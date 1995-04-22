Gold Sunrise

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  • Alexey Dudin
    Alexey Dudin

    Alexey Dudin

    一位研究XAUUSD价格行为的研究者，将XAUUSD视为具有结构性低效的随机系统，这些低效性定义了价格边界，并允许在交易方向之间估计期望值。

    超过13年的研究使这一方法发展为交易模型，这些模型将不确定性转化为具有可测量规模的概率性结果。

    我的原则：“我不知道市场会走向哪里，但我知道它最终会到达哪里。”
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  • 版本: 1.0
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您是否曾有过这样的感觉：当您离开图表时，XAUUSD当天最重要的一波行情已经悄然发生？

当您享受充足睡眠、准备晨间咖啡，或专注于其他事务时，Gold Sunrise 持续监控市场，并在机会出现时迅速作出反应。

Gold Sunrise 通过分析K线动态，在强劲价格波动出现时进入市场。强势上涨动能触发买入交易，强势下跌动能触发卖出交易。该策略跟随市场方向的发展，并根据不断变化的市场环境进行调整。


内置仓位管理功能包括：

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每一个交易决策都基于清晰且一致的规则执行，旨在捕捉具有价值的市场动能。

Gold Sunrise 为每一个交易时段带来纪律性、执行速度和一致性，让您无论身在何处，都能与市场机会保持同步。

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2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
作者的更多信息
Trade HotKeys
Alexey Dudin
实用工具
Trade HotKeys 是一款手动交易工具，可通过键盘快捷键快速执行交易操作。 它专为自主交易者（Discretionary Traders）和剥头皮交易者（Scalpers）设计，帮助用户无需使用 MetaTrader 5 界面按钮即可快速控制订单。 无需点击图表按钮或切换菜单，您可以直接通过键盘完成交易操作。 功能特点 使用快捷键快速开仓 BUY / SELL 分别关闭 BUY 或 SELL 持仓 一键关闭全部持仓 快速反转持仓方向 暂停交易，防止误操作 直接在图表上监控 BUY/SELL 持仓量与浮动盈亏 为什么交易者会使用它 减少决策与执行之间的延迟 帮助建立更快的手动交易肌肉记忆 适用于剥头皮交易与快速行情环境 减少交易过程中对终端界面的操作依赖 支持任何经纪商和账户类型（净额 / 对冲） 轻量稳定，无复杂计算负载 界面 UI 位置可自由调整（4 个角落） 可配置字体大小与布局 文本、标签和颜色可轻松自定义 实时图表状态显示 低 CPU 占用
FREE
Timer HUD
Alexey Dudin
实用工具
Timer HUD 是一款轻量级图表工具，可在图表上实时显示市场信息，结合当前K线倒计时与点差显示。 该指标支持所有时间周期，实时显示当前K线剩余时间，并无延迟更新。同时提供点差监控，帮助交易者在快速行情中及时掌握市场状况。 主要功能： 实时K线倒计时 点差显示（以点为单位） 支持所有周期（M1–MN） 轻量优化（基于定时器事件更新） 完全可自定义外观（字体、大小、颜色、位置） 简洁HUD设计，不干扰图表 Timer HUD 适用于剥头皮交易者、日内交易者以及需要快速查看时间和点差的用户。 未来我将根据用户的需求不断为该工具添加新功能。如果你在交易过程中有任何关于时间控制或其他功能的需求，可以在评论中留言，我会尽力在后续版本中开发并加入这些功能！
FREE
Gold Button EA MT5
Alexey Dudin
专家
Gold Button EA MT5 是一款用于 XAUUSD 的趋势跟随专家顾问，专注于低频方向性交易。 该系统分析市场状况，并按照主要趋势方向进行交易。 交易逻辑 EA 判断当前市场偏向，并按照主要趋势方向运行。 该系统设计用于波段交易，而不是高频交易。 退出逻辑 退出水平基于市场结构和价格动态，而不是固定点值。 这使 EA 能够快速应对趋势变化，提前减少亏损交易，并在强趋势中持仓更久，使盈利覆盖之前的小亏损。 交易风格 预计交易频率约为每 1–2 天一单，取决于市场情况。 该系统更像马拉松，而不是短跑，因此结果是逐步形成的。 风险模型 系统不使用马丁格尔、网格或恢复策略。 由于策略属于长期趋势型交易，因此应根据账户风险使用合理手数，而不是激进加仓。
Gold Train
Alexey Dudin
专家
Gold Train EA MT5 是一款适用于 XAUUSD 的全自动智能交易系统，基于价格行为变化实现自主交易。 该系统采用基于状态的执行模型，根据市场条件动态管理持仓。 不使用标准技术指标，而是依赖内部价格行为驱动框架。 核心功能 全自动 MT5 交易系统 XAUUSD（黄金）优化执行 无指标价格行为逻辑 基于状态的持仓管理 趋势与反转自适应逻辑 固定与余额自适应手数计算 内置交易执行与安全过滤机制 风险与执行 该 EA 包含严格的交易验证逻辑，以确保在正确条件下执行交易，包括保证金检查、交易品种可用性以及终端交易权限检测。 仓位大小可配置，具备受控风险敞口与最大手数限制。不使用马丁格尔、网格或任何回撤恢复策略。 建议使用足够的账户资金，并根据自身风险管理原则合理配置交易手数。
Follow Me Signal
Alexey Dudin
指标
Follow Me Signal 以简单清晰的方式显示当前市场方向，适用于日内交易和 M1 剥头皮交易。 它帮助你快速了解市场走势，而无需复杂分析或杂乱图表。 显示内容： 市场方向（上涨 / 下跌） 图表上的简单视觉信号 每个 tick 实时更新 信号类型： 角落 HUD 方向指示器 直接显示在蜡烛上的箭头 可以同时使用或单独使用。 设置（Settings）: 可选择信号颜色（用于匹配交易平台风格） 可调整信号大小 可选择信号显示位置（角落或图表区域） 主要优势： 几秒内清晰判断市场方向 减少噪音，专注价格走势 适用于剥头皮和日内交易 多时间框架支持 轻量快速 Follow Me Signal 适合希望使用简单决策工具而不是复杂指标的交易者。它帮助你跟随市场方向，避免随机价格噪音。 未来版本将根据用户反馈持续改进。
Gold Face
Alexey Dudin
专家
Gold Face EA MT5 是一个基于 XAUUSD 价格“动能衰竭”交易的系统 黄金的走势不是直线，而是波动式运行。强势的单边推动之后，通常会出现减速和反转，所以该系统专注于这些过渡阶段，当行情开始失去动能并回归更均衡的价格区域时进行交易。 如何开仓 系统不会追逐行情走势 它等待价格完成一段强势推动并开始失去动能 当价格从极端区域开始回撤时才会产生入场信号。系统只对已经发生或正在减弱的行情做出反应，而不是预测未来方向 风险模型 风险在开仓前固定设定，不会根据交易结果变化 不使用马丁格尔 不使用网格加仓 不在亏损后增加仓位 每一笔交易都是独立的，并遵循固定风险规则 退出逻辑与收益结构 当反转行情被认为结束时平仓 系统不依赖胜率 盈利来源于盈利单显著大于亏损单 这种平均盈利与平均亏损之间的差异，使系统即使在低胜率情况下仍然可以保持正收益 执行模型 Gold Face EA 完全自动运行，不预测市场，也不尝试判断方向 系统只对预设条件做出反应，不进行亏损加仓，也不需要人工干预 适用人群 希望全自动交易的交易者 关注黄金价格行为的用户 不依赖预测的系统化交易方法
Gold Leap
Alexey Dudin
专家
Gold Leap 是一款专为 XAUUSD 波段交易设计的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA）。它能够自动寻找高概率交易机会，并从开仓到平仓全程自动管理每一笔交易。 工作原理 将 Gold Leap 加载到图表后，EA 会持续监控市场，而不会频繁开仓。它会耐心等待预设交易条件出现，只有在满足策略要求时才会执行交易。 当符合条件的交易机会出现时，Gold Leap 会自动开立 一笔 仓位，并立即设置 Stop Loss（止损） 和 Take Profit（止盈） 。每笔交易从开仓开始即受到风险保护，无需任何人工干预。 该策略允许市场按照自身节奏运行。正常的价格波动和短期回调不会导致仓位过早平仓，从而使交易有机会跟随更大的市场趋势。 仓位管理 Gold Leap 采用简单且严格的交易管理方式： 任意时刻仅持有 一笔 交易； 每笔交易都会预先设置 Stop Loss（止损） 和 Take Profit（止盈） ； 当交易结束后，EA 会重新进入市场监控状态，等待下一次交易机会； 每笔交易均独立运行，与之前的交易没有任何关联。 风险管理 Gold Leap 不使用 Ma
Gold Sign
Alexey Dudin
专家
Gold Sign EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的自动化交易系统，专为 XAUUSD（黄金）设计。 该专家顾问持续监控市场，执行交易并根据其内置交易逻辑管理持仓。它适合希望使用即用型交易方案、无需手动干预的交易者。 专家顾问功能 监控当前交易品种 自动开设 BUY 和 SELL 订单 在整个交易周期内管理持仓 根据市场条件自动平仓 为什么交易者使用它 专为 XAUUSD 设计 24/7 自动市场分析、交易执行和持仓管理 无需手动交易 支持固定手数和自动手数计算 低 CPU 资源占用 可与其他专家顾问同时运行 支持 VPS，并可在终端重启或连接中断后恢复状态 支持净持仓（Netting）和对冲（Hedging）账户 支持 MetaTrader 5 优势 开箱即用 无需手动管理交易 每笔交易独立管理 灵活的资金管理 轻量高效 稳定执行 不使用马丁格尔、网格或加仓摊平策略
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