Gold Face Alexey Dudin Эксперты

Gold Face EA MT5 это система торговли на истощении движения золота XAUUSD Золото движется волнами а не прямой линией. Сильные импульсы обычно сменяются замедлением и разворотами поэтому система работает именно на этих переходах когда движение теряет силу и цена начинает возвращаться к более сбалансированным уровням. Как происходит вход в сделки Система не гонится за движением рынка Она ждёт момент когда цена сделала сильный импульс и начала терять силу Вход происходит тогда когда цена начинает