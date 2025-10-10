Super Signal Market Slayer MT4
- Индикаторы
- Shengzu Zhong
- Версия: 5.7
- Обновлено: 12 декабря 2025
- Активации: 10
Super Signal Market Slayer
Без перерисовки | Высокая точность | Интеллектуальный мульти-рыночный трендовый индикатор
В трейдинге самое сложное — не открыть сделку,
а вовремя распознать начало тренда среди рыночного шума.
Именно для этого был создан Market Slayer.
Это интеллектуальный индикатор без перерисовки, разработанный для внутридневной торговли.
Благодаря многоуровневому подтверждению и фильтрации тренда он показывает чёткие и надёжные сигналы Buy / Sell только в ключевые моменты.
Ключевые преимущества
Без перерисовки
Сигнал остаётся неизменным после появления.
Высокая точность тренда
Протестирован на разных рынках, особенно стабилен на золоте M5 / M15.
Поддержка разных рынков
Золото, Forex, индексы и основные криптовалюты.
Оптимизация для intraday
Фокус на M5 и M15, снижение шума.
Понятный интерфейс
Подходит даже для новичков.
Техническая логика
Market Slayer не основан на одном условии.
Он объединяет:
Определение направления тренда
Подтверждение импульса
Фильтрацию шума
Адаптивную настройку чувствительности
Оставляет только качественные торговые возможности.
Подходит для
Трейдеров, стремящихся к дисциплине
Внутридневных трейдеров, уставших от repaint
Пользователей EA и полуавтоматических стратегий
Рекомендации
Стандартные настройки оптимизированы для золота и Forex.
Рекомендуется использовать на M5 или M15.
Чувствительность настраивается под рынок.
Market Slayer
не обещает быстрой прибыли,
а помогает действовать точно и вовремя.
Пользователь не оставил комментарий к оценке