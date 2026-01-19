EA Agulhada do Didi

Cet Expert Advisor a été développé pour automatiser les opérations de trading sur MetaTrader 5 en utilisant la logique de l’indicateur Didi Index comme base pour l’identification des points d’entrée.

L’EA exécute toutes les opérations directement sur le graphique de manière automatique, selon les règles et paramètres définis par l’utilisateur.

Le concept du robot repose sur une logique d’entrée et de gestion objective, permettant au trader de suivre clairement l’exécution des opérations, sans intégrations externes ni bibliothèques supplémentaires.

Fonctionnalités Principales

Trading Automatique

Les opérations sont exécutées automatiquement selon la logique de l’indicateur Didi Index.

Horaires de Trading Configurables

Permet de définir des plages horaires spécifiques pendant lesquelles l’EA est autorisé à trader. En dehors de ces horaires, aucune nouvelle opération n’est ouverte.

Stop Suiveur (Trailing Stop)

Le stop suit automatiquement le mouvement du prix selon les paramètres configurés.

Breakeven Automatique

Possibilité de déplacer automatiquement le stop au prix d’entrée lorsque les conditions définies sont atteintes.

Panneau d’Information sur le Graphique

Affiche les informations opérationnelles de l’Expert Advisor, facilitant le suivi des opérations et de l’état du robot en temps réel.

Compatibilité

MetaTrader 5

Compte démo ou réel

Fonctionne avec tous les instruments compatibles avec la plateforme

Remarque Importante

Ce produit est fourni exclusivement sous forme compilée, n’utilise pas d’appels DLL, ne collecte aucune donnée utilisateur et ne s’intègre pas à des services tiers, conformément aux normes du Marché MQL5.