的止损和止盈） 心理学建议 以保持交易纪律 它非常适合那些寻求**“第二双眼睛”**来帮助验证他们的想法或提醒重要交易方面的交易者。 用户手册 可配置参数 1. 通用参数 分析时间周期 (Timeframe for analysis)： 用于分析的时间周期（默认为当前图表的时间周期）。 推荐： 使用您进行交易的相同时间周期（H1、M15等）。 显示面板 (Show Panel)： 启用/禁用可视化面板。 ATR周期 (ATR Period)： 用于计算波动性和管理风险的ATR周期。 推荐： 14（标准）或20（适用于较大时间周期）。 2. 详细级别 详细级别 (NivelDetalle)： 基本级别 (NIVEL_BASICO)： 仅显示市场状态和主要建议。 中级级别 (NIVEL_INTERMEDIO)： 添加关键指标（斜率、波动性、S
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Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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什么是Pi周期预测 (Pi Cycle Projections)？ Pi周期预测是一个专为MetaTrader 5设计的综合交易系统，它为您提供双重优势：它不仅能在当前市场中识别 高概率的入场信号 （基于移动平均线交叉），还能绘制 市场未来潜在情景的可视化地图 。 可以将其视为一个二合一的系统： 一个智能信号生成器 ：它通过Pi移动平均线交叉告诉您 何时 行动。 一个战略周期预测器 ：它向您展示价格可能 走向何处 。 这两个功能都基于强大的“Pi周期”概念，并辅以多个可选的过滤条件来减少噪音。（请注意：启用这些过滤器后，如果信号不满足任何一个过滤条件，预测线就会消失。） 组成部分一：Pi移动平均线交叉信号生成器（“当下”） 通常，Pi信号产生于移动平均线的交叉。而这个指标通过一个 严格的4层验证过程 ， 极少 生成买入或卖出箭头： Pi移动平均线交叉 ：当快速移动平均线（例如111）与乘以Pi的慢速移动平均线（例如350 * 3.14）交叉时，信号产生。 强度过滤器 (ADX) ：只有当ADX确认存在足够强的趋势时，信号才有效，从而避免了弱势或横盘的移动。 参与度过滤器 (成交量) ：
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SOS Trader
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这个指标是一个 高级亏损头寸监控器 ，旨在帮助您及时做出反应并保护您的资金。它会实时分析当前交易品种的所有未平仓交易，使用多个时间周期上的 ATR 计算波动率，并确定价格离您的止损点 (Stop Loss) 有多近。 它会显示可视化的线（ 动态止损 和 盈亏平衡点 ），以及一个 彭博社风格的面板 ，上面有每笔交易的关键信息： 相对于您账户余额的亏损百分比 距离止损点的点数和 ATR 倍数 交易已开仓的时间 警报状态（警告、危急或紧急），并带有直观的颜色 此外，当您的交易进入风险区域时，它会发送声音警报和推送通知。 参数说明 技术设置 (Technical Settings) TimeframesToAnalyze : 用于计算 ATR 的时间周期（例如：“H1, H4, D1”）。 ATRPeriod : 用于衡量波动率的 ATR 周期。 MinATRValue : 最小 ATR 值，以避免区域过于狭窄。 TrendMA_Period : 用于趋势分析的移动平均线周期。 显示设置 (Display Settings) ShowDynamicSL : 显示动态止损线。 StopLossA
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Real Time Synthetic FX Rate
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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实时合成外汇汇率 (Real-Time Synthetic FX Rate) 实时合成外汇汇率 是一款高级指标，旨在为您的交易商（Broker）提供的任何货币对（包括主要、次要和外汇套利对）计算 稳健的合成汇率估值 。 其目标是提供一个 动态参考值 ，反映 每分钟的价格形成 过程，在官方汇率公布或机构验证之前，提供一个指导性的参考。 工作原理：稳健的混合模型 该指标通过结合三个关键组成部分来生成其合成值，并使用 动态权重 根据 市场波动性 进行自动调整： 成交量加权平均价格 (VWAP)： 对成交量最大的价格水平赋予更高的权重，反映了买卖双方的真实市场共识。 截断均值 (Trimmed Mean)： 自动排除极端价格或错误报价 ( outliers ，即异常值)，确保参考值干净且稳定。 近期平均价格： 使合成汇率与最新的价格行为保持一致，避免过度滞后。 与官方汇率的区别 官方汇率： 通常每天计算一次，基于货币当局清算和验证的银行间交易。它代表一个 历史性 的参考值。 合成外汇汇率： 利用您交易商市场上的 实时数据 ，生成一个 分析性、估算而非官方 的值。 这个合成汇率充当一个 预先参考
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Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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"国际象棋策略在外汇交易中的应用" 想象市场就像一个棋盘。 每个技术指标都是一个独特而强大的棋子，各具特色。这个智能系统结合了六个关键的“棋子”，它们协同工作，以高概率检测入场信号： 兵 (EMA 50)： 你灵活的侦察兵，能快速探测短期趋势的变化。 车 (EMA 200)： 坚不可摧的堡垒，确认市场的主要趋势。 马 (布林带)： 灵活且不可预测，识别市场波动性和潜在的反转区域。 象 (RSI)： 走位精准，衡量超买和超卖水平以评估价格动量。 后 (MACD)： 最强大、最万能的棋子，分析动量和趋势方向。 王 (秘密过滤器)： 战略核心。这个关键的过滤器旨在让信号通过，专注于 盘整或犹豫不决的时期 。这确保了指标能集中于 潜在的突破或反转 ，严格剔除高达90%在趋势过强或波动无序市场中的低潜力交易。 "棋盘就是市场。棋子是你的工具。像一位国际象棋大师一样下棋。" 该指标的作用： "国际象棋之王交易开局"指标通过识别其“棋子”之间的强烈汇聚，并由“王”的秘密过滤器精心验证，提供 精确的入场信号 。 信号逻辑： 看涨信号（买入）： 兵与车： EMA 50位于EMA 200之上，确认上涨趋
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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Advanced ADX Pro: 将您的ADX分析提升到新水平  Advanced ADX Pro 是一款先进的交易工具，旨在彻底改变您使用传统 平均趋向指数 (ADX) 指标的体验。该指标旨在提供更大的 便利性、控制力 以及 视觉和听觉清晰度 ，它远远超越了MetaTrader 5 (MT5) 原生ADX的功能。 什么是ADX？为何它至关重要？ ADX是一个重要的技术指标，用于衡量市场 趋势的强度 。它由三条主要线组成： ADX（蓝色线）： 表示趋势的强度。值增加表示趋势强劲 ，而值减少则表示趋势疲软或盘整 。 +DI（绿色线）： 衡量上涨动能的强度 。 -DI（红色线）： 衡量下跌动能的强度 。 这些线的组合使交易者能够识别市场何时处于趋势中以及趋势向哪个方向移动得更强劲。 MT5原生ADX vs. Advanced ADX Pro：功能上的飞跃  虽然MT5的原生ADX提供了基本线条，但 Advanced ADX Pro 的开发旨在克服这些限制，为您提供卓越的交易体验： 清晰独特的视觉信号 ： 告别手动解读交叉点。Advanced ADX Pro 直接在主图表上提供 视觉箭头
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
MarketCrack – Whale Detector: 与智能资金保持一致 MarketCrack – Whale Detector 是一款专业的指标，旨在可视化、提前地检测大型市场参与者（即“巨鲸”）的活动。其目的是识别机构压力的关键时刻，使交易者能够与智能资金的方向保持一致，并更加自信地做出战略决策。 功能与目标 MarketCrack – Whale Detector 分析多个关键时间周期（从H1到H12）的价格行为和交易量，以识别机构压力的模式。其系统收集这些信息并以紧凑、专业的视觉面板呈现，清晰显示每个时间周期中“巨鲸”活动的强度和方向。当多个时间周期对齐时，该指标会自动突出显示，让用户能够更早地发现由大型交易者主导的趋势，并做出明智的决策。 确认与警报 为了提高稳健性，当所有时间周期都显示同一方向的压力时，信号被视为确认。然而，警报系统经过优化，旨在预测机会：当7个时间周期中至少有6个显示一致信号时，警报就会触发。这使得用户能够领先于巨鲸的行动，同时不失检测的稳健性。 配置与个性化 默认设置（ATR为30，成交量为10）旨在提供专业且多币种的平衡，适应大多数资产和交易风
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Smart Volume Flow (智能成交量流) Smart Volume Flow 是一款专业的成交量分析工具，它将订单流的解读提升到了更高的水平。它不仅限于简单的柱状图计数，而是结合了 混合成交量 、 趋势背景 、 多时间周期过滤器 以及 定向强度验证（ADX 和 +DI/-DI） 。 其目标是 分解、加权并情境化 市场活动，将原始数据转化为更精确的战术信息，以帮助您做出决策。 为什么它与众不同？ 与 MetaTrader 5 自带的成交量指标不同，后者只显示每个柱的总成交量，而 Smart Volume Flow 则分析 成交量如何以及在哪里发生 。它能识别机构模式，如吸筹、派发、高潮和吸收，并通过趋势的方向和强度进行确认。 关键特征 加权混合成交量 结合真实成交量和报价成交量，并应用校正因子，这些因子基于： K线范围 （价格变动与其平均范围之间的关系）。 K线内 Delta （收盘价与开盘价之间的差值）。 这使得它能够区分： 小K线中的巨量 → 可能是吸收或吸筹。 宽K线中的巨量 → 可能是动能高潮。 直观的柱状图分类 看涨成交量（Bullish） – 主导性买入压力。 看
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Oracle 震荡指标 (Oracle Oscillator) 是 技术分析 领域的一场真正的革命。它不再要求交易者同时监控多个震荡指标——比如 RSI、Stochastic（随机指标）、Williams %R 和 DeMarker ——而是将每个指标的优点统一到一条 混合线 （ DodgerBlue 色）中，该线条经过完美校准，既能 对市场走势快速反应 ，同时又 保持保守和稳定 ，避免了让许多交易者感到困惑的杂波和虚假信号。 为什么它优于单独的每个震荡指标？ RSI ：使用广泛，但在横盘市场中往往表现不足。 Stochastic（随机指标） ：过于敏感，产生过多信号。 反向 Williams %R ：提供有趣的读数，但单独使用时变得不稳定。 DeMarker ：有助于检测耗尽，但往往滞后。 在同一图表上同时使用所有这些指标会产生大量的 噪音 ，使它们无法统一。 Oracle 震荡指标 通过 加权数学计算 ，将它们均衡地融合在一起，解决了这个问题。结果是得到 一条单一、可靠的线条 ，它抓住了每个震荡指标的精髓，消除了冗余，放大了真正有用的部分。 信号线（ 黄色 ）– 高级精度 它不是普
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
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Dragon Bands Z：可视化趋势分析指标 Dragon Bands Z 是一款旨在通过视觉整合多种技术来源来简化图表解读的指标。其目标是清晰地指示市场方向和强度，而无需使用多个指标使图表过于拥挤。 该指标使用 混合颜色填充 将价格行为转换为四种主要的视觉状态： 绿色： 表示主导的上升方向力量。 红色： 确认主导的下降方向力量。 黄色： 提示低波动性或盘整阶段。 灰色： 表明市场犹豫不决，建议等待方向确认。 这种方法可以快速评估当前趋势。与单独分析多个指标不同，Dragon Bands Z 融合了分析，提供统一的视角。 主要特点 视觉清晰度： 将复杂的技术信息转化为简单的颜色代码。 多时间框架分析： 包含一个面板，用于在其他时间框架上确认信号或趋势，有助于使交易与主要趋势保持一致。 多功能性： 适用于短时间框架（剥头皮交易）和长时间框架（波段交易）的分析，因为其核心功能侧重于确认方向。 Dragon Bands Z 旨在成为一种辅助工具，通过消除视觉噪音，只保留趋势的基本信息，从而增强您的当前策略。 DRAGON BANDS Z (技术信息) Dragon Bands Z 旨在通
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