TrendBands Momentum Ultra

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  • Joas Da Silva Veiga
    Joas Da Silva Veiga

    Joas Da Silva Veiga

    5 (5)
    Здравствуйте, я из Бразилии. Я самостоятельно разрабатываю свои собственные инструменты и индикаторы для MT5, основываясь на своих потребностях и исследованиях в дневной торговле. Я новичок здесь, на MQL5, и публикую инструменты и индикаторы, которые сам использую и разрабатываю — некоторые
    11 продуктов
  • Версия: 1.1
  • Обновлено: 12 июня 2026
  • Активации: 20

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TrendBands Momentum Ultra — это индикатор тренда и потока, разработанный для того, чтобы помочь трейдеру визуализировать направление рынка, силу движения и расстояние цены от тренда.

Индикатор использует две внутренние экспоненциальные скользящие средние. Центральная линия, называемая Gamma Zero, представляет основу тренда. Полосы положительного и отрицательного объёма динамически расширяются в зависимости от импульса цены. Параметр Dist показывает процентное расстояние между текущим движением и Gamma Zero, предоставляя объективную оценку силы рынка.

Что делает

Помогает определить основной тренд, измерить силу движения и выявить возможные зоны отката или продолжения. Также показывает процентное расстояние цены от Gamma Zero и может генерировать оповещения при смене направления потока.

Как работает

Анализ основан на взаимосвязи между ценой, линией Gamma Zero и полосами объёма.

Когда цена находится выше Gamma Zero, преобладает бычий настрой. Когда ниже — медвежий. Полосы расширяются по мере усиления движения и сужаются, когда рынок теряет импульс.

Параметр Dist показывает, насколько далеко цена отклонилась от тренда в процентном выражении. Более высокие значения указывают на сильное движение или возможное перерастяжение.

Как использовать на практике

Когда полосы положительного и отрицательного объёма находятся далеко от Gamma Zero, важно обращать внимание на значение Dist и анализировать поведение этого показателя для торгуемого инструмента.

Чем больше процентное расстояние, тем сильнее цена отклонена от своей базы. В таких условиях цена часто стремится вернуться к области Gamma Zero. При этом возможны три основных сценария.

Первый сценарий — откат к Gamma Zero с последующим продолжением движения.
Второй сценарий — консолидация, когда в зоне Gamma Zero происходит борьба между покупателями и продавцами, формируя боковой канал.
Третий сценарий — пробой Gamma Zero, что может указывать на возможную смену тренда.

Когда полосы объёма находятся близко к Gamma Zero, но не пересекаются, это обычно указывает на боковой рынок с низкой направленной силой.

Когда полосы находятся близко к Gamma Zero и происходит их пересечение, это может сигнализировать о смене направления или пробое центральной зоны. Такие ситуации часто сопровождаются ускорением движения цены. В этом случае важно учитывать значение Dist — положительное оно или отрицательное — а также направление предыдущего движения.

В сильных трендовых рынках цена может подходить к Gamma Zero, не достигая её. Это может быть небольшим откатом перед продолжением основного тренда. Сильный пробой Gamma Zero может указывать на ослабление текущего движения или возможный разворот.

Когда цена пробивает полосы объёма, часто происходят ложные пробои. Цена может выйти за пределы этих зон и быстро вернуться обратно. В таких случаях полосы могут выступать в роли динамической поддержки и сопротивления, особенно если после пробоя нет продолжения.

Dist

Dist — это процентное расстояние между текущим движением и Gamma Zero.

Положительные значения означают, что цена находится выше тренда.
Отрицательные значения означают, что цена находится ниже тренда.
Чем выше значение, тем больше отклонение от базовой линии.

Это помогает определить силу движения, возможные перерастяжения и зоны, где цена может искать равновесие.

Как использовать

После добавления индикатора на график наблюдайте за положением цены относительно Gamma Zero, полос и Dist.

Если цена сильно удалена от Gamma Zero, учитывайте вероятность отката.
Если она близко и без пересечения — возможен боковой рынок.
Если происходит пересечение возле Gamma Zero — следите за возможной сменой направления.

Рекомендации

Тестируйте индикатор на разных таймфреймах, чтобы определить оптимальные настройки для вашего инструмента. Не используйте индикатор изолированно — применяйте его как вспомогательный инструмент в рамках вашей торговой системы.

Практическое мнение

Для быстрых движений подходит график 1 минута.
Для более длительных движений лучше использовать графики от 5 минут и выше.

Чего не делает

Индикатор не открывает сделки автоматически.
Не гарантирует прибыль.
Не предсказывает рынок с точностью.
Не заменяет анализ, управление рисками и дисциплину.

Для кого подходит

Подходит трейдерам, которые хотят торговать по тренду, понимать силу рынка, выявлять возможные развороты и получать наглядную оценку импульса.

Может использоваться в скальпинге, внутридневной торговле и свинг-трейдинге.

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с риском. Используйте индикатор как вспомогательный инструмент и тестируйте его на демо-счёте перед использованием на реальных средствах. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

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AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
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SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
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QuantumTrade Panel
Joas Da Silva Veiga
5 (2)
Индикаторы
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Trading Panel Prime
Joas Da Silva Veiga
Утилиты
Торговая панель,Ручная торговля,Управление ордерами,Управление рисками,Торговый менеджер,Ассистент трейдера,Стоп лосс,Тейк профит,Трейлинг стоп,Скальпинг Важно Для корректной работы JoPanel Prime необходимо включить параметр «Algo Trading» в MetaTrader 5. Без этого панель работать не будет. JoPanel Prime — это профессиональная панель для ручной торговли в MetaTrader 5. Она разработана для быстрого исполнения ордеров и удобного управления позициями, заменяя стандартный интерфейс MT5 современно
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Smart Top Bottom Finder
Joas Da Silva Veiga
Индикаторы
top finder, bottom finder, market structure, price action, trend reversal, trend continuation, support resistance, swing high, swing low, frequency analysis, price projection, breakout detection, pullback trading, swing trading, market turning points EXPERIMENTAL VERSION – UNDER ACTIVE DEVELOPMENT Smart Top Bottom Finder is a market structure and frequency analysis indicator designed to identify potential tops and bottoms based on recurring price movement patterns. The indicator does not rely
FREE
Trend Flow Oscillator
Joas Da Silva Veiga
Индикаторы
тренд,индикатор тренда,импульс,осциллятор,гистограмма,сила тренда,рыночный поток,подтверждение тренда,бычий,медвежий,анализ рынка Trend Flow Oscillator — это индикатор рыночного потока и импульса, разработанный для помощи трейдерам в определении силы и направления движения цены с ясностью, простотой и быстрой визуальной интерпретацией. Особенно эффективен на таймфрейме M5, где изменения потока происходят чаще. Функции Определяет изменение и продолжение покупательского и продавательского давле
FREE
Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control
Joas Da Silva Veiga
Утилиты
Ордерная форма, Торговая панель, Управление риском, Ручная торговля, Трейлинг-стоп, Управление ордерами, Быстрое исполнение — JoOrderTrade Pro — панель исполнения для MetaTrader 5 JoOrderTrade Pro — это полнофункциональная графическая панель для ручного исполнения ордеров и расширенного управления рисками в MetaTrader 5. Она заменяет стандартные окна платформы чистым, отзывчивым и оптимизированным по производительности интерфейсом, обеспечивая большую точность и контроль во время торговли. Прод
RSI Trend Color
Joas Da Silva Veiga
Индикаторы
RSI Цветные Свечи , Цветные Свечи Индикатор , Визуальный Индикатор Что делает индикатор RSI Trend Color — это интеллектуальный визуальный индикатор, который преобразует значения RSI в цвета прямо на свечном графике. Он автоматически окрашивает свечи: Синий : RSI в зоне перепроданности Оранжевый : RSI в зоне перекупленности Белый : RSI в нейтральной зоне Дополнительные функции: Звуковые и визуальные оповещения при достижении уровней RSI Оповещения о возможных откатах Простые и настраиваемые пар
FREE
Trend Zone Force
Joas Da Silva Veiga
5 (1)
Индикаторы
тренд, откат, трендовый индикатор, волатильность, atr, скользящая средняя, ema, импульс, осциллятор, поток ордеров, дельта, торговля по тренду, скальпинг, дейтрейдинг Этот индикатор разработан для анализа тренда, определения откатов и объективной оценки рыночного контекста. Он сочетает скользящие средние и волатильность для создания динамических зон и предоставляет наглядное понимание направления цены. Основная цель — помочь трейдеру работать в направлении доминирующего тренда, снижая количеств
Quantum Pulse Force
Joas Da Silva Veiga
Индикаторы
индикатор тренда, рыночный поток, индикатор импульса, анализ цены, форекс индикатор, сигналы покупки продажи, разворот тренда, волатильность, торговые сигналы, технический анализ, скальпинг, сила рынка, MT5 индикатор, алгоритмическая торговля, ценовые каналы Quantum Pulse Force — это технический индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для анализа ускорения движения цены, определения фаз тренда и бокового движения, а также выделения ключевых рыночных точек на основе нескольких количественных
MasterForce Pattern Panel
Joas Da Silva Veiga
Утилиты
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Market Sentry
Joas Da Silva Veiga
Индикаторы
Market Analysis, Market Structure, Price Action, Trend Analysis, Bullish, Bearish, Range Market, Directional Bias, Market Dashboard, Trading Dashboard, Trend Detection, Market Scanner, Market Context, Breakout Analysis, Consolidation Analysis, Trend Filter, Technical Analysis, Real Time Analysis This indicator analyzes price behavior in real time and classifies market conditions into Bullish , Bearish , Range , and Neutral scenarios. Price is continuously evaluated relative to a dynamic referen
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