Tokyo Dawn Carry Daily GBPJPY

Tokyo Dawn Carry — исследовательский дневной советник для GBPJPY: торгует ОДИН час на открытии Токио, затем отходит в сторону.

by Urban-flux | MetaTrader 5 | только GBPJPY | только BUY | время удержания ~1 час

Без мартингейла. Без сетки. Без нагромождения индикаторов (нет RSI / MA / MACD / Боллинджера). Только одна чётко сформулированная рыночная гипотеза, два прозрачных фильтра и строгий выход по времени.

► Сначала попробуйте БЕСПЛАТНУЮ ДЕМО в тестере стратегий MT5. Все приведённые ниже результаты воспроизводимы в вашем собственном бэктесте на GBPJPY H1.

━━━ СВОДКА БЭКТЕСТА (2020–2025) ━━━

⚠ Исторические результаты бэктеста — НЕ гарантия прибыли. Прочитайте раздел «Честное раскрытие» ниже.

  • Период теста: январь 2020 – декабрь 2025 (6 лет, включая обвал из-за COVID, историческое ослабление иены и смену политики Банка Японии)
  • Инструмент / направление / таймфрейм: только GBPJPY · только BUY · H1
  • Среднее время удержания: около 1 часа (вход GMT 01:00 → выход GMT 02:00)
  • In-sample: 326 сделок · в среднем +3,91 пункта на сделку · профит-фактор 2,14 · доля прибыльных 63,8%
  • Out-of-sample (данные, на которых логика не настраивалась): в среднем +5,96 пункта на сделку
  • Бэктест MT5 с реалистичным исполнением (учтены задержка и реальный спред): профит-фактор примерно 3,5

Почему важен показатель out-of-sample: средняя прибыль на сделку на ранее не виденных данных (+5,96 пункта) оказалась выше, чем на in-sample (+3,91 пункта). Это противоположность подгонки — преимущество не исчезло вне выборки.

━━━ ИДЕЯ ━━━

В первый час токийской сессии в GBPJPY часто проявляется повторяющийся поток продажи иены / покупки фунта. Tokyo Dawn Carry не покупает вслепую в фиксированное время — он покупает только когда условия дня благоприятны, удерживает около часа и закрывает позицию. Экспозиция остаётся короткой по замыслу.

━━━ КАК ЭТО РАБОТАЕТ ━━━

  • 1. Фильтр положения цены (без заглядывания вперёд). В GMT 01:00 советник считывает предыдущий завершённый часовой бар (GMT 00) и входит только если открытие GMT 01 находится в нижней части этого диапазона — то есть есть запас для движения вверх. Это позволяет не покупать на уже перегретом движении.
  • 2. Фильтр спреда. Если на GMT 01:00 спред шире порога, советник несколько минут ждёт его нормализации. Если этого не происходит, день пропускается. Он не торгует, когда издержки невыгодны.
  • 3. Выход по времени. Основная позиция закрывается примерно через час, в GMT 02:00 — никакого ночного направленного риска по основной сделке.
  • 4. Опциональный пробойный слой (Phase 2, ВКЛ/ВЫКЛ). В дни сильного тренда может добирать движение вверх через BuyStop выше входа; в спокойные дни он просто не срабатывает, а день без сигнала не несёт затрат.

Каждое решение принимается только после закрытия предыдущего бара — заглядывания вперёд в логике нет нигде.

━━━ ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ━━━

  • Построен на исследовании и заявленной гипотезе, а не на графике, который «красиво выглядел».
  • Без подгонки и без набора классических индикаторов.
  • Короткое время удержания (~1 час) ограничивает риск нахождения в рынке.
  • Торгует только при совпадении условий — спокойно бездействует в неблагоприятные дни (отказ от сделки — это функция, а не недостаток).
  • Прилагаемый set-файл применяет рекомендованные настройки в один клик.

━━━ ТРЕБОВАНИЯ И НАСТРОЙКА ━━━

  • Платформа: только MetaTrader 5 (не MT4).
  • Символ: только GBPJPY · Таймфрейм: H1.
  • Брокер: счёт ECN/STP с узким спредом, серверное время GMT+2 (зима) / GMT+3 (лето), например IC Markets или Pepperstone.
  • Настоятельно рекомендуется VPS: советник должен быть онлайн в GMT 01:00–02:00.
  • Для Phase 2 рекомендуется хеджевый счёт.
  • В комплекте: советник, рекомендованный set-файл для GBPJPY и руководство пользователя.

━━━ ДЛЯ КОГО ━━━

  • Тем, кому нужна сфокусированная стратегия на одной паре и одной сессии.
  • Тем, кто не может весь день следить за графиками — советник работает около часа в день.
  • Тем, кто не любит длительное удержание и ночной риск.

Скорее всего, не подойдёт, если вы ждёте сделок каждый день или хотите и покупки, и продажи во всех рыночных условиях. Этот советник намеренно узкоспециализирован.

━━━ ЧЕСТНОЕ РАСКРЫТИЕ (прочитайте перед покупкой) ━━━

Мы предпочитаем прозрачность, а не громкие обещания.

  • Все приведённые выше цифры — результаты бэктеста. Прошлые результаты НЕ гарантируют будущих.
  • Публичной истории форвард-теста для этой версии пока нет. Форвард-тест ведётся, и описание будет обновляться по мере накопления данных.
  • Спреды по будням на входе GMT 01:00 смоделированы как реалистичное приближение, а не измерены потиково для каждой сессии; реальные издержки зависят от брокера.
  • GBPJPY — одна из самых волатильных пар с иеной. Резкие движения на новостях (решения Банка Англии, ИПЦ Великобритании, NFP США) могут задеть аварийный стоп.
  • Это направленная стратегия только на покупку: она несёт направленный риск и будет иметь убыточные сделки, недели и просадки.
  • Это инструмент автоматической торговли, а не инвестиционная рекомендация. Торгуйте только на средства, потерю которых можете себе позволить, сначала тестируйте на демо и используйте на свой риск.

━━━ КАК НАЧАТЬ ━━━

Скачайте бесплатную демо и запустите её в тестере стратегий MT5 на GBPJPY H1 за 2020–2025, чтобы воспроизвести поведение самостоятельно. Есть вопрос перед покупкой? Напишите через MQL5 — будем рады помочь.

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Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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