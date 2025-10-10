Super Signal Market Slayer MT4

Super Signal Market Slayer
Без перерисовки | Высокая точность | Интеллектуальный мульти-рыночный трендовый индикатор

В трейдинге самое сложное — не открыть сделку,
а вовремя распознать начало тренда среди рыночного шума.

Именно для этого был создан Market Slayer.

Это интеллектуальный индикатор без перерисовки, разработанный для внутридневной торговли.
Благодаря многоуровневому подтверждению и фильтрации тренда он показывает чёткие и надёжные сигналы Buy / Sell только в ключевые моменты.

Ключевые преимущества

Без перерисовки
Сигнал остаётся неизменным после появления.

Высокая точность тренда
Протестирован на разных рынках, особенно стабилен на золоте M5 / M15.

Поддержка разных рынков
Золото, Forex, индексы и основные криптовалюты.

Оптимизация для intraday
Фокус на M5 и M15, снижение шума.

Понятный интерфейс
Подходит даже для новичков.

Техническая логика

Market Slayer не основан на одном условии.
Он объединяет:

Определение направления тренда
Подтверждение импульса
Фильтрацию шума
Адаптивную настройку чувствительности

Оставляет только качественные торговые возможности.

Подходит для

Трейдеров, стремящихся к дисциплине
Внутридневных трейдеров, уставших от repaint
Пользователей EA и полуавтоматических стратегий

Рекомендации

Стандартные настройки оптимизированы для золота и Forex.
Рекомендуется использовать на M5 или M15.
Чувствительность настраивается под рынок.

Market Slayer
не обещает быстрой прибыли,
а помогает действовать точно и вовремя.

infinite2025
97
infinite2025 2025.11.20 00:58 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.11.14 13:11 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Shengzu Zhong
2254
Ответ разработчика Shengzu Zhong 2025.11.14 15:58
Thanks a lot for your feedback!
Ответ на отзыв