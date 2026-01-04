当前发布价格： 59 — 适用于前 5 份。之后，价格变为 94。已售出：1 份。





Ever Wave 专为希望实现结构化自动化而不复杂化的交易者而创建。它结合了一个方向性核心模型和内部过滤器，在允许任何进入之前评估波动性、会话条件和价格结构。目标是在市场的可控阶段参与，而不是对每一个小波动做出反应。





该专家顾问被设计为单图表控制器：您将其附加到NZDJPY 上的 M30 时间框架，并从该图表管理其逻辑，同时关注NZDJPY,AUDUSD,EURCHF,CADCHF,NZDUSD,USDJPY,GBPNZD,USDCHF,NZDCAD,EURJPY,GBPJPY,CHFJPY中的机会。这使得设置保持简单，同时允许系统以协调的方式与多个工具一起工作。





快速入门概述

将 Ever Wave 附加到 NZDJPY 图表的 M30 。

附加到 图表的 。 使用 低点差经纪商 ，确保可靠的执行。

，确保可靠的执行。 推荐最低存款： $300+ ，杠杆至少为 1:33 （更高的杠杆也可以接受）。

，杠杆至少为 （更高的杠杆也可以接受）。 对于资金/道具/FA账户，请先与我联系，以便我可以审查输入以符合您的具体规则。





执行和设置快照 主要图表 NZDJPY（单图表控制） 时间框架 M30 关注符号 NZDJPY,AUDUSD,EURCHF,CADCHF,NZDUSD,USDJPY,GBPNZD,USDCHF,NZDCAD,EURJPY,GBPJPY,CHFJPY 经纪商简介 低点差，快速执行环境 推荐存款 $300+，杠杆高于1:33 回测配置 给我发消息，我会发送现成的设置文件和获得正确回测结果的确切步骤。 试用/演示文件 与我联系以获得时间限制的演示版本，用于在演示账户上进行实际测试。 额外礼物 完成您的购买后，与我联系以获得额外的免费EA。





核心交易概念

方向性会话流逻辑： Ever Wave 的核心是基于会话的动量框架。该专家顾问分析价格在关键会话边界附近的表现，并从该行为构建短期的方向性偏见。它不追逐每一个突破，而是专注于市场已经显示出明显承诺的结构化延续阶段。





入场质量的内部过滤器： 在允许任何订单之前，系统评估内部过滤器，以衡量波动性稳定性、近期回撤的深度，以及当前价格与最近区间之间的关系。仅当这些条件与方向性偏见一致时，入场引擎才会激活。这有助于减少随机、低质量交易，并保持在市场的更清晰阶段集中风险。





复杂的风险管理引擎： 该专家顾问包括一个分层风险管理框架，能够适应变化的市场条件。它监控交易环境并调整其行为，以确保风险符合账户配置，而不是固定在单一的通用模式中。目标是在控制风险的同时，让系统从有利的市场阶段中获益。





在道具/资金账户上使用 Ever Wave 可用于道具账户、资金账户和FA结构。由于每个公司对回撤、每日限制和交易风格有不同的规定，请在您开始在这些账户上使用之前与我联系，以便我可以检查并调整您具体计划的输入。





Ever Wave 是为希望拥有结构化、过滤驱动系统的交易者而设计，该系统尊重风险，简化执行，并准备集成到严肃的个人和资金账户计划中。