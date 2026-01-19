EA Agulhada do Didi

이 Expert Advisor는 Didi Index 지표의 로직을 기반으로 MetaTrader 5에서 거래를 자동화하기 위해 개발되었습니다.

EA는 사용자가 설정한 규칙과 매개변수에 따라 모든 거래를 차트 상에서 자동으로 실행합니다.

이 로봇의 개념은 명확하고 객관적인 진입 및 관리 로직을 적용하여, 외부 연동이나 추가 라이브러리 없이도 트레이더가 거래 실행 상태를 쉽게 확인할 수 있도록 하는 데 있습니다.

주요 기능

자동 거래

Didi Index 지표 로직을 기반으로 거래가 자동 실행됩니다.

거래 시간 설정

EA가 거래를 수행할 수 있는 시간대를 설정할 수 있으며, 설정된 시간 외에는 새로운 거래가 열리지 않습니다.

트레일링 스탑

설정된 조건에 따라 가격 움직임을 따라 자동으로 스탑을 조정합니다.

자동 브레이크이븐

지정된 조건이 충족되면 스탑을 진입 가격으로 자동 이동합니다.

차트 정보 패널

차트 상에 EA의 운영 정보를 표시하여 거래와 로봇 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.

호환성

MetaTrader 5

데모 및 실계좌

플랫폼과 호환되는 모든 종목에서 작동

중요 안내

본 제품은 컴파일된 형식으로만 제공되며, DLL 호출, 사용자 데이터 수집 또는 타사 서비스 연동을 사용하지 않습니다. MQL5 마켓 규정을 준수합니다.