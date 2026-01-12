Fast Order Panel
- Утилиты
- Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
- Версия: 1.0
⚡ Панель ручного исполнения сделок для MetaTrader 5
Данный инструмент разработан для упрощения и ускорения ручной торговли в MetaTrader 5, предоставляя удобную и интуитивно понятную панель на графике для открытия и управления ордерами.
Концепция панели вдохновлена интерфейсом ввода ордеров, широко используемым в платформе Profit Chart, и адаптирована для работы в среде MetaTrader 5, обеспечивая привычный рабочий процесс для трейдеров.
🚀 Features
-
Рыночная покупка и продажа
Мгновенная отправка рыночных ордеров одним нажатием.
-
Отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop
Быстрое размещение отложенных ордеров с заданными параметрами стопа.
-
Быстрый выбор объёма
Предустановленные кнопки объёма для ускорения торговли.
-
Настройка смещения стопа
Удобная настройка расстояния стопа в пунктах.
-
Разворот позиции
Автоматическое изменение направления текущей позиции.
-
Отмена отложенных ордеров
Отмена всех отложенных ордеров по символу одним кликом.
-
Закрытие позиций (Flatten)
Немедленное закрытие всех открытых позиций по текущему символу.
-
Отмена ордеров + закрытие позиций
Функция экстренного управления для отмены ордеров и закрытия позиций.
📊 Trade Information Panel
На панели отображается торговая информация в реальном времени:
-
Текущий результат
-
Дневной результат
-
Средний результат
-
Общий результат
🎯 Intended Use
Инструмент предназначен для:
-
Ручных трейдеров
-
Скальперов
-
Дейтрейдеров
-
Торговли акциями, фьючерсами, индексами и Forex (в зависимости от брокера)
🛠️ Requirements and Compatibility
-
MetaTrader 5
-
Работа на демо и реальных счетах
-
Совместим с любыми символами MT5
🆓 License
Продукт предоставляется бесплатно.
⚠️ Important Notice
Данный продукт не связан и не аффилирован с Nelogica или Profit Chart.
Упоминание сделано исключительно в качестве источника вдохновения интерфейса.
Торговля связана с риском. Инструмент не генерирует торговые сигналы и не гарантирует результаты.