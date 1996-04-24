Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control

Торговая панель, Управление рисками, Ручная торговля, Трейлинг стоп, Стоп-лосс, Тейк-профит, Безубыточность, Защита от просадки


JoOrderTrade Pro – Продвинутая панель трейдинга для MetaTrader 5


Крайне важные уведомления
Для корректной работы инструмента ОБЯЗАТЕЛЬНО включить опцию "Algo Trading" в настройках MetaTrader 5. Без этой активации панель не будет работать.


Важно:
Не включайте функцию «OA», если вы полностью не понимаете её назначение.

Функция OA (Автоматический ордер) работает совместно с Trailing Stop. Когда трейлинг-стоп активируется и стоп-лосс смещается в сторону прибыли, система автоматически размещает противоположный ордер к исходной позиции точно на уровне трейлинг-стопа.

Пример:
При открытой покупке, если Trailing Stop настроен на активацию после движения цены на $2 в прибыльную сторону, при достижении этого значения стоп-лосс будет перемещён, и одновременно будет размещён автоматический ордер на продажу по цене трейлинг-стопа.

Кнопка «OA» предназначена для специальных торговых стратегий, в которых используется автоматическая защита или разворот позиции. Если вы не применяете такие стратегии, рекомендуется оставить функцию отключённой во избежание нежелательных сделок.

Функция может быть изменена или удалена в будущих обновлениях.



Панель JoOrderTrade PRo  может иметь некоторые мелкие ошибки на отдельных кнопках для некоторых типов пользователей, например, текст на кнопках может быть несоосным или кнопки могут выходить за пределы панели. Это происходит потому, что некоторые разрешения экрана и масштабирование очень велики. Если это случится у вас, не беспокойтесь: это не влияет напрямую на основные функции панели. Мы интенсивно работаем над исправлением этих ошибок в следующих обновлениях.
Примечание: Вскоре будет доступен видеоурок с объяснением работы панели на практике.
Ожидайте.
Помните, что видео можно посмотреть только на сайте MQL5.
Видео будет доступно на двух языках: английском и португальском.
Если вы говорите по-португальски, смените язык страницы, чтобы посмотреть видео на португальском.
Почему панель не отображается в демо-тестере?
Тестер стратегий MT5 не отображает интерактивные панели.
Графические панели (торговые формы) не отображаются в тестере, когда EA:
  • Защищен лицензией
  • Скомпилирован с коммерческими ограничениями
  • Зависит от ручного взаимодействия (клики, кнопки, мышь)
    В тестере нет реальной мыши, только симуляция.
    Кроме того, платные EA часто блокируют графический интерфейс в тестере.
    Это делается для защиты продавца и для того, чтобы:
  • Предотвратить копирование компоновки
  • Избежать реверс-инжиниринга
  • Заставить использовать только на реальном или демонстрационном счете
Что вы можете сделать?
Вы можете купить и протестировать на демо-счете.
Если панель вам не понравится, вы можете запросить возврат средств, соблюдая приведенные ниже правила.
Политика возврата (MQL5)
Официальная политика MQL5 позволяет возврат средств в течение 7 дней, при условии что:
  • Продукт не использовался на реальном счете
  • Он не принес значительной прибыли
  • Не было злоупотреблений службой поддержки
  • Запрос находится в установленные сроки
ЧТО ДЕЛАЕТ
JoOrderTrade Pro — профессиональный инструмент для трейдинга, предоставляющий полный и современный панель управления для работы в MetaTrader 5. Он преобразует опыт трейдинга с интуитивным интерфейсом и продвинутыми функциями, предназначенными для серьёзных трейдеров.
Основные функции:
  • Полная система рыночных и отложенных ордеров
  • Интеллектуальный Trailing Stop с программируемой активацией
  • Продвинутое управление Take Profit и Stop Loss
  • Ежедневная статистика в реальном времени
  • Автоматическое резервное копирование 24/7
  • Настраиваемые горячие клавиши для быстрой работы
  • Адаптивный интерфейс, подстраивающийся под любое разрешение
  • Система автоматического масштабирования для разных экранов
TRAILING STOP – АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПРИБЫЛИ
Trailing Stop — интеллектуальная система, автоматически защищающая вашу прибыль. Она функционирует как подвижный стоп, который следует за ценой рынка по мере её движения в вашу пользу, помогая гарантировать, что вы не отдадите все достигнутые прибыли.
ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА
  • Активируйте кнопку TRAILING ON на панели
  • Выберите, будет ли активация в долларах или пунктах
  • Установите желаемое расстояние
  • Система выполняет весь процесс автоматически
Идеально для трейдеров, желающих работать спокойнее, дисциплинированнее и с автоматической защитой прибыли.
КАК РАБОТАЕТ
Вы настраиваете всего два простых правила:
  1. Когда начать: определите, после какого уровня прибыли будет активирован trailing stop (в долларах или пунктах).
  2. Расстояние: задайте, на каком расстоянии стоп будет находиться от текущей цены.
    Далее система автоматически позаботится обо всём.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
  • Покупка EUR/USD по 1.1000
  • Настройка: активировать после $100 прибыли | расстояние $50
  • При достижении $100 прибыли стоп устанавливается на $50 позади цены
  • Если цена продолжит расти, стоп следует автоматически
  • Если цена упадёт, позиция закрывается с гарантированной прибылью
ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Автоматически защищает вашу прибыль
  • Не требует постоянного мониторинга рынка
  • Убирает эмоции из решения о выходе
  • Позволяет безопаснее фиксировать большие движения
ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ
Этот продукт идеален для:
  • Дейтрейдеров и скальперов, которым нужна быстрая исполнение
  • Трейдеров, управляющих несколькими позициями одновременно
  • Пользователей, предпочитающих визуальный интерфейс вместо ручных команд
  • Трейдеров, использующих стратегии с динамическим trailing stop
  • Всех, кто хочет повысить эффективность своей торговли
Не подходит для:
  • Полных новичков без базовых знаний трейдинга
  • Пользователей, ищущих полностью автоматические системы (роботы EA)
  • Людей, не понимающих риски торговли с плечом
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Начальная настройка:
  • Включите Algotrading в MetaTrader 5 (кнопка «Algotrading» на панели инструментов – ОБЯЗАТЕЛЬНО для работы)
Рекомендуемые базовые настройки:
  • Позиция панели: слева или справа по желанию
  • Предопределённые лоты: настройте в соответствии с размером счёта
  • Стандартные TP/SL: установите соответствующие уровни риска
  • Trailing Stop: включайте согласно стратегии выхода
Ежедневная работа:
  • Используйте кнопки BUY / SELL для рыночных ордеров
  • Используйте горячие клавиши для быстрых операций (B = Buy, S = Sell, X = Close)
  • Настройте trailing stop для защиты прибыли
  • Отслеживайте статистику в реальном времени прямо на панели
Основные горячие клавиши:
  • B: Купить
  • S: Продать
  • X: Закрыть все позиции
  • I: Инвертировать позиции
  • C: Отменить все отложенные ордера
  • T: Включить / отключить trailing stop
  • M: Свернуть / восстановить панель
ЧТО НЕ ДЕЛАЕТ
Этот инструмент НЕ:
  • Не является автоматическим торговым роботом (не принимает решения самостоятельно)
  • Не выполняет технический анализ и не генерирует сигналы входа/выхода
  • Не гарантирует прибыль или положительные результаты
  • Не работает автоматически без вмешательства пользователя
  • Не заменяет обучение, дисциплину и опыт в трейдинге
  • Не предоставляет инвестиционных рекомендаций
Работает как:
Продвинутая панель управления, облегчающая и ускоряющая ручное исполнение сделок.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
ВНИМАНИЕ: ТОРГОВЛЯ ПОВЯЗАНА С ВЫСОКИМ РИСКОМ
  • Торговля с использованием кредитного плеча может привести к убыткам, превышающим ваш первоначальный депозит
  • Не инвестируйте деньги, которые вы не можете позволить себе потерять
  • Это панель исполнения, а не система, гарантирующая прибыль
  • Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете
  • Разработчик не несёт ответственности за финансовые потери
  • При необходимости проконсультируйтесь с независимым финансовым советником
  • Всегда используйте соответствующее управление рисками
Обязательная настройка для работы:
Вы ДОЛЖНЫ включить кнопку Algotrading на панели инструментов MetaTrader 5. Без этой активации панель не будет работать.
ПОДДЕРЖКА И ОБНОВЛЕНИЯ
Продукт включает базовую техническую поддержку и обновления совместимости. По техническим вопросам используйте систему сообщений MQL5.
JoOrderTrade Pro – Больше контроля, больше эффективности, профессиональная торговля.

