Gold Sign

  • Эксперты
  • Alexey Dudin
    Alexey Dudin

    Alexey Dudin

    Исследователь, изучающий XAUUSD как стохастическую систему со структурными неэффективностями, которые задают границы движения цены и позволяют оценивать математическое ожидание между направлениями сделок.
    8 комментариев
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5

Gold Sign EA — это автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная специально для XAUUSD (золото).

Советник постоянно анализирует рынок, выполняет торговые операции и управляет позициями в соответствии со своей встроенной торговой логикой.

Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают готовое решение с нулевым ручным вмешательством.

Что делает советник

  • Отслеживает торговый символ (размещается на XAUUSD)
  • Автоматически открывает позиции BUY и SELL
  • Управляет открытыми сделками на протяжении всего торгового цикла
  • Закрывает позиции в соответствии с рыночными условиями

Почему трейдеры используют его

  • Разработан специально для XAUUSD
  • Круглосуточный автоматический анализ рынка, исполнение сделок и управление позициями
  • Исключает необходимость ручной торговли
  • Поддерживает фиксированный и автоматический расчёт лота
  • Низкое потребление ресурсов процессора
  • Совместим с другими советниками при одновременной работе на одном аккаунте
  • Поддерживает работу через VPS с восстановлением состояния после перезапуска терминала или потери соединения
  • Работает на netting и hedging счете
  • Поддержка MetaTrader 5

    Преимущества

    • Готов к работе сразу после установки
    • Не требует ручного вмешательства
    • Каждая сделка управляется независимо от прошлых
    • Гибкое управление капиталом
    • Лёгкий и эффективный по нагрузке на систему
    • Стабильное исполнение
    • Не использует мартингейл, сетки или стратегии усреднения
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    XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
    Pulse Engine
    Jimmy Peter Eriksson
    4 (36)
    Эксперты
    ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.31 (113)
    Эксперты
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Nexorion Initium Novum EA
    Valentina Zhuchkova
    4.32 (25)
    Эксперты
    NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
    Wave Rider EA MT5
    Adam Hrncir
    4.89 (46)
    Эксперты
    Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
    Chiroptera
    Rob Josephus Maria Janssen
    4.64 (47)
    Эксперты
    Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
    Cortex IDX
    Vladimir Mametov
    Эксперты
    Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
    SomaOil
    Andrii Soma
    5 (2)
    Эксперты
    SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
    Obsidian Flow Atlas EA
    Valentina Zhuchkova
    5 (7)
    Эксперты
    Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
    HFT Spike EA
    OMG FZE LLC
    5 (3)
    Эксперты
    [ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
    Fantastic 4 MT5
    Fan Yang
    3 (2)
    Эксперты
    Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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    Alexey Dudin
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    Trade HotKeys — это утилита для ручной торговли, позволяющая мгновенно выполнять торговые действия с помощью горячих клавиш клавиатуры. Она разработана для discretionary и скальпинг трейдеров, которым нужен быстрый контроль ордеров без использования кнопок интерфейса MetaTrader 5. Вместо кликов по кнопкам графика и навигации по меню вы выполняете торговые действия напрямую с клавиатуры. Что вы можете делать Мгновенно открывать BUY / SELL через горячие клавиши Закрывать BUY или SELL позиции отде
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