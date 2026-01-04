Ever Wave
- 专家
- Akash Sambhaji Bhagat
- 版本: 1.0
- 激活: 10
当前发布价格： 59 — 适用于前 5 份。之后，价格变为 94。已售出：1 份。
买家奖励： 购买后与我联系，您将获得额外的专家顾问作为免费赠品以表达您的信任。
试用访问： 如果您想先测试，请给我发消息，我会提供免费演示版本，以便您在做决定之前可以在实时演示账户上运行。
Ever Wave 专为希望实现结构化自动化而不复杂化的交易者而创建。它结合了一个方向性核心模型和内部过滤器，在允许任何进入之前评估波动性、会话条件和价格结构。目标是在市场的可控阶段参与，而不是对每一个小波动做出反应。
该专家顾问被设计为单图表控制器：您将其附加到NZDJPY 上的 M30 时间框架，并从该图表管理其逻辑，同时关注NZDJPY,AUDUSD,EURCHF,CADCHF,NZDUSD,USDJPY,GBPNZD,USDCHF,NZDCAD,EURJPY,GBPJPY,CHFJPY中的机会。这使得设置保持简单，同时允许系统以协调的方式与多个工具一起工作。
快速入门概述
- 将Ever Wave 附加到NZDJPY图表的 M30。
- 使用低点差经纪商，确保可靠的执行。
- 推荐最低存款：$300+，杠杆至少为 1:33（更高的杠杆也可以接受）。
- 对于资金/道具/FA账户，请先与我联系，以便我可以审查输入以符合您的具体规则。
|执行和设置快照
|主要图表
|NZDJPY（单图表控制）
|时间框架
|M30
|关注符号
|NZDJPY,AUDUSD,EURCHF,CADCHF,NZDUSD,USDJPY,GBPNZD,USDCHF,NZDCAD,EURJPY,GBPJPY,CHFJPY
|经纪商简介
|低点差，快速执行环境
|推荐存款
|$300+，杠杆高于1:33
|回测配置
|给我发消息，我会发送现成的设置文件和获得正确回测结果的确切步骤。
|试用/演示文件
|与我联系以获得时间限制的演示版本，用于在演示账户上进行实际测试。
|额外礼物
|完成您的购买后，与我联系以获得额外的免费EA。
核心交易概念
方向性会话流逻辑： Ever Wave 的核心是基于会话的动量框架。该专家顾问分析价格在关键会话边界附近的表现，并从该行为构建短期的方向性偏见。它不追逐每一个突破，而是专注于市场已经显示出明显承诺的结构化延续阶段。
入场质量的内部过滤器： 在允许任何订单之前，系统评估内部过滤器，以衡量波动性稳定性、近期回撤的深度，以及当前价格与最近区间之间的关系。仅当这些条件与方向性偏见一致时，入场引擎才会激活。这有助于减少随机、低质量交易，并保持在市场的更清晰阶段集中风险。
复杂的风险管理引擎： 该专家顾问包括一个分层风险管理框架，能够适应变化的市场条件。它监控交易环境并调整其行为，以确保风险符合账户配置，而不是固定在单一的通用模式中。目标是在控制风险的同时，让系统从有利的市场阶段中获益。
在道具/资金账户上使用
Ever Wave 可用于道具账户、资金账户和FA结构。由于每个公司对回撤、每日限制和交易风格有不同的规定，请在您开始在这些账户上使用之前与我联系，以便我可以检查并调整您具体计划的输入。
指导、博客及频道
- 有关安装、配置和工作流程的完整逐步指南，请参阅博客文章：https://www.mql5.com/en/blogs/post/766572
- 新闻、更新和额外说明在 MQL5 频道上共享：https://www.mql5.com/en/channels/botsofakash
- 有关 Telegram 访问和直接沟通，通过 MQL5 消息私下与我联系，我将提供详细信息。
Ever Wave 是为希望拥有结构化、过滤驱动系统的交易者而设计，该系统尊重风险，简化执行，并准备集成到严肃的个人和资金账户计划中。