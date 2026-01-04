Текущая цена запуска: 59 — действительна для первых 5 копий. После этого цена перейдет на 88. Уже продано: 1 копий на этом этапе.





Ever Wave создан для трейдеров, которые хотят структурированной автоматизации без излишней сложности. Он сочетает в себе направленную основную модель с внутренними фильтрами, которые оценивают волатильность, условия сессии и структуру цены перед тем, как позволить любое вход. Цель состоит в том, чтобы участвовать только в контролируемых фазах рынка, а не реагировать на каждое мелкое движение.





Советник разработан как одиночный контроллер графика: вы прикрепляете его к NZDJPY на временном интервале M30, и он управляет своей логикой с этого графика, сосредотачиваясь на возможностях в NZDJPY,AUDUSD,EURCHF,CADCHF,NZDUSD,USDJPY,GBPNZD,USDCHF,NZDCAD,EURJPY,GBPJPY,CHFJPY. Это позволяет сохранить настройку простой, при этом позволяя системе работать с несколькими инструментами координированно.





Обзор быстрого старта

Прикрепите Ever Wave к одиночному графику NZDJPY на M30 .

к одиночному графику на . Используйте брокера с низким спредом с надежным исполнением.

с надежным исполнением. Рекомендуемый минимальный депозит: $300+ с плечом не менее 1:33 (выше допустимо).

с плечом не менее (выше допустимо). Для funded / prop / FA аккаунтов, свяжитесь со мной сначала, чтобы я мог проверить параметры для ваших конкретных правил.





Исполнение и настройка снимка Основной график NZDJPY (одиночный контроль графика) Временной интервал M30 Символы NZDJPY,AUDUSD,EURCHF,CADCHF,NZDUSD,USDJPY,GBPNZD,USDCHF,NZDCAD,EURJPY,GBPJPY,CHFJPY Профиль брокера Низкий спред, быстрое исполнение Рекомендуемый депозит $300+ с плечом выше 1:33 Конфигурация бэктеста Напишите мне, и я отправлю готовый файл настроек и точные шаги, чтобы получить правильные результаты бэктеста. Пробный / демо файл Свяжитесь со мной, чтобы получить демо-версию с ограниченным сроком действия для тестирования на демо-счете. Дополнительный подарок Завершите свою покупку и свяжитесь, чтобы получить дополнительного бесплатного советника по торговле.





Основная концепция торговли

Направленная логика сессионного движения: В основе Ever Wave лежит сессионная структура импульса. Советник анализирует, как цена ведет себя вокруг ключевых границ сессии и строит краткосрочный направленный уклон на основе этого поведения. Вместо того чтобы гоняться за каждым прорывом, он сосредоточивается на структурированных фазах продолжения, где рынок уже продемонстрировал четкое обязательство.





Внутренние фильтры для качества входа: Перед тем как будет разрешен любой ордер, система оценивает внутренние фильтры, которые измеряют стабильность волатильности, глубину недавних откатов и соотношение между текущей ценой и недавними диапазонами. Только когда эти условия согласуются с направленным уклоном, двигатель входа активируется. Это помогает уменьшить случайные, низкокачественные сделки и сохраняет экспозицию сосредоточенной на более чистых сегментах рынка.





Комплексный движок управления рисками: Советник включает в себя многоуровневую структуру управления рисками, которая адаптируется к изменяющимся рыночным условиям. Он отслеживает торговую среду и регулирует свое поведение таким образом, чтобы экспозиция оставалась согласованной с профилем счета, а не фиксировалась на одном общем шаблоне. Цель состоит в том, чтобы поддерживать контролируемый риск, позволяя системе получать выгоду от благоприятных рыночных фаз.





Использование на счетах проп / фондированных Ever Wave может использоваться на проп-счетах, фондированных счетах и структурах FA. Поскольку у каждой компании есть свои правила для просадки, дневных лимитов и стиля торговли, пожалуйста, свяжитесь со мной перед тем, как начнете использовать его на этих счетах, чтобы я мог проверить и скорректировать параметры для вашего конкретного плана.





Руководство, блог и канал Для полного пошагового руководства по установке, настройке и рабочему процессу, пожалуйста, обратитесь к посту в блоге: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766572

Новости, обновления и дополнительные заметки публикуются на канале MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/botsofakash

Для доступа к Telegram и прямого общения, свяжитесь со мной в частном порядке через сообщения MQL5, и я предоставлю детали.





Ever Wave создан для трейдеров, которые хотят структурированную, фильтрованную систему, которая уважает риск, упрощает исполнение и готова быть интегрирована в серьезные личные и фондированные планы.