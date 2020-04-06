Gold Predictor MT4

Gold Predictor – это высокочастотный эксперт с умеренным уровнем риска. Его скальпинг-алгоритм разработан для поиска точек входа и выхода с высокой вероятностью успеха, обеспечивая максимальную эффективность каждой сделки. Валютной парой, наиболее подходящей для работы с этим роботом, является XAUUSD (золото к доллару США). Он идеально подходит для трейдеров, предпочитающих динамичную торговую среду.

Buy Stop – отложенный ордер, приказывающий брокеру покупать, если валюта достигнет более высокой стоимости. Актуален в случае, если есть прогнозы сильного повышения

Sell Stop – приказ на продажу валюты, когда она подешевеет. Применяется в случае, если есть прогноз касательно будущего понижения стоимости

Торговля отложенными ордерами имеет следующие преимущества: снижение риска на форекс Данные приказы, при условии, что трейдер умеет их правильно устанавливать, способны не только давать передышку в активной торговле и автоматизировать процесс, но и могут быть полезны в моменты, когда случаются резкие скачки, и когда спекулянт не может вовремя и правильно на них реагировать. Взяв на вооружение приказы, выставленные в соответствии с торговым планом и стратегией, можно значительно повысить прибыльность и уменьшить риски. Такая торговля предоставляет трейдеру возможность застраховаться от непредвиденных ситуаций. Так, если стоимость не дойдет до отложенной позиции, а даст разворот и начнет двигаться в другую сторону, достаточно будет удалить или передвинуть приказ, избежав просадки, что случилось бы, если бы была сразу открыта позиция.



К преимуществам торговли с данным инструментом стоит отнести:



преимущества ордеров - Снятие психологического напряжения, понижение уровня стресса в процессе активной торговли

Освобождение трейдера от круглосуточного сидения у монитора компьютера в ожидании подходящего момента

Возможность более тщательно создавать торговый план, ведь до того, как ставить отложенный ордер, нужно разработать стратегию, наметить уровни входа/выхода, стопа и фиксации прибыли. Торговля перестает быть похожей на азартную игру и строится на расчетах, прогнозах

Более точная работа, отсутствие моментов торможения с нажатием кнопки, длительных обдумываний. Если все заранее тщательно просчитано, то ордер даст возможность мгновенно заключить выгодную сделку, не требуя даже присутствия торговца

Решение проблемы реквотов, когда человек физически не успевает открыть позицию на нужной отметке

Ключевые особенности Gold Predictor:



Важное замечание: Торговля на финансовых рынках несет в себе риски. Перед использованием Gold Predictor на реальном счете рекомендуется протестировать его на демо-счете. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыльность, и существует вероятность финансовых потерь.

Отсутствие торговой сеткиНет стратегии МартингейлаКонсервативное управление капиталомПолная автоматизация – простая установкаВалютные пары: XAUUSD, US30, основные пары.Таймфрейм: M1-M5 и выше.Встроенное управление рисками: Используйте встроенные функции контроля рисков, включая уровни стоп-лосса и тейк-профита. Защитите свой капитал благодаря стратегическому управлению рисками даже в условиях повышенной волатильности.Настраиваемые параметры: Адаптируйте настройки советника к вашим предпочтениям и уровню риска. Настраивайте параметры в соответствии с вашей торговой стратегией, обеспечивая гибкость и персонализацию.Независимо от вашего опыта в трейдинге, Gold Predictor предлагает надежное и эффективное решение для максимизации прибыли и снижения потенциальных рисков.



