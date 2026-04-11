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TrendBands Momentum Ultra — это индикатор тренда и потока, разработанный для того, чтобы помочь трейдеру визуализировать направление рынка, силу движения и расстояние цены от тренда.

Индикатор использует две внутренние экспоненциальные скользящие средние. Центральная линия, называемая Gamma Zero, представляет основу тренда. Полосы положительного и отрицательного объёма динамически расширяются в зависимости от импульса цены. Параметр Dist показывает процентное расстояние между текущим движением и Gamma Zero, предоставляя объективную оценку силы рынка.

Что делает

Помогает определить основной тренд, измерить силу движения и выявить возможные зоны отката или продолжения. Также показывает процентное расстояние цены от Gamma Zero и может генерировать оповещения при смене направления потока.

Как работает

Анализ основан на взаимосвязи между ценой, линией Gamma Zero и полосами объёма.

Когда цена находится выше Gamma Zero, преобладает бычий настрой. Когда ниже — медвежий. Полосы расширяются по мере усиления движения и сужаются, когда рынок теряет импульс.

Параметр Dist показывает, насколько далеко цена отклонилась от тренда в процентном выражении. Более высокие значения указывают на сильное движение или возможное перерастяжение.

Как использовать на практике

Когда полосы положительного и отрицательного объёма находятся далеко от Gamma Zero, важно обращать внимание на значение Dist и анализировать поведение этого показателя для торгуемого инструмента.

Чем больше процентное расстояние, тем сильнее цена отклонена от своей базы. В таких условиях цена часто стремится вернуться к области Gamma Zero. При этом возможны три основных сценария.

Первый сценарий — откат к Gamma Zero с последующим продолжением движения.

Второй сценарий — консолидация, когда в зоне Gamma Zero происходит борьба между покупателями и продавцами, формируя боковой канал.

Третий сценарий — пробой Gamma Zero, что может указывать на возможную смену тренда.

Когда полосы объёма находятся близко к Gamma Zero, но не пересекаются, это обычно указывает на боковой рынок с низкой направленной силой.

Когда полосы находятся близко к Gamma Zero и происходит их пересечение, это может сигнализировать о смене направления или пробое центральной зоны. Такие ситуации часто сопровождаются ускорением движения цены. В этом случае важно учитывать значение Dist — положительное оно или отрицательное — а также направление предыдущего движения.

В сильных трендовых рынках цена может подходить к Gamma Zero, не достигая её. Это может быть небольшим откатом перед продолжением основного тренда. Сильный пробой Gamma Zero может указывать на ослабление текущего движения или возможный разворот.

Когда цена пробивает полосы объёма, часто происходят ложные пробои. Цена может выйти за пределы этих зон и быстро вернуться обратно. В таких случаях полосы могут выступать в роли динамической поддержки и сопротивления, особенно если после пробоя нет продолжения.

Dist

Dist — это процентное расстояние между текущим движением и Gamma Zero.

Положительные значения означают, что цена находится выше тренда.

Отрицательные значения означают, что цена находится ниже тренда.

Чем выше значение, тем больше отклонение от базовой линии.

Это помогает определить силу движения, возможные перерастяжения и зоны, где цена может искать равновесие.

Как использовать

После добавления индикатора на график наблюдайте за положением цены относительно Gamma Zero, полос и Dist.

Если цена сильно удалена от Gamma Zero, учитывайте вероятность отката.

Если она близко и без пересечения — возможен боковой рынок.

Если происходит пересечение возле Gamma Zero — следите за возможной сменой направления.

Рекомендации

Тестируйте индикатор на разных таймфреймах, чтобы определить оптимальные настройки для вашего инструмента. Не используйте индикатор изолированно — применяйте его как вспомогательный инструмент в рамках вашей торговой системы.

Практическое мнение

Для быстрых движений подходит график 1 минута.

Для более длительных движений лучше использовать графики от 5 минут и выше.

Чего не делает

Индикатор не открывает сделки автоматически.

Не гарантирует прибыль.

Не предсказывает рынок с точностью.

Не заменяет анализ, управление рисками и дисциплину.

Для кого подходит

Подходит трейдерам, которые хотят торговать по тренду, понимать силу рынка, выявлять возможные развороты и получать наглядную оценку импульса.

Может использоваться в скальпинге, внутридневной торговле и свинг-трейдинге.

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с риском. Используйте индикатор как вспомогательный инструмент и тестируйте его на демо-счёте перед использованием на реальных средствах. Прошлые результаты не гарантируют будущих.