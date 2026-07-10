XAU Endurance Portfolio M5





Обзор стратегии





XAU Endurance Portfolio M5 — это профессиональный портфель мультистратегических экспертов, разработанный исключительно для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M5. Данный портфель объединяет шесть тщательно отобранных стратегий с некоррелированными паттернами убытков, создавая надежную торговую систему, способную выдерживать самые сложные рыночные условия и обеспечивать устойчивый рост в долгосрочной перспективе.





Разработка и тестирование на надежность





Портфель был разработан с использованием более 20 лет исторических тиковых данных, что обеспечивает прочную статистическую основу для проверки стратегии. Было проведено обширное тестирование на надежность на нескольких таймфреймах — как выше, так и ниже основного торгового таймфрейма — для обеспечения адаптивности и устойчивости в различных рыночных условиях. Этот подход к тестированию на нескольких таймфреймах помогает выявить стратегии, которые действительно надежны, а не просто переоптимизированы под определенный период.





Процесс разработки включает строгую проверку на вневыборочных данных и статистический анализ для отсеивания стратегий, подогнанных под кривую, и выявления тех, которые имеют реальное прогностическое преимущество. Применяя математическую и статистическую строгость на протяжении всего цикла разработки, мы стремимся достичь более стабильных результатов в будущих рыночных условиях.





Торговая логика и анализ рынка





Этот портфель использует собственную логику, включающую многоэтапный анализ рынка. Он не полагается на случайные входы и не генерирует сделки на основе произвольных условий. Вместо этого система ожидает совпадения определенных рыночных условий и подтверждений перед открытием позиции. Такой подход гарантирует, что каждая сделка поддерживается четко определенной рыночной структурой и статистическим подтверждением, а не основана на случайности или ежедневной повторяемости.





Портфель разработан для избирательной и дисциплинированной торговли, открывая сделки только при выполнении необходимых условий — независимо от того, происходит ли это несколько раз в день, раз в неделю или вообще не происходит в течение длительного периода. Эта избирательность помогает сохранять статистическое преимущество системы и избегать переторговки или воздействия неблагоприятных рыночных условий.





Ключевые особенности





- Шесть некоррелированных стратегий: Каждая стратегия работает независимо, с низкой или отрицательной корреляцией как по прибыли, так и по убыткам, обеспечивая реальную диверсификацию.





- Исключительно низкая просадка: Максимальная историческая просадка составляет всего 4.71%, что позволяет торговать с уверенностью даже на волатильных рынках.





- Доказанное статистическое преимущество: Коэффициент Шарпа 2.96 и показатель SQN 10.38, подтверждающие последовательность и надежность системы.





- Без опасных техник: Без мартингейла, без сетки, без хеджирования, без усреднения. Каждая сделка защищена стоп-лоссом.





- Полностью автоматизирован: После установки и настройки портфель управляет всеми сделками без ручного вмешательства.





- Оптимизирован для XAUUSD M5: Специально разработан для использования уникальных характеристик волатильности золота на таймфрейме M5.





- Высокая доходность с поправкой на риск: С коэффициентом Return/DD Ratio 22.6 портфель демонстрирует выдающуюся эффективность использования капитала.





Управление рисками





Портфель использует фиксированную пропорциональную модель расчета объема позиции. Объем сделки для каждой стратегии привязан к балансу счета для автоматического масштабирования системы в зависимости от капитала.





Пример: При балансе $2,000 на счете, каждая стратегия настроена на торговлю 0.01 стандартного лота. Этот подход обеспечивает постоянный профиль риска для всех шести стратегий по мере роста вашего баланса.





Портфель не использует мартингейл, сетку, хеджирование или усреднение. Каждая сделка защищена стоп-лоссом, гарантируя, что риск всегда находится под контролем.





Показатели эффективности (Бэктест 2020-2026)





- Совокупная доходность: 48.17% CAGR

- Профит-фактор: 1.74

- Коэффициент Шарпа: 2.96

- Максимальная просадка: 4.71%

- Процент выигрышных сделок: 10.52%

- Общее количество сделок: 17,082

- Return/DD Ratio: 22.6





Эти результаты были достигнуты с использованием тиковых данных с качеством 99.9% и симуляцией переменного спреда. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Обратите внимание, что это статистическая стратегия с умеренным процентом выигрышей, разработанная для терпеливых трейдеров, которые понимают ценность высокого соотношения риска и вознаграждения.





Тестирование и производительность





Этот портфель был тщательно протестирован на ECN-счетах с низкими спредами и комиссиями. Для оптимальной производительности настоятельно рекомендуется использовать ECN-счет с узкими спредами и надежным исполнением. Статистическое преимущество стратегии зависит от точного исполнения входов и выходов, на которое могут влиять высокое проскальзывание, широкие спреды или чрезмерные комиссионные расходы.





Входные параметры





Каждая стратегия в портфеле имеет свой собственный набор параметров, позволяющий настраивать риск для каждой из них индивидуально:





- Magic Number: Уникальный идентификатор для каждой стратегии.

- Расчет лота: Фиксированный пропорциональный (0.01 лота на каждые $2,000 баланса).

- Риск на сделку: Регулируемый процент.

- Стоп-лосс и Тейк-профит: Базовые уровни, корректируемые в зависимости от волатильности.

- Максимальный спред: Ограничение сделок при волатильных спредах.





Требования





- Платформа: MetaTrader 5

- Символ: XAUUSD

- Таймфрейм: M5

- Рекомендуемый минимальный депозит: $2,000

- Тип счета: ТОЛЬКО ECN с узкими спредами и низкими комиссиями

- VPS: Настоятельно рекомендуется для круглосуточной работы





Не уверены, что этот портфель подходит именно вам?





Если вы не уверены, подходит ли этот портфель вашему стилю торговли, толерантности к риску или размеру счета, пожалуйста, свяжитесь со мной через раздел комментариев к продукту или систему сообщений MQL5. Я с удовольствием объясню его качества, характеристики и оптимальные сценарии использования, чтобы вы могли принять более обоснованное решение перед покупкой.





Поддержка





Если у вас есть вопросы по конфигурации, настройкам для конкретного брокера или оптимизации, пожалуйста, обращайтесь через раздел комментариев к продукту или систему сообщений MQL5. Я готов помочь вам обеспечить оптимальную работу портфеля в вашей конкретной торговой среде.





Установка





Портфель поставляется в виде одного скомпилированного файла .ex5. Установите его в папку Experts MetaTrader 5, прикрепите к графику XAUUSD M5 и настройте параметры. Убедитесь, что AutoTrading включен.





Совет по трейдингу





Отдавайте предпочтение системе, которая обеспечивает высокую доходность с поправкой на риск при низкой просадке. Этот портфель разработан для трейдеров, которые понимают, что последовательность и сохранность капитала являются основой долгосрочного успеха. Если вам нужна более высокая абсолютная прибыль, увеличьте баланс счета, а не риск на сделку.