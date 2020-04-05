Monday Flow EA

Сигнал возобновления JPY Carry в понедельник утром от Urban-flux

TokyoMorning EA

Всего один час каждую неделю — по понедельникам.

TokyoMorning EA — это не советник, созданный путем нагромождения сложных индикаторов друг на друга.

Он основан на четкой рыночной гипотезе: тенденции возобновления потоков покупки иностранных валют и продажи иены в начале токийской торговой недели.

Почему вход осуществляется именно в это время?

Почему позиция закрывается всего через один час?

Почему используются именно USDJPY, EURJPY и GBPJPY?

TokyoMorning EA создан для того, чтобы дать логичный и понятный ответ на эти вопросы, основанный на повторяющемся рыночном поведении.

Это не высокорисковый EA в стиле «один выстрел — один джекпот».

Он не предназначен для долгого удержания позиций с большими плавающими убытками.

Вместо этого он сосредоточен на захвате конкретной ограниченной по времени рыночной возможности один раз в неделю.

Основная концепция проста:

найти объяснимое преимущество, торговать только в момент его появления и позволить системе последовательно выполнять одно и то же правило.

В этом и заключается философия TokyoMorning EA.

1. Целенаправленное преимущество всего за один час каждый понедельник

TokyoMorning EA открывает покупки по USDJPY, EURJPY и GBPJPY каждый понедельник в 10:00 по токийскому времени, что соответствует 01:00 GMT.

Позиции автоматически закрываются через один час — в 02:00 GMT.

Советник работает только один раз в неделю.

Стандартное время удержания позиции — всего один час.

Вне этого временного окна EA остается неактивным.

Такой подход предназначен для трейдеров, которым некомфортны советники с длительным удержанием позиций, для тех, кто хочет понимать логику системы, а также для тех, кто интересуется автоматической торговлей, но не хочет использовать «черный ящик».

TokyoMorning EA построен на трех принципах: короткое удержание, низкая частота торговли и понятная логика.

Он не пытается торговать при любых рыночных условиях.

Он сосредоточен только на одном конкретном временном окне: утро понедельника в Токио.

Именно эта простота является одной из его ключевых сильных сторон.

2. Основная информация о продукте

Название продукта: TokyoMorning EA｜Monday Morning 1-Hour JPY Carry Restart Signal｜Urban-flux.

Советник разработан исключительно для MT5.

Поддержка MT4 отсутствует.

Поддерживаемые валютные пары: USDJPY, EURJPY и GBPJPY.

Все три пары включают японскую иену и выбраны для захвата потенциальных потоков продажи иены в понедельник утром во время токийской сессии.

EA работает только один раз в неделю — в течение одного часа по понедельникам.

Это не советник для долгосрочного удержания позиций.

Это краткосрочная автоматическая торговая система с четко определенным временем работы.

3. Для чего предназначен этот EA

TokyoMorning EA не создавался только ради красивых результатов в бэктесте.

Многие советники создаются путем комбинирования множества индикаторов и оптимизации большого количества параметров до тех пор, пока они не начнут идеально соответствовать историческим данным.

Такой подход не обязательно плох, но он часто делает торговую логику трудной для понимания.

Для трейдеров важны следующие вопросы:

Почему EA входит именно в этот момент?

Почему есть основания считать, что стратегия имеет преимущество?

Не была ли стратегия переоптимизирована под прошлые данные?

TokyoMorning EA сосредоточен на конкретном рыночном поведении: потенциальном возобновлении потоков покупки иностранных валют и продажи иены в понедельник утром.

Другими словами, EA не просто реагирует на графические паттерны.

Он основан на гипотезе рыночных потоков.

Это делает стратегию более понятной, более простой для оценки и более удобной для контроля.

4. Почему именно утро понедельника?

TokyoMorning EA сосредоточен на начале торговой недели в Токио.

После выходных японский финансовый рынок вновь начинает работу утром в понедельник.

Крупным институциональным инвесторам, таким как страховые компании, пенсионные фонды и другие крупные управляющие активами, может потребоваться покупка иностранных активов или ребалансировка портфелей.

Для этого они могут продавать иену и покупать иностранные валюты.

Эти потоки могут возобновляться в начале токийской сессии после выходных.

Разумеется, это не означает, что рынок движется в одном направлении каждый понедельник.

В трейдинге нет абсолютной определенности.

Однако исторические тесты показывают, что в определенные временные окна понедельника утром может наблюдаться повторяющаяся тенденция к продаже иены.

TokyoMorning EA создан для механического захвата этой тенденции.

С технической точки зрения это можно описать как сигнал возобновления JPY carry.

Проще говоря, система пытается захватить краткосрочный поток продажи иены, который может возникать утром в понедельник.

5. Почему закрытие происходит через один час?

Чем дольше удерживается позиция, тем больше неопределенности возникает.

Позиция может двигаться в ожидаемом направлении сразу после входа, но спустя несколько часов рынок может развернуться под влиянием совершенно других факторов.

С началом европейской и американской сессий рынок начинают контролировать другие участники, условия ликвидности и новостные драйверы.

Поэтому TokyoMorning EA не пытается удерживать сделки долго.

Он входит в рынок в целевое окно понедельника утром и закрывает позицию через один час.

Без чрезмерного удержания.

Без погони за движением.

Без эмоциональных решений.

Без изменения правил выхода.

Эта дисциплинированная логика выхода является центральной частью конструкции EA.

Благодаря ограниченному времени удержания систему также проще комбинировать с другими советниками или ручными торговыми стратегиями.

6. Обзор бэктестов

TokyoMorning EA тестировался на MT5 в условиях, основанных на ICMarkets, с использованием исторических данных с 2020 по 2026 год.

По всем трем парам — USDJPY, EURJPY и GBPJPY — показатель Profit Factor превысил 2.30.

USDJPY показал Profit Factor 2.54 при винрейте около 70%.

EURJPY достиг Profit Factor 2.91, продемонстрировав наилучшую эффективность среди трех пар.

GBPJPY показал Profit Factor 2.30 благодаря своей более высокой волатильности.

Максимальная просадка баланса оставалась примерно в диапазоне от 3% до 5% в зависимости от пары.

Это означает, что стратегия оценивалась не только по прибыли, но и по глубине снижения баланса в тестовом периоде.

Для USDJPY кривая доходности показала линейную корреляцию 0.98.

Проще говоря, это означает, что кривая прибыли была относительно плавной и восходящей, а не зависела лишь от нескольких крупных прибыльных сделок.

TokyoMorning EA ориентирован на стабильное и объяснимое накопление прибыли, а не на единичные впечатляющие выигрыши.

7. Симуляция сложного роста капитала

Также была проведена симуляция сложного роста капитала со стартовым балансом 50 000 JPY.

При уровне риска 20% симуляция на основе бэктестов показала предполагаемый баланс около 600 000 JPY через один год, около 7.6 миллиона JPY через три года и около 65 миллионов JPY через пять лет.

Эти цифры выглядят впечатляюще, но их необходимо правильно понимать.

Это симуляция, основанная на исторических результатах бэктестов.

Она не гарантирует будущую прибыль.

Уровень риска 20% также является крайне агрессивным.

В реальной торговле результаты могут отличаться из-за проскальзывания, качества исполнения, расширения спредов, различий между брокерами и изменений рыночных условий.

Важно не только смотреть на привлекательные цифры, но и понимать предположения, лежащие в их основе.

TokyoMorning EA использует временной выход через один час и включает стоп-лосс 50 пунктов.

В тестируемом периоде даже при риске 20% не наблюдалось полного обнуления счета.

Однако это не гарантирует безопасность в будущем.

Для реальной торговли настоятельно рекомендуется начинать с гораздо меньшего уровня риска.

Для новичков рекомендуется риск 1–2%.

При одновременной торговле всеми тремя парами рекомендуется риск около 0.5% на каждую пару.

Главным приоритетом должно быть выживание, а не агрессивный рост.

После того как вы поймете поведение EA, можно постепенно корректировать настройки в соответствии со своей склонностью к риску.

8. Контроль переоптимизации

Одним из крупнейших рисков при выборе EA является переоптимизация.

Переоптимизация означает, что стратегия слишком сильно подогнана под исторические данные и не способна эффективно работать на будущих данных.

Советник может выглядеть великолепно в бэктесте, но полностью провалиться при столкновении с новыми рыночными условиями.

TokyoMorning EA тестировался на разделенных временных периодах для проверки этого риска.

In-sample период охватывал 2020 — июль 2023 года.

Период валидации охватывал август 2023 — конец 2024 года.

Out-of-sample период охватывал весь 2025 год.

По USDJPY, EURJPY и GBPJPY EA сохранил положительные средние результаты в out-of-sample периоде.

Для EURJPY и GBPJPY результаты out-of-sample оказались даже сильнее, чем результаты in-sample.

Обычно переоптимизированный EA резко ухудшается при переходе на неизвестные будущие данные.

В данном тесте TokyoMorning EA не показал такого поведения.

Это не гарантирует будущую эффективность, но является важным признаком того, что стратегия не является простой подгонкой под прошлое.

9. Walk-Forward анализ

TokyoMorning EA также проходил walk-forward анализ.

Walk-forward анализ — это метод, при котором стратегия обучается или оценивается на одном периоде, а затем проверяется на следующем неизвестном периоде.

Этот процесс повторяется на нескольких временных окнах для оценки стабильности.

В данном случае walk-forward тестирование проводилось по трем валютным парам с общим количеством 12 out-of-sample проверок.

Все 12 out-of-sample тестов оказались положительными.

Результат составил 12 из 12 успешных проходов.

Это не означает, что EA всегда будет прибыльным в будущем.

Однако это показывает, что логика стратегии не зависела только от одного удачного периода.

Стратегия продемонстрировала устойчивость на нескольких неизвестных тестовых периодах.

10. Сравнение с 1000 случайных стратегий

Еще один важный вопрос — могли ли результаты EA быть просто случайной удачей.

Для проверки TokyoMorning EA был сравнен с 1000 случайных стратегий в аналогичных условиях.

TokyoMorning EA превзошел все 1000 случайных стратегий.

Статистический результат показал Z-score выше 5.

На практике это означает, что результат трудно объяснить одной лишь случайностью.

Тем не менее статистическая сила не гарантирует будущую прибыль.

Рынки меняются, и любая торговая стратегия несет риск.

Однако этот тест предоставляет дополнительные доказательства того, что TokyoMorning EA — это не просто стратегия, случайно показавшая хорошие результаты.