Monday Flow EA

TokyoMorning EA

Сигнал возобновления JPY Carry в понедельник утром от Urban-flux

Всего один час каждую неделю — по понедельникам.

TokyoMorning EA — это не советник, созданный путем нагромождения сложных индикаторов друг на друга.
Он основан на четкой рыночной гипотезе: тенденции возобновления потоков покупки иностранных валют и продажи иены в начале токийской торговой недели.

Почему вход осуществляется именно в это время?
Почему позиция закрывается всего через один час?
Почему используются именно USDJPY, EURJPY и GBPJPY?

TokyoMorning EA создан для того, чтобы дать логичный и понятный ответ на эти вопросы, основанный на повторяющемся рыночном поведении.

Это не высокорисковый EA в стиле «один выстрел — один джекпот».
Он не предназначен для долгого удержания позиций с большими плавающими убытками.
Вместо этого он сосредоточен на захвате конкретной ограниченной по времени рыночной возможности один раз в неделю.

Основная концепция проста:
найти объяснимое преимущество, торговать только в момент его появления и позволить системе последовательно выполнять одно и то же правило.

В этом и заключается философия TokyoMorning EA.

1. Целенаправленное преимущество всего за один час каждый понедельник

TokyoMorning EA открывает покупки по USDJPY, EURJPY и GBPJPY каждый понедельник в 10:00 по токийскому времени, что соответствует 01:00 GMT.
Позиции автоматически закрываются через один час — в 02:00 GMT.

Советник работает только один раз в неделю.
Стандартное время удержания позиции — всего один час.
Вне этого временного окна EA остается неактивным.

Такой подход предназначен для трейдеров, которым некомфортны советники с длительным удержанием позиций, для тех, кто хочет понимать логику системы, а также для тех, кто интересуется автоматической торговлей, но не хочет использовать «черный ящик».

TokyoMorning EA построен на трех принципах: короткое удержание, низкая частота торговли и понятная логика.

Он не пытается торговать при любых рыночных условиях.
Он сосредоточен только на одном конкретном временном окне: утро понедельника в Токио.

Именно эта простота является одной из его ключевых сильных сторон.

2. Основная информация о продукте

Название продукта: TokyoMorning EA｜Monday Morning 1-Hour JPY Carry Restart Signal｜Urban-flux.

Советник разработан исключительно для MT5.
Поддержка MT4 отсутствует.

Поддерживаемые валютные пары: USDJPY, EURJPY и GBPJPY.
Все три пары включают японскую иену и выбраны для захвата потенциальных потоков продажи иены в понедельник утром во время токийской сессии.

EA работает только один раз в неделю — в течение одного часа по понедельникам.
Это не советник для долгосрочного удержания позиций.
Это краткосрочная автоматическая торговая система с четко определенным временем работы.

3. Для чего предназначен этот EA

TokyoMorning EA не создавался только ради красивых результатов в бэктесте.

Многие советники создаются путем комбинирования множества индикаторов и оптимизации большого количества параметров до тех пор, пока они не начнут идеально соответствовать историческим данным.
Такой подход не обязательно плох, но он часто делает торговую логику трудной для понимания.

Для трейдеров важны следующие вопросы:

Почему EA входит именно в этот момент?
Почему есть основания считать, что стратегия имеет преимущество?
Не была ли стратегия переоптимизирована под прошлые данные?

TokyoMorning EA сосредоточен на конкретном рыночном поведении: потенциальном возобновлении потоков покупки иностранных валют и продажи иены в понедельник утром.

Другими словами, EA не просто реагирует на графические паттерны.
Он основан на гипотезе рыночных потоков.

Это делает стратегию более понятной, более простой для оценки и более удобной для контроля.

4. Почему именно утро понедельника?

TokyoMorning EA сосредоточен на начале торговой недели в Токио.

После выходных японский финансовый рынок вновь начинает работу утром в понедельник.
Крупным институциональным инвесторам, таким как страховые компании, пенсионные фонды и другие крупные управляющие активами, может потребоваться покупка иностранных активов или ребалансировка портфелей.
Для этого они могут продавать иену и покупать иностранные валюты.

Эти потоки могут возобновляться в начале токийской сессии после выходных.

Разумеется, это не означает, что рынок движется в одном направлении каждый понедельник.
В трейдинге нет абсолютной определенности.

Однако исторические тесты показывают, что в определенные временные окна понедельника утром может наблюдаться повторяющаяся тенденция к продаже иены.

TokyoMorning EA создан для механического захвата этой тенденции.

С технической точки зрения это можно описать как сигнал возобновления JPY carry.
Проще говоря, система пытается захватить краткосрочный поток продажи иены, который может возникать утром в понедельник.

5. Почему закрытие происходит через один час?

Чем дольше удерживается позиция, тем больше неопределенности возникает.

Позиция может двигаться в ожидаемом направлении сразу после входа, но спустя несколько часов рынок может развернуться под влиянием совершенно других факторов.
С началом европейской и американской сессий рынок начинают контролировать другие участники, условия ликвидности и новостные драйверы.

Поэтому TokyoMorning EA не пытается удерживать сделки долго.

Он входит в рынок в целевое окно понедельника утром и закрывает позицию через один час.

Без чрезмерного удержания.
Без погони за движением.
Без эмоциональных решений.
Без изменения правил выхода.

Эта дисциплинированная логика выхода является центральной частью конструкции EA.

Благодаря ограниченному времени удержания систему также проще комбинировать с другими советниками или ручными торговыми стратегиями.

6. Обзор бэктестов

TokyoMorning EA тестировался на MT5 в условиях, основанных на ICMarkets, с использованием исторических данных с 2020 по 2026 год.

По всем трем парам — USDJPY, EURJPY и GBPJPY — показатель Profit Factor превысил 2.30.

USDJPY показал Profit Factor 2.54 при винрейте около 70%.
EURJPY достиг Profit Factor 2.91, продемонстрировав наилучшую эффективность среди трех пар.
GBPJPY показал Profit Factor 2.30 благодаря своей более высокой волатильности.

Максимальная просадка баланса оставалась примерно в диапазоне от 3% до 5% в зависимости от пары.

Это означает, что стратегия оценивалась не только по прибыли, но и по глубине снижения баланса в тестовом периоде.

Для USDJPY кривая доходности показала линейную корреляцию 0.98.
Проще говоря, это означает, что кривая прибыли была относительно плавной и восходящей, а не зависела лишь от нескольких крупных прибыльных сделок.

TokyoMorning EA ориентирован на стабильное и объяснимое накопление прибыли, а не на единичные впечатляющие выигрыши.

7. Симуляция сложного роста капитала

Также была проведена симуляция сложного роста капитала со стартовым балансом 50 000 JPY.

При уровне риска 20% симуляция на основе бэктестов показала предполагаемый баланс около 600 000 JPY через один год, около 7.6 миллиона JPY через три года и около 65 миллионов JPY через пять лет.

Эти цифры выглядят впечатляюще, но их необходимо правильно понимать.

Это симуляция, основанная на исторических результатах бэктестов.
Она не гарантирует будущую прибыль.

Уровень риска 20% также является крайне агрессивным.
В реальной торговле результаты могут отличаться из-за проскальзывания, качества исполнения, расширения спредов, различий между брокерами и изменений рыночных условий.

Важно не только смотреть на привлекательные цифры, но и понимать предположения, лежащие в их основе.

TokyoMorning EA использует временной выход через один час и включает стоп-лосс 50 пунктов.
В тестируемом периоде даже при риске 20% не наблюдалось полного обнуления счета.
Однако это не гарантирует безопасность в будущем.

Для реальной торговли настоятельно рекомендуется начинать с гораздо меньшего уровня риска.

Для новичков рекомендуется риск 1–2%.
При одновременной торговле всеми тремя парами рекомендуется риск около 0.5% на каждую пару.

Главным приоритетом должно быть выживание, а не агрессивный рост.
После того как вы поймете поведение EA, можно постепенно корректировать настройки в соответствии со своей склонностью к риску.

8. Контроль переоптимизации

Одним из крупнейших рисков при выборе EA является переоптимизация.

Переоптимизация означает, что стратегия слишком сильно подогнана под исторические данные и не способна эффективно работать на будущих данных.
Советник может выглядеть великолепно в бэктесте, но полностью провалиться при столкновении с новыми рыночными условиями.

TokyoMorning EA тестировался на разделенных временных периодах для проверки этого риска.

In-sample период охватывал 2020 — июль 2023 года.
Период валидации охватывал август 2023 — конец 2024 года.
Out-of-sample период охватывал весь 2025 год.

По USDJPY, EURJPY и GBPJPY EA сохранил положительные средние результаты в out-of-sample периоде.

Для EURJPY и GBPJPY результаты out-of-sample оказались даже сильнее, чем результаты in-sample.

Обычно переоптимизированный EA резко ухудшается при переходе на неизвестные будущие данные.
В данном тесте TokyoMorning EA не показал такого поведения.

Это не гарантирует будущую эффективность, но является важным признаком того, что стратегия не является простой подгонкой под прошлое.

9. Walk-Forward анализ

TokyoMorning EA также проходил walk-forward анализ.

Walk-forward анализ — это метод, при котором стратегия обучается или оценивается на одном периоде, а затем проверяется на следующем неизвестном периоде.
Этот процесс повторяется на нескольких временных окнах для оценки стабильности.

В данном случае walk-forward тестирование проводилось по трем валютным парам с общим количеством 12 out-of-sample проверок.

Все 12 out-of-sample тестов оказались положительными.

Результат составил 12 из 12 успешных проходов.

Это не означает, что EA всегда будет прибыльным в будущем.
Однако это показывает, что логика стратегии не зависела только от одного удачного периода.

Стратегия продемонстрировала устойчивость на нескольких неизвестных тестовых периодах.

10. Сравнение с 1000 случайных стратегий

Еще один важный вопрос — могли ли результаты EA быть просто случайной удачей.

Для проверки TokyoMorning EA был сравнен с 1000 случайных стратегий в аналогичных условиях.

TokyoMorning EA превзошел все 1000 случайных стратегий.

Статистический результат показал Z-score выше 5.
На практике это означает, что результат трудно объяснить одной лишь случайностью.

Тем не менее статистическая сила не гарантирует будущую прибыль.
Рынки меняются, и любая торговая стратегия несет риск.

Однако этот тест предоставляет дополнительные доказательства того, что TokyoMorning EA — это не просто стратегия, случайно показавшая хорошие результаты.


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ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Daisuke Arimizu
Эксперты
Apex Predator Эксклюзивный EA для USDJPY, предназначенный для торговли гэпами открытия в понедельник Apex Predator — это автоматический торговый советник для MT5, который нацелен на движение «закрытия гэпа», часто наблюдаемое в начале торговой недели. Пока рынок закрыт на выходных, в мире могут происходить различные события и выходить важные новости. В результате при открытии рынка в понедельник утром цена может значительно отличаться от цены закрытия пятницы. Эта разница в цене называется «гэпо
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VeritasX
Daisuke Arimizu
Эксперты
Veritas-X for MT4 is a high-precision quantitative trading system engineered specifically for the MetaTrader 4 platform. It is designed to surgically exploit "Structural Price Discontinuities" (Weekend Gaps) that occur during the global market transition phase, utilizing state-of-the-art mathematical models. Strategy Core: Quantum Mean Reversion While many retail EAs rely on lagging indicators, Veritas-X operates on the principle of Quantum Mean Reversion . It identifies moments when price act
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Tokyo Dawn Carry Daily GBPJPY
Daisuke Arimizu
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Tokyo Dawn Carry — исследовательский дневной советник для GBPJPY: торгует ОДИН час на открытии Токио, затем отходит в сторону. by Urban-flux | MetaTrader 5 | только GBPJPY | только BUY | время удержания ~1 час Без мартингейла. Без сетки. Без нагромождения индикаторов (нет RSI / MA / MACD / Боллинджера). Только одна чётко сформулированная рыночная гипотеза, два прозрачных фильтра и строгий выход по времени. Сначала попробуйте БЕСПЛАТНУЮ ДЕМО в тестере стратегий MT5. Все приведённые ниже результ
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