Trend Zone Force

 Что делает


Определяет основной тренд с помощью скользящих средних.
Строит динамические зоны отката на основе волатильности.
Показывает направленный поток цены (покупательское или продавцовское давление).
Помогает читать рыночный контекст для более точных сделок.



 Для кого


Трейдеры day trade, скальпинга и swing trade.
Те, кто торгует откаты по тренду.
Пользователи MT5, ищущие подтверждение потока.
Трейдеры, использующие price action или торговые панели.
Те, кто предпочитает чистые и объективные индикаторы.


 Как использовать


Определите тренд:
Зелёная зона → бычий уклон
Красная зона → медвежий уклон
Дождитесь возврата цены в зону отката.
Входите на подтверждающей свече.
Всегда используйте управление рисками.



 Чего НЕ делает


Не генерирует автоматические сигналы покупки или продажи.
Не предсказывает рынок.
Не заменяет управление рисками.
Не использует реальный объём или торговую дельту.
Плохо работает во флэте без дополнительного фильтра.


⚠️ Предупреждение о рисках
Индикатор является вспомогательным инструментом и не гарантирует результаты.
Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском и может привести к потерям.
Всегда используйте стоп-лосс и тестируйте индикатор на демо-счёте.
