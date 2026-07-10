XAU Endurance Portfolio M5

XAU Endurance Portfolio M5

Обзор стратегии

XAU Endurance Portfolio M5 — это профессиональный портфель мультистратегических экспертов, разработанный исключительно для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M5. Данный портфель объединяет шесть тщательно отобранных стратегий с некоррелированными паттернами убытков, создавая надежную торговую систему, способную выдерживать самые сложные рыночные условия и обеспечивать устойчивый рост в долгосрочной перспективе.

Разработка и тестирование на надежность

Портфель был разработан с использованием более 20 лет исторических тиковых данных, что обеспечивает прочную статистическую основу для проверки стратегии. Было проведено обширное тестирование на надежность на нескольких таймфреймах — как выше, так и ниже основного торгового таймфрейма — для обеспечения адаптивности и устойчивости в различных рыночных условиях. Этот подход к тестированию на нескольких таймфреймах помогает выявить стратегии, которые действительно надежны, а не просто переоптимизированы под определенный период.

Процесс разработки включает строгую проверку на вневыборочных данных и статистический анализ для отсеивания стратегий, подогнанных под кривую, и выявления тех, которые имеют реальное прогностическое преимущество. Применяя математическую и статистическую строгость на протяжении всего цикла разработки, мы стремимся достичь более стабильных результатов в будущих рыночных условиях.

Торговая логика и анализ рынка

Этот портфель использует собственную логику, включающую многоэтапный анализ рынка. Он не полагается на случайные входы и не генерирует сделки на основе произвольных условий. Вместо этого система ожидает совпадения определенных рыночных условий и подтверждений перед открытием позиции. Такой подход гарантирует, что каждая сделка поддерживается четко определенной рыночной структурой и статистическим подтверждением, а не основана на случайности или ежедневной повторяемости.

Портфель разработан для избирательной и дисциплинированной торговли, открывая сделки только при выполнении необходимых условий — независимо от того, происходит ли это несколько раз в день, раз в неделю или вообще не происходит в течение длительного периода. Эта избирательность помогает сохранять статистическое преимущество системы и избегать переторговки или воздействия неблагоприятных рыночных условий.

Ключевые особенности

- Шесть некоррелированных стратегий: Каждая стратегия работает независимо, с низкой или отрицательной корреляцией как по прибыли, так и по убыткам, обеспечивая реальную диверсификацию.

- Исключительно низкая просадка: Максимальная историческая просадка составляет всего 4.71%, что позволяет торговать с уверенностью даже на волатильных рынках.

- Доказанное статистическое преимущество: Коэффициент Шарпа 2.96 и показатель SQN 10.38, подтверждающие последовательность и надежность системы.

- Без опасных техник: Без мартингейла, без сетки, без хеджирования, без усреднения. Каждая сделка защищена стоп-лоссом.

- Полностью автоматизирован: После установки и настройки портфель управляет всеми сделками без ручного вмешательства.

- Оптимизирован для XAUUSD M5: Специально разработан для использования уникальных характеристик волатильности золота на таймфрейме M5.

- Высокая доходность с поправкой на риск: С коэффициентом Return/DD Ratio 22.6 портфель демонстрирует выдающуюся эффективность использования капитала.

Управление рисками

Портфель использует фиксированную пропорциональную модель расчета объема позиции. Объем сделки для каждой стратегии привязан к балансу счета для автоматического масштабирования системы в зависимости от капитала.

Пример: При балансе $2,000 на счете, каждая стратегия настроена на торговлю 0.01 стандартного лота. Этот подход обеспечивает постоянный профиль риска для всех шести стратегий по мере роста вашего баланса.

Портфель не использует мартингейл, сетку, хеджирование или усреднение. Каждая сделка защищена стоп-лоссом, гарантируя, что риск всегда находится под контролем.

Показатели эффективности (Бэктест 2020-2026)

- Совокупная доходность: 48.17% CAGR
- Профит-фактор: 1.74
- Коэффициент Шарпа: 2.96
- Максимальная просадка: 4.71%
- Процент выигрышных сделок: 10.52%
- Общее количество сделок: 17,082
- Return/DD Ratio: 22.6

Эти результаты были достигнуты с использованием тиковых данных с качеством 99.9% и симуляцией переменного спреда. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Обратите внимание, что это статистическая стратегия с умеренным процентом выигрышей, разработанная для терпеливых трейдеров, которые понимают ценность высокого соотношения риска и вознаграждения.

Тестирование и производительность

Этот портфель был тщательно протестирован на ECN-счетах с низкими спредами и комиссиями. Для оптимальной производительности настоятельно рекомендуется использовать ECN-счет с узкими спредами и надежным исполнением. Статистическое преимущество стратегии зависит от точного исполнения входов и выходов, на которое могут влиять высокое проскальзывание, широкие спреды или чрезмерные комиссионные расходы.

Входные параметры

Каждая стратегия в портфеле имеет свой собственный набор параметров, позволяющий настраивать риск для каждой из них индивидуально:

- Magic Number: Уникальный идентификатор для каждой стратегии.
- Расчет лота: Фиксированный пропорциональный (0.01 лота на каждые $2,000 баланса).
- Риск на сделку: Регулируемый процент.
- Стоп-лосс и Тейк-профит: Базовые уровни, корректируемые в зависимости от волатильности.
- Максимальный спред: Ограничение сделок при волатильных спредах.

Требования

- Платформа: MetaTrader 5
- Символ: XAUUSD
- Таймфрейм: M5
- Рекомендуемый минимальный депозит: $2,000
- Тип счета: ТОЛЬКО ECN с узкими спредами и низкими комиссиями
- VPS: Настоятельно рекомендуется для круглосуточной работы

Не уверены, что этот портфель подходит именно вам?

Если вы не уверены, подходит ли этот портфель вашему стилю торговли, толерантности к риску или размеру счета, пожалуйста, свяжитесь со мной через раздел комментариев к продукту или систему сообщений MQL5. Я с удовольствием объясню его качества, характеристики и оптимальные сценарии использования, чтобы вы могли принять более обоснованное решение перед покупкой.

Поддержка

Если у вас есть вопросы по конфигурации, настройкам для конкретного брокера или оптимизации, пожалуйста, обращайтесь через раздел комментариев к продукту или систему сообщений MQL5. Я готов помочь вам обеспечить оптимальную работу портфеля в вашей конкретной торговой среде.

Установка

Портфель поставляется в виде одного скомпилированного файла .ex5. Установите его в папку Experts MetaTrader 5, прикрепите к графику XAUUSD M5 и настройте параметры. Убедитесь, что AutoTrading включен.

Совет по трейдингу

Отдавайте предпочтение системе, которая обеспечивает высокую доходность с поправкой на риск при низкой просадке. Этот портфель разработан для трейдеров, которые понимают, что последовательность и сохранность капитала являются основой долгосрочного успеха. Если вам нужна более высокая абсолютная прибыль, увеличьте баланс счета, а не риск на сделку.
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Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
Эксперты
BULLETPROOF BTC — советник Session Breakout для BTC/USD Полностью автоматическая система торговли пробоев сессионных диапазонов для Биткоина. БЕЗ мартингейла. БЕЗ сетки. БЕЗ усреднения убытков. БЕЗ скрытых механизмов "восстановления". Стоп-лосс и тейк-профит на каждой позиции, всегда. 6 профилей риска, настройка в один клик. Проверен на целом годе out-of-sample данных. ------------------------------- ЧЕМ ЭТОТ СОВЕТНИК ОТЛИЧАЕТСЯ: ПРОВЕРКА, А НЕ ОБЕЩАНИЯ ------------------------------- Больш
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
Эксперты
ПРИКРЕПИТЕ к графику M1 или M5 для наилучших результатов и быстрых входов и выходов Minting – The Gold Scalper (Lite Edition) — это упрощённый, профессиональный советник, разработанный компанией Ramulo Software Ltd., специально созданный для извлечения прибыли из высокой волатильности и потенциала золота (XAUUSD). Он объединяет интеллектуальную рыночную структуру на основе EMA, определение тренда с помощью ATR, многоуровневый USD-трейлинг и строгий контроль просадки в лёгкую и простую в использ
EA Miracolo
Amazing Traders
Эксперты
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Tenet Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
TENET — это автоматизированный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M1. Советник использует сеточный подход к управлению позициями в сочетании с предварительно заданным контролем риска, автоматизированным управлением сделками и множественными фильтрами входа. Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают краткосрочные рыночные возможности при сохранении контролируемой экспозиции. Каждая позиция защищена стоп-лоссом, а советник вклю
Super Tenet
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Super Tenet — это мощный и интеллектуально разработанный советник, созданный для трейдеров, которые предпочитают стабильное автоматическое исполнение на рынках золота. Разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M1, эта система сочетает высокую скорость реакции с продвинутым внутренним управлением сделками и адаптивным рыночным поведением. Советник оптимизирован для бесперебойной работы у разных брокеров и в различных торговых средах. Используете ли вы ECN, Standard, Raw Spread или счета с
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
Эксперты
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Эксперты
У советника есть трек: многие месяцы стабильной торговли с  низкой просадкой : All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro  - это продвинутый  скальпер,  использующий умные алгоритмы входа/выхода с фильтрами для определения самых безопасных точек входа в спокойные периоды рынка. Эта система ориентирована на  долгосрочный рост. Это профессиональная система, разработанная мной много лет назад, которая постоянно обновляется и включает в себя последние инновации в области торговли. Ничего модного, никакого т
Prestige 5
M Ardiansyah
1 (1)
Эксперты
Prestige EA   is a powerful, intelligent trend‑detection trading robot built using advanced mathematical and statistical models. It is designed to identify high‑probability market movements with precision while maintaining strict risk control. The EA uses refined entry filters with advanced correction logic to ensure accurate and reliable trade entries. Every trade is protected by Take Profit and Stop Loss, ensuring disciplined risk management. In addition, the EA includes smart internal algorit
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
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