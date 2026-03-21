EquityTargetCloser MT4

Автоматическая фиксация прибыли по достижении целевого профита

EquityTargetCloser — это утилитарный советник для MetaTrader 5, который автоматически закрывает все рыночные позиции и удаляет отложенные ордера, как только эквити (Equity) превысит текущий баланс на заданную сумму прибыли. После закрытия всех позиций цель автоматически повышается: новый порог = новый баланс + заданная прибыль. Советник не открывает сделки, а только управляет существующими позициями, помогая надёжно фиксировать профит и защищать накопленные средства.

MT5-version: https://www.mql5.com/en/market/product/169839

Философия индикатора: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/772873

Как это работает

Советник непрерывно сравнивает эквити (Equity) с динамической целью:

  • Цель = текущий баланс (Balance) + plusMoney (в долларах США).

  • Когда эквити становится больше или равно этой сумме, срабатывает защита:

    1. Закрываются все рыночные позиции (по любым символам).

    2. Если параметр  Delete pending orders = true , удаляются все отложенные ордера.

После закрытия позиций баланс обновляется, и цель пересчитывается: новый баланс + plusMoney. Таким образом, советник последовательно повышает планку фиксации прибыли с каждым успешным циклом.

Важно: Условие срабатывания зависит от накопленной плавающей прибыли (профита), а не от абсолютного значения эквити. Если баланс вырос (например, за счёт закрытых позиций), цель автоматически поднимается.

Входные параметры

Параметр Описание
Profit in $ for closing market orders: Желаемая прибыль в долларах США. Условие: Equity ≥ Balance + plusMoney.
   
Delete pending orders: Удалять ли отложенные ордера при срабатывании (true – удалять, false – оставить).


Графический интерфейс

На графике отображается кнопка, которая показывает:

  • текущий целевой уровень (Balance + plusMoney);

  • цвет кнопки: зелёный — советник работает (надо нажать кнопку нажата), красный — не работает.

Кнопка также служит для ручной проверки: если нажать её в любой момент, советник немедленно оценит условие и выполнит закрытие при достижении цели.

Преимущества

  • Динамическая цель по балансу – после каждой фиксации прибыли порог автоматически повышается, позволяя масштабировать капитал.

  • Ориентация на реальный профит – отслеживается превышение эквити над балансом, а не абстрактный уровень.

  • Полная автоматизация – не требует постоянного контроля; фиксирует прибыль в момент её достижения.

  • Универсальность – работает с любыми инструментами и количеством позиций.

  • Безопасность – не открывает сделки, не изменяет стоп-лоссы, не конфликтует с другими советниками.

  • Простота настройки – всего два параметра.

Для кого подходит

  • Ручные трейдеры – защитите накопленный профит, не отвлекаясь от мониторинга рынка.

  • Пользователи сеточных и мартингейл-советников – установите общий порог фиксации, чтобы вовремя выходить в плюс.

  • Управляющие счетами – автоматически закрывайте все позиции при достижении целевой доходности (например, +5% к балансу).

  • Разработчики – используйте как готовый модуль риск-менеджмента.

Рекомендации по использованию

  1. Установите советник на любой график (например, EURUSD M1).

  2. Укажите желаемый профит в валюте депозита(plusMoney).

  3. Включите автоматическую торговлю (кнопка AutoTrading).

  4. Нажмите кнопку на графике, чтобы она стала Зеленой.

  5. Советник будет автоматически закрывать позиции при Equity ≥ Balance + Profit in $ for closing market orders и повышать цель после каждого закрытия.
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Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок между несколькими счетами / терминалами MT4 / MT5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете действовать как поставщик (источник) или получатель (пункт назначения). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Этот копир можно использовать только на счетах MT4. Для счетов MT5 вы должны использовать Auto Trade Copier для MT5 или Trade Receiver Free для MT5. Демо-версия : Демо-версию для тести
RSI Divergence Scanner MT4
Amir Atif
4.5 (4)
Утилиты
RSI Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find divergences between price chart and RSI indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the RSI divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1 timeframes) Full description of scanner parameters ->   click here . How to get
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 4. Многоязычная поддержка. Версия MT5  |
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
Утилиты
TradeMirror - это советник-копировщик для платформы MT4/MT5. Руководство по использованию Нажмите на ссылку Руководство по Trademirror , чтобы посмотреть больше инструкций. Почему TradeMirror Мы понимаем важность безопасности, стабильности и конфиденциальности для финансового программного обеспечения, поэтому мы приложили максимум усилий для детального укрепления этих трех элементов: Предоставляет удобный графический интерфейс, которым легко управлять Фокус на конфиденциальности и безопасности,
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Утилиты
Easy Trade – Умное, простое и мощное управление сделками Easy Trade — это универсальное решение для управления сделками в MetaTrader для тех, кто хочет держать риск под контролем и обеспечить максимально плавное исполнение ордеров. Созданный с нуля на основе обратной связи от трейдеров, Easy Trade позволяет легко открывать, отслеживать и управлять сделками по множеству символов — без лишней сложности. Независимо от того, скальпируете ли вы вручную или управляете несколькими позициями, Easy Tra
Smart Channel M4
Vahidreza Heidar Gholami
Утилиты
The trend in the market can be predicted using trend lines but the problem is you don’t know where exactly the price is going to touch the trend line where you can put your pending orders on. Smart Channel Expert Advisor makes it possible to put an advanced channel around the price data, which can be configured to handle placing orders, opening and closing positions, managing risk per trade, spread, slippage, and trailing stop-loss and take-profit automatically. Features Money Management (Calcul
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Утилиты
MT4 to Discord Signal Provider — это удобный, полностью настраиваемый инструмент, предназначенный для отправки торговых сигналов напрямую в Discord. Этот инструмент превращает ваш торговый счет в эффективного поставщика сигналов. Настройте формат сообщений под свой стиль! Для удобства выберите из предварительно разработанных шаблонов и решите, какие элементы сообщения включить или исключить. [ Демо ] [ Руководство ] [ Версия MT5 ] [ Версия Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Следуйте
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Утилиты
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Утилиты
News filter, equity guard & session control for all your EAs — one tool, full protection — Free Demo | Latest Updates v26 (August 2026) is the biggest update ever: the EA now protects your entire account — every chart, no helper needed — and the indicator gives any chart its own protection rules (news, loss limits, trading times and more). The AI Trade Assessment arrives in MetaTrader 4 — automatic verdicts on new entries and on-chart assess buttons alike. Existing setups keep working unchanged
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ChangingTrends
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Индикатор рассчитывает наиболее вероятные зоны остановки/разворота тренда , зоны уверенных трендовых движений . В расчет принимаются: скорость изменения цены; относительный угол отклонения графика; средняя амплитуда движения цены; выходы цены из своего "зоны комфорта"; значения индикатора ATR. Индикатор может сигнализировать Alert-том при входе цены в зоны остановки/разворота. Настройки Draw the entire length? - рисовать зоны до конца графика или нет; Show Stop UP-trend - показывать зону остано
TickCounter MT5
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Индикаторы
Индикатор TickCounter осуществляет подсчет тиков   вверх   и   вниз   на каждом новом баре. Подсчет начинается с момента установки индикатора на график. Столбики гистограммы отображают: Желтые столбики - общее количество тиков; Синие столбики - тики ВВЕРХ; Красные столбики - тики ВНИЗ. Если синий столбик не виден, значит тиков вниз больше и красный столбик отображается поверх синего (красный слой выше синего). MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/82548 Каждая переинициализация ин
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Индикаторы
Индикатор определения флета и тренда. Если цена ниже любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона продаж. При покупке этой версии индикатора, версия  МТ5  для одного реального и одного демо-счета - в подарок (для получения, напишите мне личное сообщение)! Если цена выше любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона покупок. MT5 version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/70409 Если цена находится между двух линий или в зоне любой из гистограмм, знач
SuperTrend
Evgeniy Zhdan
2.5 (2)
Эксперты
Советник Supertrend Торговый эксперт Supertrend с элементами усреднения. Разрабатывался в течение 3 месяцев до получения хороших результатов. Не скальпер. Минимальный баланс для начала торговли — 100 $. Автоматически подстраивается под 4 и 5-значный поток котировок. Эффективная система управления рисками. Рабочий лот и ограничение максимального лота рассчитывается автоматически исходя из заданных настроек в советнике. В итоге получаем полную автономную автоматическую торговую систему. В общем —
Stardust
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Основа стратегии советника StarDust – выявление диссонанса в показаниях нескольких индикаторов как признака флета и вход в рынок при выявлении относительно уверенного движения. Советник работает на "основных" валютных парах с низким спредом. Наилучшие результаты стратегии достигаются на таймфрейме М15. Автоматически подстраивается под 4 и 5-значные потоки котировок. Настройки Comment_to_orders – комментарий к выставленным ордерам. Можно оставить поле пустым, тогда комментария не будет. MM – зад
Top Floor
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник, ловящий цену при ее движении против тренда с целью открытия ордера в обратную сторону (в сторону основного тренда). Примеры входов и суть стратегии приведены на скринах. Используются стоп-лоссы в зависимости от значений индикатора ATR. Настройки: Lot_ - если Risk_ = 0, то советник будет торговать этим лотом; Risk_ - риск на одну сделку. Учитывается размер стоп-лосса; koeff_ATR - коэфециент, умножаемый на значение индикатора ATR для расчета стоп-лосса (чем больше, тем больше стоп-лосс)
FastBoom
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник "Быстрая Стрела" ("FastBoom") находит наиболее вероятные с точки отката/разворота цены и выставляет ордер. В случае дальнейшего движения цены "против" тейк-профита, выставляются усредняющие ордера. Настройки советника: Lots - начальный лот; LotExponent - множитель для последующих ордеров (Мартингейл). 1 - без множителя. TakeProfit - размер тейк-профита в пунктах; Настройки Стохастика InpKPeriod - K Period индикатора Stochastic InpDPeriod - D Period индикатора Stochastic InpSlowing - S
DivergenceTrade
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник вычисляет двойную/тройную дивергенцию объемов и начинает работу. Используется уникальная формула расчета лотов, что многократно повышает устойчивость торговли. Рекомендуемый ТФ - 1h. Валютная пара - EURUSD , однако советник может работать на любых торговых инструментах, не склонных к высокой волатильности. Настройки mode - можно вручную задавать направление торговли; close - уровень закрытия ордеров (подробнее на скриншоте); Step between orders - шаг в пунктах между ордерами; Maximum o
OrderOnLine
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник открывает ордера от горизонтальной линии, которую трейдер самостоятельно может устанавливать на любой уровень - путем перетаскивания мышкой или изменением свойств самой линии. Например, при нахождении горизонтальной линии выше текущей цены, при достижении горизонтальной линии советник откроет бай-ордер. И наоборот: Если линия ниже текущей цены, при пересечении ее ценой будет открыт селл-ордер. Бай-пересечением линии считается: открытие текущей свечи ниже горизонтальной линии; текущая BI
SellerATR
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
Советник только продает. Рекомендуемые валютные пары для работы : EURUSD; GBPUSD; USDCHF; USDJPY; USDCAD; AUDUSD; EURGBP; EURAUD; EURCHF; EURJPY; GBPCHF; CADJPY; GBPJPY; AUDNZD; AUDCAD; AUDCHF; AUDJPY; CHFJPY; EURNZD; EURCAD; CADCHF; NZDJPY; NZDUSD. Рабочий таймфрейм: H1. Percent% - регулирует закрытие как убыточных, так и прибыльных сделок исходя из общего состояния счета. Использование советника одновременно на 23 указанных торговых инструментах позволяет в случае затяжного тренда компенсирова
Illusion
Evgeniy Zhdan
3 (2)
Эксперты
Illusion - советник использует теорию вероятности - после череды непрерывных виртуальных проигрышей - т.е. как раз во время флета, советник начинает торговать уже в тренде. Кроме того, советник учитывает соотношение бычьих/медвежьих свечей на старших таймфреймах для определения наибольшей вероятности направления движения цены. Одновременно может быть открыт только 1 ордер. В случае убытка, следующий ордер выставляется увеличенным лотом (коэффициент умножения выставляется в настройках). Допускает
GoldenCoast
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Индикатор строит линию тренда и определяет уровни для совершения сделок, если цена ушла от уровня тренда "слишком далеко". Более подробно и более понятно смотрите на скриншотах. Настройки Away from the trend line - Расстояние от линии тренда до уровня сделок; Arrow Signal for deals - Включение отображения стрелки при достижении ценой уровня сделок; Size of Arrow - Размер стрелки; Alert Signal for deals - Включение Алерта при достижении ценой уровня сделок; TrendLine color - Цвет линии тренда; B
Turbina
Evgeniy Zhdan
5 (4)
Эксперты
Аксиома валютного рынка - любой тренд будет сломлен! Данный советник определяет направление тренда (розовая линия), рассчитывает уровни для открытия встречных ордеров в зависимости от настроек. Для каждый валютной пары и таймфрейма, в зависимости от волатильности торгового инструмента, значения Away from the trend line for Deal - расстояние от линии тренда до линии открытия ордера будет разным. Последующие ордера могут быть открыты с увеличенным лотом (по умолчанию лот статичный). Посмотрите на
Odysseus
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник определяет моменты сильных движений и открывает позицию в сторону наиболее вероятного направления движения цены. Стратегия включает в себя обязательную установку стоп-лосса и тейк-профита. Возможно нахождение в рынке нескольких самостоятельных ордеров (их максимальное количество определяется в настройках). Цель заложенной в советник торговой системы заключается в количественном превышении числа профитных сделок над числом убыточных. Рекомендуется: EURUSD 5m; GBPUSD 5m; USDJPY 5m. Советн
Vise
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Vise - индикатор тренда. Верхняя и нижняя линии подтягиваются за ценой, показывая трейдеру превалирующее направление цены. Частый пробой верхней линии говорит о бычьем тренде, нижней - о медвежьем. Настройки Points for UpLine - стартовое число пунктов для верхней линии; Points for DownLine - стартовое число пунктов для нижней линии. При пробое верхнего уровня (линии) этот уровень смещается вверх на Points for UpLine. Если тренд продолжает идти вверх, верхний уровень является уровнем сопротивлен
Twinkle
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Twinkle - трендовый скальпер с невидимыми брокеру стоп-лоссом и тейк-профитом. Советник не ищет развороты тенденции. Советник ловит сильные движения рынка и открывает ордера в направлении тренда. Ваш брокер не видит уровни закрытия ордеров. Советник закрывает ордера самостоятельно при достижении указанных в настройках уровней взятия прибыли и/или фиксации убытка. Рекомендуемые торговые инструменты: EURUSD M5, GBPUSD M5. Рекомендуются ECN-счета, 5-знак. Настройки советника "Lot settings" Risk on
Shine
Evgeniy Zhdan
4.75 (4)
Эксперты
Советник с элементами системы Мартингейла. Ордера открываются на заданном расстоянии от скользящей средней. Для наиболее точного входя используется индикатор Parabolic SAR и некоторые технические детали. Торговый робот имеет гибкие настройки. Рекомендуется использовать одновременно на 4 валютных парах: EURUSD M15; GBPUSD M15; USDJPY M15; USDCAD M15. Несмотря на неплохую устойчивость, желательно в насыщенные новостными событиями дни отключать советник от работы. Настройки Percentage of risk - пр
LuckyCase
Evgeniy Zhdan
Эксперты
LuckyCase - советник с элементами мартингейла. Стратегия советника основана на значительном "уходе" цены от индикатора SAR и пробоя уровней Bands. После открытия сделки вступает в работу уникальная система управления капиталом, которая и является основной частью торговой стратегии. Сделки закрываются при накоплении определенного в настройках уровня пунктов рыночных ордеров, по проценту от депозита или по противоположному пробою канала. Настройки советника по умолчанию для: EURUSD M15; USDJPY M15
Elize
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник Elize разработан для работы с валютной парой EURCHF. Учтены особенности данного торгового инструмента, его поведение и зависимость от поведения других валют. В частности - при однонаправленном движении валют европейских стран (EURUSD, GBPUSD, EURNOK, EURCHF) советник начинает работу и открывает сделку в сторону тренда европейских валют. В случае отката цены советник использует уникальный механизм вывода Средств счета в плюсовое значение без увеличения торгового лота (мартингейла). Однак
AllTrendLines
Evgeniy Zhdan
4 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует волновую структуру рынка. Что показывает на графике: 1. Волновые пивоты (семафоры) Красные значки - максимумы волн Желтые значки - минимумы волн Желто-зеленые значки - дополнительные локальные экстремумы 2. Линии трендов Фиолетовые/синие линии - тренды по максимумам (сопротивление/поддержка) Бежевые/зеленые линии - тренды по минимумам Линии автоматически строятся, соединяя волновые пивоты одного типа 3. Главная трендовая линия Красная линия - прогнозная линия основного трен
FastTraffic
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник разрабатывался специально для торговли золотом (Spot Gold). Основа стратегии - уровни Фибоначчи, рассчитываемые от максимума/минимума предыдущей (первой) свечи, фибо-уровни от ширины канала текущего и младшего таймфреймов. При расположении значимых фибо-уровней разных порядков в одном ценовом коридоре (в пределах спреда), советник определяет этот коридор как цель для движения цены и начинает работу. Мартингейл и усреднение не используются. Каждый ордер самостоятелен, имеет стоп-лосс и т
Jazz
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Алгоритм советника определяет важные ценовые уровни, в районе которых тренд часто переходит в боковое движение или разворачивается. Дополнительным фильтром зон перекупленности/перепроданности выступает индикатор Stochastic Oscillator. После открытия ордера советник устанавливает стоп-лосс и тейк-профит. Торговая стратегия, заложенная в советник, использует трейлинг-стоп. Советник рекомендуется использовать одновременно на трех торговых инструментах: EURUSD M5, GBPUSD M5, EURCHF M5. Настройки: Co
Panther
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник ищет сформировавшиеся фигуры технического анализа на старшем (часовом) таймфрейме для начала работы на 5-минутном графике. Используемые фигуры технического анализа: двойная вершина/двойное дно, голова/плечи, флаг, расширяющийся/сужающийся треугольники. Фильтром для открытия сделок служит технический индикатор Relative Vigor Index - "индикатор относительной бодрости". Базируется на идее того, что на бычьем рынке цена закрытия, как правило, выше, чем цена открытия. И наоборот — на медвежь
Spook
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник вычисляет дивергенцию на текущем и старшем таймфреймах. В случае совпадения дивергенций советник начинает работу. Сделки имеют жесткие тейк-профит и стоп-лосс. Каждая сделка сопровождается трейлинг-стопом. Стратегия предполагает использование близкого стоп-лосса. Поэтому, убыточные сделки и/или серии убыточных сделок бывают не редко. Для тех, кто болезненно переживает каждую убыточную сделку, советник не подходит. Рекомендуется использовать советник одновременно на следующих торговых ин
Grand
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник разрабатывался под особенности торгового инструмента - валютной пары CHFJPY. Алгоритм советника определяет направление текущего тренда и начинает работу. В случае разворота цены в рамках текущего тренда торговый робот добавляет дополнительные ордера. В случае смены тренда советник начинает работу в противоположную сторону от первоначальной сетки ордеров. Если условий для закрытия всех ордеров не было и направление тренда снова изменилось, советник продолжает работу с "первой" сеткой орд
Intensive
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Алгоритм советника определяет свечные фигуры дневных графиков, которые задают направление торговли внутри дня. Торговый эксперт определяет продолжительность нахождение цены в зонах перекупленности/перпроданности и начинает работу в сторону предполагаемого трендового движения. Каждая открываемая позиция имеет жесткие стоп-лосс и тейк-профит. В рынке может находиться только одна активная позиция. Разработка и тестирование советника производились на котировках 99% качества. Советник имеет встроенны
Slender
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Стратегия советника основана на системе хэджирования путем выставления встречных ордеров. Алгоритм советника определяет начало тренда и открывает позицию в его сторону. В случае ошибочного входа советник начинает нивелировать просадку встречными (хэджирующими) ордерами с заданным в настройках интервалом (Coefficient of counter orders). Ордера закрываются при достижении одного из двух значений - достижения профита в процентах или достижения профита в пунктах. Советник не использует увеличение лот
Dreamer
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник работает по принципу хеджирования с периодическими "перекосами" в сторону трендовых направлений. Направления тренда советник определяет на основании стандартного индикатора Parabolic Stop and Reverse system (SAR). Уникальная стратегия установки балансирующих позиций позволяет избегать больших просадок даже при самых не благоприятных рыночных условиях. Параметры по умолчанию рекомендуется использовать на торговом инструменте: GBPJPY 15m. Разработка и оптимизация параметров производились
Snoot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
Советник работает по принципу сетки с сторону трендовых движения с заданным в настройках шагом между открываемыми позициями. Закрытие позиций происходит по общему тейк-профиту. Фильтром для открытия ордеров является стандартный индикатор Parabolic Stop and Reverse system (SAR), идущий в комплекте с торговым терминалом MetaTrader 4. Советник разрабатывался и тестировался с 99,9% качеством котировок. Работу советника в режиме реального времени вы можете посмотреть у меня в сигналах . Наилучшие рез
Solipsism
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник строит каналы на основе данных, полученных с помощью индикаторов ATR и MA по формуле: Верхняя граница канала = MA + ATR * (FIBO); Нижняя граница канала = MA - ATR * (FIBO), где FIBO равняется при Style of Trade - Aggressive = 1.61852; Style of Trade - Average = 3.26704; Style of Trade - Calm = 4.85556. Сделки открываются внутрь канала с заданными в настройках интервалах. Открытие длинных и коротких позиций происходит независимо друг от друга. Закрытие позиций производится при наступлени
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