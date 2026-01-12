Fast Order Panel

⚡ Панель ручного исполнения сделок для MetaTrader 5

Данный инструмент разработан для упрощения и ускорения ручной торговли в MetaTrader 5, предоставляя удобную и интуитивно понятную панель на графике для открытия и управления ордерами.

Концепция панели вдохновлена интерфейсом ввода ордеров, широко используемым в платформе Profit Chart, и адаптирована для работы в среде MetaTrader 5, обеспечивая привычный рабочий процесс для трейдеров.

🚀 Features

Рыночная покупка и продажа

Мгновенная отправка рыночных ордеров одним нажатием.

Отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop

Быстрое размещение отложенных ордеров с заданными параметрами стопа.

Быстрый выбор объёма

Предустановленные кнопки объёма для ускорения торговли.

Настройка смещения стопа

Удобная настройка расстояния стопа в пунктах.

Разворот позиции

Автоматическое изменение направления текущей позиции.

Отмена отложенных ордеров

Отмена всех отложенных ордеров по символу одним кликом.

Закрытие позиций (Flatten)

Немедленное закрытие всех открытых позиций по текущему символу.

Отмена ордеров + закрытие позиций

Функция экстренного управления для отмены ордеров и закрытия позиций.

📊 Trade Information Panel

На панели отображается торговая информация в реальном времени:

Текущий результат

Дневной результат

Средний результат

Общий результат

🎯 Intended Use

Инструмент предназначен для:

Ручных трейдеров

Скальперов

Дейтрейдеров

Торговли акциями, фьючерсами, индексами и Forex (в зависимости от брокера)

🛠️ Requirements and Compatibility

MetaTrader 5

Работа на демо и реальных счетах

Совместим с любыми символами MT5

🆓 License

Продукт предоставляется бесплатно.

⚠️ Important Notice

Данный продукт не связан и не аффилирован с Nelogica или Profit Chart.

Упоминание сделано исключительно в качестве источника вдохновения интерфейса.

Торговля связана с риском. Инструмент не генерирует торговые сигналы и не гарантирует результаты.