Gold Sunrise
- 专家
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Alexey Dudin一位研究XAUUSD价格行为的研究者，将XAUUSD视为具有结构性低效的随机系统，这些低效性定义了价格边界，并允许在交易方向之间估计期望值。
超过13年的研究使这一方法发展为交易模型，这些模型将不确定性转化为具有可测量规模的概率性结果。
我的原则：“我不知道市场会走向哪里，但我知道它最终会到达哪里。”
- 版本: 1.0
- 激活: 5
您是否曾有过这样的感觉：当您离开图表时，XAUUSD当天最重要的一波行情已经悄然发生？
当您享受充足睡眠、准备晨间咖啡，或专注于其他事务时，Gold Sunrise 持续监控市场，并在机会出现时迅速作出反应。
Gold Sunrise 通过分析K线动态，在强劲价格波动出现时进入市场。强势上涨动能触发买入交易，强势下跌动能触发卖出交易。该策略跟随市场方向的发展，并根据不断变化的市场环境进行调整。
内置仓位管理功能包括：
• 基于风险回报比的盈利目标
• 遵循市场结构的保护性离场机制
• 自动过滤弱势市场波动
每一个交易决策都基于清晰且一致的规则执行，旨在捕捉具有价值的市场动能。
Gold Sunrise 为每一个交易时段带来纪律性、执行速度和一致性，让您无论身在何处，都能与市场机会保持同步。