Quantum Pulse Force

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  • Joas Da Silva Veiga
    Joas Da Silva Veiga

    Joas Da Silva Veiga

    5 (5)
    Здравствуйте, я из Бразилии. Я самостоятельно разрабатываю свои собственные инструменты и индикаторы для MT5, основываясь на своих потребностях и исследованиях в дневной торговле. Я новичок здесь, на MQL5, и публикую инструменты и индикаторы, которые сам использую и разрабатываю — некоторые
    11 продуктов
  • Версия: 1.7
  • Обновлено: 27 июня 2026
  • Активации: 20

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Quantum Pulse Force — это технический индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для анализа ускорения движения цены, определения фаз тренда и бокового движения, а также выделения ключевых рыночных точек на основе нескольких количественных фильтров.

В отличие от традиционных индикаторов, которые показывают только направление, его основная задача — измерять силу и развитие движения, что позволяет более точно оценивать поведение рынка в реальном времени.

Процент потока (Flow Percentage)

Основой индикатора является процентное изменение разницы между двумя скользящими средними.

Этот расчет показывает, увеличивается или уменьшается расстояние между средними, что указывает на ускорение или замедление движения.

Интерпретация:

  • Положительные значения указывают на ускорение вверх

  • Отрицательные значения указывают на ускорение вниз

  • Значения, близкие к нулю, указывают на потерю силы или боковой рынок

Это позволяет выявлять изменения раньше, чем они становятся заметны только по цене.

Окраска свечей

Индикатор автоматически изменяет цвет свечей, отражая текущее состояние рынка.

Цвета означают:

  • Темно-синий: сильное восходящее движение

  • Темно-красный: сильное нисходящее движение

  • Светло-синий: слабое восходящее движение

  • Светло-красный: слабое нисходящее движение

  • Зеленый: возможный разворот вверх

  • Оранжевый: возможный разворот вниз

  • Тёмно-зелёный: возможный разворот потока покупок в движении.

  • Розовый: возможный разворот потока продаж в движении.

Окраска формируется на основе сочетания процентного потока, силы движения и статистического контекста.

Система Z-Score и определение диапазона

Индикатор использует Z-Score для определения фаз консолидации рынка.

Z-Score измеряет отклонение цены от среднего значения в единицах стандартного отклонения.

Как это работает:

  • Когда цена остается близко к среднему значению в течение определенного времени, рынок считается боковым

  • В этот период индикатор визуально выделяет диапазон

  • Свечи ведут себя нейтрально, указывая на низкую вероятность тренда

Дополнительно строятся верхняя и нижняя границы канала.

Пробои определяются, когда цена выходит за пределы диапазона с силой.

Сигналы конвергенции

Индикатор генерирует сигналы на покупку и продажу, когда одновременно выполняются несколько условий.

Основные условия:

  • Направление потока (положительное или отрицательное)

  • Минимальная сила движения

  • Подтверждение Z-Score

Сигналы отображаются в виде стрелок на графике и направлены на снижение количества слабых и ложных входов.

При необходимости сигналы могут фильтроваться в период бокового рынка.

Сила рынка (Strength Score)

Индикатор рассчитывает оценку силы движения в реальном времени.

Этот показатель учитывает:

  • Интенсивность процентного потока

  • Импульс движения

  • Рыночный контекст (диапазон или пробой)

Сила измеряется по шкале от 0 до 100 и может отображаться в виде линии на графике.

Интерпретация:

  • Высокие значения указывают на сильное и устойчивое движение

  • Низкие значения указывают на слабость или неопределенность

Обнаружение разворотов

Индикатор содержит специальную систему для определения возможных точек смены направления.

Разворот фиксируется, когда:

  • Меняется направление движения

  • Достигается минимальный уровень силы

  • Выполняются дополнительные условия

Дополнительные фильтры могут включать:

  • Минимальное количество противоположных свечей

  • Подтверждение объемом

  • Минимальное расстояние между средними

При обнаружении разворота свеча получает специальный цвет и может срабатывать сигнал оповещения.

Quantum Trend

Quantum Trend анализирует недавнее поведение рынка на основе тел свечей.

Он рассчитывает сумму движений последних баров и классифицирует тренд как:

  • Сильный восходящий

  • Восходящий

  • Нейтральный

  • Нисходящий

  • Сильный нисходящий

Этот компонент используется как дополнительный фильтр для подтверждения направления.

Delta Risk

Delta Risk измеряет баланс между покупателями и продавцами.

Он рассчитывается на основе:

  • Положения закрытия внутри бара

  • Амплитуды движения

  • Тикового объема

Интерпретация:

  • Положительные значения указывают на доминирование покупателей

  • Отрицательные значения указывают на доминирование продавцов

  • Значения, близкие к нулю, указывают на баланс

Также может сигнализировать об ослаблении движения или смене контроля между участниками рынка.

Система оповещений

Индикатор включает несколько типов настраиваемых оповещений.

Основные события:

  • Пробой канала

  • Сильные сигналы

  • Развороты

  • Смена направления

  • Дивергенция

  • Экстремальные значения Z-Score

  • Сигналы конвергенции

Каждое оповещение имеет контроль частоты, чтобы избежать избыточных повторов.

Информационная панель

Панель на графике предоставляет сводную информацию в реальном времени.

Отображаемые данные:

  • Процент потока

  • Сила движения

  • Преобладающее направление

  • Значение Delta Risk

  • Состояние Z-Score

  • Наличие дивергенции

Это позволяет быстро оценивать рынок без необходимости использования нескольких индикаторов.

Параметры настройки

Индикатор обладает высокой гибкостью настройки и разделен на логические группы.

Основные группы:

  • Язык

  • Фильтры анализа

  • Система Z-Score

  • Сигналы конвергенции

  • Визуальные настройки

  • Размер текста

  • Quantum система

  • Окраска свечей

  • Оповещения

  • Настройки разворотов

Это позволяет адаптировать индикатор под различные торговые стратегии.

Практическое применение

Индикатор может использоваться для:

  • Более точного определения трендов

  • Избежания входов в боковом рынке

  • Подтверждения сделок с помощью нескольких фильтров

  • Обнаружения ослабления движения перед разворотами

  • Мониторинга поведения рынка в реальном времени

Подходит для различных активов и лучше всего работает на краткосрочных и среднесрочных движениях.

Важные замечания

Этот индикатор является инструментом технического анализа.

  • Он не выполняет сделки автоматически

  • Он не гарантирует результат

  • Его следует использовать с управлением рисками

  • Рекомендуется тестирование на демо-счете перед использованием на реальном счете

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Quantum Pulse Force не гарантирует прибыль и должен использоваться только как вспомогательный инструмент для принятия решений. Пользователь несет полную ответственность за свои торговые решения.

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ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
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5 (2)
Индикаторы
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Trading Panel Prime
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Торговая панель,Ручная торговля,Управление ордерами,Управление рисками,Торговый менеджер,Ассистент трейдера,Стоп лосс,Тейк профит,Трейлинг стоп,Скальпинг Важно Для корректной работы JoPanel Prime необходимо включить параметр «Algo Trading» в MetaTrader 5. Без этого панель работать не будет. JoPanel Prime — это профессиональная панель для ручной торговли в MetaTrader 5. Она разработана для быстрого исполнения ордеров и удобного управления позициями, заменяя стандартный интерфейс MT5 современно
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Smart Top Bottom Finder
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top finder, bottom finder, market structure, price action, trend reversal, trend continuation, support resistance, swing high, swing low, frequency analysis, price projection, breakout detection, pullback trading, swing trading, market turning points EXPERIMENTAL VERSION – UNDER ACTIVE DEVELOPMENT Smart Top Bottom Finder is a market structure and frequency analysis indicator designed to identify potential tops and bottoms based on recurring price movement patterns. The indicator does not rely
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Trend Flow Oscillator
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тренд,индикатор тренда,импульс,осциллятор,гистограмма,сила тренда,рыночный поток,подтверждение тренда,бычий,медвежий,анализ рынка Trend Flow Oscillator — это индикатор рыночного потока и импульса, разработанный для помощи трейдерам в определении силы и направления движения цены с ясностью, простотой и быстрой визуальной интерпретацией. Особенно эффективен на таймфрейме M5, где изменения потока происходят чаще. Функции Определяет изменение и продолжение покупательского и продавательского давле
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Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control
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Ордерная форма, Торговая панель, Управление риском, Ручная торговля, Трейлинг-стоп, Управление ордерами, Быстрое исполнение — JoOrderTrade Pro — панель исполнения для MetaTrader 5 JoOrderTrade Pro — это полнофункциональная графическая панель для ручного исполнения ордеров и расширенного управления рисками в MetaTrader 5. Она заменяет стандартные окна платформы чистым, отзывчивым и оптимизированным по производительности интерфейсом, обеспечивая большую точность и контроль во время торговли. Прод
RSI Trend Color
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Индикаторы
RSI Цветные Свечи , Цветные Свечи Индикатор , Визуальный Индикатор Что делает индикатор RSI Trend Color — это интеллектуальный визуальный индикатор, который преобразует значения RSI в цвета прямо на свечном графике. Он автоматически окрашивает свечи: Синий : RSI в зоне перепроданности Оранжевый : RSI в зоне перекупленности Белый : RSI в нейтральной зоне Дополнительные функции: Звуковые и визуальные оповещения при достижении уровней RSI Оповещения о возможных откатах Простые и настраиваемые пар
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Trend Zone Force
Joas Da Silva Veiga
5 (1)
Индикаторы
тренд, откат, трендовый индикатор, волатильность, atr, скользящая средняя, ema, импульс, осциллятор, поток ордеров, дельта, торговля по тренду, скальпинг, дейтрейдинг Этот индикатор разработан для анализа тренда, определения откатов и объективной оценки рыночного контекста. Он сочетает скользящие средние и волатильность для создания динамических зон и предоставляет наглядное понимание направления цены. Основная цель — помочь трейдеру работать в направлении доминирующего тренда, снижая количеств
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MasterForce Pattern Panel
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Market Analysis, Market Structure, Price Action, Trend Analysis, Bullish, Bearish, Range Market, Directional Bias, Market Dashboard, Trading Dashboard, Trend Detection, Market Scanner, Market Context, Breakout Analysis, Consolidation Analysis, Trend Filter, Technical Analysis, Real Time Analysis This indicator analyzes price behavior in real time and classifies market conditions into Bullish , Bearish , Range , and Neutral scenarios. Price is continuously evaluated relative to a dynamic referen
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