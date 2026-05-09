One Click SL TP Batch Manager Mini
- 实用工具
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Masamitsu TakahashiCreating only what is truly necessary.
My mission is to develop high-quality, high-performance tools that eliminate complexity, allowing you to focus entirely on the market.
- 版本: 1.6
- 更新: 10 五月 2026
■ 产品概述
这是一款为图表上的所有持仓批量设置止盈（TP）和止损（SL）的工具。
它省去了手动设置每个持仓的麻烦，助力快速风险管理。
请尝试使用 “One Click Pro SL TP Batch Auto Close” 来体验更实用的批量管理与自动平仓功能。
■ 操作步骤
1. 数值输入：在“ALL POSITIONS TP/SL”区域内的每个编辑框中输入所需的结算价格。
2. 执行：点击“SET”按钮，将设置一次性应用于所有头寸。
* 如果只想设置其中一项，请将另一项留空。
* 因经纪商止损水平限制等原因导致设置失败的订单将通过警报通知。
■ 按钮功能
SET：将输入的 TP/SL 值批量应用于所有头寸。
[ < ]：将当前市场价格 (Bid/Ask) 自动输入到编辑框中。
[ X ]：清除当前输入的数值。
[ △ ][ ▽ ]：以 10 点 (pips) 为单位增减输入值。
【PRO】请同时考虑专业版（Pro），它包含更多高级功能，如批量平仓、指定时间或蜡烛收盘自动平仓、基于策略的止损（SL）设置以及自动移动止损等。
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One Click Pro SL TP Batch Auto Close