EquityTargetCloser MT4
- Утилиты
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Evgeniy ZhdanПродукты: https://www.mql5.com/en/users/trendhunter/seller
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- Версия: 2.10
- Обновлено: 5 мая 2026
- Активации: 5
Автоматическая фиксация прибыли по достижении целевого профита
EquityTargetCloser — это утилитарный советник для MetaTrader 5, который автоматически закрывает все рыночные позиции и удаляет отложенные ордера, как только эквити (Equity) превысит текущий баланс на заданную сумму прибыли. После закрытия всех позиций цель автоматически повышается: новый порог = новый баланс + заданная прибыль. Советник не открывает сделки, а только управляет существующими позициями, помогая надёжно фиксировать профит и защищать накопленные средства.
MT5-version: https://www.mql5.com/en/market/product/169839
Философия индикатора: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/772873
Как это работает
Советник непрерывно сравнивает эквити (Equity) с динамической целью:
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Цель = текущий баланс (Balance) + plusMoney (в долларах США).
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Когда эквити становится больше или равно этой сумме, срабатывает защита:
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Закрываются все рыночные позиции (по любым символам).
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Если параметр Delete pending orders = true , удаляются все отложенные ордера.
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После закрытия позиций баланс обновляется, и цель пересчитывается: новый баланс + plusMoney. Таким образом, советник последовательно повышает планку фиксации прибыли с каждым успешным циклом.
Важно: Условие срабатывания зависит от накопленной плавающей прибыли (профита), а не от абсолютного значения эквити. Если баланс вырос (например, за счёт закрытых позиций), цель автоматически поднимается.
Входные параметры
|Параметр
|Описание
|Profit in $ for closing market orders:
|Желаемая прибыль в долларах США. Условие: Equity ≥ Balance + plusMoney.
|Delete pending orders:
|Удалять ли отложенные ордера при срабатывании (true – удалять, false – оставить).
Графический интерфейс
На графике отображается кнопка, которая показывает:
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текущий целевой уровень (Balance + plusMoney);
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цвет кнопки: зелёный — советник работает (надо нажать кнопку нажата), красный — не работает.
Кнопка также служит для ручной проверки: если нажать её в любой момент, советник немедленно оценит условие и выполнит закрытие при достижении цели.
Преимущества
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Динамическая цель по балансу – после каждой фиксации прибыли порог автоматически повышается, позволяя масштабировать капитал.
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Ориентация на реальный профит – отслеживается превышение эквити над балансом, а не абстрактный уровень.
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Полная автоматизация – не требует постоянного контроля; фиксирует прибыль в момент её достижения.
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Универсальность – работает с любыми инструментами и количеством позиций.
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Безопасность – не открывает сделки, не изменяет стоп-лоссы, не конфликтует с другими советниками.
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Простота настройки – всего два параметра.
Для кого подходит
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Ручные трейдеры – защитите накопленный профит, не отвлекаясь от мониторинга рынка.
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Пользователи сеточных и мартингейл-советников – установите общий порог фиксации, чтобы вовремя выходить в плюс.
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Управляющие счетами – автоматически закрывайте все позиции при достижении целевой доходности (например, +5% к балансу).
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Разработчики – используйте как готовый модуль риск-менеджмента.
Рекомендации по использованию
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Установите советник на любой график (например, EURUSD M1).
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Укажите желаемый профит в валюте депозита(plusMoney).
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Включите автоматическую торговлю (кнопка AutoTrading).
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Нажмите кнопку на графике, чтобы она стала Зеленой.
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Советник будет автоматически закрывать позиции при Equity ≥ Balance + Profit in $ for closing market orders и повышать цель после каждого закрытия.