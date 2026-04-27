MasterForce Pattern Panel

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  • Joas Da Silva Veiga
    Joas Da Silva Veiga

    Joas Da Silva Veiga

    5 (5)
    Здравствуйте, я из Бразилии. Я самостоятельно разрабатываю свои собственные инструменты и индикаторы для MT5, основываясь на своих потребностях и исследованиях в дневной торговле. Я новичок здесь, на MQL5, и публикую инструменты и индикаторы, которые сам использую и разрабатываю — некоторые
    11 продуктов
  • Версия: 1.0
  • Активации: 20

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Что такое MasterForce Pattern Panel

MasterForce Pattern Panel — это продвинутая инструмент для MetaTrader 5, которая преобразует сырые рыночные данные в практические сигналы на основе паттернов для покупки и продажи.

Инструмент анализирует четыре ключевых аспекта поведения цены:

PFRE (Power Flow Real Estate) измеряет разницу между покупательским и продавцовым давлением тик за тиком. Положительные значения указывают на доминирование покупателей, отрицательные — на доминирование продавцов.

Flow отражает ускорение движения рынка, показывая, усиливается тренд или ослабевает.

RSI определяет состояния перекупленности и перепроданности с высокой чувствительностью к последним движениям цены.

Сводный Score объединяет основные данные и формирует значение от -100 до +100, отражая текущее состояние рынка.

Главное преимущество инструмента — распознавание повторяющихся паттернов. Когда один из компонентов достигает значимого уровня, формируется паттерн (например, P+, F-), и фиксируется последующее движение цены. Со временем инструмент накапливает статистику, позволяя принимать решения на основе повторяемости и вероятности.


Важное примечание:
Для корректной работы инструмента необходимо включить Algo Trading.


Аббревиатуры и значения

F = Flow
P = PFRE
S = Score ST

Положительные сигналы полюса указывают на силу покупателей.
Отрицательные сигналы полюса указывают на силу продавцов.

Как инструмент отображает паттерны

Панель отображает информацию в удобном и понятном виде:

  • Индикаторы силы для Flow, PFRE, RSI и Score

  • Положительные паттерны с левой стороны

  • Отрицательные паттерны с правой стороны

Каждый паттерн показывает направление, силу движения, среднее движение в пунктах и количество повторений.

Паттерны с более чем 15 повторениями считаются более сильными и стабильными.

Пик показывает максимальную силу, которую достиг полюс перед сменой направления.

Кроме того, инструмент отображает стрелки на графике каждый раз, когда происходит смена направления полюса. Эти стрелки указывают на возможные точки разворота или начало коррекции, помогая принимать решения в реальном времени.

Как использовать инструмент

Для правильного использования необходимо учитывать рыночный контекст и текущую силу перед принятием решений.

Боковой рынок

Когда Score T отображается серым цветом, рынок находится во флэте.

В таком состоянии трендовые сделки менее эффективны. Рекомендуется либо избегать их, либо работать только на коротких движениях.

Анализ силы

F отражает движение рынка.
P отражает силу покупателей или продавцов.
S отражает общее состояние силы.

Положительные и отрицательные сигналы показывают, какая сторона доминирует на рынке в данный момент.

Интерпретация паттернов

Паттерны с большим количеством повторений более надежны.

Паттерны с более чем 15 повторениями указывают на большую стабильность.

Пик показывает, до какого уровня доходила сила перед разворотом, помогая определить границы движения.

Паттерны поддержки и сопротивления

Когда паттерн появляется на вершине или внизу и начинает накапливаться без пробоя уровня, это означает наличие противоположной силы, удерживающей цену.

В такой ситуации цена может сделать коррекцию, продолжить движение или изменить направление.

Это формирует потенциальные зоны поддержки или сопротивления.

Также важно учитывать предыдущие значения пиков (X). Если паттерн уже несколько раз отрабатывался, вероятность его повторного отрабатывания выше.

Торговля с использованием инструмента

Инструмент лучше всего работает в трендовых рынках.

Перед входом в сделку:

  • Убедитесь, что Score не находится в боковой зоне

  • Проанализируйте текущую силу рынка

Пример:

Если появляется паттерн F+, а затем F-, это может указывать на коррекцию.

В таком случае можно использовать предыдущие уровни максимумов и минимумов или скользящую среднюю в качестве ориентира.

Также можно использовать инструмент TrendBands Momentum Ultra, доступный для покупки в магазине MQL5, который хорошо работает как уровень поддержки и сопротивления в таком анализе.

Если цена достигает этих зон, уважает паттерн, увеличивает количество повторений и не пробивает предыдущий минимум, это может быть хорошей точкой входа на продолжение тренда.

Продолжение тренда

Если условия остаются согласованными, сила стабильна, паттерны увеличиваются и отсутствуют противоположные пробои, тренд, как правило, продолжается.

Заключение

MasterForce Pattern Panel — это инструмент, основанный на анализе силы и повторяемости рыночных паттернов.

Для достижения лучших результатов:

Избегайте торговли во флэте.
Отдавайте предпочтение паттернам с высокой повторяемостью.
Анализируйте поведение цены в ключевых зонах.
Всегда учитывайте общий рыночный контекст.

Чем дольше инструмент работает, тем больше данных он накапливает, повышая надежность паттернов.



Как использовать инструмент

Подтверждение покупки

Панель подтверждает возможную покупку, когда:

  • PFRE: положительный (зелёный)

  • Flow %: положительный (зелёный)

  • RSI: выше 50

  • Score ST: больше или равен +40

Обозначения

  • F+ = Положительный Flow

  • P+ = Положительный PFRE

  • RSI↑ = RSI растёт

  • S↑ = Положительный Score ST

Подтверждение продажи

Панель подтверждает возможную продажу, когда:

  • PFRE: отрицательный (красный)

  • Flow %: отрицательный (оранжевый)

  • RSI: ниже 50

  • Score ST: меньше или равен -40

Обозначения

  • F- = Отрицательный Flow

  • P- = Отрицательный PFRE

  • RSI↓ = RSI снижается

  • S↓ = Отрицательный Score ST

Как использовать индикатор

Чтобы правильно использовать этот индикатор, важно учитывать рыночный контекст и текущую силу рынка перед принятием торговых решений.

Когда Score ST отображается серым цветом, это означает, что рынок находится во флэте. В такой ситуации не рекомендуется использовать индикатор для торговли по тренду, за исключением краткосрочных сделок.

Понимание паттернов

Обычно обозначения появляются вместе, показывая доминирующую силу рынка.

Когда два паттерна появляются на одной стороне, это уже может указывать на текущее направление тренда.

Примеры:

  • F+ и RSI↑ = два паттерна указывают на покупательское давление.

  • F- и RSI↓ = два паттерна указывают на давление продавцов.

Чем больше обозначений указывают в одном направлении, тем сильнее обычно тренд.

Пример

Предположим, панель показывает:

  • F+

  • RSI↑

  • S↑

Все обозначения находятся в положительной зоне, что указывает на силу покупателей.

Если только:

  • F-

  • RSI↓

переключаются в отрицательную зону, а:

  • S↑

остаётся положительным, основной тренд всё ещё считается восходящим.

В этом случае изменение F и RSI может означать лишь коррекцию (pullback).

Однако если две или более сигнальные группы одновременно меняют направление, коррекция может быть более сильной.

Пока последнее обозначение остаётся на прежней стороне, основной тренд может сохраняться.

Значение обозначений

  • F = Flow

  • P = PFRE

  • S = Score ST

Положительные (+) и отрицательные (-) сигналы обозначают:

  • Покупательское давление.

  • Давление продавцов.

Паттерны и пики

Паттерны выше 15x обычно указывают на более сильные и устойчивые движения.

Поле Peak показывает максимальное значение, которого достигла данная сторона перед сменой направления.

Поддержка и сопротивление

Когда паттерн появляется возле вершины или основания рынка, он может продолжать накапливать силу, не сумев пробить данный ценовой уровень.

Это может означать, что противоположная сила удерживает рынок в этой зоне.

В таких ситуациях цена может:

  • Сделать коррекцию и продолжить основное движение.

  • Полностью развернуть направление движения.

Эти области могут стать временными уровнями поддержки или сопротивления.

Также важно обращать внимание на значения X, зафиксированные предыдущими пиками. Если определённый уровень неоднократно удерживался в прошлом, существует вероятность, что рынок снова отреагирует на него.

Торговля с использованием индикатора

Индикатор показывает наилучшие результаты на трендовых рынках.

Перед входом в сделку:

  • Убедитесь, что Score ST не серого цвета.

  • Определите доминирующую силу рынка.

  • Проверьте, какие паттерны в данный момент активны.

Торговля на коррекциях

Если основной тренд показывает:

  • F+

и затем появляется:

  • F-

это может указывать на коррекцию (pullback).

Для определения возможных зон отката можно использовать:

  • Скользящие средние.

  • Предыдущие максимумы и минимумы.

  • Индикатор TrendBands Momentum Ultra (доступен в моём магазине).

Когда цена достигает одной из этих зон и паттерн продолжает увеличивать своё значение X, не пробивая предыдущий максимум или минимум, это может быть хорошей возможностью для входа по направлению основного тренда.

Метод входа

Когда панель пуста и активных паттернов нет, я обычно жду появления как минимум двух паттернов, указывающих в одном направлении.

Пример продажи

  1. Появляется первый паттерн:

    • F-

  2. Вскоре после этого появляется:

    • RSI↓

В этом случае я рассматриваю вход в продажу после появления второго паттерна.

Тем не менее, я стараюсь избегать продаж непосредственно на дне рынка. Для этого я использую силу, отображаемую индикатором Quantum Pulse Force (доступен в моём магазине), чтобы подтвердить наличие потенциала для дальнейшего снижения цены.




Предупреждение о рисках

Финансовые рынки связаны с риском. Ни один инструмент не гарантирует результат. Рекомендуется тестировать стратегию на демо-счете перед торговлей на реальные средства.

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Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Axiom Trade
Issam Kassas
Утилиты
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
Утилиты
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
BlueDigitsFx Command Center MT5
Ziggy Janssen
Утилиты
Official BlueDigitsFx Ecosystem Access Get infrastructure updates, workflow resources, product releases, and ecosystem access through the official BlueDigitsFx ecosystem. Telegram Ecosystem Website MT4 Version BlueDigitsFx Command Center — MT5 Trading Dashboard for Execution, Risk Management & Market Analysis BlueDigitsFx Command Center is a professional MT5 execution and workflow dashboard designed to help traders manage entries, risk, market direction, momentum, and session awareness from
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
Утилиты
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
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Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
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THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
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Custom Timeframe Manager Pro: неограниченные таймфреймы в MetaTrader 5 Стандартные настройки терминала часто скрывают важные детали движения цены. Ограничивая анализ только классическими периодами, трейдер рискует упустить моменты зарождения тренда и истинные уровни волатильности. Custom Timeframe Manager Pro — это профессиональная утилита, расширяющая границы MetaTrader 5. Создавайте любые кастомные периоды, включая дробные и экзотические, и работайте с ними как с обычными графиками терминала.
MT5 To Interactivebrokers Copier
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Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
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