Tokyo Dawn Carry Daily GBPJPY
- Эксперты
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- Версия: 1.21
- Активации: 10
Tokyo Dawn Carry — исследовательский дневной советник для GBPJPY: торгует ОДИН час на открытии Токио, затем отходит в сторону.
by Urban-flux | MetaTrader 5 | только GBPJPY | только BUY | время удержания ~1 час
Без мартингейла. Без сетки. Без нагромождения индикаторов (нет RSI / MA / MACD / Боллинджера). Только одна чётко сформулированная рыночная гипотеза, два прозрачных фильтра и строгий выход по времени.
► Сначала попробуйте БЕСПЛАТНУЮ ДЕМО в тестере стратегий MT5. Все приведённые ниже результаты воспроизводимы в вашем собственном бэктесте на GBPJPY H1.
━━━ СВОДКА БЭКТЕСТА (2020–2025) ━━━
⚠ Исторические результаты бэктеста — НЕ гарантия прибыли. Прочитайте раздел «Честное раскрытие» ниже.
- Период теста: январь 2020 – декабрь 2025 (6 лет, включая обвал из-за COVID, историческое ослабление иены и смену политики Банка Японии)
- Инструмент / направление / таймфрейм: только GBPJPY · только BUY · H1
- Среднее время удержания: около 1 часа (вход GMT 01:00 → выход GMT 02:00)
- In-sample: 326 сделок · в среднем +3,91 пункта на сделку · профит-фактор 2,14 · доля прибыльных 63,8%
- Out-of-sample (данные, на которых логика не настраивалась): в среднем +5,96 пункта на сделку
- Бэктест MT5 с реалистичным исполнением (учтены задержка и реальный спред): профит-фактор примерно 3,5
Почему важен показатель out-of-sample: средняя прибыль на сделку на ранее не виденных данных (+5,96 пункта) оказалась выше, чем на in-sample (+3,91 пункта). Это противоположность подгонки — преимущество не исчезло вне выборки.
━━━ ИДЕЯ ━━━
В первый час токийской сессии в GBPJPY часто проявляется повторяющийся поток продажи иены / покупки фунта. Tokyo Dawn Carry не покупает вслепую в фиксированное время — он покупает только когда условия дня благоприятны, удерживает около часа и закрывает позицию. Экспозиция остаётся короткой по замыслу.
━━━ КАК ЭТО РАБОТАЕТ ━━━
- 1. Фильтр положения цены (без заглядывания вперёд). В GMT 01:00 советник считывает предыдущий завершённый часовой бар (GMT 00) и входит только если открытие GMT 01 находится в нижней части этого диапазона — то есть есть запас для движения вверх. Это позволяет не покупать на уже перегретом движении.
- 2. Фильтр спреда. Если на GMT 01:00 спред шире порога, советник несколько минут ждёт его нормализации. Если этого не происходит, день пропускается. Он не торгует, когда издержки невыгодны.
- 3. Выход по времени. Основная позиция закрывается примерно через час, в GMT 02:00 — никакого ночного направленного риска по основной сделке.
- 4. Опциональный пробойный слой (Phase 2, ВКЛ/ВЫКЛ). В дни сильного тренда может добирать движение вверх через BuyStop выше входа; в спокойные дни он просто не срабатывает, а день без сигнала не несёт затрат.
Каждое решение принимается только после закрытия предыдущего бара — заглядывания вперёд в логике нет нигде.
━━━ ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ━━━
- Построен на исследовании и заявленной гипотезе, а не на графике, который «красиво выглядел».
- Без подгонки и без набора классических индикаторов.
- Короткое время удержания (~1 час) ограничивает риск нахождения в рынке.
- Торгует только при совпадении условий — спокойно бездействует в неблагоприятные дни (отказ от сделки — это функция, а не недостаток).
- Прилагаемый set-файл применяет рекомендованные настройки в один клик.
━━━ ТРЕБОВАНИЯ И НАСТРОЙКА ━━━
- Платформа: только MetaTrader 5 (не MT4).
- Символ: только GBPJPY · Таймфрейм: H1.
- Брокер: счёт ECN/STP с узким спредом, серверное время GMT+2 (зима) / GMT+3 (лето), например IC Markets или Pepperstone.
- Настоятельно рекомендуется VPS: советник должен быть онлайн в GMT 01:00–02:00.
- Для Phase 2 рекомендуется хеджевый счёт.
- В комплекте: советник, рекомендованный set-файл для GBPJPY и руководство пользователя.
━━━ ДЛЯ КОГО ━━━
- Тем, кому нужна сфокусированная стратегия на одной паре и одной сессии.
- Тем, кто не может весь день следить за графиками — советник работает около часа в день.
- Тем, кто не любит длительное удержание и ночной риск.
Скорее всего, не подойдёт, если вы ждёте сделок каждый день или хотите и покупки, и продажи во всех рыночных условиях. Этот советник намеренно узкоспециализирован.
━━━ ЧЕСТНОЕ РАСКРЫТИЕ (прочитайте перед покупкой) ━━━
Мы предпочитаем прозрачность, а не громкие обещания.
- Все приведённые выше цифры — результаты бэктеста. Прошлые результаты НЕ гарантируют будущих.
- Публичной истории форвард-теста для этой версии пока нет. Форвард-тест ведётся, и описание будет обновляться по мере накопления данных.
- Спреды по будням на входе GMT 01:00 смоделированы как реалистичное приближение, а не измерены потиково для каждой сессии; реальные издержки зависят от брокера.
- GBPJPY — одна из самых волатильных пар с иеной. Резкие движения на новостях (решения Банка Англии, ИПЦ Великобритании, NFP США) могут задеть аварийный стоп.
- Это направленная стратегия только на покупку: она несёт направленный риск и будет иметь убыточные сделки, недели и просадки.
- Это инструмент автоматической торговли, а не инвестиционная рекомендация. Торгуйте только на средства, потерю которых можете себе позволить, сначала тестируйте на демо и используйте на свой риск.
━━━ КАК НАЧАТЬ ━━━
Скачайте бесплатную демо и запустите её в тестере стратегий MT5 на GBPJPY H1 за 2020–2025, чтобы воспроизвести поведение самостоятельно. Есть вопрос перед покупкой? Напишите через MQL5 — будем рады помочь.