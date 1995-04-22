Monday Flow EA

TokyoMorning EA

Urban-flux 推出的周一早晨 JPY Carry 重启信号

每周仅运行一个小时——每周一。

TokyoMorning EA 并不是通过堆叠复杂指标构建出来的智能交易系统。
它建立在一个清晰的市场假设之上：东京交易周开始时，外汇买盘与日元卖盘资金流重新启动的倾向。

为什么在这个时间进场？
为什么仅持仓一个小时？
为什么选择 USDJPY、EURJPY 和 GBPJPY？

TokyoMorning EA 的设计目标，就是以清晰、可解释且基于可重复市场行为的逻辑来回答这些问题。

这并不是一种“孤注一掷式”的高风险 EA。
它并不适合长时间持仓并承受巨大浮动亏损。
相反，它专注于每周一次、时间有限的特定市场机会。

核心理念非常简单：
找到一个可以解释的优势，只在优势出现时交易，并让系统持续稳定地执行同一套规则。

这就是 TokyoMorning EA 的哲学。

1. 每周一仅一个小时的目标型优势

TokyoMorning EA 会在每周一东京时间 10:00（即 GMT 01:00）对 USDJPY、EURJPY 和 GBPJPY 开启买入仓位。
仓位将在一个小时后，即 GMT 02:00 自动平仓。

该 EA 每周只运行一次。
标准持仓时间仅为一个小时。
在这个时间窗口之外，EA 将保持不活动状态。

这种设计适合那些不喜欢长期持仓 EA 的交易者，也适合希望理解系统逻辑、但又不想使用“黑箱系统”的自动化交易用户。

TokyoMorning EA 建立在三个原则之上：短持仓、低频率、可解释逻辑。

它并不试图适应所有市场环境。
它只专注于一个特定时间窗口：东京周一早晨。

而这种简单性，正是它的重要优势之一。

2. 产品基本信息

产品名称：TokyoMorning EA｜Monday Morning 1-Hour JPY Carry Restart Signal｜Urban-flux

该 EA 专为 MT5 开发。
不支持 MT4。

支持的货币对包括：USDJPY、EURJPY 和 GBPJPY。
这三种货币对都包含日元，旨在捕捉东京周一早晨可能出现的日元卖盘资金流。

EA 每周仅运行一次，仅持续一个小时。
它不是长期持仓型 EA。
它是一套具有明确时间窗口的短周期自动交易系统。

3. 这个 EA 的设计目的

TokyoMorning EA 并不是为了让回测结果看起来漂亮而设计的。

许多 EA 会通过组合大量指标，并不断优化参数，使其尽可能贴合历史数据。
这种方法并非一定错误，但往往会让交易逻辑变得难以理解。

对于交易者而言，更重要的问题是：

为什么 EA 会在这个时间进场？
为什么这个策略可能具有优势？
它是否只是对历史数据进行了过度拟合？

TokyoMorning EA 专注于一种特定市场行为：周一早晨外汇买盘与日元卖盘资金流可能重新启动。

换句话说，它并不仅仅是对图表形态做出反应。
它建立在市场资金流逻辑之上。

这使得策略更容易理解、更容易评估，也更容易监控。

4. 为什么是周一早晨？

TokyoMorning EA 聚焦于东京交易周的开始。

周末结束后，日本金融市场会在周一早晨重新启动。
大型机构投资者，例如保险公司、养老金基金以及其他大型资产管理机构，可能需要购买海外资产或进行资产再平衡。
在这一过程中，他们可能会卖出日元并买入外币。

这些资金流可能会在东京市场周一早晨重新出现。

当然，这并不意味着市场每个周一都会朝同一个方向运行。
交易市场不存在绝对确定性。

然而，历史测试显示，在某些周一早晨的时间窗口中，可能存在重复出现的日元卖压倾向。

TokyoMorning EA 的目标，就是机械化地捕捉这种倾向。

从技术角度来看，这可以被描述为 JPY Carry 重启信号。
简单来说，它试图捕捉周一早晨可能出现的短期日元卖盘资金流。

5. 为什么一个小时后平仓？

持仓时间越长，不确定性就越高。

仓位可能在进场后立即朝预期方向运行，但几个小时后，市场可能因为完全不同的因素而反转。
随着欧洲与美国市场开盘，不同的参与者、流动性环境以及新闻因素都会开始主导市场。

因此，TokyoMorning EA 不尝试长期持仓。

它只在目标性的周一早晨时间窗口进场，并在一个小时后离场。

不恋战。
不追行情。
不进行情绪化决策。
不随意改变出场规则。

这种纪律化的退出逻辑，是 EA 设计中的核心部分。

由于持仓时间有限，它也更容易与其他 EA 或手动交易策略组合使用。

6. 回测概览

TokyoMorning EA 已在 MT5 环境下、基于 ICMarkets 条件，使用 2020 至 2026 年历史数据进行了测试。

在 USDJPY、EURJPY 与 GBPJPY 三个货币对上，Profit Factor 均超过 2.30。

USDJPY 的 Profit Factor 为 2.54，胜率约为 70%。
EURJPY 的 Profit Factor 达到 2.91，是三者中效率最高的。
GBPJPY 的 Profit Factor 为 2.30，受益于其较大的波动特性。

最大资金回撤根据货币对不同，大约维持在 3% 至 5% 区间。

这意味着策略不仅仅以盈利能力进行评估，也考虑了测试期间账户资金下降的幅度。

USDJPY 的收益曲线线性相关性达到 0.98。
简单来说，这意味着收益曲线相对平滑且持续向上，而不是依赖少数几笔大盈利交易。

TokyoMorning EA 更重视稳定、可解释的收益积累，而不是一次性的巨大盈利。

7. 复利增长模拟

系统还进行了复利增长模拟，初始资金为 50,000 JPY。

在 20% 风险设置下，基于回测结果的模拟显示：
一年后预计资金约为 600,000 JPY；
三年后约为 760 万 JPY；
五年后约为 6500 万 JPY。

这些数字看起来非常惊人，但必须正确理解。

这只是基于历史回测结果的模拟。
并不保证未来收益。

20% 风险设置本身也属于极其激进的水平。
实际交易中，结果可能因滑点、执行质量、点差扩大、经纪商差异以及市场环境变化而不同。

重要的并不是只关注这些吸引人的数字，而是理解其背后的假设条件。

TokyoMorning EA 使用一个小时的时间止盈逻辑，并设置了 50 点止损。
在测试期间，即使使用 20% 风险，也未出现账户归零情况。
但这并不意味着未来绝对安全。

实际交易中，强烈建议从更低风险开始。

对于新手，建议风险设置为 1% 至 2%。
如果同时运行三个货币对，建议每个货币对风险约为 0.5%。

最重要的是先保证生存，而不是追求激进增长。
在理解 EA 行为之后，再根据自身风险承受能力逐步调整设置。

8. 过度拟合控制

选择 EA 时，最大的风险之一就是过度拟合。

所谓过度拟合，是指策略过度贴合历史数据，却无法适应未来市场。
一个 EA 可能在回测中表现极佳，但在真实市场中迅速失效。

TokyoMorning EA 使用了分离时间段测试来验证这一风险。

In-sample 阶段覆盖 2020 年至 2023 年 7 月。
验证阶段覆盖 2023 年 8 月至 2024 年底。
Out-of-sample 阶段覆盖整个 2025 年。

在 USDJPY、EURJPY 与 GBPJPY 上，EA 在 out-of-sample 阶段依然保持正向平均结果。

其中 EURJPY 与 GBPJPY 的 out-of-sample 表现甚至强于 in-sample。

通常，过度拟合的 EA 在面对未知未来数据时会迅速失效。
而 TokyoMorning EA 在测试中并未表现出这种特征。

这并不保证未来表现，但它是一个重要信号，说明该策略并不仅仅是对历史数据的曲线拟合。

9. Walk-Forward 分析

TokyoMorning EA 还进行了 Walk-Forward 分析。

Walk-Forward 分析是一种在一个时间段训练或评估策略，然后在下一个未知时间段进行验证的方法。
这一过程会在多个时间窗口中重复，以评估策略稳定性。

本次测试在三个货币对上进行，共进行了 12 次 out-of-sample 验证。

12 次 out-of-sample 测试全部为正结果。

最终结果为 12/12 全部通过。

这并不意味着 EA 在未来一定持续盈利。
但它说明策略逻辑并非仅依赖某一个幸运时期。

该策略在多个未知测试阶段中展现出了稳定性。

10. 与 1000 个随机策略的比较

另一个重要问题是：EA 的结果是否只是随机运气。

为验证这一点，TokyoMorning EA 与 1000 个随机策略在相同条件下进行了比较。

TokyoMorning EA 超越了全部 1000 个随机策略。

统计结果显示，其 Z-score 超过 5。
从实际意义上来说，这意味着结果很难仅用随机性来解释。

当然，统计优势并不保证未来盈利。
市场会变化，任何交易策略都存在风险。

但这一测试进一步证明，TokyoMorning EA 并不是一个“碰巧表现良好”的策略。


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Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
作者的更多信息
Apex Predator X
Daisuke Arimizu
专家
Apex Predator 专为 USDJPY 设计的周一跳空交易 EA Apex Predator 是一款适用于 MT5 的自动交易 EA，专门针对每周开盘时常见的“跳空回补”行情进行交易。 在周末市场休市期间，全球可能会发生各种新闻和重大事件。 因此，在周一早晨市场重新开盘时，价格可能会与周五收盘价出现明显差距。 这种价格差被称为“跳空（Gap）”。 Apex Predator 会在跳空幅度处于特定范围内时，利用价格回归周五收盘价的倾向进行交易。 EA 的特点 Apex Predator 专门为 USDJPY（美元兑日元）设计。 不适用于 EURUSD、GBPUSD 或 XAUUSD 等其他交易品种。 这是有意为之，而不是程序限制。 EA 针对 USDJPY 在周一开盘时的价格行为进行了优化，因此限制在未经验证的品种上交易。 推荐设置为 USDJPY 的 M15（15分钟）周期。 交易逻辑 Apex Predator 仅在周一早晨寻找交易机会。 EA 不会在市场刚开盘时立即进场。 相反，它会先等待 15 分钟。 这样可以避免周初常见的点差扩大和价格波动不稳定的问题。 随后，EA 会
FREE
VeritasX
Daisuke Arimizu
专家
Veritas-X for MT4 is a high-precision quantitative trading system engineered specifically for the MetaTrader 4 platform. It is designed to surgically exploit "Structural Price Discontinuities" (Weekend Gaps) that occur during the global market transition phase, utilizing state-of-the-art mathematical models. Strategy Core: Quantum Mean Reversion While many retail EAs rely on lagging indicators, Veritas-X operates on the principle of Quantum Mean Reversion . It identifies moments when price act
FREE
Tokyo Dawn Carry Daily GBPJPY
Daisuke Arimizu
专家
Tokyo Dawn Carry — 基于研究的 GBPJPY 日内 EA：只交易东京开盘的「一个小时」，随后离场。 by Urban-flux ｜ MetaTrader 5 ｜ 仅 GBPJPY ｜ 仅做多 ｜ 持仓约 1 小时 不用马丁格尔。不用网格。不堆叠指标（无 RSI / MA / MACD / 布林带）。只有一个清晰陈述的市场假设、两个透明的过滤器和严格的按时间平仓。 购买前请先在 MT5 策略测试器中试用免费演示。 以下所有结果都可在您自己的 GBPJPY H1 回测中复现。 回测概要（2020–2025） 以下为历史回测结果，并非利润保证。请阅读下方「诚实披露」部分。 测试期间： 2020 年 1 月 – 2025 年 12 月（6 年，涵盖新冠暴跌、历史性日元贬值与日本央行政策转向） 品种 / 方向 / 周期： 仅 GBPJPY · 仅做多 · H1 平均持仓时间： 约 1 小时（入场 GMT 01:00 → 出场 GMT 02:00） 样本内： 326 笔交易 · 每笔平均 +3.91 点 · 盈利因子 2.14 · 胜率 63.8% 样本外（
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