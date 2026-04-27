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Что такое MasterForce Pattern Panel

MasterForce Pattern Panel — это продвинутая инструмент для MetaTrader 5, которая преобразует сырые рыночные данные в практические сигналы на основе паттернов для покупки и продажи.

Инструмент анализирует четыре ключевых аспекта поведения цены:

PFRE (Power Flow Real Estate) измеряет разницу между покупательским и продавцовым давлением тик за тиком. Положительные значения указывают на доминирование покупателей, отрицательные — на доминирование продавцов.

Flow отражает ускорение движения рынка, показывая, усиливается тренд или ослабевает.

RSI определяет состояния перекупленности и перепроданности с высокой чувствительностью к последним движениям цены.

Сводный Score объединяет основные данные и формирует значение от -100 до +100, отражая текущее состояние рынка.

Главное преимущество инструмента — распознавание повторяющихся паттернов. Когда один из компонентов достигает значимого уровня, формируется паттерн (например, P+, F-), и фиксируется последующее движение цены. Со временем инструмент накапливает статистику, позволяя принимать решения на основе повторяемости и вероятности.





Важное примечание:

Для корректной работы инструмента необходимо включить Algo Trading.





Аббревиатуры и значения

F = Flow

P = PFRE

S = Score ST

Положительные сигналы полюса указывают на силу покупателей.

Отрицательные сигналы полюса указывают на силу продавцов.

Как инструмент отображает паттерны

Панель отображает информацию в удобном и понятном виде:

Индикаторы силы для Flow, PFRE, RSI и Score

Положительные паттерны с левой стороны

Отрицательные паттерны с правой стороны

Каждый паттерн показывает направление, силу движения, среднее движение в пунктах и количество повторений.

Паттерны с более чем 15 повторениями считаются более сильными и стабильными.

Пик показывает максимальную силу, которую достиг полюс перед сменой направления.

Кроме того, инструмент отображает стрелки на графике каждый раз, когда происходит смена направления полюса. Эти стрелки указывают на возможные точки разворота или начало коррекции, помогая принимать решения в реальном времени.

Как использовать инструмент

Для правильного использования необходимо учитывать рыночный контекст и текущую силу перед принятием решений.

Боковой рынок

Когда Score T отображается серым цветом, рынок находится во флэте.

В таком состоянии трендовые сделки менее эффективны. Рекомендуется либо избегать их, либо работать только на коротких движениях.

Анализ силы

F отражает движение рынка.

P отражает силу покупателей или продавцов.

S отражает общее состояние силы.

Положительные и отрицательные сигналы показывают, какая сторона доминирует на рынке в данный момент.

Интерпретация паттернов

Паттерны с большим количеством повторений более надежны.

Паттерны с более чем 15 повторениями указывают на большую стабильность.

Пик показывает, до какого уровня доходила сила перед разворотом, помогая определить границы движения.

Паттерны поддержки и сопротивления

Когда паттерн появляется на вершине или внизу и начинает накапливаться без пробоя уровня, это означает наличие противоположной силы, удерживающей цену.

В такой ситуации цена может сделать коррекцию, продолжить движение или изменить направление.

Это формирует потенциальные зоны поддержки или сопротивления.

Также важно учитывать предыдущие значения пиков (X). Если паттерн уже несколько раз отрабатывался, вероятность его повторного отрабатывания выше.

Торговля с использованием инструмента

Инструмент лучше всего работает в трендовых рынках.

Перед входом в сделку:

Убедитесь, что Score не находится в боковой зоне

Проанализируйте текущую силу рынка

Пример:

Если появляется паттерн F+, а затем F-, это может указывать на коррекцию.

В таком случае можно использовать предыдущие уровни максимумов и минимумов или скользящую среднюю в качестве ориентира.

Также можно использовать инструмент TrendBands Momentum Ultra, доступный для покупки в магазине MQL5, который хорошо работает как уровень поддержки и сопротивления в таком анализе.

Если цена достигает этих зон, уважает паттерн, увеличивает количество повторений и не пробивает предыдущий минимум, это может быть хорошей точкой входа на продолжение тренда.

Продолжение тренда

Если условия остаются согласованными, сила стабильна, паттерны увеличиваются и отсутствуют противоположные пробои, тренд, как правило, продолжается.

Заключение

MasterForce Pattern Panel — это инструмент, основанный на анализе силы и повторяемости рыночных паттернов.

Для достижения лучших результатов:

Избегайте торговли во флэте.

Отдавайте предпочтение паттернам с высокой повторяемостью.

Анализируйте поведение цены в ключевых зонах.

Всегда учитывайте общий рыночный контекст.

Чем дольше инструмент работает, тем больше данных он накапливает, повышая надежность паттернов.









Подтверждение покупки

Как использовать инструмент

Панель подтверждает возможную покупку, когда:

PFRE: положительный (зелёный)

Flow %: положительный (зелёный)

RSI: выше 50

Score ST: больше или равен +40

Обозначения

F+ = Положительный Flow

P+ = Положительный PFRE

RSI↑ = RSI растёт

S↑ = Положительный Score ST

Подтверждение продажи

Панель подтверждает возможную продажу, когда:

PFRE: отрицательный (красный)

Flow %: отрицательный (оранжевый)

RSI: ниже 50

Score ST: меньше или равен -40

Обозначения

F- = Отрицательный Flow

P- = Отрицательный PFRE

RSI↓ = RSI снижается

S↓ = Отрицательный Score ST

Как использовать индикатор

Чтобы правильно использовать этот индикатор, важно учитывать рыночный контекст и текущую силу рынка перед принятием торговых решений.

Когда Score ST отображается серым цветом, это означает, что рынок находится во флэте. В такой ситуации не рекомендуется использовать индикатор для торговли по тренду, за исключением краткосрочных сделок.

Понимание паттернов

Обычно обозначения появляются вместе, показывая доминирующую силу рынка.

Когда два паттерна появляются на одной стороне, это уже может указывать на текущее направление тренда.

Примеры:

F+ и RSI↑ = два паттерна указывают на покупательское давление.

F- и RSI↓ = два паттерна указывают на давление продавцов.

Чем больше обозначений указывают в одном направлении, тем сильнее обычно тренд.

Пример

Предположим, панель показывает:

F+

RSI↑

S↑

Все обозначения находятся в положительной зоне, что указывает на силу покупателей.

Если только:

F-

RSI↓

переключаются в отрицательную зону, а:

S↑

остаётся положительным, основной тренд всё ещё считается восходящим.

В этом случае изменение F и RSI может означать лишь коррекцию (pullback).

Однако если две или более сигнальные группы одновременно меняют направление, коррекция может быть более сильной.

Пока последнее обозначение остаётся на прежней стороне, основной тренд может сохраняться.

F = Flow

P = PFRE

S = Score ST

Значение обозначений

Положительные (+) и отрицательные (-) сигналы обозначают:

Покупательское давление.

Давление продавцов.

Паттерны и пики

Паттерны выше 15x обычно указывают на более сильные и устойчивые движения.

Поле Peak показывает максимальное значение, которого достигла данная сторона перед сменой направления.

Поддержка и сопротивление

Когда паттерн появляется возле вершины или основания рынка, он может продолжать накапливать силу, не сумев пробить данный ценовой уровень.

Это может означать, что противоположная сила удерживает рынок в этой зоне.

В таких ситуациях цена может:

Сделать коррекцию и продолжить основное движение.

Полностью развернуть направление движения.

Эти области могут стать временными уровнями поддержки или сопротивления.

Также важно обращать внимание на значения X, зафиксированные предыдущими пиками. Если определённый уровень неоднократно удерживался в прошлом, существует вероятность, что рынок снова отреагирует на него.

Торговля с использованием индикатора

Индикатор показывает наилучшие результаты на трендовых рынках.

Перед входом в сделку:

Убедитесь, что Score ST не серого цвета.

Определите доминирующую силу рынка.

Проверьте, какие паттерны в данный момент активны.

Торговля на коррекциях

Если основной тренд показывает:

F+

и затем появляется:

F-

это может указывать на коррекцию (pullback).

Для определения возможных зон отката можно использовать:

Скользящие средние.

Предыдущие максимумы и минимумы.

Индикатор TrendBands Momentum Ultra (доступен в моём магазине).

Когда цена достигает одной из этих зон и паттерн продолжает увеличивать своё значение X, не пробивая предыдущий максимум или минимум, это может быть хорошей возможностью для входа по направлению основного тренда.

Метод входа

Когда панель пуста и активных паттернов нет, я обычно жду появления как минимум двух паттернов, указывающих в одном направлении.

Пример продажи

Появляется первый паттерн: F- Вскоре после этого появляется: RSI↓

В этом случае я рассматриваю вход в продажу после появления второго паттерна.

Тем не менее, я стараюсь избегать продаж непосредственно на дне рынка. Для этого я использую силу, отображаемую индикатором Quantum Pulse Force (доступен в моём магазине), чтобы подтвердить наличие потенциала для дальнейшего снижения цены.













Предупреждение о рисках

Финансовые рынки связаны с риском. Ни один инструмент не гарантирует результат. Рекомендуется тестировать стратегию на демо-счете перед торговлей на реальные средства.