Gold Sign
- Эксперты
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Alexey DudinИсследователь, изучающий XAUUSD как стохастическую систему со структурными неэффективностями, которые задают границы движения цены и позволяют оценивать математическое ожидание между направлениями сделок.
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Gold Sign EA — это автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная специально для XAUUSD (золото).
Советник постоянно анализирует рынок, выполняет торговые операции и управляет позициями в соответствии со своей встроенной торговой логикой.
Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают готовое решение с нулевым ручным вмешательством.
Что делает советник
- Отслеживает торговый символ (размещается на XAUUSD)
- Автоматически открывает позиции BUY и SELL
- Управляет открытыми сделками на протяжении всего торгового цикла
- Закрывает позиции в соответствии с рыночными условиями
Почему трейдеры используют его
- Разработан специально для XAUUSD
- Круглосуточный автоматический анализ рынка, исполнение сделок и управление позициями
- Исключает необходимость ручной торговли
- Поддерживает фиксированный и автоматический расчёт лота
- Низкое потребление ресурсов процессора
- Совместим с другими советниками при одновременной работе на одном аккаунте
- Поддерживает работу через VPS с восстановлением состояния после перезапуска терминала или потери соединения
- Работает на netting и hedging счете
- Поддержка MetaTrader 5
Преимущества
- Готов к работе сразу после установки
- Не требует ручного вмешательства
- Каждая сделка управляется независимо от прошлых
- Гибкое управление капиталом
- Лёгкий и эффективный по нагрузке на систему
- Стабильное исполнение
- Не использует мартингейл, сетки или стратегии усреднения