Tokyo Dawn Carry Daily GBPJPY

Tokyo Dawn Carry — исследовательский дневной советник для GBPJPY: торгует ОДИН час на открытии Токио, затем отходит в сторону.

by Urban-flux | MetaTrader 5 | только GBPJPY | только BUY | время удержания ~1 час

Без мартингейла. Без сетки. Без нагромождения индикаторов (нет RSI / MA / MACD / Боллинджера). Только одна чётко сформулированная рыночная гипотеза, два прозрачных фильтра и строгий выход по времени.

► Сначала попробуйте БЕСПЛАТНУЮ ДЕМО в тестере стратегий MT5. Все приведённые ниже результаты воспроизводимы в вашем собственном бэктесте на GBPJPY H1.

━━━ СВОДКА БЭКТЕСТА (2020–2025) ━━━

⚠ Исторические результаты бэктеста — НЕ гарантия прибыли. Прочитайте раздел «Честное раскрытие» ниже.

Период теста: январь 2020 – декабрь 2025 (6 лет, включая обвал из-за COVID, историческое ослабление иены и смену политики Банка Японии)

январь 2020 – декабрь 2025 (6 лет, включая обвал из-за COVID, историческое ослабление иены и смену политики Банка Японии) Инструмент / направление / таймфрейм: только GBPJPY · только BUY · H1

только GBPJPY · только BUY · H1 Среднее время удержания: около 1 часа (вход GMT 01:00 → выход GMT 02:00)

около 1 часа (вход GMT 01:00 → выход GMT 02:00) In-sample: 326 сделок · в среднем +3,91 пункта на сделку · профит-фактор 2,14 · доля прибыльных 63,8%

326 сделок · в среднем +3,91 пункта на сделку · профит-фактор 2,14 · доля прибыльных 63,8% Out-of-sample (данные, на которых логика не настраивалась): в среднем +5,96 пункта на сделку

в среднем +5,96 пункта на сделку Бэктест MT5 с реалистичным исполнением (учтены задержка и реальный спред): профит-фактор примерно 3,5

Почему важен показатель out-of-sample: средняя прибыль на сделку на ранее не виденных данных (+5,96 пункта) оказалась выше, чем на in-sample (+3,91 пункта). Это противоположность подгонки — преимущество не исчезло вне выборки.

━━━ ИДЕЯ ━━━

В первый час токийской сессии в GBPJPY часто проявляется повторяющийся поток продажи иены / покупки фунта. Tokyo Dawn Carry не покупает вслепую в фиксированное время — он покупает только когда условия дня благоприятны, удерживает около часа и закрывает позицию. Экспозиция остаётся короткой по замыслу.

━━━ КАК ЭТО РАБОТАЕТ ━━━

1. Фильтр положения цены (без заглядывания вперёд). В GMT 01:00 советник считывает предыдущий завершённый часовой бар (GMT 00) и входит только если открытие GMT 01 находится в нижней части этого диапазона — то есть есть запас для движения вверх. Это позволяет не покупать на уже перегретом движении.

В GMT 01:00 советник считывает предыдущий завершённый часовой бар (GMT 00) и входит только если открытие GMT 01 находится в нижней части этого диапазона — то есть есть запас для движения вверх. Это позволяет не покупать на уже перегретом движении. 2. Фильтр спреда. Если на GMT 01:00 спред шире порога, советник несколько минут ждёт его нормализации. Если этого не происходит, день пропускается. Он не торгует, когда издержки невыгодны.

Если на GMT 01:00 спред шире порога, советник несколько минут ждёт его нормализации. Если этого не происходит, день пропускается. Он не торгует, когда издержки невыгодны. 3. Выход по времени. Основная позиция закрывается примерно через час, в GMT 02:00 — никакого ночного направленного риска по основной сделке.

Основная позиция закрывается примерно через час, в GMT 02:00 — никакого ночного направленного риска по основной сделке. 4. Опциональный пробойный слой (Phase 2, ВКЛ/ВЫКЛ). В дни сильного тренда может добирать движение вверх через BuyStop выше входа; в спокойные дни он просто не срабатывает, а день без сигнала не несёт затрат.

Каждое решение принимается только после закрытия предыдущего бара — заглядывания вперёд в логике нет нигде.

━━━ ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ━━━

Построен на исследовании и заявленной гипотезе, а не на графике, который «красиво выглядел».

Без подгонки и без набора классических индикаторов.

Короткое время удержания (~1 час) ограничивает риск нахождения в рынке.

Торгует только при совпадении условий — спокойно бездействует в неблагоприятные дни (отказ от сделки — это функция, а не недостаток).

Прилагаемый set-файл применяет рекомендованные настройки в один клик.

━━━ ТРЕБОВАНИЯ И НАСТРОЙКА ━━━

Платформа: только MetaTrader 5 (не MT4).

Символ: только GBPJPY · Таймфрейм: H1.

Брокер: счёт ECN/STP с узким спредом, серверное время GMT+2 (зима) / GMT+3 (лето), например IC Markets или Pepperstone.

Настоятельно рекомендуется VPS: советник должен быть онлайн в GMT 01:00–02:00.

Для Phase 2 рекомендуется хеджевый счёт.

В комплекте: советник, рекомендованный set-файл для GBPJPY и руководство пользователя.

━━━ ДЛЯ КОГО ━━━

Тем, кому нужна сфокусированная стратегия на одной паре и одной сессии.

Тем, кто не может весь день следить за графиками — советник работает около часа в день.

Тем, кто не любит длительное удержание и ночной риск.

Скорее всего, не подойдёт, если вы ждёте сделок каждый день или хотите и покупки, и продажи во всех рыночных условиях. Этот советник намеренно узкоспециализирован.

━━━ ЧЕСТНОЕ РАСКРЫТИЕ (прочитайте перед покупкой) ━━━

Мы предпочитаем прозрачность, а не громкие обещания.

Все приведённые выше цифры — результаты бэктеста. Прошлые результаты НЕ гарантируют будущих.

Публичной истории форвард-теста для этой версии пока нет. Форвард-тест ведётся, и описание будет обновляться по мере накопления данных.

Спреды по будням на входе GMT 01:00 смоделированы как реалистичное приближение, а не измерены потиково для каждой сессии; реальные издержки зависят от брокера.

GBPJPY — одна из самых волатильных пар с иеной. Резкие движения на новостях (решения Банка Англии, ИПЦ Великобритании, NFP США) могут задеть аварийный стоп.

Это направленная стратегия только на покупку: она несёт направленный риск и будет иметь убыточные сделки, недели и просадки.

Это инструмент автоматической торговли, а не инвестиционная рекомендация. Торгуйте только на средства, потерю которых можете себе позволить, сначала тестируйте на демо и используйте на свой риск.

━━━ КАК НАЧАТЬ ━━━

Скачайте бесплатную демо и запустите её в тестере стратегий MT5 на GBPJPY H1 за 2020–2025, чтобы воспроизвести поведение самостоятельно. Есть вопрос перед покупкой? Напишите через MQL5 — будем рады помочь.