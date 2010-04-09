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Quantum Pulse Force — это технический индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для анализа ускорения движения цены, определения фаз тренда и бокового движения, а также выделения ключевых рыночных точек на основе нескольких количественных фильтров.

В отличие от традиционных индикаторов, которые показывают только направление, его основная задача — измерять силу и развитие движения, что позволяет более точно оценивать поведение рынка в реальном времени.

Процент потока (Flow Percentage)

Основой индикатора является процентное изменение разницы между двумя скользящими средними.

Этот расчет показывает, увеличивается или уменьшается расстояние между средними, что указывает на ускорение или замедление движения.

Интерпретация:

Положительные значения указывают на ускорение вверх

Отрицательные значения указывают на ускорение вниз

Значения, близкие к нулю, указывают на потерю силы или боковой рынок

Это позволяет выявлять изменения раньше, чем они становятся заметны только по цене.

Окраска свечей

Индикатор автоматически изменяет цвет свечей, отражая текущее состояние рынка.

Цвета означают:

Темно-синий: сильное восходящее движение

Темно-красный: сильное нисходящее движение

Светло-синий: слабое восходящее движение

Светло-красный: слабое нисходящее движение

Зеленый: возможный разворот вверх

Оранжевый: возможный разворот вниз

Тёмно-зелёный: возможный разворот потока покупок в движении.

Розовый: возможный разворот потока продаж в движении.

Окраска формируется на основе сочетания процентного потока, силы движения и статистического контекста.

Система Z-Score и определение диапазона

Индикатор использует Z-Score для определения фаз консолидации рынка.

Z-Score измеряет отклонение цены от среднего значения в единицах стандартного отклонения.

Как это работает:

Когда цена остается близко к среднему значению в течение определенного времени, рынок считается боковым

В этот период индикатор визуально выделяет диапазон

Свечи ведут себя нейтрально, указывая на низкую вероятность тренда

Дополнительно строятся верхняя и нижняя границы канала.

Пробои определяются, когда цена выходит за пределы диапазона с силой.

Сигналы конвергенции

Индикатор генерирует сигналы на покупку и продажу, когда одновременно выполняются несколько условий.

Основные условия:

Направление потока (положительное или отрицательное)

Минимальная сила движения

Подтверждение Z-Score

Сигналы отображаются в виде стрелок на графике и направлены на снижение количества слабых и ложных входов.

При необходимости сигналы могут фильтроваться в период бокового рынка.

Сила рынка (Strength Score)

Индикатор рассчитывает оценку силы движения в реальном времени.

Этот показатель учитывает:

Интенсивность процентного потока

Импульс движения

Рыночный контекст (диапазон или пробой)

Сила измеряется по шкале от 0 до 100 и может отображаться в виде линии на графике.

Интерпретация:

Высокие значения указывают на сильное и устойчивое движение

Низкие значения указывают на слабость или неопределенность

Обнаружение разворотов

Индикатор содержит специальную систему для определения возможных точек смены направления.

Разворот фиксируется, когда:

Меняется направление движения

Достигается минимальный уровень силы

Выполняются дополнительные условия

Дополнительные фильтры могут включать:

Минимальное количество противоположных свечей

Подтверждение объемом

Минимальное расстояние между средними

При обнаружении разворота свеча получает специальный цвет и может срабатывать сигнал оповещения.

Quantum Trend

Quantum Trend анализирует недавнее поведение рынка на основе тел свечей.

Он рассчитывает сумму движений последних баров и классифицирует тренд как:

Сильный восходящий

Восходящий

Нейтральный

Нисходящий

Сильный нисходящий

Этот компонент используется как дополнительный фильтр для подтверждения направления.

Delta Risk

Delta Risk измеряет баланс между покупателями и продавцами.

Он рассчитывается на основе:

Положения закрытия внутри бара

Амплитуды движения

Тикового объема

Интерпретация:

Положительные значения указывают на доминирование покупателей

Отрицательные значения указывают на доминирование продавцов

Значения, близкие к нулю, указывают на баланс

Также может сигнализировать об ослаблении движения или смене контроля между участниками рынка.

Система оповещений

Индикатор включает несколько типов настраиваемых оповещений.

Основные события:

Пробой канала

Сильные сигналы

Развороты

Смена направления

Дивергенция

Экстремальные значения Z-Score

Сигналы конвергенции

Каждое оповещение имеет контроль частоты, чтобы избежать избыточных повторов.

Информационная панель

Панель на графике предоставляет сводную информацию в реальном времени.

Отображаемые данные:

Процент потока

Сила движения

Преобладающее направление

Значение Delta Risk

Состояние Z-Score

Наличие дивергенции

Это позволяет быстро оценивать рынок без необходимости использования нескольких индикаторов.

Параметры настройки

Индикатор обладает высокой гибкостью настройки и разделен на логические группы.

Основные группы:

Язык

Фильтры анализа

Система Z-Score

Сигналы конвергенции

Визуальные настройки

Размер текста

Quantum система

Окраска свечей

Оповещения

Настройки разворотов

Это позволяет адаптировать индикатор под различные торговые стратегии.

Практическое применение

Индикатор может использоваться для:

Более точного определения трендов

Избежания входов в боковом рынке

Подтверждения сделок с помощью нескольких фильтров

Обнаружения ослабления движения перед разворотами

Мониторинга поведения рынка в реальном времени

Подходит для различных активов и лучше всего работает на краткосрочных и среднесрочных движениях.

Важные замечания

Этот индикатор является инструментом технического анализа.

Он не выполняет сделки автоматически

Он не гарантирует результат

Его следует использовать с управлением рисками

Рекомендуется тестирование на демо-счете перед использованием на реальном счете

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Quantum Pulse Force не гарантирует прибыль и должен использоваться только как вспомогательный инструмент для принятия решений. Пользователь несет полную ответственность за свои торговые решения.